Renee Good



Họ vừa bắn chết một thi sĩ

Họ vừa bắn chết một bà mẹ 3 con

Họ vừa bắn chết một phụ nữ 37 tuổi

3 lần

3 phát đạn vào đầu một người không mang vũ khí

Tôi chưa biết gì về người phụ nữ này

Tôi chưa biết tên, chưa nghe tiếng còi của cô, chưa đọc thơ cô

Tôi cũng không thấy mặt đứa con 6 tuổi vừa mồ côi của cô

Tôi chỉ thấy mặt cô trong những phút cuối cùng

Những phút cuối cùng

Những phút cuối cùng của người phụ nữ 37 tuổi

Như những phút cuối cùng của Lucy Jordan 37 tuổi trong tiếng hát của Marianne Faithfull

Tôi muốn nghe tiếng còi của cô

Tôi muốn nghe những tiếng còi này nhiều lần

Và đọc tên cô

Vang xa từ nước Mỹ

3 lần

3 phát đạn không chỉ từ Ross

Nó có thể từ Trump từ Noem từ Bovino

Tôi không thấy máu trên bàn tay Trump trên miệng Noem trên tóc Bovino

Tôi chỉ thấy những giọt máu rất đỏ của cô

Nằm trơ trọi trên tuyết rất trắng.

Lê An Thế

Saigon Jan 09-2026