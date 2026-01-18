Hôm nay,  

Quăng bỏ LHQ, Trump lập Hội đồng Hòa bình Gaza, mời Tô Lâm (đại diện VN) vào ghế giúp tái thiết Gaza. Báo Ả Rập nói Gaza trở thành thuộc địa kiểu mới.

18/01/202606:32:00(Xem: 453)
blank

Quăng bỏ LHQ, Trump lập Hội đồng Hòa bình Gaza, mời Tô Lâm (đại diện VN) vào ghế giúp tái thiết Gaza. Báo Ả Rập nói Gaza trở thành thuộc địa kiểu mới.

Liên Hiệp Quốc đã bị Tổng Thống Trump quăng vào thùng rác để chính Trump sẽ lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Trên nguyên tắc Trump thông báo nước nào muốn vào Hội đồng sẽ nộp 1 tỷ đôla; không rõ Việt Nam có nộp tiền chưa, nhưng báo Hà Nội đã loan tin Việt Nam sẽ vào (với Tô Lâm ngồi vào Hội đồng Điều hành Cấp cao Hội đồng Hòa bình Dải Gaza).
.
Tin từ Báo VN (Báo Thế Giới & Việt Nam) viết, nguyên văn:
Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
Ngày 16/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.
Trả lời thư mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.
Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.
Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.
Chu An
(Hết bản tin từ báo VN)
.
Vào sáng Chủ Nhật, chưa thấy nhiều tin quốc tế cụ thể hơn. Trong khi đó báo tiếng Anh Arab News, loan tin "Leaders receive US invite for ‘Board of Peace’ to go beyond Gaza conflict" (Các nhà lãnh đạo nhận được lời mời từ Mỹ tham gia “Hội đồng Hòa bình” để giải quyết xung đột vượt qua [quá khứ chiến tranh] Gaza), bản tin không nhắc gì tới Việt Nam, và nơi đây chúng ta dịch như sau:
.
Các nhà lãnh đạo nhận được lời mời từ Mỹ tham gia “Hội đồng Hòa bình” để giải quyết xung đột vượt qua [quá khứ chiến tranh] Gaza
Nhà Trắng không nêu chi tiết trách nhiệm của từng thành viên hội đồng
Nhà Trắng cho biết thêm các thành viên sẽ được công bố trong những tuần tới
WASHINGTON: Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia hôm thứ Bảy đã nhận được thư mời tham gia sáng kiến ​​​​“Hội đồng Hòa bình” do Mỹ dẫn đầu, ban đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột ở Gaza nhưng sau đó sẽ được mở rộng để giải quyết các xung đột ở những nơi khác, các nhà ngoại giao cho biết.
Nhà Trắng hôm thứ Sáu đã công bố một số thành viên của hội đồng này, vốn sẽ tiếp tục hoạt động sau khi hoàn thành vai trò giám sát chính quyền tạm thời của Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh kể từ tháng 10/2025.
Các thành viên bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, cựu thủ tướng Anh Tony Blair và con rể của Trump, Jared Kushner. Trump là chủ tịch hội đồng, theo kế hoạch mà Nhà Trắng của ông công bố vào tháng Mười.


Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas đã đồng ý với kế hoạch của Trump, trong đó nói rằng một chính quyền kỹ trị Palestine sẽ được giám sát bởi một hội đồng quốc tế, sẽ giám sát việc quản lý Gaza trong một thời kỳ chuyển tiếp.
Trump hướng tới vai trò hòa bình toàn cầu
“Theo tôi, nó sẽ bắt đầu với Gaza và sau đó giải quyết các xung đột khi chúng phát sinh”, Tổng thống Donald Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này.
“... giống như - các quốc gia khác đang chiến tranh với nhau”, Trump nói khi được hỏi mục tiêu của nó sẽ là gì.
Nhiều chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền cho rằng việc Trump giám sát một hội đồng để giám sát chính quyền của một lãnh thổ nước ngoài giống như một cấu trúc thuộc địa, trong khi sự tham gia của Blair đã bị chỉ trích năm ngoái do vai trò của ông trong cuộc chiến tranh Iraq và lịch sử chủ nghĩa đế quốc Anh ở Trung Đông.
Nhà Trắng không nêu chi tiết trách nhiệm của từng thành viên hội đồng. Danh sách không bao gồm bất kỳ người Palestine nào. Nhà Trắng cho biết thêm các thành viên sẽ được công bố trong những tuần tới.
Họ cũng chỉ định một “Hội đồng điều hành Gaza” riêng biệt gồm 11 thành viên để hỗ trợ cơ quan kỹ trị, bao gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, điều phối viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Reem Al-Hashimy và tỷ phú người Israel-Síp Yakir Gabay. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thành phần của hội đồng này chưa được phối hợp với Israel và mâu thuẫn với chính sách của nước này — có thể là ám chỉ sự hiện diện của ông Fidan, vì Israel phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Israel không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm.
Pháp, Đức, Ai Cập, Thổ Nhổ Kỳ nằm trong số những nước được mời.
Israel và Hamas đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza, nơi hơn 450 người Palestine, bao gồm hơn 100 trẻ em, và ba binh sĩ Israel được báo cáo đã thiệt mạng trong thời gian ngừng bắn.
Cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 đã giết chết hàng chục nghìn người, gây ra khủng hoảng đói nghèo và khiến toàn bộ dân số Gaza phải di dời. Nhiều chuyên gia nhân quyền, học giả và một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cho rằng điều này cấu thành tội diệt chủng. Israel cho biết họ đã hành động tự vệ sau khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin trong một cuộc tấn công vào cuối năm 2023.
Bốn nguồn tin cho biết hôm thứ Bảy rằng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Úc và Canada nằm trong số những người được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.
Văn phòng tổng thống Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận họ đã được mời. Một quan chức EU cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã được mời đại diện cho Liên minh châu Âu.
Hai nguồn tin ngoại giao cho biết thư mời bao gồm một "hiến chương".
"Đó là một 'Liên Hợp Quốc của Trump' bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hợp Quốc," một nhà ngoại giao biết về bức thư cho biết, thêm rằng nó gọi hội đồng này là "một cách tiếp cận mới táo bạo để giải quyết xung đột toàn cầu."
Hội đồng Hòa bình cũng sẽ bao gồm giám đốc điều hành quỹ đầu tư tư nhân và tỷ phú Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Robert Gabriel, một cố vấn của Trump, Nhà Trắng cho biết, thêm rằng Nikolay Mladenov, cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông, sẽ là đại diện cấp cao cho Gaza.
Thiếu tướng Lục quân Jasper Jeffers, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Ổn định Quốc tế, Nhà Trắng cho biết. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được thông qua vào giữa tháng 11, đã cho phép hội đồng và các quốc gia hợp tác với hội đồng thành lập lực lượng đó ở Gaza.
.
Nhìn kỹ: bản tin Arab News không nhắc tới Việt Nam, quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Israel (nước bị tố cáo diệt chủng dân Palestine ở Gaza) và cũng là quốc gia có quá khứ thân thiện với Palestine từ nhiều thập niên vì Israel bị xem là hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975..



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

PARIS, Pháp - Ngày 10/01/2026, Uỷ Ban Giải Thưởng hân hạnh trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2025 cho bốn Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản Việt Nam, chỉ vì họ không im tiếng, không ngồi yên, đã can đảm đứng lên cho tự do, cho công lý xẵ hội tại Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng cho: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

J521. Tesakuna Jātaka -- Chuyện ba con chim thông thái. Tóm tắt: Đức Phật khuyên vua xứ Kosala nên sống một cách chính trực và kể một câu chuyện về một vị vua không có con, người đã nhận nuôi ba con chim non bị bỏ rơi. Khi bị triều thần chế giễu, nhà vua lần lượt đưa từng con chim đến triều đình và hỏi chúng lời khuyên về việc cai trị vương quốc. Tất cả các con chim đều đồng ý rằng chúng nên được thăng chức lên những vị trí cao quý.

-- Đan Mạch, Greenland biểu tình phản đối Trump -- Liên bang kiếm chuyện, đòi điều tra thống đốc Minnesota và thị trưởng Minneapolis. -- Hoa Kỳ đã âm thầm nói chuyện với Cabello trước khi bắt Maduro. -- Hạ lãi suất: Trump gặp lực cản từ Fed và Thượng viện. -- Trump ân xá cựu thống đốc Puerto rico và đại gia ngân hàng. -- Bạch Ốc tính cho dân rút tiền hưu 401(k) để đặt cọc mua nhà. -- Chính quyền Trump tạm hoãn việc khấu trừ lương của người nợ tiền học. -- AI ngốn điện: Trump nói Big Tech phải tự trả, đừng đẩy giá điện của dân. -- Cử tri Cộng Hòa: hài lòng chuyện di trú nhưng vẫn đau đầu vì vật giá leo thang. -- Trump mua trái phiếu 100 triệu MK, dính tới Netflix, Warner Bros. -- Thuốc tylenol không làm trẻ sơ sinh bị tự kỷ. -- FAA cảnh báo phi cơ mỹ: bay qua Mexico, Trung–Nam Mỹ phải coi chừng. -- Bạch Ốc lập ban giám sát tái thiết Gaza, có Blair và con rể Trump. -- Lãnh tụ Iran: Trump là “tội phạm” đứng sau các cuộc biểu tình đẫm máu.

DB Mỹ Massie (Cộng Hòa): Hãy nói rằng hồ sơ Epstein đang giấu ở Greenland, Trump sẽ ngưng đòi sáp nhập. TNS Tillis: lính Mỹ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland từ lâu rồi, sao Trump nói cần sáp nhập vì an ninh? Phóng viên Anna Commander viết trên Newsweek rằng: Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky đã nói đùa trên mạng xã hội về hồ sơ Epstein và Greenland vào hôm thứ Năm,

-- Cộng Hòa Thượng Viện quyết chặn Trump dùng vũ lực chiếm Greenland. -- Trump Đe Dọa Áp Thuế Các Nước Không Ủng Hộ Hoa Kỳ Kiểm Soát Greenland -- Trung Đông chạy đua ngăn chiến tranh Hoa Kỳ - Iran. -- Phó giám đốc ICE từ chức, ra tranh cử ghế Dân Biểu Ohio. -- Trump tung "kế hoạch vĩ đại": đưa tiền cho dân tự đi mua bảo hiểm. -- Tòa án ở Oregon và Cali chặn chính quyền Trump đòi hồ sơ cử tri. -- Vụ ICE bắn ông Venezuela ở Minnesota: người kể thế này, người nói khác. -- Biểu tình Minneapolis: bé 6 tháng tuổi suýt chết vì hơi cay của ICE. -- Trump lập “Hội Đồng Hòa Bình” cho Gaza, đòi Hamas nộp hết vũ khí. -- Mexico đòi làm rõ vụ công dân chết trong trại giam ICE ở Georgia. -- Trump đưa kiến trúc sư vào ngồi duyệt chính công trình mình từng làm. -- Bê bối cá độ bóng rổ đại học: hàng chục trận bị dàn xếp. -- Lãi vay mua nhà giảm, nhưng cầm 365,000 đô vẫn chưa dám mơ có nhà. -- Nợ nần chồng chất, số hồ sơ xin phá sản tăng vọt....

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Bước sang đầu năm 2026, người dùng Amazon tiếp tục là mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo qua email. Trong dịp lễ cuối năm, số vụ tấn công tăng mạnh và xu hướng này chưa dừng lại. Hãng an ninh mạng Darktrace cho biết Amazon là thương hiệu bị đánh lừa nhiều nhất hiện nay, chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công giả mạo nhắm vào các thương hiệu lớn. Mục tiêu là chiếm quyền truy cập tài khoản, từ đó lấy thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.

Hội chứng Havana có thể sắp bước sang một ngã rẽ mới, theo bản tin của Ellie Cook, ký giả quốc phòng cao cấp của Newsweek, đăng ngày 13 tháng 1 năm 2026. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm một thiết bị mà các điều tra viên tin rằng có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng thường được gọi là “Hội chứng Havana,” theo tiết lộ của CNN hôm Thứ Hai. Thiết bị này được mua trong một chiến dịch hoạt động bí mật do Bộ Nội An Hoa Kỳ thực hiện, và đã được thử nghiệm suốt hơn một năm qua, theo lời bốn nguồn tin giấu tên được thông báo về vấn đề này.

Theo các nguồn am hiểu sự việc, Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Riêng dòng Pixel A, thuộc phân khúc thấp hơn, hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc. NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất, với sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và các nhà cung cấp. Quá trình này đòi hỏi đầu tư rất lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể được chế tạo đúng theo thiết kế ban đầu.

Sau nhiều tháng gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela, tình hình đã thay đổi đột ngột sau khi chính quyền Trump bắt cóc vợ chồng tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1/2026 với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1 là chính quyền lâm thời Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ theo diện trừng phạt. Tiếp theo vào ngày 7/1, Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho biết Mỹ sẽ kiểm soát dầu của Venezuela “vô thời hạn”. Chính quyền Mỹ không hề dầu giếm tham vọng dầu mỏ chỉ vài ngày sau khi bắt tổng thống Venezuela vì tội ma túy.

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Bản tin của Sean Boynton, trên báo Global News hôm 15/1/2026 có nhan đề "Iceland the ’52nd state’? US ambassador nominee’s comment sparks alarm" (Iceland trở thành ‘tiểu bang thứ 52’? Bình luận của ứng cử viên đại sứ Mỹ gây lo ngại) gây sóng gió cho Châu Âu: hễ là quốc gia nhỏ, là bị Mỹ đòi sáp nhập?

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc giục FTC (Federal Trade Commission) điều tra vụ điện thoại của Trump: Họ đặt câu hỏi liệu dự án điện thoại của Trump có vi phạm quảng cáo sai sự thật với tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ hay không.

-- Tổng thống dọa vận dụng Đạo luật Chống Nổi Loạn để trấn áp biểu tình tại Minneapolis. -- Đặc vụ liên bang nổ súng tại Minneapolis, căng thẳng tiếp diễn. -- Trump nói Iran ngưng giết người biểu tình, quân đội Mỹ điều chỉnh hiện diện, Iran mở lại không phận. -- Châu Âu đưa quân đến Greenland giữa một “cú lật” khác của Trump. -- Thượng viện Cộng Hòa chặn nghị quyết hạn chế quyền dùng quân đội của Trump tại Venezuela. -- Quốc hội gạt bỏ phần lớn đề nghị cắt ngân sách của Trump. -- Thẩm phán liên bang chặn kế hoạch cắt 130 triệu đô la trợ cấp thực phẩm tại Minnesota. -- Chính quyền Trump tạm ngưng xét chiếu khán di dân với công dân 75 quốc gia. -- Tòa liên bang giữ nguyên bản đồ bầu cử Quốc hội mới của California. -- Bình luận thị trưởng trên Facebook, cư dân Miami Beach bị cảnh sát gõ cửa. -- Illinois: Tối cao Pháp viện cho kiện phiếu bầu qua bưu điện. -- Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ bác án trả tự do cho nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil...

Ngày 01/15/2026 là ngày giỗ năm thứ 5 của Lệ Thu, người ca sĩ đã âm thầm ra đi ngày 1/15/2021 bởi cơn đại dịch Covid 2021 tại Quận Cam. Bao nhiêu năm đem tiếng hát để dâng cho đời, dâng cho người, dâng cho tình yêu và dâng cho quê hương, bao nhiêu ánh sáng chói lòa đủ mầu sắc của sân khấu đã ôm trọn một khuôn mặt dịu dàng, đã đổ trên vóc dáng khiêm nhường, đã rơi nhẹ trên mái tóc ngắn riêng của mình và đã trải dài theo mệnh nước nổi trôi, môt giọng hát sâu đậm và nồng nàn của trái tim, người ca sĩ đã chia tay với chúng ta trong lặng lẽ, âm thầm và hiu quạnh.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.