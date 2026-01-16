DB Mỹ Massie (Cộng Hòa): Hãy nói rằng hồ sơ Epstein đang giấu ở Greenland, Trump sẽ ngưng đòi sáp nhập. TNS Tillis: lính Mỹ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland từ lâu rồi, sao Trump nói cần sáp nhập vì an ninh?



Phóng viên Anna Commander viết trên Newsweek rằng: Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky đã nói đùa trên mạng xã hội về hồ sơ Epstein và Greenland vào hôm thứ Năm, giữa lúc căng thẳng chính trị liên quan đến cả hai vấn đề này đang diễn ra, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại lãnh thổ này, hay là sẽ đưa quân xâm chiếm.

Bài đăng của DB Massie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, liên kết hai câu chuyện tin tức lớn—cuộc chiến lập pháp về việc công khai thông tin liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, cùng với các động thái quân sự gần đây của NATO ở Greenland giữa áp lực của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Sự kết hợp của những vấn đề này minh họa tầm quan trọng về chính trị và văn hóa của sự minh bạch trong các vụ án nổi tiếng và tầm quan trọng chiến lược được thể hiện của khu vực Bắc Cực đối với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

DB Massie đã viết và đăng trên mạng X: “Suỵt, nói nhỏ nhé, Đan Mạch ơi… Hãy nói với chính quyền này rằng hồ sơ Epstein đang ở Greenland… họ sẽ mất hết hứng thú và sẽ không bao giờ tìm thấy nó.”

Tính đến 5:48 giờ chiều theo giờ Miền Đông hôm Thứ Năm, bài đăng đã có hơn 920.000 lượt xem, 64.000 lượt thích và gần 2.000 lượt trả lời.

Trong một bài đăng khác trên X, DB Massie cho biết: “Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi đang thực hiện việc biên tập bất hợp pháp và giữ lại các tài liệu quan trọng có thể liên quan đến những người cộng sự của Epstein. Các tài liệu mà luật liên bang của chúng ta yêu cầu phải được công bố bao gồm FD-302, bản cáo trạng dự thảo và các thông tin liên lạc nội bộ.”

Bài đăng của DB Massie bắt nguồn từ việc ông ủng hộ việc công khai toàn diện hồ sơ Epstein, một vấn đề đã nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng cho Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được thông qua vào tháng Mười Hai.

Việc thông qua luật này diễn ra sau nhiều tháng bất đồng nội bộ đảng và phản ứng dữ dội từ công chúng. Massie và đồng tác giả đảng Dân chủ, Dân Biểu Ro Khanna của California, lập luận rằng công chúng có quyền tiếp cận các hồ sơ này.

Song song đó, Greenland đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi Trump liên tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại hòn đảo này, vì những gì ông gọi là lý do an ninh quốc gia. Đức, Thụy Điển, Canada và Hoà Lan đã xác nhận việc triển khai quân đội đến Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch để tham gia các cuộc tập trận chung của NATO.

Thứ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Todd Blanche, trên X tháng trước viết: “Cập nhật về việc xem xét hồ sơ Epstein của chúng tôi: Các luật sư của Bộ Tư pháp từ trụ sở chính, FBI, SDFL và SDNY đang làm việc suốt ngày đêm trong suốt kỳ nghỉ lễ, bao gồm cả Giáng sinh và Năm mới, để xem xét các tài liệu tuân thủ luật pháp liên bang. Đây thực sự là một nỗ lực toàn diện và chúng tôi đang yêu cầu càng nhiều luật sư càng tốt dành thời gian để xem xét các tài liệu còn lại. Việc biên tập lại cần thiết để bảo vệ nạn nhân mất thời gian nhưng điều đó sẽ không ngăn cản việc công bố các tài liệu này. Mục tiêu của Bộ Trưởng Tư Pháp và chính quyền này rất đơn giản: minh bạch và bảo vệ nạn nhân.”

DB Khanna, trên X hôm thứ Năm: “Đây là một vấn đề mang tính quyết định của thời đại chúng ta. Bạn đứng về phía nhóm Epstein hay những người sống sót? Bạn đang bảo vệ các bé gái hay những kẻ ấu dâm?”

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, đảng Cộng hòa tiểu bang North Carolina, trên X hôm thứ Năm viết: “Tại bất kỳ một thời điểm nào đó, Hoa Kỳ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland. Không có gì phải nghi ngờ rằng Đan Mạch hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ ở Greenland để làm mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Hãy cùng hợp tác với Đan Mạch và các đồng minh NATO của chúng ta để thể hiện sức mạnh chống lại những kẻ thù này.”

Giáo sư Robert Y. Shapiro của Đại học Columbia, trả lời Newsweek tối thứ Năm: “Liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, hồ sơ Epstein có thể góp phần khiến cử tri không muốn đi bỏ phiếu, ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu. Sự khó chịu của cử tri về vấn đề này có thể góp phần làm tăng thêm sự thất vọng của họ rằng Trump đã không cải thiện được điều kiện kinh tế, đặc biệt là giá cả nói chung và chi phí nhà ở và chi tiêu hộ gia đình nói riêng. Đây là một hiệu ứng cá nhân, tự lợi và cũng là một hiệu ứng ảnh hưởng đến phúc lợi chung của quốc gia. Greenland chỉ là một vấn đề phụ trừ khi nó dẫn đến việc Trump ra lệnh cho quân đội xâm lược và chiếm Greenland…”

Các cuộc tập trận quân sự chung của NATO dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi các nhà lãnh đạo châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với chủ quyền của Đan Mạch và an ninh Bắc Cực.

Về vấn đề hồ sơ Epstein, dự kiến ​​sẽ có thêm các tài liệu được công bố trong những tuần tới.