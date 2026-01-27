Disney hợp tác với GoNoodle với chương trình kéo dài 1 năm: các nhân vật phim Star Wars sẽ dạy trẻ em Thiền chánh niệm

Thế hệ Phật tử Việt Nam cao niên có lẽ không quen thuộc với các bộ phim liên hệ tới Star Wars -- Chiến tranh giữa các vì sao -- một kiểu phim có tính sử thi về không gian vũ trụ, ghi lại các cuộc đối kháng giữa các phe phái tại một thiên hà xa xôi. Đó là loạt phim, xuất hiện từ năm 1977 tới bây giờ vẫn còn sức mạnh, kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật khác nhau tại một thiên hà xa xôi.

Và tới năm 2019 thì xuất hiện Grogu, thường được gọi là Baby Yoda hoặc đơn giản là Grogu, là một nhân vật trong loạt phim truyền hình xuất phát từ nguyên bản Star Wars của Disney+ là The Mandalorian và The Book of Boba Fett. Cậu bé Grogu là một thành viên nhỏ tuổi thuộc cùng loài với các nhân vật Yoda và Yaddle trong Star Wars, và cũng có thần thông kiểu phim viễn tưởng Star Wars.

Các phim của Disney + đã làm say mê nhiều thế hệ khán giả. Bạn hãy hình dung tới một thiện pháp: Khi phim Disney + không còn thuần túy giải trí, mà sẽ xen vào các phim ngắn để dạy Thiền chánh niệm... Và đó là chuyện bắt đầu xảy ra trong tuần lễ này. Dĩ nhiên, các nhà làm phim không truyền bá Phật giáo, họ chỉ muốn giới trẻ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới sử dụng công cụ Chánh niệm để giữ gìn sức khỏe cho thân tâm.

Tác dụng sẽ lớn vô cùng (chúng ta hy vọng) nếu các phim Chánh niệm này lôi cuốn được trẻ em. Hãy nhìn các con số. Disney+ (toàn cầu): Hiện có khoảng 131.6 triệu đến 132 triệu người đăng ký trả phí (tính đến quý gần nhất được báo cáo cuối năm 2025). Tổng cộng cả hệ sinh thái (Disney+, Hulu, ESPN+): Nếu tính gộp cả ba dịch vụ này, Disney sở hữu một đế chế streaming khổng lồ với khoảng 207.4 triệu thuê bao trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhân vật Grogu dạy chánh niệm sẽ chỉ xuất hiện trong hợp tác của Disney/LucasFilm và GoNoodle trong một chương trình kéo dài 1 năm--- và chúng ta chưa biết các phim Chánh niệm cho thiếu nhi sẽ tiếp cận được bao nhiêu trẻ em. Và gần hơn, với chúng ta (những người không mua phí thành viên Disney +) sẽ được xem các video ngắn trên YouTube, nghĩa là ai cũng xem được miễn phí.

Bản tin đài ABC7 hôm Thứ Hai, ngày 26 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Grogu đến với các lớp học và phòng khách trong sự hợp tác đặc biệt giữa Disney/LucasFilm và GoNoodle. Các nhân vật Star Wars khác cũng sẽ xuất hiện trong các video trong suốt thời gian hợp tác kéo dài một năm. Nghĩa là, các nhân vật của "Star Wars" đang hướng đến một thiên hà không quá xa!

Disney, LucasFilm và GoNoodle, một nền tảng nhằm khuyến khích hoạt động thể chất cho trẻ em, đã hợp tác để tạo ra nội dung, đưa các nhân vật Star Wars vào các lớp học và phòng khách để giúp trẻ em tập trung lại, học hỏi và kết hợp vận động với chánh niệm trong khi vui chơi.

Video ra mắt có sự góp mặt của Grogu từ phim "The Mandalorian" khi cậu bé thực hành hít thở và dạy trẻ em cách đón nhận sự bình tĩnh và tập trung để giúp chúng quản lý cảm xúc và xây dựng khả năng tập trung.

"Grogu thể hiện những phẩm chất mà chúng tôi muốn mọi trẻ em xây dựng: sự tò mò, sự cân bằng và lòng tốt, khiến cậu bé trở thành sự lựa chọn tự nhiên cho sứ mệnh của GoNoodle là thay đổi cách thức chánh niệm xuất hiện trong các lớp học và cộng đồng trường học," KC Estenson, Giám đốc điều hành của GoNoodle cho biết. "Thông qua kênh Star Wars mới, nội dung chánh niệm và hoạt động kết hợp với chương trình giảng dạy, chúng tôi đang trang bị cho các nhà giáo dục những công cụ đáng tin cậy giúp học sinh tập trung, bình tĩnh và tìm thấy sự cân bằng theo những cách vui vẻ và quen thuộc. Bằng cách kết hợp chánh niệm vào vận động và vui chơi, chúng tôi đang giúp trẻ em xây dựng kỹ năng điều chỉnh cảm xúc mà chúng có thể mang theo suốt đời."

Theo thông cáo chính thức, "Những video mới này đã được tạo ra một cách cẩn thận để bảo đảm chúng có trách nhiệm, truyền cảm hứng và phù hợp với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi."

"Tại Disney và Lucasfilm, chúng tôi tin rằng những câu chuyện tuyệt vời sẽ khơi dậy sự tò mò và sáng tạo. Việc đưa STAR WARS vào nền tảng GoNoodle cho phép trẻ em trải nghiệm các nhân vật và câu chuyện mà chúng yêu thích theo cách năng động, vui vẻ và ý nghĩa. Cùng nhau, chúng tôi đang cung cấp cho các gia đình và nhà giáo dục những công cụ đơn giản mà họ có thể tin tưởng để truyền cảm hứng vận động, chánh niệm và trí tưởng tượng mỗi ngày," theo lời Jeff Benjenk, Phó Chủ tịch Tiếp thị Thương hiệu tại Công ty Walt Disney cho biết.

Video với nhân vật Grogu dạy Thiền chánh niệm, ra mắt hôm Thứ Hai 26/1/2026, sẽ là video đầu tiên trong loạt video được lên kế hoạch phát hành trong suốt cả năm trên trang web của GoNoodle cũng như các kênh YouTube của Disney và GoNoodle.



Sau đây là video đầu tiên của chương trình này. Video nhan đề: "Balanced Breathing with Grogu | Calming Activities for Kids" -- Hít thở cân bằng với Grogu | Các hoạt động giúp trẻ thư giãn. Đây là cách sử dụng kỹ thuật thở cân bằng để giúp làm dịu tâm trí bận rộn, với sự trợ giúp từ Grogu và STAR WARS.

Video Grogu dạy Thiền hơi thở, dài 4:39 phút, phụ đề tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt, điều chỉnh nút răng cưa):

https://www.youtube.com/watch?v=Q060zsHACJ8



Nhưng GoNoodle là gì? Công ty GoNoodle có hoạt động gì? GoNoodle là một công ty truyền thông và công nghệ cung cấp nội dung vận động và chánh niệm tương tác, phù hợp với chương trình giảng dạy dành cho trẻ em. Được thiết kế cho lứa tuổi 5-12, GoNoodle được sử dụng trong 4/5 trường tiểu học công lập ở Mỹ và hàng triệu gia đình để tăng cường hoạt động thể chất, cải thiện sự tập trung trong lớp học và dạy các kỹ năng xã hội-cảm xúc thông qua khiêu vũ, yoga và các trò chơi tương tác. GoNoodle có mục đích: Được tạo ra bởi các chuyên gia để thúc đẩy "Năng lượng tích cực", tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc ở trẻ em.





Hoạt động của GoNoodle: Cung cấp các video ngắn, hấp dẫn và thường hài hước (ví dụ: các bài nhảy theo nhạc, bài tập kéo giãn, bài tập chánh niệm) khuyến khích vận động. Có thể xem thêm ở đây: https://www.youtube.com/@GoNoodle

Hiển nhiên, các video này không có ý truyền bá Phật Giáo, nhưng có thể sẽ là một trợ duyên cho các Phật tử trẻ.

(Bản tin Nguyên Giác tổng hợp)