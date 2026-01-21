Các con gái của bác sĩ Larry Braunstein cho biết cha họ đã chẩn đoán Donald Trump bị gai xương [để Trump trốn lính] như một "ân huệ" dành cho Fred Trump



Theo báo Mirror, ngày 20 tháng 1 năm 2026, bài báo của hai phóng viên Alana Loftus, và Matt Atherton: Các con gái của bác sĩ Larry Braunstein cho biết cha họ đã chẩn đoán Donald Trump bị gai xương như một "ân huệ" dành cho Fred Trump, mặc dù không có tài liệu nào xác minh câu chuyện của gia đình.

Các con gái của một bác sĩ chuyên khoa chân ở New York đã tuyên bố rằng người cha quá cố của họ đã giúp Donald Trump tránh nghĩa vụ quân sự trong Chiến tranh Việt Nam bằng cách chẩn đoán ông bị gai xương.

Bác sĩ Larry Braunstein, người hành nghề ở Queens cho đến khi qua đời vào năm 2007, được cho là đã đưa ra chẩn đoán y tế này như một ân huệ dành cho cha của Trump, Fred Trump, theo một báo cáo mới. Hai con gái của ông, Tiến sĩ Elysa Braunstein và Sharon Kessel, tiết lộ với tờ New York Times rằng cha họ thường kể lại câu chuyện này.

"Đó là câu chuyện gia đình," Elysa Braunstein giải thích với tờ NY Times, mô tả đó là "điều mà chúng tôi luôn thảo luận" trong vòng thân quen của gia đình và bạn bè.

Tờ báo không thể tìm thấy tài liệu nào chứng minh cho những tuyên bố của gia đình. Elysa Braunstein thừa nhận cô không chắc chắn liệu cha mình có thực sự khám cho Donald Trump hay không.

Các hồ sơ mà tờ NY Times thu thập được cho thấy bác sĩ Braunstein đã thuê phòng khám ở Jamaica, Queens từ Fred Trump trong những năm 1960s, thời kỳ Hoa Kỳ còn giữ chế độ cưỡng bách nghĩa vụ quân sự để đưa lính vào Cuộc Chiến Việt Nam. Cả hai con gái đều nói với tờ báo rằng cha họ đã đưa ra chẩn đoán gai xương như một cử chỉ thiện chí đối với ông trùm bất động sản Trump, theo báo cáo của Mirror US."Tôi biết đó là một ân huệ," Elysa Braunstein nói với tờ NY Times, cho rằng "ân huệ nhỏ" đó đã giúp cha cô "tiếp cận" được với Fred Trump."Nếu có bất cứ điều gì không ổn trong tòa nhà, cha tôi sẽ gọi điện và (Fred) Trump sẽ giải quyết ngay lập tức," cô giải thích.Elysa Braunstein cho biết cha cô đã ám chỉ rằng Tổng thống Trump thực sự không mắc bất kỳ bệnh lý nào về chân. Trở lại năm 1968, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, Donald Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh gai xương ở gót chân khi mới 22 tuổi, CNN đưa tin.Gai xương gót chân phát triển như những khối xương nhô ra do sự lắng đọng canxi trên xương gót chân. Các lựa chọn điều trị cho bệnh này bao gồm các bài tập kéo giãn, dụng cụ chỉnh hình hoặc phẫu thuật.Tổng thống khẳng định ông chưa bao giờ trải qua phẫu thuật cho căn bệnh này. Những câu hỏi xung quanh sức khỏe của Tổng thống Trump đã xuất hiện kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Nhóm y tế của ông đã tiết lộ vào mùa hè này rằng tổng thống được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính.Tình trạng bệnh lý mạch máu này xảy ra khi các tĩnh mạch ở cánh tay hoặc chân bị tổn thương, có thể dẫn đến sưng, cảm giác đau nhói và khó chịu.