Hôm nay,  

Virginia: Cộng Hòa siết quyền bầu cử. Tòa liên bang cấm tiểu bang Virginia tước quyền bầu cử của hàng ngàn tội phạm đại hình (Trump tội phạm, vẫn có quyền bầu cử, ứng cử)

24/01/202611:28:00(Xem: 262)
blank

Virginia: Cộng Hòa siết quyền bầu cử. Tòa liên bang cấm tiểu bang Virginia tước quyền bầu cử của hàng ngàn tội phạm đại hình (Trump tội phạm, vẫn có quyền bầu cử, ứng cử) 

Thẩm phán liên bang cấm Virginia tước quyền bầu cử của hàng ngàn tội phạm đại hình (cần nhắc: Trump có quyền ứng cử, bầu cử dù vẫn là tội phạm)... Bản tin của phóng viên Steve Thompson, trên tờ Washington Post hôm 25/1/2026.
Một thẩm phán liên bang ở Richmond (Virginia) tuần này đã phán quyết rằng Virginia đã vi phạm một đạo luật sau Nội chiến bằng cách tự động tước quyền bầu cử của tất cả những người bị kết tội đại hình, một quyết định có thể khôi phục quyền bầu cử cho hàng ngàn người dân Virginia.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ cấp cao John A. Gibney Jr. phán quyết rằng điều khoản tước quyền bầu cử đối với người phạm tội trong hiến pháp tiểu bang đã vi phạm Đạo luật Tái gia nhập Virginia năm 1870 (the Virginia Readmission Act of 1870) của liên bang — đạo luật cho phép tiểu bang này được đại diện trở lại tại Quốc hội sau Nội chiến. Luật đó cấm Virginia tước quyền bầu cử của công dân ngoại trừ như một hình phạt cho các tội phạm được coi là trọng tội theo luật thông thường vào thời điểm đó. Những tội phạm đó không bao gồm các tội liên quan đến ma túy và các tội khác được coi là trọng tội ngày nay.
“Trong hơn một thế kỷ, Khối thịnh vượng chung Virginia đã không tuân thủ một đạo luật liên bang được thiết kế để bảo vệ quyền bầu cử của những người từng bị nô lệ,” Gibney, người được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, viết trong một bản án dài 44 trang. “Khi Hoa Kỳ bắt đầu cho phép các tiểu bang nô lệ nổi loạn tái gia nhập sau Nội chiến, Quốc hội lo sợ rằng các thế lực Liên minh miền Nam cũ sẽ tạo ra những tội phạm mới để tước quyền bầu cử của người Mỹ gốc Phi.”

Phán quyết này kết thúc một cuộc chiến pháp lý bắt đầu vào năm 2023, khi Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ của Virginia, nhóm bảo vệ quyền bầu cử Protect Democracy và công ty luật WilmerHale kiện Thống đốc Virginia lúc đó là Glenn Youngkin (Đảng Cộng hòa) và các quan chức tiểu bang khác thay mặt cho những người phạm tội bị tước quyền bầu cử, khẳng định rằng hiến pháp tiểu bang vi phạm các điều khoản về việc Virginia tái gia nhập liên bang sau Nội chiến.
“Các thân chủ của chúng tôi — và hàng nghìn người dân Virginia giống như họ, trong quá khứ và hiện tại — đã phải chịu một bản án thứ hai bằng cách vĩnh viễn mất quyền bầu cử ngay cả sau khi họ đã chấp hành xong bản án,” Jared Davidson, luật sư của Protect Democracy, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. “Quyết định ngày hôm nay có nghĩa là cuối cùng họ có thể tham gia vào quá trình chính trị và, trong tương lai, vô số người dân Virginia sẽ không bị tước đoạt các quyền cơ bản của họ nữa.”
Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Virginia Jay Jones, một đảng viên Đảng Dân chủ đã đánh bại lúc đó đương kim Bộ trưởng Tư pháp Jason Miyares của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11/2025, cho biết văn phòng của ông đang xem xét phán quyết. Người phát ngôn Rae Pickett cho biết văn phòng dự kiến ​​sẽ “đưa ra thông báo công khai” về phán quyết vào tuần tới, nhưng bà từ chối bình luận thêm. Phán quyết của thẩm phán Gibney vĩnh viễn ngăn cản các quan chức bầu cử tiểu bang tước quyền bầu cử của bất kỳ ai trừ khi họ bị kết tội một trong 11 tội danh được coi là trọng tội theo luật chung khi Đạo luật Tái gia nhập Virginia khôi phục quyền đại diện của tiểu bang tại Quốc hội vào năm 1870: đốt phá, trộm cắp, vượt ngục, ăn cắp vặt, ngộ sát, gây thương tích nghiêm trọng, giết người, hiếp dâm, cướp bóc, quan hệ tình dục đồng giới và tự sát.


Phán quyết đã nêu chi tiết lịch sử đầy khó khăn của Virginia trong việc hạn chế khả năng bỏ phiếu của người da đen. Sau đạo luật năm 1870, Virginia liên tục sửa đổi hiến pháp để mở rộng đối tượng bị tước quyền bầu cử. Các sửa đổi năm 1876 đã làm giảm quyền bỏ phiếu của những người từng là nô lệ bằng cách thêm thuế bầu cử và tước quyền bầu cử của những người bị kết tội ăn cắp vặt, thẩm phán Gibney viết.
Hội nghị lập hiến năm 1902 đã thể hiện rõ những ý định này. Một người ủng hộ hàng đầu, khi đó là thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia và sau này là nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ Carter Glass, cho biết hiến pháp mới nhằm mục đích loại bỏ "tất cả các cử tri da đen có thể bị loại bỏ".

“Kế hoạch bầu cử phổ thông này sẽ loại bỏ người da đen khỏi vai trò chính trị ở tiểu bang này trong vòng chưa đầy năm năm, để không một quận nào trong Khối thịnh vượng chung phải lo lắng về sự thống trị hoàn toàn của người da trắng trong các vấn đề chính phủ,” Glass phát biểu trước những tràng vỗ tay trong hội nghị, theo một báo cáo về diễn biến cuộc họp.
Thẩm phán Gibney đã ghi nhận lập trường của Glass trong phán quyết của mình: “Gần một trăm hai mươi lăm năm (125 năm) sau khi Thượng nghị sĩ Glass kêu gọi ‘giải phóng Virginia’ khỏi cử tri da đen, một nhóm những người muốn đi bầu cử xuất hiện trước Tòa án này yêu cầu sự giải phóng thực sự tại các hòm phiếu của tiểu bang Virginia.”
Virginia là một trong ba tiểu bang có hiến pháp tự động tước quyền bầu cử của tất cả những người bị kết án trọng tội, trừ khi thống đốc khôi phục quyền bầu cử cho người đó, theo đơn kiện. Dưới thời Youngkin, Virginia là tiểu bang duy nhất yêu cầu những người phạm tội phải tự mình nộp đơn lên thống đốc để khôi phục quyền đó. Nghĩa là, rất nhiều người (hầu hết da đen) sẽ không nộp đơn để xin có lại quyền bầu cử.
Ý kiến ​​của thẩm phán Gibney ghi nhận ước tính từ Dự án Cải cách Tư pháp Hình sự (Sentencing Project), một nhóm nghiên cứu và vận động cải cách tư pháp hình sự, rằng 46% trong số 264.292 cử tri bị tước quyền bầu cử của Virginia là người da đen. Điều đó có nghĩa là tiểu bang này tước quyền bầu cử của gần 10% người da đen đủ tuổi bầu cử ở Virginia, theo nhóm này.
Vụ kiện được đệ trình một phần để phản ứng lại các động thái của Youngkin, người đã thực hiện những thay đổi vào năm 2023 làm giảm đáng kể số lượng cựu tù nhân đã giành lại quyền bầu cử. Youngkin đã chấm dứt chính sách của cựu thống đốc Robert F. McDonnell, cũng là một đảng viên Cộng hòa, về việc tự động khôi phục quyền bầu cử cho nhiều người phạm tội. Dưới thời Youngkin, mỗi người phạm tội được yêu cầu nộp đơn xin khôi phục quyền bầu cử, mà các quan chức tiểu bang sẽ quyết định từng trường hợp một.
Tiểu bang đã nhiều lần cố gắng bác bỏ vụ kiện khi nó được đưa ra tòa. Tòa kháng án liên bang khu vực thứ 4 đã khẳng định rằng vụ kiện có thể tiếp tục, mặc dù đã loại Youngkin khỏi vụ kiện. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng 6 đã từ chối xem xét kháng cáo của tiểu bang.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào tháng 5, cho Virginia thời gian để điều chỉnh các thủ tục bầu cử của mình.
“Tôi vô cùng vui mừng trước phán quyết ngày hôm nay và ý nghĩa của nó đối với hàng nghìn người dân Virginia,” Tati King, một trong những nguyên đơn bị kết án về tội ma túy, cho biết trong một tuyên bố. “Sau nhiều năm đấu tranh cho quyền lợi của mình, cuối cùng tôi cũng có thể tham gia vào nền dân chủ của đất nước và thực hiện quyền bỏ phiếu của mình với tư cách là một công dân Mỹ.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc. Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa. ​​ Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ.

Làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao Giải Oscar năm nay vào tháng 3/2026, nhưng các cuộc hội thoại tiên đoán đang sôi nổi trên màn hình TV liên tục. Đặc biệt là một gợi ý. Người dẫn chương trình truyền hình Joy Behar nói rằng những người đoạt giải Oscar nên trao giải cho Trump để ông Trump "không xâm lược Phần Lan"... Theo bản tin của David Cifarelli, trên báo MassLive hôm Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026.

-- Hàng chục ngàn người xuống đường phản đối bố ráp di trú giữa giá lạnh dưới không độ. -- Thẩm phán chặn đòn siết ngân khoản của Trump. -- Tòa bác đề nghị giam người biểu tình, nói DOJ không đưa ra bằng chứng. -- Hoa Kỳ đổi trục chiến lược, không còn ưu tiên đối đầu Trung Quốc. -- California gia nhập mạng lưới ứng phó dịch bệnh của WHO sau khi Mỹ rút lui. -- Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc. -- Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ. -- Đặc vụ FBI tại Minneapolis từ chức: nghi bị ép ngưng điều tra vụ Renee Good. -- Bộ trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc dùng di trú để "mượn gió bẻ măng". -- Hoa Kỳ oanh kích ghe ma túy thứ 35; chiến dịch vẫn tiếp diễn sau khi bắt Maduro. -- Đăng hình Trump dắt chim cánh cụt “đi Greenland,” Bạch Ốc thành trò cười. -- Bộ ba thân tín của Jeffrey Epstein nhận trát đòi ra điều trần trước Quốc Hội. -- Texas: xe robotaxi Waymo bị điều tra vì không nhường xe buýt trường học.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Báo Latin Times: Quan chức cấp cao Venezuela được Trump cho 15 phút để đồng ý hợp tác với Mỹ hoặc bị giết, theo một băng ghi âm bị rò rỉ cho thấy. Bản tin của phóng viên Pedro Camacho ghi nhận: Một băng hình ghi âm bị rò rỉ từ cuộc họp kín của các quan chức Venezuela và những người có ảnh hưởng ủng hộ chính phủ

NEW ORLEANS, LA (VB) -- Một quan chức Tư pháp gốc Việt từng làm việc tại văn phòng Biện lý Quận Orleans và Quận Jefferson đã bị bắt vì nằm trong đường dây buôn ma túy, theo tin từ các đài truyền hình NOLA và WGNO.

-- Tô Lâm Tái Đắc Cử Thêm 5 Năm. -- Hạ Viện Không Chặn Được Trump Đưa Quân Vào Venezuela. -- Minnesota Đóng Cửa, Biểu Tình Phản Đối ICE. -- Hạ Viện Thông Qua Ngân Sách, Thượng Viện Chỉ Còn Vài Ngày Để Chốt. -- Dân Cử Anh Đồng Loạt Phản Đối Phát Biểu Của Trump Về Cuộc Chiến Afghanistan. -- TikTok Bán Lại Chi Nhánh Ở Mỹ, Quốc Hội Vẫn Chưa Yên Tâm. -- Dầu Venezuela Thành Điểm Nóng: TQ Hết Được Mua Giá Rẻ. -- Putin Muốn Hòa Đàm, Nhưng Sẽ Giữ Chặt Chuyện Đất Đai. -- Hải Quân Pháp Chặn Tàu Dầu “Đội Lốt” Của Nga Tại Địa Trung Hải. -- Bạch Ốc Soi Ngân Sách 14 Tiểu Bang Xanh: Ngăn Chặn Gian Lận Hay Ý Đồ Chính Trị?. -- Minnesota: Bạch Ốc Dùng AI Chế Hình Người Biểu Tình Khóc Lóc. -- Bắn Thẩm Phán Indiana: Năm Người Bị Bắt, Hai Nạn Nhân Đang Hồi Phục. -- Bão Tuyết Tràn Qua, Cuối Tuần Này Nhiều Nơi Lạnh Cắt Da. -- Nuôi Con Ở Mỹ: Lương Trung Bình Không Đủ Trả Tiền Giữ Trẻ. -- Philadelphia Gỡ Sạch Các Bảng Kể Về Nô Lệ Ở President’s House...

Vào ngày 13/1/2025, trong bài phát biểu trước Detroit Economy Club, tổng thống Trump tuyên bố lạm phát đã dừng lại, giá cả đã giảm. Nhưng Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố cùng ngày cho thấy giá tiêu dùng trung bình trong tháng 12 năm 2025 cao hơn 2.7% so với một năm trước đó, và cao hơn 0.3% so với tháng 11. Trong những ngày qua, tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định muốn chiếm Greenland; Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng tất cả các phương án đều đang được xem xét, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. Trump lập luận rằng Nga và Tàu sớm muộn sẽ làm, và Mỹ không muốn điều này xảy ra. Viện cớ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ sẵn sàng xâm lăng lãnh thổ của một đồng minh trước khi kẻ thù có thể làm.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

“Die With a Smile” của Lady Gaga và Bruno Mars, xét theo nhiều thước đo, có thể xem là ca khúc tiêu biểu của năm 2025. Bản tình ca mang giọng điệu u sầu này đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, đồng thời giữ kỷ lục số ngày liên tiếp ở vị trí số một trên Spotify. Việc hai tên tuổi lớn hợp tác dĩ nhiên góp phần vào thành công ấy. Nhưng sức hút của ca khúc còn phản ánh một khuynh hướng rộng hơn: nhạc phổ thông đang nghiêng dần về những tâm trạng ưu phiền.

Gần ba mươi năm sau khi được đặt tại Prague Municipal Library, một tác phẩm tạo hình làm bằng sách bất ngờ trở thành điểm tham quan đông nghẹt du khách, nhờ các đoạn video lan truyền trên TikTok và Instagram. Tác phẩm mang tên Idiom, do nghệ sĩ người Slovakia Matej Krén thực hiện. Công trình gồm khoảng 8.000 cuốn sách xếp thành một trụ tròn cao, với gương đặt ở trên và dưới, tạo cảm giác như một đường hầm sách kéo dài vô tận. Lối nhìn vào có hình giọt nước, khiến người xem có cảm tưởng mình đang cúi xuống để… bước vào trong sách.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.