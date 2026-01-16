Hôm nay,  

DB Mỹ Massie (Cộng Hòa): Hãy nói rằng hồ sơ Epstein đang giấu ở Greenland, Trump sẽ ngưng đòi sáp nhập. TNS Tillis: lính Mỹ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland từ lâu rồi, sao Trump nói cần sáp nhập vì an ninh?
 

Phóng viên Anna Commander viết trên Newsweek rằng: Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky đã nói đùa trên mạng xã hội về hồ sơ Epstein và Greenland vào hôm thứ Năm, giữa lúc căng thẳng chính trị liên quan đến cả hai vấn đề này đang diễn ra, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại lãnh thổ này, hay là sẽ đưa quân xâm chiếm.

Bài đăng của DB Massie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, liên kết hai câu chuyện tin tức lớn—cuộc chiến lập pháp về việc công khai thông tin liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, cùng với các động thái quân sự gần đây của NATO ở Greenland giữa áp lực của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Sự kết hợp của những vấn đề này minh họa tầm quan trọng về chính trị và văn hóa của sự minh bạch trong các vụ án nổi tiếng và tầm quan trọng chiến lược được thể hiện của khu vực Bắc Cực đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

DB Massie đã viết và đăng trên mạng X: “Suỵt, nói nhỏ nhé, Đan Mạch ơi… Hãy nói với chính quyền này rằng hồ sơ Epstein đang ở Greenland… họ sẽ mất hết hứng thú và sẽ không bao giờ tìm thấy nó.”

Tính đến 5:48 giờ chiều theo giờ Miền Đông hôm Thứ Năm, bài đăng đã có hơn 920.000 lượt xem, 64.000 lượt thích và gần 2.000 lượt trả lời.

Trong một bài đăng khác trên X, DB Massie cho biết: “Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi đang thực hiện việc biên tập bất hợp pháp và giữ lại các tài liệu quan trọng có thể liên quan đến những người cộng sự của Epstein. Các tài liệu mà luật liên bang của chúng ta yêu cầu phải được công bố bao gồm FD-302, bản cáo trạng dự thảo và các thông tin liên lạc nội bộ.”

Bài đăng của DB Massie bắt nguồn từ việc ông ủng hộ việc công khai toàn diện hồ sơ Epstein, một vấn đề đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng cho Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được thông qua vào tháng Mười Hai.

Việc thông qua luật này diễn ra sau nhiều tháng bất đồng nội bộ đảng và phản ứng dữ dội từ công chúng. Massie và đồng tác giả đảng Dân chủ, Dân Biểu Ro Khanna của California, lập luận rằng công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ này.

Song song đó, Greenland đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi Trump liên tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại hòn đảo này, vì những gì ông gọi là lý do an ninh quốc gia. Đức, Thụy Điển, Canada và Hoà Lan đã xác nhận việc triển khai quân đội đến Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch để tham gia các cuộc tập trận chung của NATO.

Thứ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Todd Blanche, trên X tháng trước viết: “Cập nhật về việc xem xét hồ sơ Epstein của chúng tôi: Các luật sư của Bộ Tư pháp từ trụ sở chính, FBI, SDFL và SDNY đang làm việc suốt ngày đêm trong suốt kỳ nghỉ lễ, bao gồm cả Giáng sinh và Năm mới, để xem xét các tài liệu tuân thủ luật pháp liên bang. Đây thực sự là một nỗ lực toàn diện và chúng tôi đang yêu cầu càng nhiều luật sư càng tốt dành thời gian để xem xét các tài liệu còn lại. Việc biên tập lại cần thiết để bảo vệ nạn nhân mất thời gian nhưng điều đó sẽ không ngăn cản việc công bố các tài liệu này. Mục tiêu của Bộ Trưởng Tư Pháp và chính quyền này rất đơn giản: minh bạch và bảo vệ nạn nhân.”

DB Khanna, trên X hôm thứ Năm: “Đây là một vấn đề mang tính quyết định của thời đại chúng ta. Bạn đứng về phía nhóm Epstein hay những người sống sót? Bạn đang bảo vệ các bé gái hay những kẻ ấu dâm?”

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, đảng Cộng hòa tiểu bang North Carolina, trên X hôm thứ Năm viết: “Tại bất kỳ một thời điểm nào đó, Hoa Kỳ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland. Không có gì phải nghi ngờ rằng Đan Mạch hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ ở Greenland để làm mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Hãy cùng hợp tác với Đan Mạch và các đồng minh NATO của chúng ta để thể hiện sức mạnh chống lại những kẻ thù này.”

Giáo sư Robert Y. Shapiro của Đại học Columbia, trả lời Newsweek tối thứ Năm: “Liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, hồ sơ Epstein có thể góp phần khiến cử tri không muốn đi bỏ phiếu, ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu. Sự khó chịu của cử tri về vấn đề này có thể góp phần làm tăng thêm sự thất vọng của họ rằng Trump đã không cải thiện được điều kiện kinh tế, đặc biệt là giá cả nói chung và chi phí nhà ở và chi tiêu hộ gia đình nói riêng. Đây là một hiệu ứng cá nhân, tự lợi và cũng là một hiệu ứng ảnh hưởng đến phúc lợi chung của quốc gia. Greenland chỉ là một vấn đề phụ trừ khi nó dẫn đến việc Trump ra lệnh cho quân đội xâm lược và chiếm Greenland…”

Các cuộc tập trận quân sự chung của NATO dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền của Đan Mạch và an ninh Bắc Cực.

Về vấn đề hồ sơ Epstein, dự kiến ​​sẽ có thêm các tài liệu được công bố trong những tuần tới.



Bắt đầu từ ngày 26 tháng 12 năm 2025, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sẽ yêu cầu hầu hết công dân nước ngoài phải hoàn tất kiểm tra nhận dạng sinh trắc học (nhận diện khuôn mặt) khi nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên sinh trắc học được sử dụng thường xuyên để ghi lại hồ sơ xuất cảnh. Biện pháp này đưa bước xác minh danh tính chính thức vào quy trình xuất cảnh đối với du khách quốc tế.

Bước sang đầu năm 2026, người dùng Amazon tiếp tục là mục tiêu của các chiến dịch lừa đảo qua email. Trong dịp lễ cuối năm, số vụ tấn công tăng mạnh và xu hướng này chưa dừng lại. Hãng an ninh mạng Darktrace cho biết Amazon là thương hiệu bị đánh lừa nhiều nhất hiện nay, chiếm khoảng 80% các cuộc tấn công giả mạo nhắm vào các thương hiệu lớn. Mục tiêu là chiếm quyền truy cập tài khoản, từ đó lấy thông tin cá nhân và dữ liệu thanh toán.

Hội chứng Havana có thể sắp bước sang một ngã rẽ mới, theo bản tin của Ellie Cook, ký giả quốc phòng cao cấp của Newsweek, đăng ngày 13 tháng 1 năm 2026. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm một thiết bị mà các điều tra viên tin rằng có thể liên quan trực tiếp đến tình trạng thường được gọi là “Hội chứng Havana,” theo tiết lộ của CNN hôm Thứ Hai. Thiết bị này được mua trong một chiến dịch hoạt động bí mật do Bộ Nội An Hoa Kỳ thực hiện, và đã được thử nghiệm suốt hơn một năm qua, theo lời bốn nguồn tin giấu tên được thông báo về vấn đề này.

Theo các nguồn am hiểu sự việc, Google sẽ triển khai quy trình giới thiệu sản phẩm mới (New Product Introduction – NPI) cho các dòng Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Riêng dòng Pixel A, thuộc phân khúc thấp hơn, hiện vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc. NPI là giai đoạn then chốt trong quá trình đưa một thiết bị điện tử mới ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất, với sự tham gia của hàng trăm kỹ sư từ hãng và các nhà cung cấp. Quá trình này đòi hỏi đầu tư rất lớn vào thiết bị thử nghiệm và máy móc khuôn mẫu, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể được chế tạo đúng theo thiết kế ban đầu.

Sau nhiều tháng gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela, tình hình đã thay đổi đột ngột sau khi chính quyền Trump bắt cóc vợ chồng tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1/2026 với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy. Ngay sau đó, Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1 là chính quyền lâm thời Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ theo diện trừng phạt. Tiếp theo vào ngày 7/1, Chris Wright, Bộ trưởng Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ, cho biết Mỹ sẽ kiểm soát dầu của Venezuela “vô thời hạn”. Chính quyền Mỹ không hề dầu giếm tham vọng dầu mỏ chỉ vài ngày sau khi bắt tổng thống Venezuela vì tội ma túy.

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Bản tin của Sean Boynton, trên báo Global News hôm 15/1/2026 có nhan đề "Iceland the ’52nd state’? US ambassador nominee’s comment sparks alarm" (Iceland trở thành ‘tiểu bang thứ 52’? Bình luận của ứng cử viên đại sứ Mỹ gây lo ngại) gây sóng gió cho Châu Âu: hễ là quốc gia nhỏ, là bị Mỹ đòi sáp nhập?

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc giục FTC (Federal Trade Commission) điều tra vụ điện thoại của Trump: Họ đặt câu hỏi liệu dự án điện thoại của Trump có vi phạm quảng cáo sai sự thật với tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ hay không.

Ngày 01/15/2026 là ngày giỗ năm thứ 5 của Lệ Thu, người ca sĩ đã âm thầm ra đi ngày 1/15/2021 bởi cơn đại dịch Covid 2021 tại Quận Cam. Bao nhiêu năm đem tiếng hát để dâng cho đời, dâng cho người, dâng cho tình yêu và dâng cho quê hương, bao nhiêu ánh sáng chói lòa đủ mầu sắc của sân khấu đã ôm trọn một khuôn mặt dịu dàng, đã đổ trên vóc dáng khiêm nhường, đã rơi nhẹ trên mái tóc ngắn riêng của mình và đã trải dài theo mệnh nước nổi trôi, môt giọng hát sâu đậm và nồng nàn của trái tim, người ca sĩ đã chia tay với chúng ta trong lặng lẽ, âm thầm và hiu quạnh.

Bản tin hôm Thứ Ba 13/1/2026 của phóng viên Charlie Nash trên báo Media-Ite ghi rằng Mike Pompeo được phen thân Israel hoan nghênh vì tuyên bố “Chúng ta cần bảo đảm” rằng sách lịch sử “không viết về các nạn nhân ở Gaza”.

Bản tin của Yasmeen F. trên báo Atlanta Black Star News ghi rằng lời công khai nói “Mỹ là quốc gia của người da trắng” của Công tố viên Texas, người bị cáo buộc điều hành tài khoản mạng xã hội ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, gây ra làn sóng phẫn nộ.

Theo tường thuật cập nhật của US politics live sáng 14 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ đã bắt đầu cho di tản một phần nhân sự khỏi một căn cứ không quân lớn tại Trung Đông, làm dấy lên nhận định rằng Washington có thể sắp tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Căn cứ này đặt tại Qatar, từng bị Iran tấn công hồi năm ngoái sau khi quân đội Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Việc di tản nhân sự tại các căn cứ tiền phương thường chỉ diễn ra khi khả năng xung đột đã bước sang giai đoạn cận kề.

J511. Kimchanda Jātaka -- Giữ gìn ngày chay Bát quan trai Tóm tắt: Những người cư sĩ giữ ngày trai giới Uposatha. Đức Phật kể một câu chuyện về một vị thầy tế lễ trong gia đình, người từng nhận hối lộ nhưng một lần đã giữ giới ăn chay nửa ngày. Do hành động đó, ông ta đã phải chịu những hậu quả nhất định khi tái sinh thành một loài ngạ quỷ (Peta).
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

