Từ biệt anh, người nhạc sĩ với nỗi buồn khôn nguôi



---- Tưởng nhớ nhạc sĩ Trần Kim Bằng (1957-2026)



Tôi nghe những bước chân rất buồn

anh đã bước cẩn trọng vượt rừng

anh ghi lại giữa những dòng chữ

những bước chân rất buồn

khi rời cánh đồng quê nhà

những bước chân do dự

khi vượt những rừng già ngàn năm

những Ta Prohm và Angkor Wat của Cam Bốt

để vào trại Khao I Dang rồi Sikiew của Thái Lan

những ngày rất buồn của năm 1980

một bước chân đi, là giẫm rạn vỡ từng chặng ngậm ngùi

một bước chân đi, là nỗi buồn không mong ngày về



Anh viết rất kiệm lời

anh dè dặt ghi xuống từng chữ

sợ trang giấy gợi lên nỗi buồn khi ra đi

sợ nỗi nhớ làm tổn thương cõi trần gian

và anh viết rất chậm

năm 2015, anh bắt đầu viết về bước chân năm 1980

anh đã lắng nghe suốt 35 năm

những bước chân trở về trong giấc ngủ mỗi đêm

rồi mới cầm bút ghi xuống

có những người trong trại không còn có mặt trên đời này

tôi đọc thấy những gì anh không kìm nén được

bên những dòng chữ lặng lẽ

là những bất toàn của kiếp người và lịch sử

muôn đời cõi này là như thế



Anh kể chuyện vào Galang 2 (nơi tôi tới vài năm sau)

rồi anh vào Mỹ, cầm lại cây đàn, học ngày học đêm

nỗi buồn anh ghi vào tiếng nhạc

đọng lại những nỗi buồn từ ngàn năm trước

trong ca khúc Trọng Thủy Mỵ Châu:

"Loa thành bền vững, cơ nghiệp dụng mưu.

Duyên tình tan mối thù. Ta lấy cung chàng coi

Lông ngỗng xin đưa đường, lòng thiếp như đêm đầy sao trời..."

với những dòng chữ trang nhã và xưa cổ

như dường anh là người từ tiền kiếp tan vỡ trở về



Từ nơi xứ người vạn dặmanh vẫn lắng nghe chuyện quê nhàkhi đồng bào anh xuống đường chống đặc khuanh đã sáng tác những dòng nhạchòa theo bước chân người biểu tình ở Sài Gònanh đã viết ca khúc Những Con Đường Quen:"Bước chân rộn vang, bạn tôi ơi, hãy cùng nhau, lên đường, vì núi sông, cùng tay nắm tay đi xây ngày mai. Những con đường quen, ngày hôm nay, ta hẹn nhau, bao người, chung trái tim, lòng luôn mãi yêu, quê hương Việt Nam..."Nơi đó, những bước chân anh vượt rừng năm xưatrở về thành các nốt nhạc:

https://youtu.be/WfjJmLRZPzo



Nơi đây dòng nhạc anh lặp đi, lặp lại:

"Ta còn yêu, giống nòi, yêu non sông.

Ta nguyện xin, hiến dâng, thanh xuân..."

Nỗi buồn vẫn không nguôi



Những bước chân vẫn về với anh

trong giấc ngủ, trong dòng nhạc

anh viết về những con phố cũ Sài Gòn

nơi anh thấy bây giờ là xa lạ

nơi anh thấy phố cũ bạn xưa bây giờ tóc trắng

nơi gốc me bây giờ bùi ngùi nơi ai từng nép bên anh

anh chép xuống dòng nhạc

cho nhánh phượng úa nơi sân trường lạ hơn ký ức

nơi tiếng nhạc như khóc

khi anh nhớ về quang gánh mẹ từng ngồi bán để nuôi con

nơi mẹ đã đi xa cõi này

và nước mắt anh nhòa đi giữa tiếng đàn:

https://youtu.be/76grmuWlyVg



anh vẫn ngồi đàn từng đêm

mắt nhìn vượt ngàn dặm đại dương

Trần Kim Bằng, người nhạc sĩ với nỗi buồn khôn nguôi

phổ tiếng nhạc để thành mưa hoa phượng rơi

vương lên hai vai gầy mẹ hiền trong trí nhớ

Và rồi hôm kia, tay anh rơi xuống

nỗi buồn đã bứt đứt dây đàn

và làm anh vỡ tim



---- Phan Tấn Hải, tháng 1/2016