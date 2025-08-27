Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Tư 27 Tháng Tám

Những VBQG một tay cầm bao rác màu đen, một tay nhặt rác trong công viên, đường phố. (Ảnh: Việt Báo)

VBQG Khai Triển Ở DC Làm Nhiệm Vụ Công Ích

Một đoạn video ngắn lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội vào chiều tối thứ Hai 26/8 thu hút nhiều bình luận thú vị và cả châm biếm từ người dân. Đó là Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia do tổng thống Trump khai triển vào thủ đô để “tiếp quản DC” đã làm những hoạt động công ích như nhặt rác, san phẳng những ụ đất chung quanh những cây anh đào ở Tidal Basin. Những VBQG một tay cầm bao rác màu đen, một tay nhặt rác trong công viên, đường phố.

Washington Post mô tả cảnh các thành viên của lực lượng VBQG như một bài văn tả cảnh châm biếm. “Khi họ cào, những hạt bụi và lớp mùn dinh dưỡng cho cây bay lên hòa vào những tia nắng sớm mai, một hình ảnh bình dị hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà tổng thống miêu tả về Washington như một xã hội hỗn loạn, bạo lực và vô pháp. Nhiệm vụ này không hề bình thường đối với những người lính này, những người thường được gọi đến để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp hoặc khai triển ở nước ngoài, và nó khiến một số người đặt câu hỏi liệu việc làm đẹp và sạch cảnh quan có nên được coi là một nhiệm vụ quân sự hay không.”

Theo WaPo, những người này nói rằng họ rất vui khi được giúp đỡ Dịch vụ Công viên Quốc gia. Nhưng cũng nêu câu hỏi, liệu việc dọn rác và dọn dẹp sân có phải là cách sử dụng thích hợp cho quân đội hay không? Một lính VBQG trả lời WaPo: “Là cư dân Washington D.C., tôi nghĩ đây là hành động tốt. Nhưng có những việc khác mà chúng tôi có thể làm.”

Hơn 2.200 lính VBQG, một số đến từ Mississippi và Louisiana, đã được khai triển tại Washington D.C. kể từ khi Trump ban bố “tình trạng khẩn cấp về tội phạm” tại đây. Bề ngoài, họ được huy động để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang và cảnh sát địa phương, nhưng trong những ngày gần đây, các lệnh đó đã được bao gồm các nhiệm vụ “làm đẹp” như dọn rác và bảo dưỡng khuôn viên xung quanh Công viên Quốc gia và các tài sản liên bang khác.

Nghiên Cứu Mới Chứng Minh Các Tỷ Phú Mỹ Trả Thuế Ít Hơn Dân Thường

Theo một nghiên cứu mới của các nhà kinh tế tại Đại học University of California, Berkeley, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo ở Mỹ thể hiện rõ trong tỷ lệ thu nhập và đóng thuế.

Những cá nhân trong danh sách Forbes 400, đứng đầu là CEO Tesla Elon Musk với khối tài sản $244 tỷ đô la, đã đóng mức thuế suất thực tế trung bình là 24% từ năm 2018 đến năm 2020, so với mức 30% của tất cả những người nộp thuế khác tại Hoa Kỳ. CBS dẫn từ phúc trình của các nhà nghiên cứu công bố trên Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia.

Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh dự luật “to và đẹp” của Donald Trump đã được ký thành luật vào ngày 4/7, mang lại những lợi ích lớn nhất cho những người Mỹ có thu nhập cao nhất thông qua sự kết hợp giữa các khoản giảm thuế mới kéo dài. Những khoản giảm thuế này bao gồm việc tăng mức miễn trừ thuế bất động sản lên $15 triệu đô la mỗi người. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm – đạo luật mang dấu ấn của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017, đã giảm mức thuế suất thực tế đối với những người Mỹ giàu nhất từ ​​30% xuống còn 24%.

“Thu nhập kinh tế của những người giàu nhất về cơ bản là lợi nhuận của các doanh nghiệp mà họ sở hữu,” chuyên gia nghiên cứu về bất bình đẳng trong xã hội Emmanuel Saez nói với CBS MoneyWatch trong một email. “Jeff Bezos sở hữu khoảng 10% Amazon, và do đó thu nhập kinh tế thực sự của ông là 10% lợi nhuận của Amazon.”

Thuế doanh nghiệp là khoản thuế đối với lợi nhuận được tạo ra cho Bezos, tương tự như cách người sử dụng lao động giữ lại thu nhập liên bang và đóng góp An Sinh Xã Hội từ tiền lương của người lao động, ông nói thêm.

Chỉ 38% Người Mỹ Ủng Hộ Trump Đưa Quân Đội Vào DC

Cuộc thăm dò kéo dài ba ngày của của Reuters/Ipsos, kết thúc vào Chủ nhật, cho thấy chỉ 38% người Mỹ ủng hộ việc khai triển lực lượng Vệ Binh Quốc Gia vào đường phố Washington, D.C., trong khi 46% phản đối. Những người còn lại không chắc chắn hoặc từ chối trả lời câu hỏi.

Sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đến từ những người theo Đảng Cộng Hòa, với 76%, trong khi chỉ có 8% người theo Đảng Dân Chủ ủng hộ. Trong số những người không theo đảng nào, 28% ủng hộ và 51% phản đối.

Sự chia rẽ này phần lớn phản ánh xu hướng đảng phái trong mức độ ủng hộ chung dành cho tổng thống Trump, với 40% số người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết họ tán thành năng suất làm việc của Trump trong nhiệm kỳ này, giữ ở mức thấp nhất trong ba cuộc thăm dò liên tiếp kể từ cuối tháng Bảy của chính quyền hiện tại.

Theo Reuters, mức độ ủng hộ của tổng thống Trump đã suy giảm kể từ khi ông trở lại nắm quyền vào tháng Giêng, với 47% người Mỹ ủng hộ ông. Đảng Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ áp đảo từ các thành viên trong đảng. Khoảng hai phần ba số người độc lập không tán thành ông.

Chỉ có 36% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, bao gồm 8% đảng viên Dân Chủ và 71% đảng viên Cộng Hòa, cho biết họ ủng hộ việc các quan chức liên bang đặt lực lượng cảnh sát địa phương của thủ đô dưới sự kiểm soát của liên bang.

Hàng trăm binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia, nay đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho phép mang vũ trang, đã có mặt trên đường phố Washington trong hai tuần qua sau khi Trump ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại quận này.

Trump ‘Được Nước Làm Tới,’ Chiếm Quyền Kiểm Soát Union Station

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy hôm thứ Tư tuyên bố cơ quan của ông ta sẽ tiếp quản quyền quản lý Union Station – nhà ga chính ở Washington – từ Amtrak. AP cho biết đây là một ví dụ khác về cách chính phủ liên bang đang thực thi quyền lực của mình đối với thủ đô của quốc gia. Ông Duffy đưa ra thông báo này trong một tuyên bố trước khi ông cùng Chủ tịch Amtrak Roger Harris tham dự lễ ra mắt tàu NextGen Acela, tàu hỏa cao tốc mới của dịch vụ hỏa xa này tại Union Station.

“Bằng cách giành lại quyền quản lý nhà ga, chúng tôi sẽ giúp thành phố này an toàn và tươi đẹp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ,” ông Duffy nói. Ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã rõ về những gì ông muốn. Duffy lặp lại tổng thống đảng Cộng Hòa đã nói vào tuần trước rằng Trump muốn $2 tỷ đô la từ Quốc Hội để làm đẹp Washington, một phần của cuộc đàn áp của ông đối với thành phố.

Bộ trưởng cho biết Union Station, nằm trong lộ trình đến Điện Capitol Hoa Kỳ, đã “rơi vào tình trạng hư hỏng” trong khi đáng lẽ nó phải là “niềm tự hào” của thành phố. Trong buổi ra mắt tàu hỏa, Duffy cũng sẽ nói về những gì chính quyền đang làm để biến Union Station thành một trung tâm giao thông đẳng cấp thế giới, theo một tư vấn tin tức của Bộ Giao thông vận tải.

Utah: Chánh Án Buộc Vẽ Lại Bản Đồ Địa Hạt, Có Lợi Cho Dân Chủ

Một Chánh án Utah vừa đưa ra phán quyết yêu cầu Cơ Quan Lập Pháp vẽ lại địa hạt bầu cử, có thể có lợi cho Dân Chủ. Tin từ CBS cho biết đây là diễn tiến mới nhất trong một hoạt động kéo dài liên quan tới phân chia lại địa hạt bầu cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Tòa án đưa ra phán quyết cho một vụ kiện hôm Thứ Hai, 25 Tháng Tám, về một đạo luật lưỡng đảng của tiểu bang phê chuẩn năm 2020, có “vi hiến và làm suy yếu” dự luật do cử tri phê chuẩn hay không. Chánh án Utah Dianna Gibson viết rằng: “Cơ Quan Lập Pháp được lập ra để hoạch định và ban hành một bản đồ phân chia lại địa hạt bầu cử Quốc Hội nhằm sửa đổi sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu phân chia lại địa hạt bầu cử bắt buộc theo Dự Luật 4.”

Phán quyết này giúp Cơ Quan Lập Pháp có thêm thời gian vào mùa Thu nhằm đề ra các thay đổi, tuy nhiên chưa rõ kháng cáo có ảnh hưởng tới tiến trình và hạn chót hay không. Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah) chỉ trích gay gắt quyết định của tòa án. Ông ta viết trên mạng xã hội: “Đây là một ngày vui cho Đảng Dân Chủ Utah, họ không thể kiểm soát được cơ quan lập pháp Utah suốt nhiều thập niên qua (vì phần đông cử tri Utah không ưa gì những chính sách Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi), họ cũng khéo léo tìm ra một cách nhằm cân bằng tỷ số bằng cách chầu chực các đồng minh tư pháp.”

Nhân Viên FEMA Bị Nghỉ Việc Sau Khi Ký Đơn Phản Đối Cắt Giảm Nhân Sự

Một số nhân viên Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) bị sai thải sau khi họ ký vào một lá thư công khai phản đối chính quyền tổng thống Trump cắt giảm nhân sự và những thay đổi chính sách. Những nhân viên này đã bị cho nghỉ việc hành chính, theo các tài liệu mà hãng thông tấn AP có được.

Thư phản đối do hơn 180 nhân viên hiện tại và trước đây của FEMA ký, gửi đến Hội đồng Đánh giá FEMA và Quốc Hội vào thứ Hai 26/8, nêu rõ những lo ngại về khả năng ứng phó thảm họa đang bị suy giảm. Lá thư bao gồm sáu tuyên bố về bất bình các chính sách, như yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem phê duyệt các hợp đồng trên $100.000 đô la, phản đối điều chuyển nhân viên FEMA sang Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, và không bổ nhiệm một quản trị viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Ba mươi lăm người ký tên sử dụng tên họ thật, trong khi 141 người giấu tên do lo ngại bị trả thù. Ít nhất hai người đã nhận thông báo nghỉ phép có lương vô thời hạn vào tối thứ Ba. Các thông báo làm rõ rằng đây không phải là hình thức kỷ luật hay trừng phạt. FEMA chưa phản hồi các câu hỏi của truyền thông về việc có bao nhiêu nhân viên đã nhận được thông báo và liệu quyết định cho nghỉ việc có liên quan đến thư phản đối của họ hay không.

Người phát ngôn của FEMA, Daniel Llargues, gửi ra email, cho biết chính quyền Trump “đã ưu tiên giải trình và cải cách để tiền thuế của người dân thực sự đến được tay người dân và cộng đồng mà họ cần giúp đỡ.”

Các hành động tương tự đã xảy ra tại các cơ quan khác, bao gồm Viện Y tế Quốc gia và Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nơi khoảng 140 nhân viên EPA đã bị cho nghỉ việc vì một lá thư phản đối tương tự.

Đan Mạch Triệu Tập Đặc Phái Viên Hoa Kỳ

Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ để phản hồi các phúc trình rằng ít nhất ba người Mỹ có liên hệt với Tổng thống Donald Trump có hành động gây ảnh hưởng bí mật đến Greenland, nhằm phá hoại mối quan hệ giữa vùng lãnh thổ Bắc Cực này và Đan Mạch.

Hãng thông tấn AP loan tin hôm Thứ Năm 27/8, dẫn tin từ đài truyền hình DR của Đan Mạch, trích dẫn tám nguồn tin giấu tên, tiết lộ rằng những cá nhân này đã lập danh sách những người Greenland thân Mỹ và những người phản đối Trump, đồng thời khuyến khích người dân địa phương nêu bật những mô tả tiêu cực về Đan Mạch trên truyền thông Mỹ. Hai người khác được cho là đã xây dựng mạng lưới với các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và cư dân Greenland để gieo rắc bất hòa. Các hoạt động này được cho là nhằm hỗ trợ cho lợi ích lâu dài của Trump trong việc giành quyền kiểm soát Greenland, một hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược quan trọng mà Trump từng ngỏ ý có thể sử dụng vũ lực để “lấy lại” nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen lên án hành vi này, tuyên bố: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Vương quốc đều là không thể chấp nhận được.” Ông đã triệu tập Đại biện Lâm thời Hoa Kỳ. Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch nhấn mạnh Greenland là mục tiêu hàng đầu cho các chiến dịch gây ảnh hưởng từ nước ngoài, lợi dụng những bất đồng nội bộ.

Giới chức Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch và là đồng minh NATO cùng với Hoa Kỳ, chỉ trích các hoạt động tình báo của Hoa Kỳ nhận được trong phúc trình. Cộng hòa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Đan Mạch chưa trả lời các yêu cầu bình luận từ AP.

California: Chia Rẽ Đảng Phái Mạnh Thời Trump

Cử tri California đang bị chia rẽ sâu sắc theo đường lối đảng phái dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, theomột cuộc thăm dò mới được thực hiện cho tờ The Times. Theo đó, phần lớn cử tri Dân Chủ và cử tri độc lập không ủng hộ và tin rằng đất nước đang đi sai hướng dưới sự lãnh đạo của Trump, trong khi nhiều cử tri Cộng Hòa lại cảm thấy ngược lại.

Mark DiCamillo, giám đốc Khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính phủ UC Berkeley, cho biết những phát hiện này hoàn toàn phù hợp với các cuộc thăm dò trước đây về tổng thống Cộng Hòa này, tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ. “Nếu nhìn vào tất cả các đánh giá về công việc mà chúng tôi đã thực hiện đối với tổng thống Trump – và điều này kéo dài suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông – thì cử tri vẫn giữ nguyên quan điểm,” DiCamillo nói. “Cử tri biết ông ấy là ai.”

Ông DiCamillo cho biết sự chia rẽ đảng phái tương tự cũng xuất hiện trong cuộc thăm dò về việc cắt giảm Medicaid và thuế quan. Theo đó, đảng Dân chủ gần như đồng loạt phản đối chương trình nghị sự của Trump và đảng Cộng hòa khá ủng hộ những gì Trump đang làm.

Khi được hỏi liệu các mức thuế quan mà Trump áp đặt lên các đối tác thương mại quốc tế có “tác động tiêu cực đáng chú ý” đến chi tiêu gia đình của họ hay không, 71% đảng Dân chủ trả lời là có, trong khi 76% đảng Cộng Hòa trả lời là không.

“Nếu bạn là đảng viên Cộng Hòa, bạn thường có xu hướng giảm nhẹ các tác động của các vấn đề đó, hoặc bạn không muốn quan tâm đến,” DiCamillo nói.

Thăm dò của đề cập đến việc cử tri có tự tin rằng chính quyền Trump sẽ cấp cho California gần $40 tỷ đô la viện trợ cứu trợ cháy rừng mà họ đã yêu cầu để đối phó với các đám cháy tàn khốc ở khu vực L.A. vào tháng Giêng hay không, 93% đảng viên Dân Chủ cho biết họ không tự tin, so với 43% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ nghĩ Trump sẽ chấp thuận.

Cuộc thăm dò cho thấy cử tri trong tiểu bang cũng bị chia rẽ tương tự khi nói đến các quyết định về bảo hiểm y tế Medicaid (California gọi là Medi-Cal) cho cư dân có thu nhập thấp. 61% người dân California không tán thành sự thay đổi, 43% không tán thành mạnh mẽ, trong khi 36% ủng hộ, với 21% ủng hộ mạnh. Tuy nhiên, cử tri đã bị chia rẽ mạnh mẽ theo đường lối của đảng, với 80% đảng viên Cộng Hòa tán thành những thay đổi và 85% đảng viên Dân Chủ phản đối.

Cuộc thăm dò thực hiện từ ngày 11 đến ngày 17 Tháng Tám với 4.950 cử tri đã ghi danh phỏng vấn, cho thấy 69% cử tri California không tán thành Trump, với 62% không tán thành mạnh mẽ, trong khi 29% ủng hộ ông. Đa số tương tự, 68%, cho biết họ tin rằng đất nước đang đi sai hướng, trong khi 26% nhận định ngược lại.

Amazon Có Kế Hoạch Cung Cấp Internet Vệ Tinh Tại Việt Nam

Amazon đang có kế hoạch cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao tại Việt Nam, thông qua việc xin giấy phép thí điểm.

Báo trong nước cho hay Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế dự án Kuiper, ông Gonzalo de Dios đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long ngày 26/8, đưa ra đề nghị và khẳng định Việt Nam có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển của Amazon.

Kuiper là dự án Internet vệ tinh của công ty Amazon, xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối tốc độ cao tới các khu vực ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Dịch vụ có thể đạt 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp, và tích hợp giải pháp bảo mật từ Amazon Web Services (AWS.) Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam ở Sài Gòn. Đầu Tháng Tám, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193 của Quốc hội.

Hồi tháng Tư, một nhà cung cấp khác là SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng nhận giấy phép triển khai thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. SpaceX vẫn đang trong quá trình thành lập pháp nhân tại Việt Nam.

Trump Muốn Án Tử Hình Cho Tội Giết Người Tại Washington, D.C.





Ngày 26 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ tái lập án tử hình đối với tất cả các vụ giết người tại thủ đô Washington, coi đây là biện pháp mạnh để ngăn chặn tội phạm và mở rộng quyền kiểm soát liên bang đối với an ninh công cộng.





Phát biểu trong buổi họp Nội các tại Bạch Ốc, Trump nói: “Nếu ai giết người tại thủ đô, chúng ta sẽ truy tố lập án tử hình. Không còn chọn lựa nào khác.” Ông mô tả tử hình là “một biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu.”





Thủ đô Washington đã bãi bỏ án tử từ năm 1981, và lần hành quyết cuối cùng diễn ra năm 1957. Năm 1992, cư dân thành phố cũng bỏ phiếu chống việc khôi phục án này. Tuy nhiên, đặc thù của thủ đô là công tố viên liên bang có thể truy tố cả án địa phương lẫn án liên bang, và trong một số trường hợp, có thể đưa tội danh mang án tử.





Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sẽ là người quyết định có cho phép truy tố tử hình hay không. Bà từng chấp thuận truy tố tử hình trong vụ giết hại giám đốc điều hành UnitedHealthcare ở New York. Jeanine Pirro, công tố viên liên bang tại Washington, xác nhận Bộ Tư pháp đang cân nhắc án tử trong nhiều vụ án, gồm vụ nổ súng giết hai nhân viên Tòa Đại sứ Israel hồi tháng 5, một vụ án băng đảng từ năm 2008, và vụ cướp xe năm 2023.





Dù vậy, lịch sử cho thấy bồi thẩm đoàn tại D.C. thường tránh tuyên án tử, kể cả trong các vụ giết nhiều mạng người. Năm 2003, sau tám tháng xử, bồi thẩm đoàn không đồng thuận tử hình hai bị cáo giết lần lượt 10 và 19 người; kết quả, cả hai chỉ lãnh án chung thân.





Trump từ lâu ủng hộ mở rộng tử hình. Trong ngày đầu trở lại chức vụ, ông ký sắc lệnh thúc giục Bộ Tư pháp theo đuổi tử hình cho những tội danh “đủ mức độ nghiêm trọng,” đồng thời khuyến khích các tiểu bang duy trì chính sách này. Ông cũng hứa khôi phục các vụ hành quyết liên bang sau thời gian đình chỉ. Trước đó, những tuần cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Joe Biden đã giảm án tử cho 37 phạm nhân liên bang, chỉ còn 3 người ở lại hành lang tử tù.





Theo thăm dò Gallup năm 2024, 53% người Mỹ ủng hộ tử hình cho tội giết người, giảm mạnh so với 80% vào năm 1994.

Nguy Cơ Lộ Hàng Trăm Triệu Hồ Sơ An Sinh Xã Hội Qua DOGE





Thông tin cá nhân của hơn 300 triệu người Mỹ có nguy cơ bị lộ sau khi Bộ Cải Tổ Chính Quyền (Department of Government Efficiency – DOGE) tải toàn bộ cơ sở dữ liệu An Sinh Xã Hội lên một máy chủ đám mây vào tháng 6, theo đơn tố cáo của Charles Borges, giám đốc dữ liệu tại Cơ quan An Sinh Xã Hội (SSA).





Cơ sở dữ liệu bị nghi đưa lên máy chủ DOGE là NUMIDENT, vốn chứa mọi thông tin cần thiết để cấp thẻ An Sinh Xã Hội – từ họ tên, ngày sinh, quốc tịch, chủng tộc, số điện thoại, địa chỉ, cho đến hồ sơ cá nhân khác. Tính đến nay, gần 550 triệu số An Sinh Xã Hội đã được cấp. Borges cảnh báo nếu kẻ xấu xâm nhập, người dân có thể bị đánh cắp danh tính, mất phúc lợi y tế và trợ cấp lương thực, và chính phủ sẽ buộc phải cấp lại toàn bộ số An Sinh Xã Hội với chi phí khổng lồ.





Trong thông cáo gửi TIME, Cơ quan An Sinh Xã Hội khẳng định dữ liệu vẫn được lưu trong môi trường an toàn, tách biệt khỏi Internet, với cơ chế giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, đơn tố cáo do nhóm bảo vệ tố cáo Government Accountability Project đại diện nhấn mạnh máy chủ DOGE thiếu các kiểm soát độc lập, không có hệ thống giám sát ai đã truy cập và sử dụng dữ liệu thế nào.





Giới chuyên gia an ninh mạng gọi việc này là “hành động cao bồi” chưa từng thấy trong liên bang. Giáo sư Susan Landau (Đại học Tufts) nói nếu tin tặc hoặc chính quyền nước ngoài như Trung Quốc hay Nga tiếp cận được, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Herbert Lin (Đại học Stanford) cũng lo ngại quyền truy cập dữ liệu nay được mở rộng cho nhân viên DOGE, vượt ra ngoài khuôn khổ kiểm soát liên bang, đặt ra cả vấn đề pháp lý vì DOGE không được thành lập bởi luật Quốc hội.





Borges cho biết ông nhiều lần cảnh báo cấp trên về nguy cơ “tệ hại nhất” – buộc phải cấp lại số An Sinh Xã Hội cho toàn dân – nhưng không nhận được phản hồi đầy đủ. Văn phòng Cố vấn Pháp lý còn khuyên nhân viên không trả lời các thắc mắc của ông. Borges hiện được trông đợi sẽ ra điều trần trước ủy ban giám sát Quốc hội về phát hiện của mình.





Tên Gọi Giễu Cợt Cho Các Trại Giam Di Dân Bị Chỉ Trích





Bắt đầu từ Florida với cái tên “Alligator Alcatraz,” rồi đến “Speedway Slammer” ở Indiana, chính quyền Trump vừa công bố một trung tâm giam giữ mới tại Nebraska với tên “Cornhusker Clink.” Các tên gọi gieo vần, nghe như trò tiếp thị, đã nhanh chóng trở thành khẩu hiệu.





Một số người dân địa phương ủng hộ Trump cho rằng đó là sự dí dỏm. Nhưng nhiều nhóm bảo vệ di dân và giới hoạt động nhân quyền coi đây là hành vi khinh miệt, biến chương trình trục xuất quy mô lớn thành trò tiêu khiển. Roxana Cortes-Mills, giám đốc pháp lý của một tổ chức phi lợi nhuận tại Omaha, nói thẳng: “Không thể lấy chuyện này ra làm trò đùa.”





Chiến lược “chính quyền kiểu trêu chọc” của Trump lan rộng từ cách đặt tên đến các tài khoản chính thức trên mạng X của Bạch Ốc và Bộ Nội An, vốn thường xuyên tung ra video và hình ảnh mỉa mai. Hồi tháng Hai, Bạch Ốc từng đăng đoạn phim cảnh di dân bị còng tay lên máy bay và gọi đó là “ASMR.” Một số bài đăng còn bị chỉ trích vì dính dáng đến khẩu hiệu của giới da trắng cực đoan.





Các trung tâm giam giữ này đều là dự án hợp tác liên bang – tiểu bang, nhằm tăng sức chứa để đáp ứng mục tiêu một triệu vụ trục xuất mỗi năm. Trung tâm “Alligator Alcatraz” ở Everglades, Florida, đã bị tòa án liên bang buộc tháo dỡ phần lớn do điều kiện tồi tệ, nhưng Thống đốc Ron DeSantis tuyên bố sẽ mở thêm cơ sở mới mang tên “Deportation Depot.”





Giới sử gia so sánh cách đặt tên này với các chiến dịch ngôn từ trong lịch sử, từ “Hooverville” thời Đại Khủng Hoảng cho đến những biệt hiệu Trump gán cho đối thủ. Douglas Brinkley, sử gia tổng thống, nhận định: “Đây là cách đánh dấu dễ nhớ, mang tính quần chúng.” Nhưng Rick Perlstein, một sử gia về bảo thủ Mỹ, gọi đó là ngôn ngữ nhằm “làm nhục và phi nhân hóa” những người bị giam.





Phía chính quyền phản bác, cho rằng các tên gọi chỉ nhấn mạnh việc loại bỏ “tội phạm nguy hiểm” khỏi nước Mỹ.

Tại Nebraska, nơi dự kiến mở “Cornhusker Clink”, phản ứng chia rẽ. Một số ủng hộ vì cho rằng cần thêm trại giam, số khác cho rằng dùng chữ “Cornhusker” – gắn liền với biểu tượng thể thao của tiểu bang – để đặt tên cho trại tập trung là điều “sỉ nhục.” Nghị sĩ Megan Hunt kêu gọi Đại học Nebraska bảo vệ thương hiệu của mình, trong khi dân địa phương như Beth Zacharias nói: “Di dân có thể phạm luật, nhưng không nên bị đem ra cười cợt. Họ vẫn là con người.”