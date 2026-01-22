Chính quyền Trump sẽ bơm tiền, móc nối nội tuyến để lật đổ chế độ Cuba trước cuối năm 2026 với kế hoạch tương tự ở Venezuela



Sau khi Trump thành công với kế hoạch bắt cóc Tổng Thống Venezuela, lần này kế hoạch tương tự sẽ là đột kích để thay đổi dàn lãnh đạo Cuba, hạn chót là cuối năm nay, theo tin của báo Wall Street Journal và Daily Beast.

Bản tin "Trump Insiders Expose Secret Regime Change Plot" (Những người thân cận của Trump tiết lộ âm mưu thay đổi chế độ bí mật) của phóng viên Will Neal hôm Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Các quan chức của chính quyền Trump đang gấp rút thực hiện các kế hoạch bí mật nhằm tiếp tục chính sách can thiệp mới của tổng thống bằng cách lật đổ chế độ Cuba trước cuối năm nay.

Những người thân cận tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng những nỗ lực này cho đến nay bao gồm các cuộc họp với các nhân vật chính trị lưu vong và các nhóm dân sự ở thủ đô Washington, D.C. và Miami để xác định cả những kẻ phản bội tiềm năng trong chính phủ Cuba và các điểm yếu ngoài tình trạng kinh tế tồi tệ của quốc đảo này.

Trump đã tranh cử với lời hứa giảm sự can thiệp của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, điều mà nhiều người ủng hộ ông từ tầng lớp bình dân cho rằng trong lịch sử đã làm Washington sao nhãng khỏi những vấn đề cấp bách hơn ảnh hưởng đến cử tri hàng ngày.

Nhà lãnh đạo MAGA đã đi ngược lại lời hứa đó trong tháng qua bằng cách ném bom Nigeria, xâm lược Venezuela, đe dọa sáp nhập Greenland và Panama, và đề xuất can thiệp của Mỹ vào một loạt các quốc gia khác.

Ông cũng vừa khởi động một sáng kiến ​​quốc tế mới mang tên “Hội đồng Hòa bình” để thúc đẩy “ổn định” và “quản trị hợp pháp” tại các khu vực xung đột toàn cầu. Các nhà phê bình đã chỉ trích cơ quan này chỉ là một phiên bản Liên Hợp Quốc theo kiểu MAGA dành cho các nhà lãnh đạo độc tài.Các quan chức nắm rõ kế hoạch của chính quyền đối với Cuba nói với tờ Wall Street Journal rằng cuộc xâm lược Venezuela ngày 3 tháng 1 để bắt giữ Nicolas Maduro được coi là một kế hoạch tiềm năng cho bất kỳ hành động nào chống lại quốc đảo cộng sản này.Việc bắt cóc Tổng Thống Maduro được hỗ trợ một phần “bởi một điệp viên trong vòng thân cận của nhà lãnh đạo Venezuela”, tờ báo lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng chiến dịch này cũng đã khiến 32 thành viên an ninh Cuba của Maduro thiệt mạng.Theo báo cáo, dựa trên cơ sở tương tự, MAGA hiện đang tìm kiếm những nhân vật trong chính phủ Cuba có thể không hài lòng với sự lãnh đạo của Tổng thống Miguel Diaz-Canel để tạo điều kiện cho một cuộc đảo chính nào đó.Khả năng này được cho là đã tăng lên do nền kinh tế Cuba suy yếu, với các đánh giá tình báo của Mỹ được cho là chứng thực “tình trạng thiếu hụt kinh niên các mặt hàng thiết yếu, thuốc men và mất điện thường xuyên”.Tờ Daily Beast đã liên hệ với Nhà Trắng để bình luận về câu chuyện này. “Các nhà lãnh đạo Cuba là những người theo chủ nghĩa Mác thiếu năng lực, những người đã phá hủy đất nước của họ, và họ đã phải chịu một thất bại lớn với chế độ Maduro mà họ chịu trách nhiệm hỗ trợ”, một quan chức Nhà Trắng nói với tờ Wall Street Journal, đồng thời nói thêm rằng Cuba nên “đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn”.