Một vụ kiện có thể biến đổi cách điều hành các chùa, nhà thờ...

31/01/2026
Một vụ kiện có thể biến đổi cách điều hành các chùa, nhà thờ...
 

Nguyên Giác
 

Một hồ sơ kiện tụng có thể sẽ thay đổi toàn bộ cách vận hành của các chùa, tự viện Phật giáo, cũng như tất cả các cơ sở các tôn giáo khác.

Chúng ta biết rằng, Đức Phật không cho phép thuyết pháp để đổi lấy vật phẩm cúng dường hay bất kỳ lợi ích vật chất nào. Trong Phật giáo, chánh pháp là vô giá, việc trao đổi pháp lấy vật phẩm được coi là không thanh tịnh, đi ngược lại tinh thần từ bi và vô ngã, hướng đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi tham ái. Hành vi cúng dường trong Phật giáo dựa trên sự tự nguyện, kính tín, không phải là một giao dịch mua bán. Nhưng giả sử, một vị tăng hay ni, hay một cư sĩ, kiện một ngôi chùa ra tòa Hoa Kỳ để nói rằng chùa đã không trả lương tối thiểu cho vị này, trong khi vị này thuyết pháp hàng tuần trong mấy năm qua, và như thế là, theo người đời, vị này "bị bóc lột" theo luật lao động Hoa Kỳ. Tương tự, những vị làm công quả, làm vườn, nấu bếp trong chùa, cũng có thể kiện ban quản trị chùa để đòi lương tối thiểu nhiều năm qua không trả.
 

Một bản tin tựa đề "Legal Doc: John Garvey’s Amicus Brief In Search of Review in Lorenzo v. San Francisco Zen Center" (Tài liệu pháp lý: Bản kiến ​​nghị pháp lý của John Garvey tìm kiếm sự xem xét lại trong vụ Lorenzo kiện Thiền viện San Francisco Zen Center) phổ biến hôm Thứ Năm 29/01/2026 của The Becket Fund for Religious Liberty (Quỹ Becket vì Tự do Tôn giáo) cho thấy thêm một phương diện mới cho hồ sơ kiện tụng có tên là "Lorenzo v. San Francisco Zen Center" (Lorenzo kiện Thiền viện San Francisco Zen Center), và tác dụng tương lai khi có phán quyết chung kết của vụ kiện sẽ ảnh hưởng tới tất cả các chùa, tự viện Phật giáo, cũng như các hội dòng Công giáo, nhà thờ Tin Lành, đền thờ Hồi giáo...
 

Bản tin ghi rằng với sự giúp đỡ của Quỹ Becket, một học giả hàng đầu về tự do tôn giáo và cựu hiệu trưởng một đại học Công giáo đang kêu gọi Tòa án tối cao California bảo vệ các nhóm tôn giáo khỏi sự can thiệp của tòa án vào hoạt động nội bộ của các tổ chức tôn giáo. Ông John Garvey, cựu hiệu trưởng Đại học Công giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America), đã nộp một lá thư ủng hộ Thiền viện San Francisco Zen Center trong cuộc chiến chống lại một cựu tu sĩ tập sự (former monk-in-training) đang đòi thêm tiền lương cho các nhiệm vụ tôn giáo.

Vụ án có tên là, Lorenzo kiện Trung tâm Thiền San Francisco (Lorenzo v. San Francisco Zen Center), đặt Thiền viện Phật giáo này đối đầu với phán quyết của tòa Kháng án tiểu bang cho phép các thẩm phán xem xét lại cách các nhóm tôn giáo trả lương cho các chức sắc của họ - một việc  mâu thuẫn với các biện pháp bảo vệ liên bang và kéo các tòa án trên khắp California vào các vấn đề thiêng liêng.

“Một tu sĩ Phật giáo tập sự và một chủng sinh Công giáo (Catholic seminarian) không phải là những công việc bình thường từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và các tòa án không nên đối xử với họ như vậy,” theo ông Eric Rassbach, phó chủ tịch và cố vấn cấp cao tại Becket, cho biết. “Các tòa án liên bang từ lâu đã công nhận rằng các tranh chấp về tiền lương của các chức sắc tôn giáo chắc chắn sẽ kéo các thẩm phán vào các vấn đề giáo lý và thực hành tôn giáo. Phán quyết của California đã chà đạp lên sự bảo vệ đó.”
 

Lá thư cảnh báo rằng việc bỏ qua những biện pháp bảo vệ đã được thiết lập này sẽ gây hại cho các nhóm Công giáo và các tổ chức dựa trên đức tin khác, buộc họ phải bảo vệ các thực hành tâm linh của mình trong các vụ kiện không hồi kết.

“Các thẩm phán và bồi thẩm đoàn không có quyền giải quyết các tranh chấp giữa các nhóm tôn giáo và các chức sắc của họ,” ông Rassbach nói. “Tuy nhiên, phán quyết dưới đây lại cho phép điều đó, kéo các tòa án vào các vấn đề tôn giáo mà Hiến pháp quy định họ phải tránh xa. Chúng tôi hy vọng tòa án sẽ xem xét vụ án này và đảm bảo rằng các cộng đồng tôn giáo, chứ không phải tòa án, vẫn chịu trách nhiệm về các chức sắc của họ.”
 

Thiền Viện lập luận rằng “ngoại lệ về chức sắc tôn giáo” (ministerial exception) - một lá chắn lâu đời cho sự độc lập tôn giáo - nên ngăn chặn các tranh chấp về tiền lương này, giống như trong tòa án liên bang. Nếu không có nó, các nhóm sẽ phải đối mặt với một mớ hỗn độn các quy tắc tùy thuộc vào nơi các vụ kiện được đệ trình, điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và các cuộc chiến pháp lý tốn kém.

Cuộc thăm dò gần đây từ "2025 Religious Freedom Index" (Chỉ số Tự do Tôn giáo năm 2025) của Becket cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với các nhóm và tổ chức tôn giáo trong việc tự đưa ra các quyết định về việc làm và lãnh đạo mà không có sự can thiệp của chính phủ, với 72% người Mỹ đồng ý với nguyên tắc này.
 

Tòa án Tối cao California dự kiến ​​sẽ quyết định có chấp nhận vụ án này hay không vào mùa xuân 2026.

Thực tế, nếu Tòa án Tối cao California phán rằng mọi việc làm trong chùa đều phải được trả lương tối thiểu là thấp nhất, sẽ có rất nhiều chùa không thể vận hành nổi.
 

Diễn tiến hồ sơ Lorenzo kiện San Francisco Zen Center: Nguyên đơn Annette Lorenzo từng tham gia chương trình Work Practice Apprentice (WPA) tại San Francisco Zen Center (SFZC) — một tổ chức Phật giáo phi lợi nhuận vận hành nhiều thiền viện tại California. Sau thời gian làm WPA và sau đó là nhân viên, Lorenzo cho rằng mình đã làm việc toàn thời gian nhưng chỉ nhận được phụ cấp rất thấp, không tương xứng với luật lao động về lương tối thiểu và làm thêm giờ.

Năm 2022, Lorenzo nộp đơn kiện SFZC tại Tòa Thượng thẩm San Francisco, yêu cầu bồi thường tiền lương và các quyền lợi lao động khác.

Lập luận của nguyên đơn Annette Lorenzo nói rằng công việc của cô (tu sĩ tập sự) — bao gồm dọn dẹp, nấu ăn, phục vụ khách, bảo trì cơ sở — là lao động thực sự và phải được trả lương theo luật California. Cô nói, cho dù SFZC gọi đây là “thực tập tôn giáo” không loại trừ trách nhiệm tuân thủ luật lao động. Cô đã được Ủy ban Lao động California (Labor Commission) phán quyết bồi thường gần 150.000 USD tiền lương trước khi vụ kiện được đưa lên tòa án cấp cao hơn.

Lập luận của San Francisco Zen Center (SFZC) nói rằng Lorenzo là “người phục vụ tôn giáo” (minister) trong chương trình tu học, nên vụ kiện phải được miễn trừ theo "ministerial exception" (miễn trừ mục vụ) — một nguyên tắc hiến pháp bảo vệ quyền tự trị nội bộ của các tổ chức tôn giáo. SFZC nói rằng việc tòa án xem xét lương bổng của người tu học sẽ can thiệp vào đời sống tôn giáo và vi phạm Tu chính án thứ nhất.

- Thời kỳ 2022–2024: Khởi kiện và phán quyết ban đầu. Vụ kiện bắt đầu tại Tòa Thượng thẩm San Francisco. Tòa sơ thẩm đứng về phía SFZC, chấp nhận lập luận ministerial exception và bác đơn của Lorenzo.

- Ngày 21/11/2025: Tòa Kháng án California đảo ngược phán quyết. Tòa Kháng án Khu vực 1, Phân khu 5, tuyên bố ministerial exception không tự động loại trừ các ràng buộc về tiền lương. Tòa cho rằng việc xét xử các yêu cầu về lương tối thiểu và làm thêm giờ không đòi hỏi phải can thiệp vào giáo lý hay nội bộ tôn giáo, nên vụ kiện phải được tiếp tục.

- 2026: Hồ sơ được chuyển lên Tòa án Tối cao California. Tổ chức Becket Fund for Religious Liberty (một nhóm pháp lý chuyên bảo vệ tự do tôn giáo) nộp thư pháp lý (amicus), kêu gọi Tòa án Tối cao California nhận xét xử để làm rõ phạm vi "ministerial exception". Becket lập luận rằng nếu phán quyết từ Tòa Kháng án được giữ nguyên, các tổ chức tôn giáo sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện tương tự, gây ảnh hưởng đến quyền tự trị tôn giáo.

Tính đến đầu năm 2026, Tòa án Tối cao California chưa quyết định có nhận xét xử vụ này hay không. Nếu Tòa nhận hồ sơ, quá trình xét xử và ra phán quyết có thể kéo dài từ 12 đến 18 tháng theo thông lệ các vụ án hiến pháp phức tạp. Nếu Tòa từ chối nhận, phán quyết của Tòa Kháng án ngày 21/11/2025 sẽ trở thành phán quyết cuối cùng, và vụ kiện sẽ quay lại tòa cấp dưới để xét xử nội dung về tiền lương.

Vụ kiện có thể trở thành án lệ quan trọng về ranh giới giữa quyền tự do tôn giáo và luật lao động. Các tổ chức tôn giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ đang theo dõi sát sao vì phán quyết có thể ảnh hưởng đến cách họ tổ chức các chương trình tu học, tình nguyện, và cư trú nội viện.

Nhiều chùa, nhất là các thiền viện hoặc tu viện, có mô hình: Người tu học làm công việc bếp núc, vệ sinh, chăm sóc khách, làm vườn... chỉ nhận phụ cấp ít ỏi hoặc chỉ được cung cấp chỗ ở và ăn uống trong hình thức thường gọi là công quả, công phu, thực tập chánh niệm... Nếu luật xác định rằng những công việc này thực chất là lao động, các chùa có thể phải trả lương tối thiểu cho người tu học làm việc nhiều giờ, trả tiền làm thêm giờ nếu vượt quá số giờ quy định, phải mua bảo hiểm lao động, phải giữ quy định về giờ nghỉ, an toàn lao động, hợp đồng... Các chùa nhỏ, hay chùa ở nơi vắng Phật tử, không có nguồn thu ổn định, có thể gặp khó khăn tài chính.

Tác động tương tự đối với các hội dòng Công Giáo, nới có truyền thống tu sĩ tập sinh (novices) khấn dòng sống đời cộng đoàn và giữ lời khấn "nghèo khó", thường chỉ nhận phụ cấp chứ không phải lương. Nhiều nhà thờ Tin Lành có tập sinh (thường gọi là interns, apprentices, ministry trainees) chỉ có phụ cấp và không lương... cũng sẽ phải thay đổi cách vận hành, nếu phải trả lương ít nhất là lương tối thiểu, và phải mua bảo hiểm cho cả những người thiện nguyện hay tập sự mục vụ...

 

THAM KHẢO:

- Lorenzo v. San Francisco Zen Center:

https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2025/a171659.html

- Becket: Lorenzo v SFZC:

https://becketfund.org/media/california-high-court-urged-to-protect-zen-buddhist-monastery/

.

 

 

 



Một ứng viên Dân chủ đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử đặc biệt vào Thượng viện bang Texas, lật lại chiếc ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ suốt nhiều thập kỷ — kết quả mà đối thủ Cộng hòa gọi là “một hồi chuông cảnh tỉnh” cho đảng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Taylor Rehmet, một thợ máy thuộc nghiệp đoàn và cựu quân nhân Không quân Hoa Kỳ, đã thắng với cách biệt hơn 14 điểm phần trăm trước Leigh Wambsganss — nhà hoạt động Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Mặc dù Trump cố gắng vận động cử tri vào phút chót, nhưng sau đó ông nói mình “không liên quan nhiều” vì đây chỉ là “cuộc đua cấp địa phương”.

- Epstein để lại cho bạn gái (cô Karyna Shuliak) 50 triệu đô, nhẫn kim cương và hòn đảo trong di chúc. Cô Ghislaine Maxwell (đang thụ án 20 năm tù vì tội tú bà) sẽ nhận được 10 triệu đô. - Hồ sơ FBI: Trump bị tố hiếp trẻ em 13 tuổi. Trump chối tội, thề sẽ trả thù, dọa kiện vì bị Epstein nhắc đến hơn 3.000 lần trong tài liệu 3,5 triệu trang về Epstein do Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu. - Bill Gates bị cho là dính bệnh, thanh minh. Bill Clinton bị văng miểng. - Một cô gái khai với FBI năm FBI: chứng kiến Trump hiếp 1 bé gái, dọa thủ tiêu cả nhà cô... - Jess Michaels (Nạn nhân sống sót của Epstein): các chi tiết để kết tội bất kỳ ai đã bị Bộ Tư Pháp tẩy xóa. - Ryan Garcia, cựu vô địch quyền anh, rút khỏi MAGA: tôi đứng về phía Chúa, phải từ bỏ Trump - Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche: Bộ Tư pháp sẽ không phổ biến hàng triệu tài liệu khác về Epstein

Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói rằng phải chi em là người máy để anh không phải nghe những câu hỏi về những chuyện muôn đời anh không hiểu

Chính sách đối ngoại của Mỹ gây ra nỗi lo rằng sau Tổng Thống Trump sẽ là nhiều thập niên Hoa Kỳ suy yếu vì hỗn loạn, theo nhận định của Matt K. Lewis trên tờ Los Angeles Times. Trong khi đó, nhà bình luận M A Hossain trên tờ báo Blitz nhìn từ Bangladesh, rằng quốc gia Hồi giáo này đang bị Trump đẩy vào vị trí phải chống Mỹ.

Báo Independent loan tin như thế hôm Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2026: Tổng thống Donald Trump được cho là hiện muốn "Vòm Độc lập" (Independence Arch”) mà ông đề xuất xây ở thủ đô Washington, D.C., cao tới 250 feet (76.2 mét), cao hơn gấp đôi chiều cao của Đài tưởng niệm Lincoln và cao hơn cả Nhà Trắng.

-- Biểu Tình Ở Los Angeles Leo Thang: Xô Xát Trước Tòa Nhà Liên Bang. -- Minneapolis Biểu Tình Lớn Chống ICE. -- ICE Âm Thầm Mua Nhiều Nhà Kho, Dựng Mạng Lưới Trại Giam Khắp Nước. -- Trump (Lại) Đề Cử Thân Tín Đứng Đầu Sở Thống Kê Việc Làm. -- Từ Đầu Tháng Hai, Không Có REAL ID Đi Phi Cơ Sẽ Tốn Thêm 45 MK. -- Đi Khám Bác Sĩ, Coi Chừng Gánh Thêm “Phí Cơ Sở”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Ra Tòa Sau Vụ Biểu Tình Trong Nhà Thờ.

Tô phở nóng, ly trà thơm Giữa cái lạnh dưới 0 độ C của ngày Thứ Sáu 23/1, hàng hàng người dân Minneapolis đã bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để xuống đường tuần hành, yêu cầu chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư của Donald Trump tại thành phố này. Đây là một phần của phong trào phản kháng rộng lớn hơn mang tên "ICE OUT!" mà các nhà tổ chức gọi là một cuộc tổng đình công trong tiểu bang. Đây cũng là cuộc phản kháng tập thể đầu tiên sau vụ đặc vụ liên bang biên phòng (CBP) bắn chết một công dân Mỹ (thứ hai) trên đường phố, y tá Alex Pretti. Người thứ nhất là cô Renee Good.

J541. Nimi Jātaka -- Hãy tu cả bố thí và giới hạnh. Tóm tắt: Đức Phật mỉm cười, và Tôn giả Ānanda hỏi ngài lý do. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị vua, khi nhận thấy một sợi tóc bạc trên đầu, đã quyết định từ bỏ thế tục. Con cháu của ông cũng làm theo, và một trong số họ được đưa đến xem địa ngục và thiên đàng, và được cho biết những việc làm mà con người đã thực hiện để xứng đáng với kiếp luân hồi của mình.

-- Trump Đề Cử Kevin Warsh Lãnh Đạo FED, Thượng Viện Vướng Kẹt Ngân Sách Giờ Chót. -- Durbin Phản Pháo Vance: “Lời Lẽ Thấp Hèn, Không Xứng Danh Phó Tổng Thống”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Bị Bắt Ở Los Angeles. -- Thượng Viện Đòi Bộ Trưởng Nội An Noem Ra Điều Trần Gấp. -- Washington: Hàng Chục Lãnh Đạo Tôn Giáo Bị Bắt Vì Biểu Tình Chống Chính Sách Di Trú. -- Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Jeffrey Epstein -- Trump Kiện Sở Thuế Vụ Và Bộ Ngân Khố Đòi 10 Tỉ USD Vì Lộ Hồ Sơ Thuế. -- Texas: Tạm Ngưng Cấp Visa H-1B Cho Các Cơ Quan Tiểu Bang Và Đại Học. -- Minneapolis: Hàng Loạt Công Tố Viên Đòi Từ Chức Vì Bất Bình. -- Chưa Giải Trình Xong Vụ Georgia, Gabbard Lại Xuất Hiện Trong Họp Bầu Cử Toàn Quốc. -- Massachusetts: Dự Luật Ngăn Vệ Binh Quốc Gia Tiểu Bang Khác Tự Ý Vào Địa Phận. -- Cộng Hòa Đòi Bỏ Phiếu Đuổi Nữ DB Florida Vì Nghi Án Rửa Tiền 5 Triệu MK. -- Tòa Bạch Ốc Chê Ca Khúc Mới Của Danh Ca Bruce Springsteen “Tầm Phào”...

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của hành pháp trên một trong những nền tảng tưởng như vững chắc nhất của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ: quyền công dân. Trở lại Tòa Bạch Ốc với chương trình siết chặt di dân, ông không chỉ đẩy mạnh trục xuất và hạn chế nhập cư mới, mà còn nhắm thẳng vào những người đã là công dân Mỹ bằng con đường nhập tịch, đặt lại câu hỏi: ai mới thật sự được coi là “người Mỹ”.

14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ. Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) vừa công bố hướng dẫn chích ngừa cho trẻ em trong năm 2026, đánh dấu lần rạn nứt lớn đầu tiên với chính phủ liên bang về lịch chích ngừa sau gần 30 năm thống nhất. Theo AAP, trẻ em Hoa Kỳ vẫn cần được chích ngừa để phòng ngừa 18 loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19, cúm mùa, viêm gan A và B, sởi, RSV và một số bệnh truyền nhiễm khác. Hướng dẫn này đi ngược lại quyết định mới của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vốn đã cắt giảm lịch chích ngừa chính thức từ 18 bệnh xuống còn 11 bệnh kể từ đầu tháng Giêng.

Dưới mái chợ Bến Thành giữa trung tâm Sài Gòn, dòng người chen vai mua sắm trong không khí nóng ẩm. Giữa những quầy khăn lụa và móc khóa in biểu tượng cộng sản, Wang Xuan – một du khách Trung Quốc – thong thả dạo bước, tay cầm ly nước dứa ép tươi. Thay vì co ro trong cái lạnh Bắc Kinh, cô chọn Việt Nam cho chuyến đi cuối năm, tự lên kế hoạch qua điện thoại, đặt phòng trên Klook và tìm gợi ý du lịch qua Xiaohongshu.
