Hãy hình dung di dân lậu bắn chết Alex Pretti và Renee Good



Bài viết của nhà báo Aryeh Cohen-Wade trên tờ The Hill hôm Thứ Tư 28/12026 có tựa đề "Parallel universe: Imagine illegal immigrants had killed Alex Pretti and Renee Good" (Vũ trụ song song: Hãy tưởng tượng những người nhập cư bất hợp pháp đã giết chết Alex Pretti và Renee Good). Bài viết dịch như sau.

Tôi (Aryeh Cohen-Wade) vừa nhận được một bản tin từ một vũ trụ khác. Tôi sẽ sao chép nó xuống dưới đây.

Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để vinh danh hai cư dân Minneapolis bị sát hại bởi một nhóm khủng bố xã hội chủ nghĩa Marxist nhập cư bất hợp pháp.

“Renee Good và Alex Pretti đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ,” Trump tuyên bố trong lễ ký kết tại Phòng Bầu dục. Hai thường dân này đã bị giết khi tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ chính sách trấn áp nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Trump.

Sắc lệnh hành pháp – có tiêu đề “Chính sách Pretti-Good để chống lại những người xã hội chủ nghĩa Marxist khủng bố cộng sản bất hợp pháp” – cấm nhập cư từ bất kỳ quốc gia nào có một hoặc nhiều nguyên âm trong tên của mình.

(GHI CHÚ: Tác giả ngụ ý rằng các đề xuất hạn chế nhập cư đang trở nên vô lý đến mức gần như muốn cấm cửa tất cả mọi người. Vì gần như mọi tên nước (Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp...) đều có nguyên âm, nên việc "cấm quốc gia có tên có nguyên âm" thực chất là một cách nói hài hước để ám chỉ việc người nói ngọng "cấm tất cả các nước".)

“Những người Mỹ bình thường này đang thực hiện quyền quý giá nhất của họ: bày tỏ tiếng nói của mình một cách hòa bình,” Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết. “Họ là những người tốt nhất trong số chúng ta.”

“Renee là một nhà thơ và là một người mẹ yêu quý của ba đứa con,” Miller tiếp tục. “Alex là một y tá của Cục Cựu chiến binh, người đã chữa trị cho những chiến binh bị thương của chúng ta. Cái chết của họ sẽ không vô ích. Cầu mong họ được yên nghỉ và an lành.”Miller gần đây đã được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống”.Trong khi những kẻ giết người của Pretti vẫn đang lẩn trốn, kẻ giết người của Good đã được xác định là một công dân Venezuela và trùm băng đảng Tren de Aragua tên là Muhammad al-Muslim. Sinh ra với tên Vladimiro Lenin Stalin Rodriguez, nghi phạm đã cải đạo sang đạo Hồi khi bị giam giữ vì sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Hắn được ân xá vào năm 2021 bởi Tổng thống Joe Biden khi đó như một phần của lệnh ân xá hàng loạt sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu bãi bỏ nhà tù.Sau khi được thả, al-Muslim được nhà tài chính cực tả gây tranh cãi George Soros thuê làm quản lý các hoạt động đặc biệt của ông ta. Soros gần đây đã bị tước quốc tịch và trục xuất về quê hương Hungary.Al-Muslim có bằng cấp từ Đại học Columbia, nơi hắn học chuyên ngành Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập với chuyên ngành phụ là Chủ nghĩa xã hội liên ngành. Hắn cũng là một vận động viên chuyển giới và là một nhà hoạt động chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và ủng hộ vắc-xin nổi bật. Trong thời gian rảnh rỗi, hắn ủng hộ việc tăng cường sử dụng dầu thực vật và chất tạo màu nhân tạo trong thực phẩm ăn nhẹ dành cho trẻ em.“Chính phủ liên bang của chúng ta đã không bảo vệ được tính mạng của Renee và Alex,” Trump tuyên bố. “Nhờ hành động của tôi ngày hôm nay, sẽ không còn người tốt nào bị kẻ xấu giết hại nữa. Cảm ơn sự chú ý của mọi người!”Tất cả mọi người trong phòng vỗ tay liên tục trong 30 phút. Không ai muốn là người đầu tiên ngừng vỗ tay.