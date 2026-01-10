Hôm nay,  

Sự Thật Bị Bắn Gục

Ảnh chụp màn hình  - 1. Một bài đăng trên Facebook của một ca sĩ người Việt tại Cali 2. Bài và tranh đăng trên Facebook của một họa sĩ người Việt tại D.C.  (Nguồn: Facebook, chụp màn hình ngày 10 tháng 1, 2026.)

 

Ở Minneapolis, một người đàn bà chết gục trong xe vì 3 viên đạn của đặc vụ Di trú Liên bang bắn bể mặt. Ở Washington, không ai chết, chỉ có sự thật hấp hối — thủ phạm ở đây không dùng súng, chỉ dùng… phát ngôn.

 

Đối với chính quyền ông Trump, cái chết của Renee Michele Good là một vụ hỏa hoạn năm chuông (five-alarm fire). Nhưng thay vì gọi cứu hỏa, họ chọn cách đổ thêm dầu, rồi bảo rằng mùi xăng là do nạn nhân tự châm.

 

Màn dàn dựng bắt đầu lẹ làng, chuyên nghiệp. Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ Nội An, người vẫn được ICE cho đứng họp báo thay phiên phát ngôn viên, lên X viết: “Một kẻ bạo loạn đã dùng xe làm vũ khí hòng giết nhân viên công lực – khủng bố nội địa đích thực!” Bà nói có nhiều đặc vụ bị thương.

 

Đáng tiếc, video quay tại chỗ lại không nói thế. Nhưng video, cũng như sự thật, vốn không có tài khoản mạng xã hội của một bộ quyền lực đằng sau – nên tiếng nói yếu hơn.

 

Ngài Trump, trên Truth Social, rồi trên New York Times, vẫn như cũ: khẳng định mạnh mẽ những gì chưa cần chứng minh. “Cô ta không định cán, cô ta đã cán!” – lời ông vang lên rắn chắc như văn bản được thảo sẵn.

 

Phó tổng thống JD Vance cũng nhập cuộc. Trong buổi họp báo Bạch Ốc, ông hùng hổ kết án giới báo chí “tẩy não dân chúng”, vì dám nghĩ người phụ nữ kia có thể vô tội. “Khủng bố điển hình!” – Vance phán, và thêm: “Ai còn bênh cô ta, nên biết xấu hổ.”

 

Rồi ông về nhà, viết thêm lên X:

“Cái chết của cô ấy là bi kịch — nhưng là bi kịch do chính cô ấy gây ra.”

Ngắn. Gọn. Như án tử đã ký.

 

Từ Bạch Ốc, bản tin lan đi. Mạng xã hội sẵn sàng hát bè.

Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, một cô ca sĩ nghiệp dư ở LIttle Saigon, California, thủ đô Người Việt tị nạn, trổ tài giảng đạo. Trên Facebook, cô kể rằng nạn nhân “đuổi ICE suốt ngày”, “quấy rối không ngừng”, rồi kết bằng mấy dòng gọn gàng, chỉn chu như lời tuyên án:

Nếu bạn làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc, thì sẽ có hậu quả.
Chẳng có gì khó hiểu!!! R.I.P.

Cô để lại một chữ “R.I.P.” rất đúng thời trang. Một kiểu thương xót  không tốn cảm xúc. Một bài học đạo đức được soạn khéo, hát trôi, và trình bày hoàn hảo đến mức tính nhân biến mất khỏi câu chuyện. 

Cũng trên mạng, sáng nay, một họa sĩ Việt khác để lại đôi dòng:

“Buổi sớm, tôi vẽ vài nét gương mặt một người chưa từng gặp.
Có lẽ cô không giống lắm đâu — nhưng điều đó chẳng hề gì.
Tôi nghe nói cô từng làm thơ. Một nhà thơ.
Giờ thì cô đã chết. Ba viên đạn bắn thẳng vào người, dưới họng súng ICE, từ những chủ trương vô nhân tính của chính quyền đương thời.
Rest in peace... Renee Nicole Macklin Good.”
Ký tên: sketch.đtc.

Anh viết về nạn nhân không bóng bẩy, không đạo lý, nhưng có máu, có tình người, có nỗi lặng của một trái tim đang nói lời thương tiếc.

 

Sự thật, tiếc thay, không biết hát.

Renee Nicole Good bị bắn lúc 9 giờ rưỡi sáng, sau khi đưa con đi học, chỉ vài ngã tư cách nhà. Không biểu tình, không đuổi theo ai. Video cho thấy bà lùi xe chậm, nhường đường cho ICE đi trước sau khi bà cười nói: "Tôi không giận gì ông đâu". Một đặc vụ trước mũi xe trái nổ súng — bắn 3 phát,  vẫn đứng vững, không ngã, không “bị cán”.  Chiếc xe chỉ tăng tốc sau khi người lái đã trúng đạn.

 

Đặc vụ tra súng, bỏ đi, dáng thản nhiên như ra về sau buổi diễn tập. Trưởng cảnh sát Minneapolis cho biết: “Chỉ có người phụ nữ bị trọng thương.”

 

Song Bộ Nội An vẫn khăng khăng khẳng định: đặc vụ “sợ cho tính mạng mình và công chúng”, và “họ đều sẽ hồi phục.” Nhưng không ai thấy hình ảnh họ bị thương, trừ… trên phát ngôn của tổng thống.

 

Câu chuyện được kể gọn như một bản tường trình được đánh máy từ trước.

Một người mẹ bị bắn bể mặt chết.

Một bộ máy đồng thanh gọi bà là kẻ khủng bố hung dữ.

Một số người vỗ tay.

Một số người như cô ca sĩ Việt đồng thanh lên lớp người đàn bà xấu số không còn có cơ hội để tự bào chữa.

Cũng có người như chàng họa sĩ lặng lẽ vẽ - để giữ lại một khuôn mặt không quen. 

 

Còn sự thật — nó nằm đó, giữa phố, bị bắn gục,  
giữa những bó hoa đặt xuống từ những tấm lòng còn chút lương tri.


Nguyên Si

Nguồn ảnh: 1. https://www.facebook.com/dinh.t.chinh; 2. https://www.facebook.com/nguyencaonamtran/posts/pfbid0Emog4VyobbpDM7qn3qBrxRbQRMqoj9v9VauHeDw8x2ZiUjo1srn3434u1TgzZhjGl. 3. 

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

