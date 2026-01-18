Quăng bỏ LHQ, Trump lập Hội đồng Hòa bình Gaza, mời Tô Lâm (đại diện VN) vào ghế giúp tái thiết Gaza. Báo Ả Rập nói Gaza trở thành thuộc địa kiểu mới.



Liên Hiệp Quốc đã bị Tổng Thống Trump quăng vào thùng rác để chính Trump sẽ lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Trên nguyên tắc Trump thông báo nước nào muốn vào Hội đồng sẽ nộp 1 tỷ đôla; không rõ Việt Nam có nộp tiền chưa, nhưng báo Hà Nội đã loan tin Việt Nam sẽ vào (với Tô Lâm ngồi vào Hội đồng Điều hành Cấp cao Hội đồng Hòa bình Dải Gaza).

.

Tin từ Báo VN (Báo Thế Giới & Việt Nam) viết, nguyên văn:

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Ngày 16/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Chu An

(Hết bản tin từ báo VN)

.

Vào sáng Chủ Nhật, chưa thấy nhiều tin quốc tế cụ thể hơn. Trong khi đó báo tiếng Anh Arab News, loan tin "Leaders receive US invite for ‘Board of Peace’ to go beyond Gaza conflict" (Các nhà lãnh đạo nhận được lời mời từ Mỹ tham gia “Hội đồng Hòa bình” để giải quyết xung đột vượt qua [quá khứ chiến tranh] Gaza), bản tin không nhắc gì tới Việt Nam, và nơi đây chúng ta dịch như sau:

.

Các nhà lãnh đạo nhận được lời mời từ Mỹ tham gia “Hội đồng Hòa bình” để giải quyết xung đột vượt qua [quá khứ chiến tranh] Gaza

Nhà Trắng không nêu chi tiết trách nhiệm của từng thành viên hội đồng

Nhà Trắng cho biết thêm các thành viên sẽ được công bố trong những tuần tới

WASHINGTON: Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia hôm thứ Bảy đã nhận được thư mời tham gia sáng kiến ​​​​“Hội đồng Hòa bình” do Mỹ dẫn đầu, ban đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột ở Gaza nhưng sau đó sẽ được mở rộng để giải quyết các xung đột ở những nơi khác, các nhà ngoại giao cho biết.

Nhà Trắng hôm thứ Sáu đã công bố một số thành viên của hội đồng này, vốn sẽ tiếp tục hoạt động sau khi hoàn thành vai trò giám sát chính quyền tạm thời của Gaza, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh kể từ tháng 10/2025.

Các thành viên bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, cựu thủ tướng Anh Tony Blair và con rể của Trump, Jared Kushner. Trump là chủ tịch hội đồng, theo kế hoạch mà Nhà Trắng của ông công bố vào tháng Mười.

bản tin Arab News không nhắc tới Việt Nam

Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas đã đồng ý với kế hoạch của Trump, trong đó nói rằng một chính quyền kỹ trị Palestine sẽ được giám sát bởi một hội đồng quốc tế, sẽ giám sát việc quản lý Gaza trong một thời kỳ chuyển tiếp.Trump hướng tới vai trò hòa bình toàn cầu“Theo tôi, nó sẽ bắt đầu với Gaza và sau đó giải quyết các xung đột khi chúng phát sinh”, Tổng thống Donald Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này.“... giống như - các quốc gia khác đang chiến tranh với nhau”, Trump nói khi được hỏi mục tiêu của nó sẽ là gì.Nhiều chuyên gia và nhà hoạt động nhân quyền cho rằng việc Trump giám sát một hội đồng để giám sát chính quyền của một lãnh thổ nước ngoài giống như một cấu trúc thuộc địa, trong khi sự tham gia của Blair đã bị chỉ trích năm ngoái do vai trò của ông trong cuộc chiến tranh Iraq và lịch sử chủ nghĩa đế quốc Anh ở Trung Đông.Nhà Trắng không nêu chi tiết trách nhiệm của từng thành viên hội đồng. Danh sách không bao gồm bất kỳ người Palestine nào. Nhà Trắng cho biết thêm các thành viên sẽ được công bố trong những tuần tới.Họ cũng chỉ định một “Hội đồng điều hành Gaza” riêng biệt gồm 11 thành viên để hỗ trợ cơ quan kỹ trị, bao gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, điều phối viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Reem Al-Hashimy và tỷ phú người Israel-Síp Yakir Gabay. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thành phần của hội đồng này chưa được phối hợp với Israel và mâu thuẫn với chính sách của nước này — có thể là ám chỉ sự hiện diện của ông Fidan, vì Israel phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Israel không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm.Pháp, Đức, Ai Cập, Thổ Nhổ Kỳ nằm trong số những nước được mời.Israel và Hamas đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza, nơi hơn 450 người Palestine, bao gồm hơn 100 trẻ em, và ba binh sĩ Israel được báo cáo đã thiệt mạng trong thời gian ngừng bắn.Cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 đã giết chết hàng chục nghìn người, gây ra khủng hoảng đói nghèo và khiến toàn bộ dân số Gaza phải di dời. Nhiều chuyên gia nhân quyền, học giả và một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cho rằng điều này cấu thành tội diệt chủng. Israel cho biết họ đã hành động tự vệ sau khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin trong một cuộc tấn công vào cuối năm 2023.Bốn nguồn tin cho biết hôm thứ Bảy rằng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Úc và Canada nằm trong số những người được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.Văn phòng tổng thống Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận họ đã được mời. Một quan chức EU cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã được mời đại diện cho Liên minh châu Âu.Hai nguồn tin ngoại giao cho biết thư mời bao gồm một "hiến chương"."Đó là một 'Liên Hợp Quốc của Trump' bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hợp Quốc," một nhà ngoại giao biết về bức thư cho biết, thêm rằng nó gọi hội đồng này là "một cách tiếp cận mới táo bạo để giải quyết xung đột toàn cầu."Hội đồng Hòa bình cũng sẽ bao gồm giám đốc điều hành quỹ đầu tư tư nhân và tỷ phú Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Robert Gabriel, một cố vấn của Trump, Nhà Trắng cho biết, thêm rằng Nikolay Mladenov, cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông, sẽ là đại diện cấp cao cho Gaza.Thiếu tướng Lục quân Jasper Jeffers, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, đã được bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Ổn định Quốc tế, Nhà Trắng cho biết. Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được thông qua vào giữa tháng 11, đã cho phép hội đồng và các quốc gia hợp tác với hội đồng thành lập lực lượng đó ở Gaza.Nhìn kỹ:, quốc gia có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Israel (nước bị tố cáo diệt chủng dân Palestine ở Gaza) và cũng là quốc gia có quá khứ thân thiện với Palestine từ nhiều thập niên vì Israel bị xem là hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975..