Thư gửi FTC, đòi điều tra Trump vụ điện thoại Trump Phone quảng cáo dỏm, cầm tiền sai luật kiểu lừa đảo



Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã thúc giục FTC (Federal Trade Commission) điều tra vụ điện thoại của Trump: Họ đặt câu hỏi liệu dự án điện thoại của Trump có vi phạm quảng cáo sai sự thật với tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ hay không.





Bản tin của Brian Cheung, trên đài NBC News, hôm 15/1/2026. Một nhóm các nhà lập pháp đảng Dân chủ hôm thứ Năm đã yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) điều tra dự án điện thoại di động do hai con trai lớn của Tổng thống Donald Trump khởi xướng vì "có khả năng vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng", cáo buộc rằng việc quảng cáo và bán một chiếc điện thoại được cho là "Sản xuất tại Mỹ" có thể là hành vi lừa dối.





Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng Dân chủ, tiểu bang Massachusetts, và 10 thành viên khác của Hạ viện và Thượng viện thuộc đảng Dân chủ đã yêu cầu các cơ quan quản lý điều tra điện thoại "T1" của Trump Mobile, được công bố vào tháng 6/2025 và hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 8/2025 nhưng vẫn chưa được giao cho khách hàng.





Các nhà lập pháp đặc biệt yêu cầu cơ quan này điều tra xem liệu người tiêu dùng có bị lừa dối khi trả khoản tiền đặt cọc 100 đô la cho những chiếc điện thoại chưa được giao hay không.





Bức thư, được NBC News độc quyền tiếp cận, cũng yêu cầu FTC xác định xem Trump Mobile có sử dụng "quảng cáo sai sự thật" khi tuyên bố rằng điện thoại T1 của họ sẽ được sản xuất tại Mỹ như đã quảng cáo ban đầu hay không.





Trump Mobile đã âm thầm rút lại tuyên bố rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ. Chưa đầy một tháng sau khi công bố ra mắt, trang web dường như đã xóa bỏ bất kỳ đề cập nào đến "Sản xuất tại Mỹ", và hiện mô tả điện thoại có "thiết kế tự hào của Mỹ". Tuy nhiên, trong một cuộc điện thoại tuần này, một nhân viên tổng đài của Trump Mobile vẫn khẳng định rằng điện thoại sẽ được sản xuất tại Mỹ.





Trong bức thư, các nhà lập pháp đã hỏi FTC liệu họ có mở bất kỳ cuộc điều tra nào về các hoạt động quảng cáo của Trump Mobile hay không và liệu họ có bất kỳ cuộc thảo luận nào với tổng thống hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào liên quan đến Trump Mobile hay không. Các nhà lập pháp viết: “Phản ứng của FTC đối với bất kỳ hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng nào của Trump Mobile sẽ là một bài kiểm tra quan trọng về sự độc lập và cam kết của FTC đối với sứ mệnh ‘bảo vệ công chúng khỏi các hoạt động kinh doanh lừa đảo hoặc không công bằng’.”

Bức thư được đồng dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Warren và Dân biểu Robert Garcia của California, cùng với sự tham gia của các Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Maryland, Adam Schiff của California và Ed Markey của Massachusetts, cùng các Dân biểu Doris Matsui của California, Maxwell Frost của Florida, Summer Lee của Pennsylvania, Greg Cesar của Texas, Jan Schakowsky của Illinois và Alexandria Ocasio-Cortez của New York. FTC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.





Donald Trump Jr. và Eric Trump đã công bố dự án này tại một cuộc họp báo ở Tháp Trump Tower vào tháng Sáu. Trump Mobile hứa hẹn cung cấp một loạt các gói dịch vụ di động, cũng như một chiếc điện thoại T1 màu vàng có hình cờ Mỹ ở mặt sau.





NBC News đã đặt cọc 100 đô la cho chiếc điện thoại T1 vào tháng Tám để theo dõi quá trình phát triển của nó. Vào một thời điểm trong tháng Mười, một nhân viên tổng đài hỗ trợ khách hàng của Trump Mobile đã hứa hẹn ngày giao hàng cụ thể là ngày 13 tháng 11/2025, nhưng ngày đó đã trôi qua mà không có bất kỳ thông báo cập nhật nào. Khi NBC News liên hệ lại với trung tâm hỗ trợ khách hàng, một nhân viên cho biết việc giao hàng đã bị hoãn lại đến tháng 12/2025, với lý do là do chính phủ đóng cửa, mà không giải thích thêm.





Trong một cuộc gọi điện thoại tuần này đến đường dây hỗ trợ khách hàng của Trump Mobile, một nhân viên cho biết điện thoại đang “trong giai đoạn cuối cùng của quá trình chứng nhận và thử nghiệm thực địa” và hiện đang nhắm đến ngày giao hàng “vào khoảng quý 1 năm 2026”.





Các nhà lập pháp đã yêu cầu FTC điều tra “các chiến thuật lừa đảo liên quan đến việc đặt cọc cho các sản phẩm không bao giờ được giao”.

Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom cũng đã ám chỉ rằng họ đang xem xét kỹ lưỡng dự án điện thoại này, đăng trên mạng xã hội rằng dự án điện thoại T1 trông “giống như LỪA ĐẢO!”.





Trump Mobile và Tổ chức Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận về tình trạng của điện thoại, liệu nó có còn được sản xuất tại Mỹ hay không, hoặc các cuộc điều tra đang diễn ra từ các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.