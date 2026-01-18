Hôm nay,  

Trump lộ ý thâu tóm Canada: không tự vệ được thì phải sáp nhập vào Mỹ (Greenland chỉ là chuyện nhỏ)

18/01/202619:12:00
Trump lộ ý thâu tóm Canada: không tự vệ được thì phải sáp nhập vào Mỹ (Greenland chỉ là chuyện nhỏ)

Hai tờ báo hôm Chủ Nhật loan tin về kế hoạch Trump muốn thâu tóm Canada. Bản tin "Trump Insiders Reveal Secret Plot for Bigger Takeover Target" (Những người thân cận của Trump tiết lộ âm mưu bí mật nhằm mục tiêu thâu tóm lớn hơn) của phóng viên Laura Esposito, trên tờ The Daily Beast hôm Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du thế giới của Donald Trump—hay đúng hơn là kế hoạch thâu tóm—có thể là quốc gia láng giềng phía bắc của Mỹ.
Tổng thống 79 tuổi đã chuyển sự chú ý sang Canada, tập trung vào những điểm yếu mà ông cho là tồn tại dọc biên giới phía bắc của nước này, có thể bị các đối thủ của Mỹ như Nga hoặc Trung Quốc lợi dụng, hai quan chức Mỹ, một quan chức cấp cao trong chính quyền và ba cựu quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ với NBC News.
“Họ chắc chắn cần phải nâng cao năng lực của mình trong lĩnh vực Bắc Cực,” một quan chức nói với hãng tin này, thêm rằng biên giới phía bắc của Canada “không thể chấp nhận được trước những mối đe dọa hiện nay” và “tình trạng hiện tại là không đủ.”
Sự ám ảnh của Trump đối với Canada, các trợ lý cho biết, là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm “củng cố” Tây bán cầu—và phù hợp với chiến dịch quyết liệt của ông nhằm mua lại Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
“Canada sẽ được hưởng lợi từ việc Mỹ sở hữu Greenland,” một quan chức chính quyền cho biết.
Hôm thứ Sáu, Carney bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách thành viên NATO của Đan Mạch và nói rằng Greenland—nơi sinh sống của khoảng 57.000 cư dân và nằm ở phía đông bắc Canada—nên tự quyết định tương lai của mình.
Những tuyên bố ngày càng thường xuyên của Trump rằng “Chúng ta thực sự cần Greenland,” vì mục đích quốc phòng, đã khiến Đan Mạch lo ngại, các nhà lãnh đạo nước này đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ không từ bỏ hòn đảo lớn nhất thế giới, và việc Mỹ thâu tóm sẽ chấm dứt NATO. Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định hôm thứ Bảy rằng theo "luật pháp", các quốc gia không có quyền sở hữu lãnh thổ nếu họ không thể bảo vệ lãnh thổ đó. Trợ lý của ông Trump đã hạ thấp chính phủ Đan Mạch, nói rằng quân đội "nhỏ bé" của nước này không đủ khả năng bảo vệ Greenland.
Trong khi đó, các quan chức nói với NBC rằng Nhà Trắng đã đưa ra những lời chỉ trích tương tự đối với Canada, quốc gia đã tăng chi tiêu quốc phòng nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu của NATO.
“Thế giới không coi Canada là một cường quốc về quốc phòng,” quan chức này nói với NBC.
“Thế giới không coi Canada là một cường quốc về quốc phòng,” quan chức này nói với NBC.

Tương tự, phóng viên Brendan Rascius trên báp The Independent có bản tin "Trump is reportedly turning his attention to Canada and focusing on its ‘vulnerability’" (Trump được cho là đang chuyển sự chú ý sang Canada và tập trung vào 'điểm yếu' của nước này) hôm Chủ nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2026 ghi nhận: Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuyển sự chú ý sang Canada và trở nên ám ảnh về "sự dễ bị tổn thương" của quốc gia này trước các đối thủ nước ngoài.
Trong những tuần gần đây, Trump đã than phiền rằng vùng Bắc Cực của Canada đang bị Trung Quốc và Nga xâm phạm, nhiều quan chức giấu tên tiết lộ với NBC News. Các quan chức Mỹ hiện đang xem xét phối hợp với Ottawa để tăng cường an ninh biên giới phía bắc của Canada.
“Trump thực sự lo lắng về việc Mỹ tiếp tục mất dần ảnh hưởng ở Tây bán cầu và đang tập trung vào vấn đề này,” một quan chức cho biết.
Sự chú ý gần đây của Trump đối với Canada diễn ra sau một năm đầu tiên đầy biến động trong nhiệm kỳ, được đánh dấu bằng những động thái đơn phương táo bạo nhằm mở rộng ảnh hưởng của Mỹ trên khắp Tây bán cầu — thường thông qua những lời đe dọa quân sự không che đậy, một cách tiếp cận mà ông gọi là “Học thuyết Donroe”.
Đầu tháng này, tổng thống 79 tuổi đã chỉ đạo một cuộc tấn công quân sự bất ngờ vào Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro, người hiện đang bị giam giữ liên bang với cáo buộc buôn bán ma túy. Trump cũng đã đưa ra những lời cảnh báo gay gắt về sự can thiệp của Mỹ vào Cuba, Colombia và Mexico, đồng thời liên tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Greenland — một lãnh thổ của Đan Mạch — và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự, gây ra mối lo ngại sâu sắc trong số các đồng minh của Mỹ.
Trump tuyên bố rằng không có bất kỳ ràng buộc bên ngoài nào — thậm chí cả luật pháp quốc tế — có thể kiềm chế ông trên trường quốc tế. Khi được tờ The New York Times hỏi tháng này về những giới hạn mà ông phải đối mặt, ông nói: “Chỉ có một điều. Đạo đức của chính tôi. Tư duy của chính tôi. Đó là điều duy nhất có thể ngăn cản tôi.”
Những người ủng hộ cho rằng các động thái của Trump là cần thiết để chống lại sự can thiệp của nước ngoài ở Tây bán cầu, trong khi các nhà phê bình lên án hành động của chính quyền là những lời đe dọa bất hợp pháp, gây nguy hiểm cho mạng lưới liên minh lâu đời do Mỹ dẫn đầu.
Không giống như trường hợp Greenland, các quan chức Mỹ cho biết Trump không cố gắng sáp nhập Canada. Thay vào đó, ông đặt mục tiêu hợp tác với Thủ tướng Mark Carney để tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia này — một sự thay đổi mạnh mẽ so với những lời kêu gọi trước đây của ông về việc Canada gia nhập Mỹ với tư cách là “tiểu bang thứ 51”, điều đã dẫn đến mối quan hệ căng thẳng.
Bảo vệ biên giới phía bắc của Canada là một khía cạnh cơ bản trong mục tiêu “củng cố” Tây bán cầu của Trump, một quan chức cho biết. “Xét cho cùng, mục đích là để ngăn chặn Nga và Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực,” một quan chức cho biết, theo NBC News, và nói thêm rằng “Canada sẽ được hưởng lợi từ việc Mỹ sở hữu Greenland.”
Các quan chức Canada đã công khai phản đối kế hoạch của Trump về Greenland, với việc Carney tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông ủng hộ Vương quốc Đan Mạch, một thành viên của NATO.
Các quan chức Mỹ cũng đang tìm cách hợp tác với chính phủ Canada để cùng nhau bảo vệ khu vực Bắc Cực của Canada.
Chính Carney dường như đã ám chỉ sự rạn nứt trong quan hệ này vào thứ Sáu, nói với các phóng viên rằng “hệ thống đa phương” đã bị “xói mòn”.
Tuần này, Carney đã đến Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông đã ký một thỏa thuận thương mại song phương và cam kết tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.
“Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ chuyến thăm cuối cùng đó,” ông nói. “Tôi tin rằng những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được trong quan hệ đối tác sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho trật tự thế giới mới.”
Trump dường như không lo ngại về sự hợp tác ngày càng tăng giữa Canada và Trung Quốc, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận thương mại mới được ký kết của họ là “một điều tốt”.
“Đó là điều ông ấy nên làm,” Trump nói. “Nếu bạn có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, bạn nên làm điều đó.”





Sẽ có ít nhất 600 cuộc biểu tình chống Trump được tổ chức vào Thứ Ba ngày 20 tháng 1/2026, kỳ niệm tròn một năm Trump đăng quang Tổng Thống. Bản tin "Trump inauguration anniversary walkouts: here’s what to know" (Các cuộc biểu tình nhân kỷ niệm ngày nhậm chức của Trump: những điều cần biết) của phóng viên Cecilia Nowell, trên báo The Guardian

PARIS, Pháp - Ngày 10/01/2026, Uỷ Ban Giải Thưởng hân hạnh trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2025 cho bốn Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản Việt Nam, chỉ vì họ không im tiếng, không ngồi yên, đã can đảm đứng lên cho tự do, cho công lý xẵ hội tại Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng cho: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

Liên Hiệp Quốc đã bị Tổng Thống Trump quăng vào thùng rác để chính Trump sẽ lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Trên nguyên tắc Trump thông báo nước nào muốn vào Hội đồng sẽ nộp 1 tỷ đôla; không rõ Việt Nam có nộp tiền chưa, nhưng báo Hà Nội đã loan tin Việt Nam sẽ vào (với Tô Lâm ngồi vào Hội đồng Điều hành Cấp cao Hội đồng Hòa bình Dải Gaza).

J521. Tesakuna Jātaka -- Chuyện ba con chim thông thái. Tóm tắt: Đức Phật khuyên vua xứ Kosala nên sống một cách chính trực và kể một câu chuyện về một vị vua không có con, người đã nhận nuôi ba con chim non bị bỏ rơi. Khi bị triều thần chế giễu, nhà vua lần lượt đưa từng con chim đến triều đình và hỏi chúng lời khuyên về việc cai trị vương quốc. Tất cả các con chim đều đồng ý rằng chúng nên được thăng chức lên những vị trí cao quý.

-- Đan Mạch, Greenland biểu tình phản đối Trump -- Liên bang kiếm chuyện, đòi điều tra thống đốc Minnesota và thị trưởng Minneapolis. -- Hoa Kỳ đã âm thầm nói chuyện với Cabello trước khi bắt Maduro. -- Hạ lãi suất: Trump gặp lực cản từ Fed và Thượng viện. -- Trump ân xá cựu thống đốc Puerto rico và đại gia ngân hàng. -- Bạch Ốc tính cho dân rút tiền hưu 401(k) để đặt cọc mua nhà. -- Chính quyền Trump tạm hoãn việc khấu trừ lương của người nợ tiền học. -- AI ngốn điện: Trump nói Big Tech phải tự trả, đừng đẩy giá điện của dân. -- Cử tri Cộng Hòa: hài lòng chuyện di trú nhưng vẫn đau đầu vì vật giá leo thang. -- Trump mua trái phiếu 100 triệu MK, dính tới Netflix, Warner Bros. -- Thuốc tylenol không làm trẻ sơ sinh bị tự kỷ. -- FAA cảnh báo phi cơ mỹ: bay qua Mexico, Trung–Nam Mỹ phải coi chừng. -- Bạch Ốc lập ban giám sát tái thiết Gaza, có Blair và con rể Trump. -- Lãnh tụ Iran: Trump là “tội phạm” đứng sau các cuộc biểu tình đẫm máu.

DB Mỹ Massie (Cộng Hòa): Hãy nói rằng hồ sơ Epstein đang giấu ở Greenland, Trump sẽ ngưng đòi sáp nhập. TNS Tillis: lính Mỹ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland từ lâu rồi, sao Trump nói cần sáp nhập vì an ninh? Phóng viên Anna Commander viết trên Newsweek rằng: Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky đã nói đùa trên mạng xã hội về hồ sơ Epstein và Greenland vào hôm thứ Năm,

-- Cộng Hòa Thượng Viện quyết chặn Trump dùng vũ lực chiếm Greenland. -- Trump Đe Dọa Áp Thuế Các Nước Không Ủng Hộ Hoa Kỳ Kiểm Soát Greenland -- Trung Đông chạy đua ngăn chiến tranh Hoa Kỳ - Iran. -- Phó giám đốc ICE từ chức, ra tranh cử ghế Dân Biểu Ohio. -- Trump tung "kế hoạch vĩ đại": đưa tiền cho dân tự đi mua bảo hiểm. -- Tòa án ở Oregon và Cali chặn chính quyền Trump đòi hồ sơ cử tri. -- Vụ ICE bắn ông Venezuela ở Minnesota: người kể thế này, người nói khác. -- Biểu tình Minneapolis: bé 6 tháng tuổi suýt chết vì hơi cay của ICE. -- Trump lập “Hội Đồng Hòa Bình” cho Gaza, đòi Hamas nộp hết vũ khí. -- Mexico đòi làm rõ vụ công dân chết trong trại giam ICE ở Georgia. -- Trump đưa kiến trúc sư vào ngồi duyệt chính công trình mình từng làm. -- Bê bối cá độ bóng rổ đại học: hàng chục trận bị dàn xếp. -- Lãi vay mua nhà giảm, nhưng cầm 365,000 đô vẫn chưa dám mơ có nhà. -- Nợ nần chồng chất, số hồ sơ xin phá sản tăng vọt....

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Bước sang đầu năm 2026, người dùng Amazon tiếp tục là mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo qua email. Trong dịp lễ cuối năm, số vụ tấn công tăng mạnh và xu hướng này chưa dừng lại. Hãng an ninh mạng Darktrace cho biết Amazon là thương hiệu bị đánh lừa nhiều nhất hiện nay, chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công giả mạo nhắm vào các thương hiệu lớn. Mục tiêu là chiếm quyền truy cập tài khoản, từ đó lấy thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.

Hội chứng Havana có thể sắp bước sang một ngã rẽ mới, theo bản tin của Ellie Cook, ký giả quốc phòng cao cấp của Newsweek, đăng ngày 13 tháng 1 năm 2026. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm một thiết bị mà các điều tra viên tin rằng có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng thường được gọi là “Hội chứng Havana,” theo tiết lộ của CNN hôm Thứ Hai. Thiết bị này được mua trong một chiến dịch hoạt động bí mật do Bộ Nội An Hoa Kỳ thực hiện, và đã được thử nghiệm suốt hơn một năm qua, theo lời bốn nguồn tin giấu tên được thông báo về vấn đề này.

Theo các nguồn am hiểu sự việc, Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Riêng dòng Pixel A, thuộc phân khúc thấp hơn, hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc. NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất, với sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và các nhà cung cấp. Quá trình này đòi hỏi đầu tư rất lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể được chế tạo đúng theo thiết kế ban đầu.

Sau nhiều tháng gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela, tình hình đã thay đổi đột ngột sau khi chính quyền Trump bắt cóc vợ chồng tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1/2026 với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1 là chính quyền lâm thời Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ theo diện trừng phạt. Tiếp theo vào ngày 7/1, Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho biết Mỹ sẽ kiểm soát dầu của Venezuela “vô thời hạn”. Chính quyền Mỹ không hề dầu giếm tham vọng dầu mỏ chỉ vài ngày sau khi bắt tổng thống Venezuela vì tội ma túy.

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Bản tin của Sean Boynton, trên báo Global News hôm 15/1/2026 có nhan đề "Iceland the ’52nd state’? US ambassador nominee’s comment sparks alarm" (Iceland trở thành ‘tiểu bang thứ 52’? Bình luận của ứng cử viên đại sứ Mỹ gây lo ngại) gây sóng gió cho Châu Âu: hễ là quốc gia nhỏ, là bị Mỹ đòi sáp nhập?

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc giục FTC (Federal Trade Commission) điều tra vụ điện thoại của Trump: Họ đặt câu hỏi liệu dự án điện thoại của Trump có vi phạm quảng cáo sai sự thật với tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ hay không.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

