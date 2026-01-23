Băng ghi âm lộ mật, sau khi Maduro bị bắt cóc: Trump cho 15 phút để nội các chính phủ Venezuela hoặc chịu hợp tác, hoặc sẽ bị giết

Hình chụp từ băng hình nội các Venezuela dài gần 2 giờ. (Photo YouTube)

Băng ghi âm lộ mật, sau khi Maduro bị bắt cóc, Tổng Thống lâm thời kể: Trump cho 15 phút để nội các chính phủ Venezuela hoặc chịu hợp tác, hoặc sẽ bị giết



Báo Latin Times: Quan chức cấp cao Venezuela được Trump cho 15 phút để đồng ý hợp tác với Mỹ hoặc bị giết, theo một băng ghi âm bị rò rỉ cho thấy. Bản tin của phóng viên Pedro Camacho ghi nhận: Một băng hình ghi âm bị rò rỉ từ cuộc họp kín của các quan chức Venezuela và những người có ảnh hưởng ủng hộ chính phủ cho thấy cách lãnh đạo lâm thời của nước này đã tìm cách phối trí sự kháng cự trong nước đồng thời báo hiệu sẵn sàng hợp tác với Washington sau chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Nicolás Maduro vào ngày 3 tháng 1/2026.

Trong băng hình ghi âm, được báo The Guardian và trang tin tức Venezuela Cazadores de Fake News đưa tin, lãnh đạo lâm thời Delcy Rodríguez kể lại rằng bà và các quan chức cấp cao khác được cho 15 phút để trả lời yêu cầu của Mỹ trong chiến dịch: "Những lời đe dọa [của Trump] bắt đầu ngay từ phút đầu tiên họ bắt cóc tổng thống. Họ cho Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello, Jorge [Rodríguez, anh của tổng thống lâm thời và là chủ tịch quốc hội Venezuela], và tôi 15 phút để trả lời, nếu không họ sẽ giết chúng tôi."

Rodríguez sau đó nói rằng "những lời đe dọa và tống tiền từ Trump là liên tục" và rằng "chúng ta phải tiến hành với sự kiên nhẫn và thận trọng chiến lược, với những mục tiêu rất rõ ràng, các anh chị em ạ" trước khi liệt kê ba mục tiêu: "bảo vệ hòa bình... giải cứu con tin của chúng ta... và bảo toàn quyền lực chính trị".

Đoạn ghi âm, diễn ra khoảng một tuần sau chiến dịch, cung cấp một cái nhìn hiếm hoi về các cuộc thảo luận nội bộ trong giới lãnh đạo Chavista khi họ tìm cách duy trì sự đoàn kết và kiểm soát thông tin sau khi Maduro bị lật đổ. Rodríguez kêu gọi sự đoàn kết của chính phủ Venezuela, nói rằng, "điều duy nhất tôi yêu cầu là sự đoàn kết," trong khi bộ trưởng truyền thông lúc đó là Freddy Ñáñez kêu gọi chấm dứt "tin đồn, lời đồn đại, âm mưu và những nỗ lực làm mất uy tín" của sự lãnh đạo của bà.Rodríguez chưa công khai nhắc lại tuyên bố rằng lực lượng Mỹ đã đe dọa giết các quan chức, và cả chính phủ Venezuela lẫn chính phủ Mỹ đều không bình luận về băng ghi âm bị rò rỉ. Tuần này, Washington xác nhận rằng Rodríguez đã được mời đến thăm Hoa Kỳ, mặc dù chưa có ngày cụ thể. "Chúng tôi đang trong quá trình đối thoại, làm việc với Hoa Kỳ," Rodríguez nói hôm thứ Tư.Một báo cáo riêng từ The Guardian, được công bố hôm thứ Năm, cho thấy rằng việc hợp tác với Washington đã được xem xét trước khi Maduro bị đặc nhiệm Mỹ bắt cóc vì bà Rodríguez và anh của bà đã bí mật báo hiệu với các trung gian của Mỹ rằng họ sẽ hợp tác với Washington nếu Maduro bị lật đổ, mặc dù họ không hỗ trợ trong việc lật đổ ông ta. Theo các báo cáo, cuộc liên lạc giữa Rodríguez và các quan chức Mỹ đã bắt đầu từ nhiều tháng trước thông qua các trung gian người Qatar.Các quan chức Mỹ mô tả Rodríguez là một người đối thoại thực tế, và Tổng thống Donald Trump cho biết hai chính phủ đang "hợp tác rất tốt". Các nhà phân tích cho rằng băng hình ghi âm bị rò rỉ nhấn mạnh chiến lược rộng lớn hơn của giới lãnh đạo lâm thời Venezuela: chống lại những cáo buộc đầu hàng từ người dân trong nước, đồng thời duy trì sự hợp tác với Hoa Kỳ để ổn định bối cảnh chính trị sau thời Maduro.

Băng hình gốc tiếng Tây Ban Nha dài gần 2 giờ, có thể xem phụ đề (điều chỉnh ra tiếng Việt):



https://www.youtube.com/watch?v=QsPes72hHBs

