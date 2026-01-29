Hôm nay,  

Trump, hai con trai và Trump Organization kiện Sở Thuế IRS

29/01/202616:56:00
- Trump, hai con trai và Trump Organization kiện Sở Thuế IRS và Bộ Tài chính đòi bồi thường 10 tỷ đô la vì rò rỉ hồ sơ thuế năm năm 2019, 2020: Trump không đóng thuế hàng chục năm bằng nhiều cách.
- Người làm lộ hồ sơ thuế của Trump đã lãnh án 5 năm tù.

WASHINGTON (VB) -- Bản tin CNBC và Bloomberg hôm 29/1/2026 loan tin: Tổng thống Donald Trump, hai con trai lớn nhất của ông và doanh nghiệp gia đình đã kiện Sở Thuế vụ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ về cáo buộc rò rỉ thông tin thuế bí mật của họ.
Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ đô la, theo đơn kiện tại tòa án liên bang Miami.
"Sở Thuế vụ đã sai lầm khi cho phép một nhân viên bất hảo, có động cơ chính trị, làm rò rỉ thông tin cá nhân và bí mật về Tổng thống Trump, gia đình ông và Tổ chức Trump Organization cho tờ New York Times, ProPublica và các hãng tin cánh tả khác," theo lời người phát ngôn của nhóm pháp lý của Trump cho biết.
Tổng thống Donald Trump, hai con trai lớn nhất của ông và doanh nghiệp gia đình đã kiện Sở Thuế vụ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ về cáo buộc rò rỉ thông tin thuế bí mật của họ, theo hồ sơ tòa án cho thấy hôm thứ Năm.
Các nguyên đơn yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ đô la, theo đơn kiện tại tòa án liên bang Miami.
Đơn kiện dân sự cáo buộc rằng Sở Thuế vụ và Bộ Tài chính đã không thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc ngăn chặn việc rò rỉ các hồ sơ thuế đó bởi cựu nhân viên Sở Thuế vụ Charles "Chaz" Littlejohn vào năm 2019 và 2020.
Người phát ngôn của nhóm pháp lý của Trump nói với CNBC trong một tuyên bố, "Sở Thuế vụ đã sai lầm khi cho phép một nhân viên bất hảo, có động cơ chính trị, làm rò rỉ thông tin cá nhân và bí mật về Tổng thống Trump, gia đình ông và Tổ chức Trump cho tờ New York Times, ProPublica và các hãng tin cánh tả khác, sau đó thông tin này đã bị phát tán bất hợp pháp cho hàng triệu người."
"Tổng thống Trump tiếp tục buộc những người làm hại nước Mỹ và người dân Mỹ phải chịu trách nhiệm," người phát ngôn cho biết.
Có thể tóm tắt cho dễ hiểu như sau.
Charles Edward “Chaz” Littlejohn, một cựu viên chức nhà thầu làm việc cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), đã thừa nhận đánh cắp và rò rỉ trái phép hồ sơ thuế của Tổng Thống Donald Trump cùng hàng trăm nghìn cá nhân giàu có khác trong giai đoạn 2018–2020. Vụ này được Bộ Tư pháp mô tả là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng nhất trong lịch sử IRS.


Theo hồ sơ tòa án, Littlejohn đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống để sao chép dữ liệu thuế, sau đó chuyển cho các cơ quan báo chí, bao gồm The New York Times và ProPublica. Những tài liệu này trở thành nền tảng cho các loạt bài điều tra gây chú ý về tình hình thuế của Tổng Thống Trump trong các năm 2019 và 2020, cũng như chiến lược thuế của giới siêu giàu tại Mỹ.

---- Năm 2024, Littlejohn bị kết án 5 năm tù liên bang và phạt 5.000 USD. Bộ Ngân khố sau đó đã hủy 31 hợp đồng với Booz Allen Hamilton, công ty nơi Littlejohn làm việc theo diện nhà thầu, nhằm siết chặt quy trình bảo mật dữ liệu.
Phía Tổng Thống Trump và gia đình hiện nay đã khởi kiện IRS và Bộ Ngân khố, cáo buộc cơ quan này để lộ thông tin mật và yêu cầu bồi thường hàng tỷ USD. Vụ kiện đang được xem xét.
Vụ rò rỉ tiếp tục làm dấy lên tranh luận về an ninh dữ liệu thuế, quyền riêng tư của công dân, và trách nhiệm giám sát các nhà thầu trong hệ thống liên bang.

---— Các hồ sơ thuế của Tổng Thống Donald Trump và gia đình, bị rò rỉ cho The New York Times và ProPublica trong giai đoạn 2019–2020, cho thấy ông đã nhiều năm đóng rất ít thuế thu nhập liên bang, chủ yếu nhờ báo cáo thua lỗ lớn và tận dụng các quy định khấu trừ trong luật thuế Hoa Kỳ.
Theo phân tích của báo chí, Trump chỉ đóng 750 USD tiền thuế thu nhập trong hai năm 2016 và 2017, và có nhiều năm không đóng đồng nào. Hồ sơ cho thấy Trump Organization báo cáo hàng trăm triệu USD thua lỗ từ các dự án bất động sản, sân golf và khách sạn. Những khoản lỗ này được sử dụng để bù trừ thu nhập chịu thuế, giúp giảm mạnh nghĩa vụ thuế trong nhiều năm liên tiếp.
Ngoài ra, Trump và gia đình được cho là đã áp dụng nhiều hình thức giảm thuế hợp pháp khác, bao gồm:
-- Khấu trừ chi phí kinh doanh trên diện rộng, trong đó có các khoản “phí tư vấn” trả cho Ivanka Trump.
-- Khấu hao tài sản bất động sản, dù giá trị thị trường có thể tăng.
-- Khấu trừ lãi vay từ các khoản nợ lớn.
-- Phân bổ thu nhập và chi phí qua mạng lưới hàng trăm công ty con thuộc Trump Organization.
Một tranh chấp lớn với IRS liên quan đến khoản hoàn thuế 72,9 triệu USD vẫn kéo dài nhiều năm và chưa được giải quyết dứt điểm vào thời điểm các bài báo được công bố.
Tổng Thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, khẳng định ông chỉ sử dụng các quy định thuế hiện hành như mọi doanh nhân khác. IRS không xác nhận tính xác thực của các tài liệu bị rò rỉ.
Trump đã từng nói, người thông minh biết cách không đóng thuế.
Vụ này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tính minh bạch tài chính của các nhân vật nắm giữ chức vụ cao và mức độ phức tạp của hệ thống thuế dành cho giới siêu giàu tại Hoa Kỳ.



