Thơ ở Bệnh Viện

Tranh Ann Phong

Tôi ngã vào đầu năm

Nhặt được ngày tháng mới

Ngày tháng rơi chung quanh

Nở chùm hoa rất đỏ

Tôi kêu lên thảng thốt

Giơ bàn tay rất gầy

cánh hoa đỏ màu máu

Tung tóe cả hai vai

Có những tiếng xôn xao

Như tiếng ai xa lắm

Có những bóng đi qua

Chập chờn một màu trắng

Tiếng động cả bốn phía

Bao chung quanh chỗ nằm

Có khuôn mặt cúi xuống

Hình như ai kéo chăn

Tôi nằm im nghe ngóng

Có phải tôi hay không

Hình như có chiếc kim

Đang cắm vào da thịt

Chập chờn mấy chiếc bóng

Thật gần thật gần tôi

Có phải tôi đang thở

Đang mặc cả cuộc đời

Cuộc đời như cuốn sách

Tôi còn cầm trên tay

Tôi còn để trên gối

Tôi muốn đọc tối nay

Thượng Đế vừa đi qua

Tặng tôi ngày tháng mới.

Cuốn sách đã sang trang

Tôi hân hoan cúi đọc.

Trần Mộng Tú- 1-1-2026