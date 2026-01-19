Bản tin Cà phê sáng Thứ Hai 19/1/2026:

- Hôm nay tròn 52 năm quân TQ chiếm đảo Hoàng Sa; VN-TQ hôm qua mừng 76 năm bang giao. VN khai mạc Đại hội Đảng.

- Ngày mai 600 cuộc biểu tình, nghỉ học, nghỉ việc chống Trump.

- Trump rửa tội cho Putin, mời Putin vào Hội đồng Hòa bình (thay cho LHQ) về Gaza. Việt Nam (Tô Lâm) và Hungary cũng đã vào.

- Trump viết thư gay gắt cho Na Uy: Giải Nobel Hòa Bình 2025 bỏ lơ tôi dàn hòa 8 cuộc chiến, nên tôi phải chiếm Greenland.

- Hôm nay, Thứ Hai 19/1/2026, là Ngày Martin Luther King Jr. nhiều nơi đóng cửa.

- Trump: Phải có Thẻ căn cước cử tri (Voter ID) khi bỏ phiếu

- Elon Musk quyên góp 10 triệu đô la cho ứng cử viên Thượng viện ủng hộ ông Trump

- Bộ trưởng Do Thái Smotrich thúc giục Netanyahu chiếm, xây khu định cư ở Gaza

- Thủ tướng Greenland: Chúng tôi sẽ không chịu áp lực của Trump.

- TTK/LHQ chỉ trích Trump: Có những người tin rằng sức mạnh luật pháp nên được thay bằng luật kẻ mạnh

- Ca nhạc sĩ Bruce Springsteen lên sân khấu nhạc, nói ICE đã trở thành Gestapo kiểu Hitler, hãy cút đi.

- Một trang web từ lâu gắn liền với tuyên truyền tân phát xít hiện đang chuyển hướng người truy cập thẳng đến trang web của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ

- Công ty Fannie Mae quảng cáo, dùng giọng nói Trump làm bằng AI với Trump cho phép

- Trump nhắc lại tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga" đối với Greenland.

- Trump dòm ngó Canada, nói Canada sức yếu, có thể bị Nga hay Trung Quốc chiếm.

- Canada có thể gửi quân đến Greenland để tập trận.

- EU sẽ áp thuế 108 tỷ USD để trả đũa Mỹ.

- Trump: Xây NYSE ('Sàn giao dịch chứng khoán New York') ở Dallas là điều tồi tệ đối với New York.

- Oxfam: các tỷ phú hiện có nhiều tiền và quyền lực chính trị hơn bao giờ hết, hơn 4.000 lần khả năng nắm quyền chính trị.

- Tây Ban Nha: cứu hộ làm việc không ngừng sau khi 2 xe lửa đụng làm chết 39 người, 150 bị thương.

- Kinh tế TQ tăng 4,5% trong quý 4.

- Dân số TQ giảm năm thứ tư liên tiếp vào năm 2025, giảm 3,39 triệu người xuống còn 1,405 tỷ người

- 61% dân Mỹ lên án ICE hung hăng quá đáng, 56% nói ICE nổ súng bắn dân là sai.

- Nevada: Kaitlyn Nguyen nhờ điểm cao, được học bổng toàn phần 4 năm, nói trước đó tính đăng lính để học thêm vì học phí đại học quá cao

.

.

---- Hôm nay, ngày 19/1/2026 là tròn 52 năm quân đội Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa, nhưng báo chí trong VN hoàn toàn im lặng. Đặc biệt, họ kỷ niệm chuyện khác, theo VNA: Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào ngày 18 tháng 1, tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

.

Trong khi đó, Việt Nam khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: Sáng nay tại Hà Nội, phiên trù bị của Đại hội XIV đã chính thức bắt đầu với sự tham gia của gần 1.600 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao và hoạch định chiến lược kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2026–2031. Về chính sách, Việt Nam sẽ đẩy mạnh kinh tế số, năng lượng xanh và nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

.

---- Hôm nay, Thứ Hai 19/1/2026, là Ngày Martin Luther King Jr., ngày lễ hàng năm kỷ niệm ngày sinh và di sản của nhà lãnh đạo phong trào dân quyền. Ngày lễ này được tổ chức vào thứ Hai thứ ba của tháng đầu năm, trùng với ngày sinh của Martin Luther King Jr. vào ngày 15 tháng 1 năm 1929. Dưới đây là những điều bạn cần biết.

.

Ngày Martin Luther King Jr. có phải là ngày lễ liên bang năm 2026 không? Ông Trump có hủy bỏ Ngày MLK không? Mặc dù Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã thực hiện một thay đổi đáng kể đối với một khía cạnh của Ngày MLK và Ngày Juneteenth, cả hai vẫn là ngày lễ liên bang.

.

Đối với năm 2026, ông Trump đã bãi bỏ các ngày miễn phí vào cửa các công viên quốc gia cho Ngày Martin Luther King Jr. và Ngày Juneteenth. Thay vào đó, Bộ Nội vụ thông báo rằng ngày sinh nhật của ông Trump (cũng là Ngày Quốc kỳ) sẽ là ngày miễn phí vào cửa các công viên quốc gia năm 2026.

.

Bưu điện có mở cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. không? Có dịch vụ giao thư vào Ngày MLK không? Tất cả các bưu điện Hoa Kỳ sẽ đóng cửa và thư sẽ không được giao vào thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2026.

UPS sẽ đóng cửa vào thứ Hai, nhưng các địa điểm của FedEx sẽ mở cửa. Một số dịch vụ có thể bị chậm trễ do ngày lễ.

.

Các ngân hàng có mở cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. không? Là ngày lễ của Cục Dự trữ Liên bang, hầu hết các ngân hàng sẽ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2026. Chase và Wells Fargo nằm trong số các chuỗi ngân hàng đã xác nhận sẽ đóng cửa vào thứ Hai. Bạn vẫn có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và máy ATM. Như mọi khi, hãy nhớ kiểm tra với các chi nhánh địa phương để biết giờ hoạt động tại các địa điểm cụ thể.

.

Costco có mở cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. không? Costco sẽ mở cửa vào Ngày MLK năm 2026, vì nó không nằm trong danh sách các ngày lễ đóng cửa của công ty.

.

Walmart có mở cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. không? Các nhà bán lẻ lớn, bao gồm các cửa hàng quốc gia như Target và Walmart, sẽ mở cửa vào thứ Hai khi cộng đồng kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr.

.

Các cửa hàng tạp hóa có mở cửa vào Ngày Martin Luther King Jr. không? Các cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc, như Costco, Safeway hoặc CVS, cũng sẽ mở cửa. Tuy nhiên, hãy nhớ kiểm tra với các cửa hàng địa phương của bạn, vì giờ mở cửa của họ có thể đã được điều chỉnh.

.

Các văn phòng chính phủ liên bang: Nhìn chung, các văn phòng liên bang, bao gồm cả tòa án liên bang, sẽ đóng cửa vào Ngày Martin Luther King Jr.

.

Thị trường chứng khoán: Sở giao dịch chứng khoán New York tuân thủ các ngày lễ của Hoa Kỳ, vì vậy thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa vào thứ Hai.

.

---- Ngày mai 600 cuộc biểu tình, nghỉ học, nghĩ việc chống Trump. Ngày mai Thứ Ba, 20 tháng 1 năm 2026, sẽ có một đợt vận động quy mô lớn trên toàn nước Mỹ do tổ chức Women's March phối hợp cùng các nhóm 50501, FEMINIST., CODEPINK (tập trung vào các vấn đề hòa bình và nhân quyền), Free DC (tập trung vào quyền lợi của cư dân đặc khu Columbia). Tên chiến dịch: "Free America Walkout" (Bãi công vì một nước Mỹ Tự do). Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 600 sự kiện được lên kế hoạch trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ.

.

Thay vì chỉ là những cuộc tuần hành lớn vào cuối tuần như trước đây, sự kiện lần này kêu gọi mọi người "walkout" (rời bỏ vị trí) khỏi nơi làm việc, trường học và các hoạt động mua sắm vào ngày thường để thể hiện sức mạnh tập thể. Hầu hết các cuộc bãi công và tuần hành sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày mai. Biểu tình lớn dự kiến là thủ đô DC, New York, Chicago, Los Angeles.

Sự kiện diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm một năm ngày nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump (20/1/2025 - 20/1/2026). Các mục tiêu chính bao gồm: Phản đối các chính sách về nhập cư; Bảo vệ quyền tự trị về cơ thể và quyền của phụ nữ; Phản đối các hành động của Trump mà ban tổ chức gọi là "độc tài" và bảo vệ các giá trị dân chủ.

.

---- Trump mời Putin vào Hội đồng Hòa bình (thay cho LHQ) về Gaza. Việt Nam (Tô Lâm) và Hungary cũng đã vào. Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tham gia “Hội đồng Hòa bình” của ông để giám sát các bước tiếp theo ở Gaza. “Thực tế, Tổng thống Putin cũng đã nhận được lời mời thông qua các kênh ngoại giao để tham gia Hội đồng Hòa bình này. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu tất cả các chi tiết của đề xuất này”, người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi hy vọng sẽ có liên lạc với phía Mỹ để có thể làm rõ tất cả các chi tiết”, ông nói thêm.

Trump đã công bố thành lập hội đồng này – mà ông ca ngợi là “Hội đồng vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào” – vào thứ Sáu tuần trước như một phần quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hamas. Ủy ban này, do Trump làm chủ tịch, sẽ giám sát việc quản lý chuyển tiếp ở Gaza.

Về phần mình, Putin đã dành bốn năm qua để tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, khiến hàng nghìn thường dân thiệt mạng và tàn phá các thị trấn và thành phố.

Lời mời tham gia hội đồng cũng được gửi đến các quốc gia bao gồm Argentina, Ai Cập, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhiều quốc gia khác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã nhận được lời mời, cũng như Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Những người muốn có tư cách thành viên vĩnh viễn ngoài nhiệm kỳ ba năm sẽ phải trả 1 tỷ đô la, Bloomberg đưa tin đầu tiên. Canada sẽ tham gia nhưng sẽ không trả tiền cho ghế thành viên vĩnh viễn, ông Carney cho biết.

Hiện nay, các nhà lãnh đạo Hungary, Kazakhstan và Việt Nam đã chấp nhận lời mời. “Những nỗ lực vì hòa bình của Hungary đang được công nhận. Tổng thống Trump đã mời Hungary tham gia công việc của Hội đồng Hòa bình với tư cách là thành viên sáng lập. Tất nhiên, chúng tôi đã chấp nhận lời mời danh dự này”, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết.

Ủy ban điều hành của hội đồng sẽ bao gồm, trong số những người khác, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con rể của Trump, Jared Kushner và Ajay Banga, người đứng đầu Ngân hàng Thế giới.

.

---- Trump viết thư gay gắt cho Na Uy: Giải Nobel Hòa Bình 2025 bỏ lơ tôi dàn hòa 8 cuộc chiến, nên tôi phải chiếm Greenland. Trump đã phàn nàn về việc bị bỏ qua giải Nobel Hòa bình trong một bức thư mới gửi cho thủ tướng Na Uy—và liên kết điều đó với mong muốn kiểm soát Greenland:

"Xét rằng quốc gia của ông đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù điều đó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến những gì tốt và phù hợp cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ," Trump viết cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, theo Reuters đưa tin.

Trong một tuyên bố, Stoere cho biết ông đã nhắc nhở Trump nhiều lần rằng chính phủ Na Uy không có quyền can thiệp vào Ủy ban Nobel Na Uy độc lập, theo tờ Guardian. Bức thư được gửi đi sau khi Stoere và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chỉ trích kế hoạch của Trump về việc áp thuế đối với các quốc gia châu Âu không ủng hộ kế hoạch của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch.

Về vấn đề đó, Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm của mình: "Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hoặc Trung Quốc, và tại sao họ lại có 'quyền sở hữu' chứ?" Trump hỏi. "Không có tài liệu nào được viết ra, chỉ là một con thuyền đã cập bến ở đó cách đây hàng trăm năm, nhưng chúng tôi cũng có những con thuyền cập bến ở đó." Ông nói thêm rằng thế giới "sẽ không an toàn trừ khi chúng tôi có quyền kiểm soát hoàn toàn Greenland." (Ghi chú của VB: Mỹ chỉ mới thành lập năm 1776, tức mới 250 năm tuổi, nên làm sao có chuyện tàu Mỹ vào Greenland xưa hơn.)

Các nhân viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã chuyển bức thư này cho các đại sứ châu Âu, theo Nick Schifrin của PBS đưa tin. Về giải thưởng hòa bình, Trump không hề giấu giếm mong muốn nhận được giải thưởng này—và ông đã nhận một giải thưởng "từ tay người khác" vào tuần trước từ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado.

.

---- Trump: Phải có Thẻ căn cước cử tri (Voter ID) khi bỏ phiếu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã đặt ra câu hỏi về việc gian lận bầu cử và tuyên bố rằng "CHÚNG TÔI YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY CĂN CƯỚC CỬ TRI KHI BỎ PHIẾU." "Gian lận bầu cử là chuyện thường xuyên xảy ra ở Mỹ, và cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là vụ gian lận lớn nhất trong số đó," ông viết trên Truth Social. Trong cùng bài đăng, Trump đã liên kết đến một bài báo tuyên bố rằng "Trong vụ bê bối gian lận ở Somalia, đảng Cộng hòa đang điều tra bằng chứng về một âm mưu bầu cử ở các tiểu bang do đảng Dân chủ kiểm soát."

Nhiều nhân vật cánh hữu đã yêu cầu sự minh bạch hơn trong bầu cử trước đây, với người giàu nhất thế giới Elon Musk tuyên bố rằng "việc không yêu cầu Thẻ căn cước cử tri khi bỏ phiếu sẽ tạo điều kiện cho gian lận quy mô lớn."

Truyền thống trước giờ là: danh sách cử tri do cư dân đăng ký ở Sở Bầu Cử Quận (đơn vị gồm nhiều thành phố và dưới cấp tiểu bang), hoặc cử tri tự ghi danh khi chứng minh là công dân Mỹ (bằng giấy khai sanh, hoặc hộ chiếu (passport). Cách khác: Khi một người thi bằng lái xe (driver license), Sở Lộ Vận DMV sẽ hỏi có phải công dân không, muốn ghi danh đảng nào, sẽ kiểm tra quốc tịch rồi giới thiệu về quận. Cách thứ ba với di dân: khi làm lễ nhập tịch (thường sau 5 năm ở Mỹ, phải thi nhập tịch) thì ghi tên cử tri ngay sau lễ. Có rất nhiều công dân Mỹ (thường là các cụ, vì không dùng mạng ghi danh được) không có passport vì chưa từng xuất ngoại, và cũng không còn giữ khai sanh sau khi gặp tai nạn, nhập viện, vào viện dưỡng lão...

.

---- Tỷ phú Elon Musk quyên góp 10 triệu đô la cho ứng cử viên Thượng viện ủng hộ ông Trump. Theo báo cáo của Axios hôm thứ Hai, người giàu nhất thế giới Elon Musk đã quyên góp 10 triệu đô la cho một ủy ban hành động chính trị độc lập (còn gọi là siêu PAC) ủng hộ Nate Morris, một đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Trump đang tranh cử ghế Thượng viện tiểu bang Kentucky. Morris đang tranh cử vào ghế mà Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell sắp nghỉ hưu để lại. Khoản tiền này là khoản đóng góp lớn nhất từ ​​trước đến nay của Musk cho một ứng cử viên Thượng viện, và diễn ra sau lời hứa được cho là của tỷ phú này về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho Đảng Cộng hòa sau bữa tối với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và cố vấn Taylor Budowich vào tháng 11 năm ngoái.

.

---- Bộ trưởng Do Thái Smotrich thúc giục Netanyahu chiếm, xây khu định cư ở Gaza. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Hai đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nắm quyền kiểm soát Gaza và xây dựng các khu định cư ở Dải Gaza. "Gaza thuộc về chúng ta và tương lai của nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta hơn bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại đó chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở đó, chúng ta phải thiết lập chế độ quân sự ở đó và hoàn thành nhiệm vụ", ông Smotrich nhấn mạnh.

Hơn nữa, Bộ trưởng Israel cũng cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì "sự ủng hộ của ông dành cho Nhà nước Israel và thiện chí của ông", nhưng tuyên bố rằng "cần phải giải thích cho ông Trump rằng kế hoạch của ông Trump không tốt cho Israel và cần phải hủy bỏ nó", ám chỉ đến kế hoạch hòa bình của ông Trump.

.

---- Thủ tướng Greenland: Chúng tôi sẽ không chịu áp lực của Trump. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã đăng tải trên Facebook hôm thứ Hai để tuyên bố rằng hòn đảo Bắc Cực này sẽ "không chịu áp lực" mà sẽ "kiên định với đối thoại, sự tôn trọng và luật pháp quốc tế" trước những lời đe dọa áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua. "Những tuyên bố mới nhất từ ​​Mỹ, bao gồm cả những lời đe dọa áp thuế, không làm thay đổi lập trường đó. Chúng tôi sẽ không chịu áp lực. Chúng tôi kiên định với đối thoại, sự tôn trọng và luật pháp quốc tế," ông Nielsen viết. "Chúng ta không được mất niềm tin vào tương lai của nền dân chủ Greenland và tương lai của người dân chúng ta."

Ông cũng ca ngợi sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo châu Âu khác, cho rằng điều đó thể hiện "sự công nhận rõ ràng" về quyền tự trị của Greenland. Tổng thống Mỹ đã đe dọa hôm thứ Bảy sẽ áp đặt một làn sóng thuế quan mới để đáp trả sự phản đối của tám quốc gia châu Âu đối với chiến dịch mua lại lãnh thổ thuộc Đan Mạch này.

.

---- TTK/LHQ chỉ trích Trump: Có những người tin rằng sức mạnh luật pháp nên được thay bằng luật kẻ mạnh. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm đã đưa ra những lời chỉ trích thẳng thắn mới về sức mạnh của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump: "Có những người tin rằng sức mạnh của luật pháp nên được thay thế bằng luật của kẻ mạnh," Tổng thư ký António Guterres nói với BBC trong một cuộc phỏng vấn. Mỹ hiện đang hoạt động dựa trên nguyên tắc "rằng các giải pháp đa phương không còn phù hợp và điều quan trọng là việc thực thi quyền lực và ảnh hưởng của Hoa Kỳ." Những nhận xét của ông được đưa ra sau hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela, vai trò của Mỹ trong việc bắt cóc tổng thống Venezuela, và việc Tổng thống Trump liên tục nói về việc sáp nhập Greenland.

Guterres cũng chỉ trích các sáng kiến ​​hòa bình mà Trump thường khoe khoang, cho rằng chúng chỉ là những giải pháp tạm thời không giải quyết được các vấn đề cốt lõi và do đó sẽ không dẫn đến hòa bình lâu dài. Trump vẫn chưa phản hồi về những lời chỉ trích này, nhưng có lẽ ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó: Trump đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với tổ chức toàn cầu này trong bài phát biểu trước Đại hội đồng năm ngoái, gọi Liên Hợp Quốc là yếu kém trong việc giải quyết các xung đột toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn của mình, Guterres thừa nhận rằng tổ chức này đã gặp khó khăn trong việc thực thi hiến chương của chính mình. Ông gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là "không hiệu quả" vì các thành viên thường trực có quyền phủ quyết—Pháp, Trung Quốc, Nga, Anh và Mỹ—thường xuyên sử dụng quyền lực đó để bảo vệ lợi ích của riêng họ, bao gồm cả các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza. Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm nay, kêu gọi cải cách thành phần thành viên của hội đồng và hạn chế chặt chẽ hơn quyền phủ quyết để khôi phục "tính hợp pháp". Trong khi đó, Trump đang thúc đẩy một tổ chức toàn cầu mới gọi là "Hội đồng Hòa bình", do ông làm chủ tịch, mặc dù các chính phủ khác đã phản ứng thận trọng với ý tưởng này, Reuters lưu ý. Chỉ có Hungary và Việt Nam bày tỏ sự tán thành ngay lập tức.

.

---- Ca nhạc sĩ Bruce Springsteen lên sân khấu nhạc, nói ICE đã trở thành Gestapo kiểu Hitler, hãy cút đi. Huyền thoại nhạc rock này đã lên sân khấu tại quê nhà New Jersey vào thứ Bảy, nơi ông nói với ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ) rằng “Hãy cút khỏi Minneapolis!”. Springsteen, 76 tuổi, đã đưa ra những phát biểu này trong một buổi biểu diễn bất ngờ tại lễ hội từ thiện Light of Day Winterfest ở Red Bank, nơi ông dành tặng bài hát "Promise Land" – một bài hát đầy hy vọng về việc vượt qua những khó khăn của tầng lớp lao động ở Mỹ – cho Renee Good, một bà mẹ ba con đã qua đời sau khi một đặc vụ ICE bắn ba phát đạn vào xe của cô ở Minneapolis.



“Chúng ta đang sống trong những thời điểm vô cùng quan trọng. Hoa Kỳ, những lý tưởng và giá trị mà đất nước này đã đại diện trong 250 năm qua đang bị thử thách hơn bao giờ hết trong thời hiện đại”, ông nói với đám đông. “Nếu bạn tin vào sức mạnh của pháp luật và rằng không ai đứng trên luật pháp, nếu bạn phản đối việc các binh lính liên bang được trang bị vũ khí hạng nặng, đeo mặt nạ xâm chiếm một thành phố của Mỹ, sử dụng chiến thuật kiểu Gestapo chống lại công dân của chúng ta, nếu bạn tin rằng bạn không đáng bị sát hại vì thực hiện quyền biểu tình của mình theo hiến pháp Mỹ, hãy gửi một thông điệp đến tổng thống này như thị trưởng thành phố đó đã nói, ICE nên cút khỏi Minneapolis.”---- Một trang web từ lâu gắn liền với tuyên truyền tân phát xít hiện đang chuyển hướng người truy cập thẳng đến trang web của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Sự thay đổi đột ngột này đã làm dấy lên những lo ngại về việc các nhóm cực đoan dễ dàng hoạt động trên các tên miền được đăng ký tại Hoa Kỳ như thế nào. Tên miền .us, được quản lý dưới sự ủy quyền của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trước đây đã được sử dụng để lưu trữ nội dung cực đoan cánh hữu bất chấp các quy định cấm ngôn từ kích động thù địch và tư tưởng bạo lực. Theo báo cáo của tờ The Guardian, tuần này, trang web bắt đầu chuyển hướng đến trang web của Bộ An ninh Nội địa, do bà Kristi Noem đứng đầu. Việc chuyển hướng này dường như cho thấy tên miền đã bị tịch thu hoặc vô hiệu hóa, nhưng các nhà phê bình cho rằng điều đó cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong công tác giám sát. Các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà nghiên cứu nói với The Guardian rằng các nhóm cực đoan đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc thực thi pháp luật để tạo ra vẻ ngoài hợp pháp bằng cách hoạt động trên các tên miền gắn liền với chính phủ Hoa Kỳ.---- Trump nhắc lại tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga" đối với Greenland. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khuyên Đan Mạch "trong 20 năm" để ngăn chặn "mối đe dọa từ Nga" đối với Greenland. "Thật không may, Đan Mạch đã không thể làm gì về điều đó. Bây giờ là lúc, và điều đó sẽ được thực hiện," ông nói thêm trong một bài đăng trên Truth Social. Những bình luận này đánh dấu sự tiếp nối mới nhất trong chiến dịch gây áp lực liên tục của Trump đối với các đồng minh châu Âu của Washington về vấn đề Greenland, sau khi trước đó ông đe dọa sẽ tăng thuế quan cho đến khi Mỹ được phép mua lại hòn đảo này.---- Trump dòm ngó Canada, nói Canada sức yếu, có thể bị Nga hay Trung Quốc chiếm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang ngày càng quan tâm đến khả năng phòng thủ của Canada ở Bắc Cực và chỉ trích "sự dễ bị tổn thương" của nước này trước "các đối thủ" của Mỹ trong khu vực đó, đài NBC News đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền và ba cựu quan chức cấp cao của Mỹ quen thuộc với vấn đề này.

Theo báo cáo, trọng tâm của Trump vẫn là Greenland, nhưng ông cũng ngày càng nhận thức rõ hơn về điều mà ông coi là "sự bất lực tương tự" của Canada trong việc bảo vệ biên giới phía bắc của mình trước những cuộc xâm nhập tiềm tàng từ Nga hoặc Trung Quốc. Báo cáo lưu ý rằng chính quyền của ông đã đẩy nhanh các cuộc thảo luận nội bộ về một chiến lược Bắc Cực rộng lớn hơn và một thỏa thuận khả thi với Canada về việc tăng cường phòng thủ biên giới. "Trump thực sự lo lắng về việc Mỹ tiếp tục bị tụt hậu ở Tây bán cầu và đang tập trung vào vấn đề này," một trong những quan chức cho biết, lưu ý rằng tổng thống Mỹ hiện không tìm cách mua lại Canada như ông muốn làm với Greenland.

.

---- Canada có thể gửi quân đến Greenland để tập trận. Thủ tướng Canada Mark Carney đang xem xét việc gửi quân đến Greenland để tập trận quân sự với các đồng minh NATO, đài CBC đưa tin. Các cuộc tập trận này là một phần trong nỗ lực của Đan Mạch nhằm tăng cường an ninh ở Greenland trong bối cảnh chính quyền Trump có tham vọng kiểm soát hòn đảo này.

Theo báo cáo, Canada có thể gửi một nhóm nhỏ binh sĩ ngoài lực lượng Không quân Hoàng gia Canada đã tham gia các cuộc tập trận. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính phủ có quyết định tiếp tục kế hoạch này hay không sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế đối với một số quốc gia châu Âu ủng hộ quyền tự trị của Greenland.

.

---- EU được cho là đang chuẩn bị áp thuế 93 tỷ euro (108 tỷ USD) để trả đũa Mỹ. Các quốc gia châu Âu đang cân nhắc áp thuế trị giá 93 tỷ euro đối với hàng hóa Mỹ để trả đũa những lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến những bất đồng về Greenland, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu quen thuộc với kế hoạch này.

Theo báo cáo, các biện pháp trả đũa cũng có thể bao gồm hạn chế các công ty Mỹ tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu, và mục tiêu của chúng là tạo cho các nhà lãnh đạo châu Âu một số lợi thế trong các cuộc đàm phán với Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos vào tuần tới. Báo cáo về các biện pháp trả đũa tiềm năng được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã yêu cầu EU sử dụng "công cụ chống cưỡng chế" của khối, được thông qua vào năm 2023 nhưng chưa từng được sử dụng cho đến nay.

.

---- Công ty Fannie Mae quảng cáo, dùng giọng nói Trump làm bằng AI với Trump cho phép.

Theo một tuyên bố trong video, giọng nói nghe giống như Tổng thống Trump đang thuyết minh cho quảng cáo mới của Fannie Mae thực chất là giọng nói được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Giọng nói trong quảng cáo, được tạo ra với sự cho phép của chính quyền Trump, hứa hẹn một "Fannie Mae hoàn toàn mới" và gọi tổ chức này là "người bảo vệ Giấc mơ Mỹ". Quảng cáo này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực hết sức để cho cử tri thấy rằng họ đang đáp ứng những lo ngại của họ về khả năng chi trả, bao gồm cả thị trường nhà ở. Ông Trump dự định sẽ nói về vấn đề nhà ở trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, tuần này.

Đây không phải là lần đầu tiên một thành viên gia đình Trump sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép giọng nói của họ, Đệ nhất phu nhân Melania Trump gần đây đã sử dụng công ty công nghệ AI ElevenLabs để giúp lồng tiếng cho phiên bản âm thanh của cuốn hồi ký của bà. Hiện chưa rõ ai đã sao chép giọng nói của Tổng thống Trump cho quảng cáo của Fannie Mae. Nhưng ElevenLabs cho biết trong một email gửi cho AP hôm Chủ nhật rằng âm thanh giọng nói của Trump không phải do công ty này tạo ra. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

"Trong nhiều thế hệ, sở hữu nhà có nghĩa là an ninh, độc lập và ổn định," giọng nói được số hóa của Trump nói trong quảng cáo dài một phút được phát sóng hôm Chủ nhật. "Nhưng ngày nay, giấc mơ đó dường như nằm ngoài tầm với của quá nhiều người Mỹ không phải vì họ ngừng làm việc chăm chỉ mà vì hệ thống đã ngừng hoạt động vì họ." Fannie Mae và đối tác của nó là Freddie Mac mua các khoản thế chấp đáp ứng tiêu chí rủi ro của họ từ các ngân hàng, điều này giúp cung cấp thanh khoản cho thị trường nhà ở. Hai công ty này bảo lãnh khoảng một nửa thị trường cho vay mua nhà trị giá 13 nghìn tỷ đô la của Mỹ và là nền tảng của nền kinh tế Mỹ. Quảng cáo cho biết Fannie Mae sẽ hợp tác với ngành ngân hàng để phê duyệt nhiều người mua nhà tiềm năng hơn cho các khoản thế chấp.

.

---- Trump: Xây dựng New York Stock Exchange ('Sàn giao dịch chứng khoán New York') ở Dallas là điều tồi tệ đối với New York. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trên Truth Social rằng việc xây dựng "Sàn giao dịch chứng khoán New York" (NYSE) ở Dallas là một "ĐIỀU CỰC KỲ TỒI TỆ" đối với New York và là "một thử thách lớn đối với thị trưởng mới".

Công ty mẹ của NYSE, Intercontinental Exchange Inc., đã công bố kế hoạch xây dựng sàn giao dịch ở Texas vào tháng 2 năm 2025, và Trump Media & Technology Group (TMTG) là một trong những công ty đầu tiên niêm yết kép tại đó khi sàn giao dịch này ra mắt vào cuối tháng Ba.

.

---- Dân số Trung Quốc giảm năm thứ tư liên tiếp vào năm 2025, giảm 3,39 triệu người xuống còn 1,405 tỷ người, tốc độ giảm nhanh hơn so với năm 2024, dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Hai. Tổng số ca sinh ở Trung Quốc giảm xuống còn 7,92 triệu người vào năm 2025, mức thấp nhất trong nhiều thập niên, từ 9,54 triệu người vào năm 2024. Số người chết tăng lên 11,31 triệu người từ 10,93 triệu người vào năm 2024, số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy.

Dân số Trung Quốc đã giảm kể từ năm 2022 và đang già hóa nhanh chóng, điều này đã làm phức tạp kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước và kiềm chế nợ, với hàng trăm triệu người dự kiến sẽ rời khỏi lực lượng lao động vào thời điểm ngân sách hưu trí vốn đã eo hẹp. Số lượng hôn nhân ở Trung Quốc giảm mạnh 1/5 vào năm 2024, mức giảm lớn nhất được ghi nhận, với hơn 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, giảm từ 7,68 triệu cặp vào năm 2023.

.

---- Tây Ban Nha: Các đội cứu hộ làm việc không ngừng sau khi 2 xe lửa đụng làm chết ít nhất 39 người, 150 bị thương. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc "không ngừng nghỉ" sau khi một đoàn tàu cao tốc trật bánh và đâm vào một đoàn tàu đang chạy ngược chiều ở miền nam Tây Ban Nha vào Chủ nhật, khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, 150 bị thương. "Không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau khổ to lớn như vậy, nhưng tôi muốn họ biết rằng cả đất nước đang sát cánh cùng họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này," Sanchez viết trên X, cùng với gia đình hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ lời chia buồn. Tai nạn xảy ra gần làng Adamuz thuộc tỉnh Cordoba.

.

---- Kinh tế TQ tăng trưởng 4,5% trong quý 4. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV năm 2025, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết hôm thứ Hai. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với mức tăng trưởng 4,8% được ghi nhận trong quý III, GDP cả năm vẫn tăng 5%, đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc. Sản lượng kinh tế tăng 1,2% theo quý, cao hơn một chút so với dự kiến.

.

---- Oxfam: các tỷ phú hiện có nhiều tiền và quyền lực chính trị hơn bao giờ hết, hơn 4.000 lần khả năng nắm quyền chính trị. Tổ chức từ thiện này cho biết, những người siêu giàu có khả năng nắm giữ quyền lực chính trị cao gấp 4.000 lần so với những người khác, và sở hữu tất cả các công ty truyền thông xã hội, trong báo cáo được công bố trùng với thời điểm khai mạc hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos. Tổ chức viện trợ quốc tế Oxfam đã công bố báo cáo thường niên về sự bất bình đẳng gia tăng, bày tỏ lo ngại rằng các tỷ phú không chỉ giàu có hơn bao giờ hết mà còn đang củng cố quyền kiểm soát của họ đối với chính trị, truyền thông và mạng xã hội.

Theo phân tích của Oxfam, tổng tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2025, gần bằng tổng tài sản của một nửa dân số nghèo nhất thế giới, tương đương 4,1 tỷ người. Năm ngoái cũng là lần đầu tiên có hơn 3.000 tỷ phú trên thế giới, và là lần đầu tiên người giàu nhất thế giới, Elon Musk, sở hữu hơn nửa nghìn tỷ đô la.

Báo cáo thường niên của tổ chức từ thiện về sự bất bình đẳng gia tăng được công bố trùng với thời điểm khai mạc hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, một hội nghị quy tụ gần 1.000 người giàu nhất thế giới cùng với các nhà lãnh đạo chính trị, cùng với một số nhà hoạt động được mời mỗi năm. Chủ đề của hội nghị năm nay là Tinh thần đối thoại. Tuy nhiên, Oxfam lập luận trong báo cáo thường niên của mình rằng những người siêu giàu đang ngày càng kiểm soát các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các hình thức truyền thông truyền thống và mới hơn.

Báo cáo dẫn chứng các ví dụ như Jeff Bezos, tỷ phú chủ hãng Amazon, mua lại tờ The Washington Post, Musk mua lại Twitter/X, Patrick Soon-Shiong tiếp quản tờ báo Los Angeles Times và tỷ phú cực hữu Vincent Bollore sở hữu kênh truyền hình CNews của Pháp. Oxfam cũng ước tính rằng các tỷ phú có khả năng nắm giữ chức vụ chính trị cao gấp 4.000 lần so với công dân bình thường và trích dẫn một cuộc khảo sát Giá trị Thế giới ở 66 quốc gia, cho thấy gần một nửa số người được hỏi cho rằng người giàu thường mua phiếu bầu trong nước của họ.

.

---- 61% dân Mỹ lên án ICE hung hăng quá đáng, 56% nói ICE nổ súng bắn dân là sai.

Các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện sau vụ nổ súng gây chết người đối với Renee Good bởi một sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở Minneapolis cho thấy sự bất an rộng rãi về chiến thuật của cơ quan này và sự thay đổi trong dư luận có thể làm phức tạp nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Theo tờ Washington Post, các cuộc khảo sát của CNN, Quinnipiac, Economist/YouGov và CBS News đều cho thấy đa số người được hỏi coi vụ nổ súng là không chính đáng hoặc sử dụng vũ lực không đúng cách và bày tỏ sự không tán thành đối với hành vi của ICE nói chung. Trong cuộc thăm dò của Quinnipiac, 53% cử tri đã đăng ký cho rằng vụ nổ súng là không chính đáng, trong khi 57% không tán thành cách ICE thực thi luật nhập cư.

Một cuộc khảo sát của Economist/YouGov cho thấy một nửa (1/2) số công dân Mỹ gọi vụ nổ súng là không chính đáng và nhiều người cho rằng ICE khiến người Mỹ cảm thấy kém an toàn hơn là an toàn hơn. CBS nhận thấy 61% cho rằng ICE quá hung hăng trong việc chặn bắt và giam giữ, và 56% nói rằng chính quyền Trump đang thực hiện nhiều vụ trục xuất hơn so với dự kiến, không chỉ nhắm vào những tội phạm nguy hiểm. Một cuộc thăm dò của CNN cho thấy 56% người trưởng thành không coi vụ nổ súng là việc sử dụng vũ lực thích hợp. Phản ứng dữ dội này diễn ra sau khi chính quyền Trump tăng cường hàng nghìn đặc vụ ICE và Cảnh sát Biên phòng đến Minneapolis và St. Paul, một lực lượng đông hơn cả cảnh sát địa phương. Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ viện dẫn Đạo luật Chống Nổi dậy nếu các quan chức tiểu bang không chấm dứt các cuộc biểu tình, và Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai 1.500 binh sĩ tại ngũ.

.

---- Nevada: Kaitlyn Nguyen nhờ điểm cao, được học bổng toàn phần 4 năm, nói trước đó tính đăng lính để học thêm vì học phí đại học quá cao. Theo báo Nevada Appeal. Đối với Kaitlyn Nguyen, học sinh lớp 12 trường trung học Carson, mãi đến khi các cố vấn giải thích cho em hiểu, em mới nhận ra cơ hội nhận được học bổng toàn phần vào trường Cao đẳng Carleton College ở Minnesota là hiếm hoi đến mức nào.

Nguyen đã trở thành một trong 2.550 học sinh trên toàn quốc lọt vào vòng chung kết nhận học bổng vào một trường đại học hàng đầu thông qua chương trình QuestBridge National College Match năm 2025. Chương trình này hỗ trợ các học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn nhưng xuất sắc và thể hiện tiềm năng học tập vượt trội. Chương trình này mỗi năm đều chọn ra một học sinh đủ điều kiện từ trường trung học Carson, nhưng Nguyen là học sinh đầu tiên của trường được xác nhận nhận học bổng trong hơn 15 năm qua, cố vấn Bridget Gordon-Johnson của trường THPT Carson cho biết.

Nguyen mô tả khoảnh khắc đó là một niềm vinh dự lớn lao đối với một học sinh thuộc nhóm thiểu số và là một phụ nữ da màu. “Em nhận ra rằng đây là một cơ hội thực sự lớn vì các cố vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ, và điều quan trọng là phải chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ và hiểu rằng mình xứng đáng nhận được sự giúp đỡ đó,” em nói.

Học bổng của Nguyen thông qua QuestBridge cung cấp cho em cơ hội nhập học sớm và học bổng toàn phần trong bốn năm. Em được yêu cầu xếp hạng 10 trường đại học hàng đầu mà em muốn theo học và gửi hồ sơ đăng ký, và nếu một trong số các trường đó chấp nhận, thì việc nhận học bổng sẽ được xác nhận. Em trước đó cũng đã cân nhắc đến Viện Công nghệ Massachusetts MIT và Đại học Yale.

Nguyen hiện đang là cố vấn trại hè của chương trình Rotary Youth Leadership Awards và là đại diện của trường THPT Carson năm nay, thường xuyên báo cáo về tình hình trường học tại các cuộc họp của Hội đồng trường Carson City. “Em ấy thật tuyệt vời,” cố vấn Madelyn Hull-Taylor nói. “Khi em ấy chuyển đến trường, tôi nhìn vào bảng điểm của em ấy và thốt lên: ‘Ôi trời, em ấy thật xuất sắc.’ Thật tuyệt vời.”

Nguyen cho biết ban đầu em dự định sẽ gia nhập quân đội sau khi tốt nghiệp. Đại học có lẽ là lựa chọn cuối cùng của em, vì em cảm thấy mình không đủ khả năng chi trả học phí. Em bày tỏ lòng biết ơn đối với các giáo viên đã khuyến khích em nỗ lực hơn nữa sau khi em trải qua những khó khăn trong cuộc sống gia đình và xã hội.

“Em thực sự không nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai mà không phải lo lắng về chi phí học hành và một tương lai mà gia đình em không phải lo lắng về chi phí học tập của em,” em nói. “Em không nghĩ điều đó là có thể.” Có 89% số người nhận học bổng Match Scholarship của QuestBridge năm nay đến từ các gia đình có thu nhập dưới 65.000 đô la mỗi năm, trong đó 86% đủ điều kiện nhận bữa ăn học đường miễn phí hoặc giảm giá. Khoảng 60% sinh viên cũng đóng góp tài chính cho gia đình để mua thực phẩm, thanh toán hóa đơn hoặc các chi phí khác.

Hull-Taylor cho biết việc trở thành một trong 2.550 thí sinh lọt vào vòng chung kết trên toàn quốc là một thành tích ấn tượng. “Việc được nhận vào trường đó, đó là một suất học bổng toàn phần bao gồm tất cả các chi phí đi lại, về nhà trong các kỳ nghỉ, ăn ở, bất kỳ chi phí nào khác trong suốt thời gian học tập đều được chi trả vì em ấy đã được nhận vào trường,” bà nói. “Vì vậy, đó là một điều vô cùng tuyệt vời.”

Trường Carleton College có quy trình tuyển sinh rất chọn lọc. Tỷ lệ chấp nhận sinh viên gần đây của trường là khoảng 20 đến 22%. Tỷ lệ nhập học cho khóa năm 2029 là khoảng 20%, và điểm trung bình bài kiểm tra ACT của sinh viên nằm trong khoảng từ 32 đến 35 và điểm SAT từ 1450 đến 1560. Nguyen đạt 32 điểm trong bài kiểm tra ACT và có điểm trung bình học tập là 4.7.

Nguyen cho biết cô chọn Carleton College vì chương trình tiền y khoa của trường. Cô hy vọng sẽ theo học chuyên ngành nhi khoa hoặc vật lý trị liệu. “Gia đình tôi đã trải qua một số khó khăn liên quan đến lĩnh vực y tế, đặc biệt là khi người thân của tôi ngày càng lớn tuổi,” cô nói. “Vì vậy, bây giờ, tôi đang ở giai đoạn cuộc đời mà tôi đang trưởng thành, và cuối cùng tôi sẽ có thể làm được điều gì đó, và thật sự rất tuyệt vời khi đạt được điều đó.”

Trước khi chuyển đến khuôn viên trường CHS, cô học tại Carson Silver, nơi cô tự học các môn học Nâng cao (AP) vì không có giáo viên hướng dẫn. Hull-Taylor gọi số lượng môn học AP của cô là điều chưa từng thấy đối với một học sinh trường Carson High.

“Tôi nghĩ rằng hành trình học tập của em ấy thực sự truyền cảm hứng, từ học trực tuyến đến một khuôn viên nhỏ hơn và sau đó đến khuôn viên lớn hơn này,” Hull-Taylor nói. “Tôi nghĩ điều đó cho thấy các học sinh khác rằng họ có thể có một hành trình khác biệt và vẫn đạt được những kết quả tuyệt vời.” “Tôi đã tự học những môn đó, tự mình ôn tập và đạt điểm 4 (trên thang điểm 5), và điều đó thực sự rất thú vị,” Nguyen nói.

Nguyen cho biết chương trình QuestBridge là một cơ hội tuyệt vời nhưng cô vẫn sẽ luôn nhớ nơi mình bắt đầu. “Carson City, dù tôi đi đâu, vẫn sẽ luôn đặc biệt đối với tôi,” cô nói. “Nevada sẽ luôn đặc biệt đối với tôi dù tôi đi đâu đi nữa, bởi vì nhà là Nevada.”