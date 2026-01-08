Hôm nay,  

Ba Phát Súng Và Những Lời Dối Trá

08/01/202614:52:00(Xem: 5517)

Renee
Ba viên đạn của chính quyền liên bang đã lấy đi mạng sống của Renee Nicole Good. Chưa đủ. Họ đã tước đi cả quyền được sống của gia đình cô. (Minh họa: Việt Báo)

Hơn mười một giờ đêm. Những diễn biến ở Minnesota vẫn ào ạt chảy đến. Hình ảnh và video liên tục cập nhật trên mạng xã hội, một nền tảng truyền thông quyền lực hiện nay. Cái chết của Renee Nicole Good không thể làm cho mặt trời ngưng lặn ở bờ Đông, nhưng có thể làm cho những ngọn nến cháy rực xuyên đêm ở một thành phố chưa tan băng tuyết.

Một câu nói bâng quơ, “chúng ta cũng là di dân mà chúng ta đang ngồi đây. Còn cô gái đó là người Mỹ trắng nhưng đã chết vì bảo vệ những người di dân.”

Những gì dân thấy và những gì quan nói

Tất cả những gì chúng ta được biết đều từ những video do ngươi dân quay lại ở hiện trường và đưa lên mạng xã hội ngay lúc đó. Những nhân chứng có mặt lúc phát súng của chính quyền Donald Trump bắn vào nạn nhân trả lời phỏng vấn, kể lại với báo giới. Họ là những người dân thường. Họ dùng từ “ICE đã bắn vào hàng xóm láng giềng của chúng tôi.” Họ không có lý do để nói dối.

Chỉ vài phút sau, khi Sở Cảnh Sát Minnesota vẫn chưa tìm ra danh tính nạn nhân, thi thể của cô gái có lẽ vẫn còn ấm vì hiện trường vẫn còn rất hỗn loạn, thì Bộ trưởng Bộ Nội An (DHS) đã lên tiếng trong cuộc họp báo. Từ Texas, Kristi Noem trong trang phục sơ-mi, đội mũ cao bồi, dán nhãn “khủng bố trong nước” lên cái chết của người phụ nữ 37 tuổi.

Bộ trưởng DHS của chính quyền Trump đặc vụ ICE đã nhanh chóng nổ súng để “bảo vệ bản thân và những người chung quanh.”

Trong một cuộc họp báo khác vài giờ sau đó, bà ta nói “luật pháp đã quy định rõ ràng rằng một chiếc xe do một người điều khiển và được dùng để gây hại cho người khác là một vũ khí chết người. Việc dùng vũ lực gây chết người để khống chế là hoàn toàn hợp pháp khi đối mặt với mối đe dọa từ vũ khí. Vì vậy, tôi tin rằng đặc vụ ICE đã sử dụng đúng kỹ năng được huấn luyện trong tình huống này.”

Theo bà ta, nạn nhân là một phần của “một đám đông gây rối lực lượng ICE cả ngày, chặn đường, la hét và cản trở hoạt động thực thi pháp luật.”

Đến Thứ Năm, Kristi Noem tiếp tục khẳng định lại những bình luận hôm trước, nhấn mạnh rằng hành động của người phụ nữ đó là “khủng bố.”

Hoàn toàn không ngạc nhiên khi về phía Donald Trump, tổng thống đăng trên Truth Social Media, gọi Renee Nicole Good là "rất mất trật tự" và cáo buộc cô "hung hăng, cố ý và tàn bạo" lái xe cán qua viên cảnh sát ICE, người mà ông cho biết “đã được đưa đến bệnh viện và đang bình phục tốt.”

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Trump tiếp tục khẳng định nạn nhân có lỗi, nói rằng “bà ta đã hành xử rất tệ.”

"Bà ấy không chỉ cố gắng cán qua người anh ta. Bà ấy đã thực sự cán qua người anh ta," Trump nói trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm Thứ Năm.

Nhưng sự thật thì người dân ở hiện trường đã quay đoạn phim cho thấy đặc vụ ICE – người đã bắn cô Good, đi bộ, bước những bước nhanh, khỏe, về phía xe của ông ta. Trên đường đi, người này vẫy tay với đồng nghiệp. Trong đoạn video nghe thấy người dân chung quanh hét lên “thật xấu hổ”; “đồ giết người”; “ông vừa giết chết hàng xóm của chúng tôi”… Sau đó, người này leo lên xe và chạy đi theo hướng ngược lại.

Phó Tổng thống JD Vance quét thêm một lớp nhựa cho con đường của Trump và Noem bóng thêm, lặp lại rằng Good đã sử dụng chiếc xe của cô như một vũ khí.

" Bạn có thể chấp nhận rằng cái chết của người phụ nữ này là một bi kịch, đồng thời thừa nhận rằng đó là bi kịch do chính cô ấy gây ra,” Vance viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Vance tiếp tục nã thêm vài phát súng vào sáng Thứ Năm, chỉ trích những lời lên án hành động giết người ICE là "thao túng tâm lý.”

"Người đàn ông đó đang làm nhiệm vụ của mình,” Vance viết, “nạn nhân đã cố gắng ngăn cản anh ta làm nhiệm vụ. Khi anh ta đến gần xe của cô ta, cô ta đã cố đâm vào anh ta. Một thảm kịch? Chắc chắn rồi. Nhưng đó là một thảm kịch do người phụ nữ này và tất cả những kẻ cực đoan đã dạy người ta rằng nhập cư là loại luật duy nhất mà những kẻ bạo loạn được phép can thiệp vào.”

Sự thật

Sự thật là nạn nhân không “bám theo ICE suốt cả ngày” như Kristi Noem đã nói. Cô bị bắn khoảng 9 giờ 30 phút sáng, trên đường quay về sau khi chở con trai cô đến trường học cách đó vài ngã tư đường.

Hôm nay, tờ New York TimesWashington Post đã có video và bài phân tích chi tiết những gì xảy ra thông qua tất cả video nhân chứng ở hiện trường. Hai tờ báo lớn chỉ ra mỗi phát súng của đặc vụ ICE bắn ra ở góc độ nào, có thật sự vì gặp nguy hiểm tính mạng hay không.

Theo phân tích của NYT, thời điểm viên đặc vụ ICE nổ súng, ông ta đang đứng ở bên trái chiếc SUV của nạn nhân và bánh xe đang hướng sang bên phải, cách khoảng với người này. Điều này dường như mâu thuẫn với những cáo buộc rằng chiếc SUV đang lao vào hoặc sắp lao vào ICE. Tổng thống Trump và những người khác cho rằng cảnh sát liên bang đã bị chiếc SUV đâm trúng, và trích dẫn bằng một đoạn video khác, quay từ một góc độ khác. Trong đoạn này, có vẻ như người này đang bị chiếc SUV đâm trúng. Nhưng nếu phân tích nó với video đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng chiếc SUV không cán qua đặc vụ ICE như lời chính quyền nói.

Cho đến nay, sự thật rõ ràng nhất không thể chối cãi là ba phát súng nổ ra, một phụ nữ 37 tuổi đã chết, và người nổ súng hoàn toàn không bị thương như lời chính quyền Trump đã kết luận. Nạn nhân chết, để lại ba đứa con. Đứa bé nhỏ nhất mới sáu tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Và một sự thật nữa cay nghiệt hơn, đó là một chính quyền đang nắm chặt tay nhau để trút hết “tội lỗi” cho người đã chết. Bất cần điều tra. Bất cần tòa án. Bất cần công lý. Bất cần tất cả những gì cơ bản nhất để gọi là của đạo đức một con người. Đảng cầm quyền chỉ trích di dân, thoải mái gán cho cái tội tày trời là khủng bố. Dân biểu Cộng Hòa của Florida, Randy Fine, nói với mạng lưới truyền thông cánh hữu Newsmax:“Tôi không cảm thấy tiếc cho người phụ nữ liên quan chuyện đó.”

Người ủng hộ, bất kể mình là ngoại tộc, cũng có quyền phán xét nạn nhân “dám chơi dám chịu”, “ai biểu chống đối ICE.” Giống như chính quyền Trump, họ kết luận “cô ấy đáng bị như thế.”

Như thế, trong việc này, nghĩa là chết.

Đảng đối lập thì lên án phe nắm quyền. Những lời trả đũa xuất hiện trên thông cáo báo chí, trên sàn Quốc Hội, trên mạng xã hội.  

Tất cả những người do lá phiếu của người dân bầu ra, đã quên một sự thật. Đó là sự thờ ơ đối với quy trình pháp lý, đối với phẩm giá của người đã chết và đối với lòng trắc ẩn là điều thật sự gây bàng hoàng.

Chính phủ lẽ ra cần đứng lên an ủi lòng người, kêu gọi sự kiên nhẫn và hứa bảo toàn công lý trong cuộc điều tra – một tiêu chuẩn hàng đầu trong trường hợp như thế. Tổng thống vẫn có thể bảo vệ các đặc vụ liên bang, vốn là “bức tường biên giới” bằng người mà ông ta đã dựng lên – trong lúc trấn an người dân.

Thay đó, hơn một ngày trôi qua, những gì người dân nhận được là những lời dối trá từ chính quyền, dù họ biết chắc chắn bằng chứng video sẽ phơi bày tất cả. Mẹ của Renee Nicole Good, ba đứa con của cô, bạn đời của cô, là những người đang phải đối mặt với nỗi mất mát to lớn không gì bù đắp được. Bây giờ, họ còn phải đối mặt với một chiến dịch tàn nhẫn hơn, khốc liệt hơn, được thiết kể để biện minh cho phát súng đã lấy đoạt mạng sống người thân của họ.

Thay vì trấn an lòng dân, xoa dịu nỗi sợ hãi và sự tức giận từ công chúng, điều tra công bằng, để dân có câu trả lời thỏa đáng, thì những người có trách nhiệm đang soi mói bất kỳ thông tin bất lợi nào về Renee Nicole Good để “chứng thực” cái chết của cô là “xứng đáng.”

Người ta so sánh cái chết của Renee Nicole Good và của George Perry Floyd Jr. năm năm trước. Có thể giống nhau, ở một khái niệm nào đó liên quan đến Minnesota. Nhưng nói một cách mỉa mai, Floyd “may mắn” đã không bị kết tội là “khủng bố trong nước.” Đó là sự khác biệt lớn nhất.

Ba viên đạn của chính quyền liên bang đã bắn vào đầu của Renee Nicole Good. Sau đó, họ không cho bác sĩ tiếp cận để hy vọng cứu chữa dù mong manh. Rồi khi máu của cô vẫn còn ướt đẫm trên xe, họ cùng nhau lấy đi tất cả ký ức tốt đẹp về cô. Chưa đủ. Họ đã tước đi cả quyền được sống của gia đình cô.

Kalynh Ngô

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Tác phẩm Metamorphosis, tạm dịch Biến Dạng của Franz Kafka mở đầu bằng một trong những câu văn gây ám ảnh nhất trong văn học thế giới: khi Gregor Samsa thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Không có lời cảnh báo, không có lời giải thích, không có sự chuẩn bị kịch tính nào. Cú sốc đến ngay lập tức – và đó là thiên tài của Kafka. Ông không dẫn dắt người đọc bước nhẹ nhàng vào cơn ác mộng của Gregor Samsa. Ông ném độc giả của ông thẳng vào đó, buộc chúng ta phải đối mặt với sự phi lý của sự tồn tại mà không có sự an ủi của logic hay lý trí.

LTS: Biến cố Venezuela sau vụ bắt giữ Nicolás Maduro đang làm rúng động toàn vùng Nam Mỹ. Trong bối cảnh ấy, bà Delcy Rodríguez, 56 tuổi, vốn là phó tổng thống dưới thời Maduro, đã được Tòa án Tối cao và quân đội Venezuela đưa lên nắm quyền lâm thời. Bà cũng là một nhân vật từng được Washington ngỏ ý đối thoại trước đây. Sự kiện này đặt ra câu hỏi: Phải chăng đó là bước đầu của sự "chuyển quyền trong nội bộ," hay chỉ là hồi kế tiếp của cùng một vở tuồng?

Cuộc tấn công và bắt sống vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro ngay trên lãnh thổ Venezuela trong ngày cuối tuần đã trở thành một sự kiện chính trị thế giới hàng đầu khi bước vào năm mới 2026 này. Trong khi những đồng minh của Donald Trump ca ngợi và ủng hộ chiến dịch quân sự này thì ngược lại, một số câu hỏi cũng đã được đặt ra là, liệu một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, một quốc gia không mang tính đe dọa trực tiếp và hiển hiện đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ, có được thông báo và sự chuẩn thuận của Quốc Hội Hoa Kỳ theo hiến pháp? Cũng như một chiến dịch quân sự và bắt sống một nguyên thủ quốc gia khác trên lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền như Venezuela có đúng với nguyên tắc ngoại giao và công pháp quốc tế hay không?

Người đàn ông lê những bước chân nặng nề giữa hai triền núi mù sương. Gió và bụi cát làm mái tóc dài của ông ta rối bời. Chiếc khăn choàng và áo măng-tô có vẻ không đủ ấm, nên gương mặt hốc hác, mệt mỏi, lấm lem những vết đen như vừa chui ra từ mỏ than. Rồi ngay sau đó, ông ta xuất hiện trong một quán nước, ngồi bên chiếc bàn có ly trà nóng bốc khói nghi ngút trên tay, mắt nhìn xa xăm ra cửa. Một tiếng hát khàn, đục, nặng như những vách núi hai bên đường ông ấy đang đi, vang lên.

Sau khi bài “Chúng Ta Sống Sót” đăng tuần qua, Việt Báo nhận được nhiều hồi âm hơn thường lệ: tin nhắn, điện thoại, thư điện tử. Có người quen, có độc giả chưa từng gặp. Nội dung không khác nhau mấy. Phần lớn là sự đồng cảm. Có người nói đọc xong thấy nhẹ lòng, vì biết mình không phải là kẻ đơn độc nghĩ như thế. Có người gửi lời cảm kích khi có người nói hộ tiếng nói lòng mình. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nội dung, mà ở cách người ta nhắn gửi hồi âm. Tất cả đều chọn nói riêng. Không bình luận công khai. Không chia sẻ kèm ý kiến. Họ đi bằng “cửa hậu”. Lý do dễ hiểu: không muốn bàn chuyện chính trị nơi công cộng, nhất là trên mạng xã hội — nơi một câu nói có thể bị chụp mũ nhanh hơn tốc độ người ta kịp giải thích mình muốn nói gì.

Năm 2025 đi qua trong chiếc bóng của Donald Trump. Vị tổng thống ồn ào này, với cách hành xử phá bỏ mọi khuôn thước, đã làm xoay chuyển trật tự thế giới: khiến các nền kinh tế lên cơn sốt, nhưng cũng đẩy đồng minh Âu châu phải chi nhiều hơn cho quốc phòng. Bước sang 2026, khi “cơn lốc Trump” vẫn còn cuộn, đây là mười điều đáng dõi theo.

Năm 2025 đang khép lại. Không tổng kết. Không lời ca tụng. Chỉ lặng lẽ như một người vừa đi qua nhiều mất mát — chẳng còn hơi sức nói thêm điều gì. Nhìn lại — năm 2025 không dạy ta cách thắng, mà dạy ta cách không ngã gục. Chúng ta sống sót — vì thói quen nhiều hơn hy vọng. Quen giá cả leo nhanh hơn đồng lương. Quen nhìn nhau bằng ngờ vực hơn cảm thông. Quen tin dữ đến sớm hơn cà phê sáng. Quen mỗi ngày đều phải chọn một nỗi lo để mang theo, bởi không ai ôm nỗi chừng ấy đổ vỡ vào lòng cùng lúc.

Con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có quyền được hạnh phúc và tạo ra hạnh phúc. Nó giống như dưới bầu trời có thể xảy ra trận không kích bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, nhưng người Ukraine vẫn có thể khảy lên tiếng đàn Bandura. Một năm qua, ai trong chúng ta không mệt mỏi với những dòng chảy đầy bụi bặm, thoát ra từ một gánh xiếc nghiệp dư, mang theo những chất dơ của hận thù, ích kỷ, tham vọng, độc tài. Những ngày cuối cùng của năm 2025, hãy nói về Lửa Và Tro (Avatar: Fire and Ash), thưởng thức siêu phẩm giả tưởng của James Cameron, để cùng khép lại một năm ngộp thở của nước Mỹ, và cùng chiêm nghiệm một điều mà nước Mỹ đang cố tình lãng quên.

Mùa Giáng Sinh này, khi chúng ta chúc nhau an lành, hòa bình và thiện chí, có lẽ ta biết rõ hơn bao giờ hết, mình sẽ là người mở cửa quán trọ hay là Herod của thời đại mới? Khi đó, chúng ta sẽ hiểu — Chúa ở bên ai trong mùa Giáng Sinh này.

Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v… Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn. Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện. Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời...
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.