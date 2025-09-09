Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Ba 9 Tháng Chín

Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa

Iryna Zarutska, 23 tuổi, người Ukraine, đang tị nạn ở Mỹ, bị một người vô gia cư tên Decarlos Brown đâm chết trên tàu hỏa ở thành phố Charlotte, bang North Carolina ngày 22/8.

(Ảnh: Cắt từ video của Charlotte Area Transit System)







Cô Gái Ukraine Tỵ Nạn Bị Đâm Chết Trên Tàu Hỏa

Câu chuyện về cái chết thương tâm của nữ nạn nhân Iryna Zarutska, 23 tuổi, người Ukraine, đang tị nạn ở Mỹ, nay mới được cảnh sát công bố qua đoạn video vụ án. Cô bị một người vô gia cư tên Decarlos Brown đâm chết trên tàu hỏa ở thành phố Charlotte, bang North Carolina ngày 22/8. Những gì video công bố gây phẫn nộ trên khắp nền tảng mạng xã hội.

Thống đốc bang North Carolina Josh Stein cho biết hôm Thứ Hai rằng ông "kinh hoàng" trước vụ giết người vô cớ này. “Tôi vô cùng đau đớn cho gia đình Iryna Zarutska, những người đã mất đi người thân yêu của mình trong hành động bạo lực vô nghĩa này, và tôi vô cùng kinh hoàng trước đoạn phim ghi lại cảnh sát hại cô ấy. Chúng ta cần thêm cảnh sát tuần tra để bảo đảm an toàn cho mọi người,” Stein phát biểu trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Cô Zarutska, 23 tuổi, đã bị đâm đến thiệt mạng vào ngày 22/8/2025, ngay trước 10 giờ tối, khi đang đi tàu Lynx Blue Line ở Charlotte, theo một bản khai mà ABC News có được.

Theo bản khai, Zarutska đã lên tàu hỏa, ngồi ở ghế lối đi ngay trước mặt nghi phạm, Decarlos Brown Jr., 34 tuổi, trong video là người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, mặc áo nỉ màu cam.

Đoàn tàu chạy "khoảng bốn phút rưỡi trước khi nghi phạm rút một con dao ra khỏi túi, mở con dao ra, dừng lại, rồi đứng dậy và đâm nạn nhân ba nhát,” theo nội dung của bản khai. Bản khai cũng ghi trước khi đâm nạn nhân, giữa nạn nhân và bị cáo không có hành động nào qua lại với nhau.

Cảnh sát xác định Zarutska đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một nhân chứng đã chỉ dẫn cho cảnh sát vị trí của nghi phạm, theo bản khai. Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg cho biết nghi phạm Brown đã bị bắt sau khi xuất viện với "những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng" và bị buộc tội giết người cấp độ một.

Nghi phạm 34 tuổi này có tiền án bao gồm trộm cắp và đột nhập trái phép. Theo Sở Cải huấn Người Thành Niên North Carolina, hắn cũng đã ngồi tù 5 năm vì tội cướp có vũ khí nguy hiểm kể từ năm 2015. Phiên tòa xử Decarlos Brown sẽ diễn ra ngày 18/9, theo hồ sơ tòa cho biết.

Thị trưởng Charlotte, Vi Lyles nói vụ giết người là một "mất mát vô nghĩa và bi thảm.”

“Như rất nhiều người trong số các bạn, tôi rất đau lòng, và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc an toàn thực sự là như thế nào trong thành phố của chúng ta. Tôi vẫn cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cư dân và bảo đảm Charlotte là nơi mọi người đều cảm thấy an toàn,” Thị trưởng Lyles phát biểu trong một tuyên bố hôm Thứ Bảy. Hệ thống Vận tải Khu vực Charlotte, hay CATS, đã xác nhận với ABC News rằng không có nhân viên an ninh trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo cáo phó của Zarutska, cô sinh ra ở Ukraine và di cư sang Hoa Kỳ cùng mẹ, chị gái và anh trai để "lánh nạn chiến tranh, và bà nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.”

Hôm Thứ Hai, Trump cho biết ông ta đã xem đoạn video và “gửi tình yêu thương và hy vọng đến gia đình nạn nhân.”

Trump: ‘Epstein Là Vấn Đề Đã Chết Rồi’

NBC News liên lạc với Tổng thống Trump qua điện thoại sáng nay Thứ Ba 9/9 về lá thư mừng sinh nhật Jeffrey Epstein được cho là ông ta đã ký và gửi, nhưng Trump từ chối bình luận, chỉ gọi đó là “vấn đề đã chết rồi.”

Khi NBC nói đã nghe một số người tại Tòa Bạch Ốc nói về lời chúc mừng sinh nhật, nhưng không phải từ ông, tổng thống trả lời: "Tôi không bình luận về một vấn đề đã chết. Tôi đã nói hết với nhân viên. Đó là một vấn đề đã chết.”

Nội dung của lá thư, trong đó có hình ảnh khiêu dâm phác họa hình dáng một người phụ nữ, nằm trong bộ sưu tập tin nhắn bằng bìa da mà bạn bè của Epstein tặng ông nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông ta vào năm 2003. Trong đó có một lời nhắn viết tay được cho là của cựu Tổng thống Bill Clinton. Văn phòng của ông Clinton đã không trả lời yêu cầu bình luận của NBC News sau khi Uỷ Ban Điều Tra Hạ Viện công bố những hồ sơ đang có.

Một nội dung khác đáng lưu ý trong cuốn sổ lưu niệm mừng sinh nhật lần thứ 50 của Jeffrey Epstein là tấm ảnh ông ta cầm một tấm chi phiếu do Donald Trump ký, kèm theo lời ám chỉ rằng Epstein đã "bán" cho ông ta một người phụ nữ với giá $22.500 đô la. The Guardian loan tin nói rằng chi tiết này làm sáng tỏ thêm mối quan hệ lâu năm giữa tổng thống và kẻ phạm tội tình dục bị kết án.

Trong bức ảnh, Epstein và Joel Pashcow, một thành viên lâu năm của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump, cùng một nhân vật thứ ba, dường như là một phụ nữ, với khuôn mặt đã được che đi. Họ đang cầm một tấm chi phiếu mới, bên trên là dòng chữ viết tay, dường như do Paschow viết, với nội dung: "Jeffrey sớm bộc lộ tài năng với tiền bạc và phụ nữ! Bán 'tài sản đã khấu hao hoàn toàn' [đã bị che đi] cho Donald Trump với giá $22.500 đô la."

Dòng chú thích tiếp tục được cho là của Epstein: “Mặc dù tôi đã thực hiện thỏa thuận, tôi vẫn không nhận được đồng nào từ cô gái đó!”

Tấm chi phiếu ký tên “DJ Trump” theo phong cách khác hoàn toàn với chữ ký của Trump, theo The Guardian. Tạp chí Wall Street Journal đưa tin rằng người phụ nữ này là người mà Epstein và tổng thống Mỹ hai lần “giao tiếp” vào những năm 1990.

Tòa Án Tiểu Bang Michigan Bác Cáo Trạng Nhóm “Đại Cử Tri Giả” Ủng Hộ Trump

Ngày Thứ Ba, tại thành phố Lansing, thẩm phán Kristen Simmons tuyên bố bác bỏ toàn bộ cáo trạng đối với 15 người từng ký giấy chứng nhận giả mạo nói rằng Donald Trump thắng cử tại Michigan năm 2020, theo CNN. Bà cho rằng công tố không chứng minh được nhóm này có “ý định phạm tội.”

Những người bị truy tố gồm nhiều nhân vật trong Đảng Cộng Hòa Michigan: một thành viên Ủy Ban Quốc Gia Cộng Hòa, một thị trưởng, một ủy viên học khu cùng một số cựu viên chức và người ủng hộ Trump. Họ trước đó đối diện tám tội danh.

Theo thẩm phán Simmons, các “đại cử tri giả” thực sự tin rằng họ đang làm tròn bổn phận hiến định, vì tin có “bất thường nghiêm trọng” trong bầu cử. Do thiếu yếu tố cố ý gian lận, việc truy tố chấm dứt. Michigan là một trong bảy tiểu bang chiến địa nơi ban vận động của Trump từng đưa ra các nhóm “đại cử tri giả” nhằm cản trở việc Quốc Hội chứng nhận kết quả bầu cử ngày 6/1/2021.

Chính Quyền Trump Cho Phép ICE Không Cần Điền Đơn Thủ Tục Trước Khi Bố Ráp

Trong hơn 15 năm qua, trước khi tiến hành bất kỳ hoạt động bắt giữ người nhập cư nào tại Hoa Kỳ, các nhân viên công lực thuộc bộ phận Thực thi và Trục xuất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đều phải điền vào một mẫu đơn với thông tin chi tiết về người họ nhắm tới, bao gồm tên, ngoại hình, địa chỉ và nghề nghiệp đã biết, lịch sử nhập cư, tiền án tiền sự… Sau đó nộp cho lãnh đạo để phê duyệt.

Năm nay, thủ tục hành chính đó đã chấm dứt, sáu quan chức và đặc vụ hiện tại và trước đây của ICE và Bộ Nội An với NBC News. “Trong nhiều năm, các nhân viên (ICE) được yêu cầu điền vào một số hồ sơ trước khi hành động,” một nguồn tin của NBC cho biết “Tuy nhiên, thật khó để điền vào một tờ giấy chỉ ghi ‘Gặp tại bãi đậu xe của Home Depot’”

Theo NBC, sự thay đổi chính sách này là một cách chính quyền Trump “bật đèn xanh” cho ICE trước các cuộc trấn áp nhập cư dự trù ​​diễn ra ở Chicago và Boston, đồng thời giúp giải thích tính chất dường như tự phát của các vụ bắt giữ gần đây ở Los Angeles và Washington, D.C.

Cả Darius Reeves, cựu giám đốc văn phòng ICE tại Baltimore, và hai cựu quan chức của DHS, đơn vị trực thuộc ICE, đều cho biết mẫu đơn, được biết đến như là giấy tường trình hoạt động thực địa, là bắt buộc đối với hầu hết mọi vụ bắt giữ mà đơn vị này thực hiện. Họ cho biết, ngoại lệ duy nhất là những trường hợp ICE được yêu cầu hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Hiện không rõ sự thay đổi chính sách này có chính xác từ ngày nào, nhưng nó đã xảy ra trước mùa Hè này, theo NBC. Reeves, người đã rời ICE vào Tháng Năm cho biết ông đã được thông báo từ ban lãnh đạo DHS về việc này trước khi ông nghỉ. Quyết định này, theo ông Reeves, là để ICE có thể liên tục bố ráp tràn ngập các thành phố.

Tuy nhiên ông Reeves cho biết, mặc dù việc đền đơn cũ không còn bắt buộc nữa, nhưng một số nhân viên vẫn đang sử dụng vì họ lo ngại về trách nhiệm pháp lý trong tương lai.

Paul Hunker, cựu cố vấn trưởng của ICE tại Dallas, cho biết các mẫu đơn mà nhân viên, cảnh sát điền vào có thể được sử dụng để bảo vệ họ trong các vụ kiện. Ông nói rằng các nhân viên ICE có thể bị kiện vì vi phạm quyền công dân nếu họ bắt giữ mà không có lý do chính đáng.

"Điều quan trọng là ICE phải nêu rõ lý do chính đáng để bắt giữ, vì vậy mẫu đơn này có thể hữu ích cho họ trong trường hợp có tranh cãi,” Hunker nói với NBC News.

ICE Mở Chiến Dịch “Midway Blitz” Ở Chicago, Nhắm Vào Người Di Dân

Bộ Nội An Hoa Kỳ loan báo mở chiến dịch cưỡng chế di trú mang tên “Operation Midway Blitz” tại Chicago, do cơ quan ICE dẫn đầu. Đây là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường bố ráp tại các “thành phố dung dưỡng,” nơi luật địa phương hạn chế hợp tác với liên bang trong việc bắt giữ người không có giấy tờ.





Các tổ chức bênh vực di dân cho biết từ Chủ Nhật, ít nhất năm người đã bị bắt, trong đó có một người bán hoa quen thuộc và những người đang chờ xe buýt. Họ cảnh báo chiến dịch lần này khác hẳn trước, khi nhân viên ICE chặn hỏi người ngay trên đường phố thay vì chỉ nhắm vào địa chỉ cụ thể.





Theo Bộ Nội An, tên gọi chiến dịch nhằm tưởng niệm Katherine Abraham, 20 tuổi, thiệt mạng hồi tháng Giêng trong một vụ tai nạn do một người di dân từ Guatemala lái xe say rượu gây ra. Cha mẹ cô được mời xuất hiện để ủng hộ chiến dịch. Phát ngôn viên DHS nhấn mạnh thông điệp của Trump và Bộ trưởng Kristi Noem: “Không thành phố nào là nơi trú ẩn an toàn cho di dân bất hợp pháp phạm tội.”





Tuy nhiên, giới bênh vực và nhiều dân cử Dân Chủ ở Illinois lên án chính quyền Trump đang lấy cớ chống tội phạm để thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt. Thượng nghị sĩ Dick Durbin nói nhiều người bị nhắm đến là di dân chăm chỉ, không có án tích gì.





Chicago là thành phố mới nhất sau Los Angeles, Washington và Boston chứng kiến các chiến dịch tăng cường của ICE. Trong khi chính quyền Trump coi “thành phố dung dưỡng” là cản trở, các nghiên cứu cho thấy di dân không phạm tội nhiều hơn người bản xứ và không làm tăng tỷ lệ tội phạm tại nơi họ sinh sống.

Chuyên Gia Lo Ngại Việc Chính Quyền Trump Cắt Giảm Những Chương Trình Sức Khỏe Tâm Thần

Các chuyên gia đã cảnh báo về việc chính quyền Trump cố ý gán ghép sức khỏe tâm thần với hành vi bạo lực súng đạn, và nói với ABC News rằng, quan niệm về người mắc bệnh tâm thần bạo lực hơn bạn bè đồng trang lứa là sai lầm lớn. Theo các chuyên gia, phần lớn những người phạm tội bạo lực không có tiền sử bệnh tâm thần.

Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã báo cáo rằng "phần lớn những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng không bao giờ có hành vi bạo lực. Tuy nhiên, bệnh tâm thần có liên quan chặt chẽ đến việc tăng nguy cơ tự tử, chiếm hơn một nửa số ca tử vong liên quan đến súng đạn ở Hoa Kỳ.”

Tuy nhiên những bình luận từ chính quyền Donald Trump đưa ra sau nhiều tháng cắt giảm đáng kể các chương trình sức khỏe tâm thần trên toàn chính phủ liên bang, một số chuyên gia cho rằng điều này sẽ dẫn đến kết quả hiểu biết kém hơn hoặc khả năng điều trị sức khỏe tâm thần kém hơn.

Sau khi vụ một tay súng giết chết hai trẻ em và làm bị thương hơn chục người khác tại Nhà thờ Công giáo Annunciation ở Minneapolis vào cuối Tháng Tám, Phó Tổng thống JD Vance từng tuyên bố Hoa Kỳ đang chịu một cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần.

Bộ trưởng Bộ Y tế Robert F. Kennedy Jr. thì nói với Fox News vài ngày sau vụ xả súng rằng Viện Y tế Quốc gia đang đánh giá một số loại thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị tâm thần "có thể góp phần gây ra bạo lực.”

Hồi Tháng Năm, Bộ Giáo Dục đã ngừng các khoản tài trợ trị giá $1 tỷ đô la thời Biden nhằm cải thiện dịch vụ sức khỏe tâm thần trong trường học, với lý do các chương trình này không thúc đẩy các ưu tiên của chính quyền. Các khoản tài trợ này được phân bổ theo Đạo luật Cộng đồng An toàn Lưỡng đảng do Tổng thống Joe Biden ký ban hành, một đạo luật chống bạo lực súng đạn được ký sau vụ xả súng hàng loạt tại trường học ở Uvalde, Texas.

Ngoài việc cắt giảm dành riêng cho các chương trình sức khỏe tâm thần hoặc các cơ quan quản lý chúng, các chuyên gia và người ủng hộ cũng lên tiếng lo ngại về việc các khoản cắt giảm và điều khoản trong dự luật thuế và chính sách "To Đẹp" của Trump có thể tác động đến cách hàng triệu người chi trả cho các nguồn lực và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Hàn Quốc Phẫn Nộ Vụ Công Nhân Bị Bắt Trong Nhà Máy Hyundai

Cuộc bố ráp của các nhân viên di trú Hoa Kỳ vào nhà máy sản xuất pin xe điện Hyundai-LG ở Georgia tuần trước, bắt giữ hơn 300 công dân nước này đã gây nên sự phẫn nộ lớn ở Hàn Quốc.

Tin cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đang có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. “Chúng tôi không thể nói cụ thể vào thời điểm này ông Hyun sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Rubio về vấn đề gì,” một quan chức Bộ nói với hãng thông tấn Yonhap. "Nhưng điều chúng tôi có thể nói là chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc giải quyết vấn đề công dân bị giam giữ và bảo đảm họ được trở về nhà an toàn.” Hãng thông tấn Yonhap đưa tin một chiếc Boeing 747-8i của Korean Air sẽ đưa những người bị bắt giữ trở về Hàn Quốc.

Theo Newsweek, các vụ bắt giữ đã làm dấy lên sự nghi ngờ tại Hàn Quốc về việc liệu Washington có đối xử với đồng minh của mình với sự tôn trọng mà họ mong muốn hay không. Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh hai chính phủ đang giải quyết những căng thẳng thương mại, mức thuế mới của Hoa Kỳ đối với thép và phụ tùng ô tô của Hàn Quốc, và những cam kết gần đây của Seoul về việc mở rộng đầu tư vào Hoa Kỳ.

Hai nước cũng duy trì một liên minh kéo dài hàng thập kỷ, vốn đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quân sự của Washington tại Châu Á - Thái Bình Dương. Seoul là nơi đồn trú của hơn 28.000 lính Mỹ và là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ.

ICE Dùng Các Vụ Kiện Để Áp Lực Di Dân Tự Trục Xuất

Chính quyền Trump đang kiện những di dân có lệnh trục xuất và phạt tiền lên tới $1,8 triệu đô la để gây áp lực buộc họ tự trục xuất, các luật sư di trú nói với ABC News.

Trong những tháng gần đây, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã khôi phục một đạo luật năm 1996 hiếm khi được áp dụng, dùng nó để phạt những di dân có lệnh trục xuất như một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt của chính quyền. Các thông báo này yêu cầu họ tự nguyện rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị phạt tiền.

Merle Kahn, luật sư của Trung tâm Tài nguyên Pháp lý Di dân, nói với ABC News rằng, các khoản tiền phạt này chưa bao giờ được sử dụng cho đến năm 2017, trong nhiệm kỳ thứ nhất của Trump. Bà nói trong nhiệm kỳ đó, các khoản tiền phạt này hiếm khi được sử dụng, và khi Joe Biden nhậm chức tổng thống, ông đã hủy bỏ tất cả. “Giờ đây, họ lại bắt đầu ban hành các khoản tiền phạt, và họ đã tăng mức phạt lên,” bà Kahn nói. “Họ có thể bị phạt hơn $1,8 triệu đô la nếu họ có lệnh trục xuất nhưng chưa thực hiện.”

Vào Tháng Sáu, chính quyền Trump đã công bố các quy định mới nhằm đơn giản hóa quy trình xử phạt những người nhập cư trái phép, bao gồm các mức phạt mới, giảm thời gian kháng cáo và loại bỏ thời hạn thông báo 30 ngày. Cùng tháng đó, ICE cho biết họ đã xử phạt hơn 10.000 người.

Các khoản tiền phạt bao gồm từ $100 đến $500 đô la cho mỗi lần nhập cảnh trái phép, và lên đến $998 đô la mỗi ngày, được tính trong tối đa năm năm, nếu không tuân thủ lệnh trục xuất. Các luật sư di trú gọi khoản tiền phạt này là một "chiêu trò hù dọa" để buộc di dân phải tự trục xuất.

“Không hề có sự cân nhắc nào về hoàn cảnh xung quanh lý do tại sao người đó không rời đi,” bà Kahn nói. “Việc họ không bao giờ nhận được thông báo cũng không quan trọng, và quy trình khiếu nại những khoản tiền phạt này đã bị cắt bỏ đi.”

Israel Sơ Tán Toàn Bộ Thường Dân Ở Gaza

Hôm Thứ Ba 9/9, Israel đã ban lệnh sơ tán toàn bộ thường dân ở Gaza, đồng thời tuyên bố quân đội Israel sẽ hoạt động "với lực lượng hùng hậu" bên trong thành phố.

“Cố thủ trong thành phố lúc này là vô cùng nguy hiểm,” Avichay Adraee, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, cho biết trên mạng xã hội.

Lệnh và cảnh báo này được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phê duyệt kế hoạch chiếm đóng Gaza City, thành phố lớn nhất trong vùng đất đang bị bao vây và chiến tranh. Khoảng một tuần trước, Israel đã bắt đầu các hoạt động trong những con đường trong thành phố.

Giới chức Israel cho biết kế hoạch chiếm đóng này là một phần trong mục tiêu quân sự của họ nhằm tiêu diệt Hamas, tổ chức khủng bố mà Israel đã giao tranh tại Gaza từ tháng 10/2023.

Tin từ ABC cho biết bất chấp tình hình nguy hiểm và các lệnh sơ tán, vẫn còn một số lượng lớn cư dân ở lại thành phố với nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả việc không đủ khả năng chi trả chi phí di tản. Những người khác nói với ABC News rằng họ ở lại vì nghe nói khu vực nhân đạo đang thiếu hụt nghiêm trọng chỗ dựng lều, hoặc họ không biết liệu mình có an toàn trên đường lánh nạn hay không.

Thủ Tướng Nepal Từ Nhiệm Sau ‘CuộC Biểu Tình Gen Z’ Đẫm Máu

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli cho biết ông sẽ từ nhiệm ngay lập tức, tin từ NPR cho hay hôm Thứ Ba 9/9. Quyết định của Thủ tướng Nepal diễn ra một ngày sau các cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội và tham nhũng trong chính phủ dẫn đến 19 người chết. Cuộc biểu tình này được biết đến là “Biểu Tình Gen Z” do thành phần chủ yếu là người trẻ không thể truy cập vào hàng chục nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, trong đó có WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, cùng các trang như YouTube và LinkedIn, sau lệnh cấm của chính phủ.

Những người biểu tình phóng hỏa nhà của một số nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu Nepal để phản đối lệnh cấm mạng xã hội. Lệnh này đã được dỡ bỏ vào sáng sớm Thứ Ba. Các phúc trình từ giới chức địa phương và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình đã tấn công nhà riêng của các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu trong và xung quanh Kathmandu. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại thủ đô và các thành phố khác. Các trường học ở Kathmandu đã bị đóng cửa.

Cuộc biểu tình và tấn công vào quốc hội hôm Thứ Hai khơi nguồn với mục đích phản đối lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội, nhưng lại bùng phát do sự thất vọng và bất mãn của người dân ngày càng tăng đối với các đảng phái chính trị về tình trạng tham nhũng. Bạo lực nổ ra khi chính phủ Nepal đang theo đuổi nỗ lực kiểm soát mạng xã hội bằng một dự luật nhằm bảo đảm các nền tảng này được “quản lý đúng cách, có trách nhiệm và giải trình.” Người dân chỉ trích dự luật này là công cụ kiểm duyệt và trừng phạt những người phản đối chính phủ lên tiếng phản đối trực tuyến.

Tổng Thống Venezuela Tuyên Bố Năm Nay Giáng Sinh Đến Sớm

Tổng thống Nicolas Maduro hôm Thứ Hai 9/9 thông báo Giáng Sinh năm nay sẽ lại đến sớm với người dân Venezuela, đồng thời tuyên bố mùa lễ này sẽ bắt đầu vào ngày 1/10 tại Venezuela, theo CBS News. Tổng thống Maduro cho biết quyết định này nhằm mang lại "niềm vui" cho người dân Venezuela, sau khi Maduro tăng cường kế hoạch khai triển quân đội đến biên giới quốc gia, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang với chính quyền Trump cáo buộc ông cấu kết với các băng đảng ma túy để buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Người dân Venezuela đã từng đón Lễ Giáng Sinh sớm hơn bình thường vào năm 2024, ​​trong bối cảnh đất nước rơi vào khủng hoảng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi, mà phe đối lập và chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Maduro đã đánh cắp. Năm nay, Tổng thống Maduro phát biểu trên chương trình truyền hình hàng tuần "Con Maduro +" rằng ông muốn bảo vệ "quyền được hạnh phúc" của người dân Venezuela trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Tổng thống Trump, người vừa tăng tiền thưởng cho bất kỳ ai bắt được ông.

"Năm nay, một lần nữa, Giáng sinh lại bắt đầu vào ngày 1/10 với niềm vui, kinh doanh, hoạt động, văn hóa, âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực truyền thống,” Maduro tuyên bố.

Hôm Chủ Nhật, Maduro tuyên bố sẽ tăng gấp đôi quân số dọc bờ biển Caribê và biên giới với Colombia, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người hiện đang sử dụng chức danh Bộ trưởng Chiến tranh đã bất ngờ tới thăm Puerto Rico cùng một tàu Hải Quân Hoa Kỳ vào hôm Thứ Hai 8/9. Tàu Hải Quân này là một trong những phương tiện quân sự được khai triển đến vùng Caribe để truy quét các băng đảng ma túy.

Tàu Cứu Trợ Gaza chở Greta Thunberg Bị Không Kích

Một tiểu hạm đội cứu trợ do các nhà hoạt động đấu tranh gửi đến Gaza hôm Thứ Ba đã bị không kích khi cập cảng Tunisia. Tin từ CBS cho hay tất cả sáu người trên tàu đều an toàn. Theo hãng thông tấn Associated Press thì trên tàu có cả các thành viên nổi tiếng như nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg. Thunberg cũng là thành viên của một tiểu hạm đội cứu hộ Gaza đã bị lực lượng Israel chặn lại vào đầu năm nay.

Đội tàu Global Sumud đã chia sẻ đoạn video được cho là từ camera an ninh về vụ tấn công, cho thấy một quả cầu lửa rơi từ trên cao xuống và đâm vào tàu. “Đêm qua, tôi đang ở trên boong tàu phía sau thì nghe thấy tiếng máy bay không người lái,” Miguel Duarte, một công dân Bồ Đào Nha, cho biết tại một cuộc họp báo do nhóm tổ chức hôm Thứ Ba. “Tôi bước ra khỏi boong tàu và thấy một máy bay không người lái lơ lửng cách đầu tôi khoảng ba hoặc bốn mét, tôi gọi các đồng đội. Sau đó chúng tôi thấy máy bay không người lái di chuyển về phía trước boong tàu. Nó đứng yên vài giây, rồi thả một quả bom xuống tàu.”

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia ban đầu phủ nhận cuộc không kích, nói rằng "theo kết quả kiểm tra ban đầu, vụ cháy là do ngọn lửa bùng phát từ một trong những chiếc áo phao trên tàu, do bật lửa hoặc đầu lọc thuốc lá. Không có bằng chứng về bất kỳ hành động thù địch hoặc mục tiêu từ bên ngoài nào.” Bộ Nội vụ Tunisia ban đầu cũng cho biết vụ việc là “vô căn cứ.”

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Global Sumud Flotilla sau đó nói với CBS News rằng chính quyền Tunisia tuyên bố trước khi họ xem video của nhóm. Người phát ngôn cho biết dựa trên video đó, chính quyền Tunisia đã quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ việc.

Việc Làm Tại Mỹ Thấp Hơn Nhiều So Với Báo Cáo Trước

Hôm Thứ Ba, Cục Thống Kê Lao Động cho hay kinh tế Mỹ đã tạo ra ít hơn khoảng 911.000 việc làm trong năm kết thúc tháng Ba, so với ước tính trước. Nếu con số này được giữ nguyên trong báo cáo điều chỉnh chính thức công bố tháng 2/2026, đây sẽ là mức chỉnh giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Điều chỉnh sơ bộ cho thấy tăng trưởng việc làm bình quân giai đoạn từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025 chỉ khoảng 70.500 mỗi tháng, thay vì 146.500 như công bố trước. Các ngành chịu ảnh hưởng nhiều gồm thương mại, vận tải, tiện ích (giảm 226.000 việc làm), và công nghệ (giảm 67.000, tương đương 2,3%).

Giới kinh tế cho rằng sai số đến từ mô hình thống kê về số doanh nghiệp mới thành lập và đóng cửa, tỉ lệ trả lời khảo sát thấp, cùng các điều chỉnh liên quan đến di dân.

Bản tin được công bố trong bối cảnh Cục Thống Kê Lao Động bị chỉ trích dữ dội. Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã sa thải nữ ủy viên cơ quan này vì cho rằng bà “thao túng” báo cáo. Bộ trưởng Lao Động Lori Chavez-DeRemer hôm Thứ Ba nói rằng những điều chỉnh lớn càng làm dấy lên hoài nghi về tính chính xác của số liệu, và chính quyền sẽ thúc đẩy hiện đại hóa để bảo đảm dữ liệu minh bạch hơn.