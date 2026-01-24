Hôm nay,  

TV gợi ý: Trump có thể sẽ lãnh vài chục Giải Oscar để khỏi đưa quân xâm lược các nước nhỏ

24/01/202608:48:00(Xem: 169)
TV gợi ý: Trump có thể sẽ lãnh vài chục Giải Oscar để khỏi đưa quân xâm lược các nước nhỏ

Làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao Giải Oscar năm nay vào tháng 3/2026, nhưng các cuộc hội thoại tiên đoán đang sôi nổi trên màn hình TV liên tục. Đặc biệt là một gợi ý.
Người dẫn chương trình truyền hình Joy Behar nói rằng những người đoạt giải Oscar nên trao giải cho Trump để ông Trump "không xâm lược Phần Lan"... Theo bản tin của David Cifarelli, trên báo MassLive hôm Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026.
Joy Behar đã biến cuộc trò chuyện về giải Oscar trên chương trình The View thành một vấn đề chính trị.
Các nữ MC đang thảo luận về các đề cử giải Oscar năm 2026 thì người dẫn chương trình lâu năm này đã châm biếm Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau khi người dẫn chương trình đồng nghiệp Sara Haines chia sẻ tầm quan trọng của việc bộ phim “The Perfect Neighbor” được đề cử cho hạng mục Phim tài liệu hay nhất, Behar ngay lập tức nói thêm: “Tôi hy vọng bất cứ ai thắng giải sẽ trao giải Oscar cho Trump vì tôi sợ nếu ông ấy không nhận được giải, ông ấy sẽ xâm lược Phần Lan.”
Behar, 83 tuổi, nói thêm rằng “One Battle After Another” là “bộ phim duy nhất tôi đã xem trong toàn bộ danh sách” các đề cử.
Người dẫn chương trình đồng nghiệp của bà, Alyssa Farah Griffin, 36 tuổi, một người bảo thủ, sau đó đã nói đùa: “Chúng ta cần đưa bà ra ngoài nhiều hơn.”
Bình luận của Behar được đưa ra sau khi Trump liên tục bày tỏ kế hoạch chiếm Greenland. Tuần trước, tổng thống nói rằng bất cứ điều gì ít hơn việc Mỹ kiểm soát Greenland đều là "không thể chấp nhận được" trong một bài đăng trên Truth Social.
“Hoa Kỳ cần Greenland vì mục đích An ninh Quốc gia. Điều đó rất quan trọng đối với Mái vòm vàng mà chúng ta đang xây dựng,” Trump viết. “NATO nên dẫn đầu để chúng ta có được nó. NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM VẬY, NGA HOẶC TRUNG QUỐC SẼ LÀM, VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA!”
“NATO trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều khi Greenland nằm trong tay HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ,” tổng thống nói thêm. “Bất cứ điều gì ít hơn thế đều là không thể chấp nhận được.”
Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 1 để thảo luận về những lời đe dọa chiếm đóng liên tục của Trump.


“Nếu chúng ta phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ở đây và bây giờ, chúng ta chọn Đan Mạch. Chúng ta chọn NATO, Vương quốc Đan Mạch và EU,” Nielsen nói, theo CNBC.
“Việc chống lại áp lực hoàn toàn không thể chấp nhận được từ các đồng minh thân cận nhất của chúng ta trong suốt cuộc đời không hề dễ dàng. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước,” Frederiksen nói, theo CNBC. Tổng thống Trump bày tỏ sự quan tâm trở lại đến việc kiểm soát Greenland sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Venezuela ngày 3 tháng 1, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Một số chính trị gia Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng những nỗ lực của Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland có thể gây ra những hậu quả tai hại đối với quan hệ với NATO, trong đó cả Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên.
“Điều này thật kinh khủng. Greenland là một đồng minh của NATO. Đan Mạch là một trong những người bạn tốt nhất của chúng ta… vì vậy cách chúng ta đối xử với họ thực sự là hạ thấp phẩm giá và không có lợi ích gì,” Dân biểu Mỹ Don Bacon, đảng Cộng hòa, tiểu bang Nebraska, trước đó đã nói trên CNN.
“Điều này sẽ là thảm họa. Nó không chỉ là ‘Nước Mỹ trên hết’, nó không chỉ là sự kết thúc của NATO, mà nó sẽ là Nước Mỹ đơn độc,” Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Kaine, đảng Dân chủ, tiểu bang Virginia, nói trên chương trình Face the Nation của CBS.
Ngoài ra, phần lớn người Mỹ kiên quyết phản đối việc Hoa Kỳ cố gắng giành quyền kiểm soát Greenland.
Theo một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện, được công bố vào ngày 15 tháng 1, 75% người trưởng thành ở Mỹ phản đối ý tưởng giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, vốn là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Trong tổng số đó, 52% cho biết họ “kiên quyết phản đối” động thái này, chỉ có 25% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng lãnh thổ như vậy, và chỉ có 7% kiên quyết ủng hộ.
Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo chính trị ở châu Âu đã kêu gọi tẩy chay World Cup mùa hè này để phản đối những lời đe dọa của Trump về việc chiếm Greenland, bao gồm cả chính trị gia cánh tả cấp cao người Pháp Éric Coquerel, chính trị gia người Đức Jurgen Hardt và nghị sĩ cấp cao đảng Bảo thủ Anh Simon Hoare.

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc. Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa. ​​ Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ.

-- Hàng chục ngàn người xuống đường phản đối bố ráp di trú giữa giá lạnh dưới không độ. -- Thẩm phán chặn đòn siết ngân khoản của Trump. -- Tòa bác đề nghị giam người biểu tình, nói DOJ không đưa ra bằng chứng. -- Hoa Kỳ đổi trục chiến lược, không còn ưu tiên đối đầu Trung Quốc. -- California gia nhập mạng lưới ứng phó dịch bệnh của WHO sau khi Mỹ rút lui. -- Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc. -- Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ. -- Đặc vụ FBI tại Minneapolis từ chức: nghi bị ép ngưng điều tra vụ Renee Good. -- Bộ trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc dùng di trú để "mượn gió bẻ măng". -- Hoa Kỳ oanh kích ghe ma túy thứ 35; chiến dịch vẫn tiếp diễn sau khi bắt Maduro. -- Đăng hình Trump dắt chim cánh cụt “đi Greenland,” Bạch Ốc thành trò cười. -- Bộ ba thân tín của Jeffrey Epstein nhận trát đòi ra điều trần trước Quốc Hội. -- Texas: xe robotaxi Waymo bị điều tra vì không nhường xe buýt trường học.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.

Báo Latin Times: Quan chức cấp cao Venezuela được Trump cho 15 phút để đồng ý hợp tác với Mỹ hoặc bị giết, theo một băng ghi âm bị rò rỉ cho thấy. Bản tin của phóng viên Pedro Camacho ghi nhận: Một băng hình ghi âm bị rò rỉ từ cuộc họp kín của các quan chức Venezuela và những người có ảnh hưởng ủng hộ chính phủ

NEW ORLEANS, LA (VB) -- Một quan chức Tư pháp gốc Việt từng làm việc tại văn phòng Biện lý Quận Orleans và Quận Jefferson đã bị bắt vì nằm trong đường dây buôn ma túy, theo tin từ các đài truyền hình NOLA và WGNO.

-- Tô Lâm Tái Đắc Cử Thêm 5 Năm. -- Hạ Viện Không Chặn Được Trump Đưa Quân Vào Venezuela. -- Minnesota Đóng Cửa, Biểu Tình Phản Đối ICE. -- Hạ Viện Thông Qua Ngân Sách, Thượng Viện Chỉ Còn Vài Ngày Để Chốt. -- Dân Cử Anh Đồng Loạt Phản Đối Phát Biểu Của Trump Về Cuộc Chiến Afghanistan. -- TikTok Bán Lại Chi Nhánh Ở Mỹ, Quốc Hội Vẫn Chưa Yên Tâm. -- Dầu Venezuela Thành Điểm Nóng: TQ Hết Được Mua Giá Rẻ. -- Putin Muốn Hòa Đàm, Nhưng Sẽ Giữ Chặt Chuyện Đất Đai. -- Hải Quân Pháp Chặn Tàu Dầu “Đội Lốt” Của Nga Tại Địa Trung Hải. -- Bạch Ốc Soi Ngân Sách 14 Tiểu Bang Xanh: Ngăn Chặn Gian Lận Hay Ý Đồ Chính Trị?. -- Minnesota: Bạch Ốc Dùng AI Chế Hình Người Biểu Tình Khóc Lóc. -- Bắn Thẩm Phán Indiana: Năm Người Bị Bắt, Hai Nạn Nhân Đang Hồi Phục. -- Bão Tuyết Tràn Qua, Cuối Tuần Này Nhiều Nơi Lạnh Cắt Da. -- Nuôi Con Ở Mỹ: Lương Trung Bình Không Đủ Trả Tiền Giữ Trẻ. -- Philadelphia Gỡ Sạch Các Bảng Kể Về Nô Lệ Ở President’s House...

Vào ngày 13/1/2025, trong bài phát biểu trước Detroit Economy Club, tổng thống Trump tuyên bố lạm phát đã dừng lại, giá cả đã giảm. Nhưng Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố cùng ngày cho thấy giá tiêu dùng trung bình trong tháng 12 năm 2025 cao hơn 2.7% so với một năm trước đó, và cao hơn 0.3% so với tháng 11. Trong những ngày qua, tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định muốn chiếm Greenland; Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng tất cả các phương án đều đang được xem xét, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực. Trump lập luận rằng Nga và Tàu sớm muộn sẽ làm, và Mỹ không muốn điều này xảy ra. Viện cớ an ninh quốc gia, Hoa Kỳ sẵn sàng xâm lăng lãnh thổ của một đồng minh trước khi kẻ thù có thể làm.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chính quyền mới của TT. Trump đã làm rõ một điều: Người di dân không còn được coi là tài sản của Hoa Kỳ nữa. Thay vào đó, họ bị đối xử như là những kẻ xâm lược, bị cho là cướp việc làm của người Mỹ và tham gia vào các hoạt động tội phạm.

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường.

Một di dân không giấy tờ bị giam tại trại lều Camp East Montana trong căn cứ Fort Bliss, ngoại ô El Paso, đã thiệt mạng, theo thông cáo của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE) phổ biến hôm Chủ nhật, nâng số người chết tại đây lên ba người chỉ trong vòng hơn sáu tuần lễ. Camp East Montana, dựng bằng dãy lều bạt trên vùng sa mạc Texas, hiện là một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất của ICE, với gần 3.000 người bị tạm giữ vào đầu tháng Giêng năm nay.

Một người tị nạn gốc Campuchia từng đến Mỹ lúc còn nhỏ đã qua đời tại một bệnh viện ở Philadelphia, sau ba ngày bị nhốt trong trại tạm giam của cơ quan Di trú và Quan thuế Hoa Kỳ (ICE). Nạn nhân tên Parady La, 46 tuổi, cư trú tại thị trấn Upper Darby, ngoại ô Philadelphia. Ông bị bắt ngày 6 tháng Giêng và được đưa vào Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia. Hôm sau, ông được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam và chở đi cấp cứu tại bệnh viện Thomas Jefferson University, nơi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tại thành phố Minneapolis tuần rồi, một công dân Mỹ mang hộ chiếu hợp lệ bị nhân viên Biên phòng chặn giữ chỉ vì giọng nói của mình. Vụ này được thu vào video, lan truyền khắp mạng và làm dấy lên lo ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong thi hành luật di trú, nay đã lan tới các cộng đồng gốc Á. Người bị bắt là ông Ramon Menera, vừa bước ra khỏi nhà hôm thứ Tư tuần trước thì gặp nhóm nhân viên Biên phòng đến yêu cầu trình giấy tờ. Khi ông hỏi lý do, một người đáp thẳng: “Vì giọng nói của anh.” Menera phản ứng bằng cách chỉ ra chính giọng nói của viên chức ấy, khiến tình hình căng thẳng. Ông bị khống chế và đưa đi giam, rồi được thả sau khi họ xác nhận ông có hộ chiếu Mỹ cấp năm 2021, dù sinh tại Mễ Tây Cơ. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt con gái năm tuổi của ông, đứa nhỏ sau đó sợ hãi không dám ra khỏi nhà.

“Die With a Smile” của Lady Gaga và Bruno Mars, xét theo nhiều thước đo, có thể xem là ca khúc tiêu biểu của năm 2025. Bản tình ca mang giọng điệu u sầu này đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 30 quốc gia, đồng thời giữ kỷ lục số ngày liên tiếp ở vị trí số một trên Spotify. Việc hai tên tuổi lớn hợp tác dĩ nhiên góp phần vào thành công ấy. Nhưng sức hút của ca khúc còn phản ánh một khuynh hướng rộng hơn: nhạc phổ thông đang nghiêng dần về những tâm trạng ưu phiền.

Gần ba mươi năm sau khi được đặt tại Prague Municipal Library, một tác phẩm tạo hình làm bằng sách bất ngờ trở thành điểm tham quan đông nghẹt du khách, nhờ các đoạn video lan truyền trên TikTok và Instagram. Tác phẩm mang tên Idiom, do nghệ sĩ người Slovakia Matej Krén thực hiện. Công trình gồm khoảng 8.000 cuốn sách xếp thành một trụ tròn cao, với gương đặt ở trên và dưới, tạo cảm giác như một đường hầm sách kéo dài vô tận. Lối nhìn vào có hình giọt nước, khiến người xem có cảm tưởng mình đang cúi xuống để… bước vào trong sách.

Mỗi dịp đầu năm, nhiều người đặt mục tiêu đọc nhiều hơn – không chỉ để thư giãn mà còn để tìm lại sự bình an và tò mò. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen này còn mang lại lợi ích lớn hơn: giúp giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, làm chậm suy giảm nhận thức và kéo dài tuổi thọ.Theo nhà trị liệu tâm lý Zoe Shaw (Los Angeles), khi người đọc “đánh mất mình trong một cuốn sách”, họ bước vào trạng thái tập trung tương tự thiền định – một trạng thái có khả năng bảo vệ thần kinh và giúp hệ thần kinh tự điều chỉnh.
