Cộng Hòa West Virginia đòi xóa ranh giới trường học và nhà thờ, đòi học sinh tôn vinh Thiên Chúa và Kinh Thánh bất kể theo đạo gì

Cộng Hòa West Virginia đòi xóa ranh giới trường học và nhà thờ, đòi học sinh tôn vinh Thiên Chúa và Kinh Thánh bất kể theo đạo gì.

Bài viết của Leann Ray hôm 27/1/2026 trên báo West Virginia Watch: Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở tiểu bang West Virginia tiếp tục cố gắng làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước trong các trường công lập. Năm ngoái, Cơ quan lập pháp West Virginia đã thông qua một đạo luật yêu cầu các trường công lập và trường bán công, các trường cao đẳng và đại học công lập phải trưng bày “một tấm áp phích bền hoặc bản sao có khung của khẩu hiệu của Hoa Kỳ, In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa).
Họ đã sử dụng lý do đó là khẩu hiệu của Hoa Kỳ để đưa nó vào trường học, nhưng ý định thực sự của họ là bắt đầu làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước.
Thượng nghị sĩ Mike Azinger, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Wood, đã bảo trợ dự luật này trong ba năm liên tiếp cho đến khi nó được thông qua năm ngoái. Ông nói rằng ông muốn “tôn vinh Chúa vì dự luật này… Nếu nước Mỹ giữ vững khẩu hiệu đó trong trái tim chúng ta và West Virginia giữ vững khẩu hiệu đó trong trái tim chúng ta, chúng ta sẽ ổn.”
Giờ đây, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra một dự luật yêu cầu đặt Kinh thánh Robert Aitken Bible (tức là Kinh Thánh ấn bản King James Version of the Bible) trong tất cả các lớp học môn nghiên cứu xã hội lớp 4, 8 và 10 tại các trường công lập và trường bán công.
Dự luật Thượng viện số 388 được bảo trợ bởi các thượng nghị sĩ Amy Grady, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Mason; Darren Thorne, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Hampshire; Vince Deeds, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Greenbrier; Craig A. Hart, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Mingo; Rollan A. Roberts, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Raleigh; T. Kevan Bartlett, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Kanawha; và Eric Tarr, Đảng Cộng hòa, đại diện cho quận Putnam. Dự luật nêu rõ rằng “Không được sử dụng bất kỳ khoản tiền công nào cho mục đích này,” và các trường học có thể chấp nhận và sử dụng các khoản quyên góp tư nhân để mua Kinh thánh này, có giá bán lẻ hơn 200 đô la.
Dự luật không giải thích tại sao họ lại muốn cụ thể là Kinh thánh Aitken Bible.
Có một phong trào trên khắp đất nước do những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo khởi xướng nhằm sử dụng Kinh thánh Aitken Bible — bản dịch Kinh thánh tiếng Anh đầu tiên được in ở Hoa Kỳ vào năm 1782 — để làm suy yếu sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước.
Kinh thánh Aitken Bible là ấn bản Kinh thánh duy nhất từng được Quốc hội ủng hộ — nhưng không phải vì niềm tin tâm linh của các Cha lập quốc.
Quốc hội Lục địa đã ủng hộ nó vì việc xuất bản Kinh thánh ấn bản Aitken nhằm nhấn mạnh “bản sắc văn hóa đang phát triển mạnh mẽ của đất nước tách biệt khỏi bản sắc của Anh,” theo Marianna Stell, thủ thư của Thư viện Quốc hội. Kinh Thánh Aitken Bible được coi là một thất bại. Nhà xuất bản Robert Aitken đã viết thư cho George Washington nói rằng ông đã thua lỗ khi in Kinh Thánh của mình vì người dân vẫn tiếp tục mua những cuốn Kinh Thánh nhập cảng giá rẻ sau Chiến tranh Cách mạng.
Aitken đã yêu cầu Quốc hội cung cấp tiền cho ông để in Kinh Thánh và mua các bản sao – nhưng Quốc hội đã không làm điều đó. Ông cũng yêu cầu Quốc hội cấp cho ông quyền độc quyền xuất bản Kinh Thánh trong 14 năm tiếp theo – Quốc hội cũng từ chối yêu cầu này.
Cũng có những tuyên bố sai sự thật rằng Kinh thánh Aitken được gọi là “Kinh thánh của Cách mạng” và rằng binh lính Mỹ đã mang nó vào trận chiến chống lại người Anh.
Vì Quốc hội đã phê chuẩn Kinh thánh Aitken nhiều năm trước khi Tu chính án thứ nhất được thông qua, một số người – bao gồm cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo – đã viện dẫn điều này như một lý do cho rằng Tu chính án thứ nhất không yêu cầu sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.


Một phán quyết năm 1962 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã kết luận rằng việc cầu nguyện do trường học tổ chức vi phạm Điều khoản Thành lập của Tu chính án thứ nhất, trong đó quy định chính phủ không được thiết lập một tôn giáo hoặc ưu tiên một tôn giáo này hơn tôn giáo khác. Các học giả về hiến pháp chỉ ra và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã khẳng định rằng điều khoản về thiết lập tôn giáo và điều khoản về tự do tín ngưỡng (thực sự thiết lập sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước). Ngay cả Thomas Jefferson, trong một bức thư năm 1802 gửi cho Hiệp hội Baptist Danbury, đã viết rằng khi người dân Mỹ thông qua điều khoản về thiết lập tôn giáo, họ đã xây dựng một “bức tường ngăn cách giữa nhà thờ và nhà nước”.
Các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo này đã tặng bản sao Kinh thánh Aitken Bible cho các chính trị gia ở Tennessee trước khi các nhà lập pháp ở đó tuyên bố đây là một trong những cuốn sách chính thức đầu tiên của tiểu bang Tennessee. Tờ Charleston Gazette-Mail đưa tin rằng tất cả các nhà lập pháp và thẩm phán Tòa án Tối cao của West Virginia cũng được tặng bản sao có ghi tên của họ vào tuần trước.
Stephen Skelton là người sáng lập cả Quỹ Lịch sử Kinh thánh Aitken (Aitken Bible Historical Foundation) và Dự án Kinh thánh Mỹ đầu tiên (First American Bible Project). Ông cho biết nhóm này nhằm mục đích cung cấp Kinh thánh cho các trường học và các nhà lập pháp như một nguồn tài liệu lịch sử — tuy nhiên, ông cũng đã sử dụng Kinh thánh Aitken Bible để củng cố sự hoài nghi của mình về sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước.
“Làm thế nào mà các vị cha lập quốc của chúng ta lại tin vào sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước nếu tôi có một cuốn Kinh thánh được Quốc hội phê chuẩn?”, Skelton nói trong các đoạn video được đăng trên mạng xã hội của Dự án Kinh thánh Mỹ đầu tiên. “Cần phải có sự hòa giải giữa hai lập luận này.”
Ryan Jayne, cố vấn chính sách cấp cao tại Quỹ Tự do Tôn giáo (Freedom From Religion Foundation), nói với USA Today rằng mặc dù luật của Tennessee “chủ yếu mang tính biểu tượng”, ông cho rằng nó “vi phạm tinh thần của Tu chính án thứ nhất và cả Hiến pháp tiểu bang Tennessee, trong đó quy định rằng không được ưu tiên bất kỳ cơ sở tôn giáo hoặc hình thức thờ cúng nào.”
“Tôi nghĩ rằng có ý định ưu tiên Cơ đốc giáo, nhưng họ đang cố gắng che đậy điều này trong bối cảnh lịch sử”, Jayne nói. “…Họ muốn đưa (cuốn sách này) vào để củng cố huyền thoại rằng các vị cha lập quốc có ý định tạo ra một quốc gia Cơ đốc giáo.”
Rachel Laser, chủ tịch và Giám đốc điều hành của Americans United for the Separation of Church and State, nói với USA Today rằng việc quảng bá Kinh thánh Aitken như một cuốn sách của tiểu bang là, “không nghi ngờ gì nữa”, một sự vi phạm Tu chính án thứ nhất.
“Không quan trọng liệu Kinh thánh là một trong 10 cuốn sách hay là cuốn sách chính thức duy nhất của tiểu bang”, Laser nói. “Đó vẫn là một sự vi phạm trắng trợn sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước, bởi vì nó đặt sự ưu ái của chính phủ vào một tôn giáo và ưu tiên một niềm tin tôn giáo — và thẳng thắn mà nói, thậm chí là một loại hệ thống tín ngưỡng cụ thể.” "Kitô giáo, bởi vì không phải ai cũng sử dụng Kinh Thánh đó. Đó là sự vi phạm quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bởi hiến pháp liên bang và hiến pháp tiểu bang của chúng ta."
Ủy ban Giáo dục Thượng viện đã thông qua dự luật SB 388, chuyển nó lên toàn thể Thượng viện để xem xét. Dự luật này vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể sẽ không được thông qua, nhưng hãy nhớ rằng các nhà lập pháp đã đưa các tấm áp phích "Chúng ta tin vào Chúa" vào trường học năm ngoái. Họ sẽ tiếp tục cố gắng thông qua những luật này, những luật có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng những luật đó sẽ tích lũy dần cho đến khi không còn sự phân tách giữa nhà thờ và nhà nước trong các trường công lập ở West Virginia nữa.



