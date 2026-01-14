Google chọn Việt Nam làm bản doanh thiết kế, thử nghiệm, sản xuất điện thoại thông minh cao cấp



Thêm một công ty khổng lồ chọn Việt Nam làm nơi phát triển và sản xuất: Google đang chuyển hoạt động sản xuất và phát triển các dòng điện thoại cao cấp Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold từ Trung Quốc sang Việt Nam, với việc giới thiệu sản phẩm mới (NPI: New Product Introduction) hiện đang diễn ra tại Việt Nam, trong khi việc phát triển dòng Pixel 'A' giá rẻ vẫn tạm thời ở Trung Quốc.





Bản tin của báo Nation Thailand hôm 13/1/2026 ghi rằng Google đang chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh cao cấp sang Việt Nam trong năm nay, báo hiệu vai trò ngày càng tăng của quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất công nghệ toàn cầu, theo tường trình của Nikkei Asia.



Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm mới trong ngành công nghệ toàn cầu, khi Google đã chọn quốc gia này để phát triển và sản xuất điện thoại thông minh cao cấp của mình bắt đầu từ năm nay. Sự thay đổi này phản ánh khả năng ngày càng tăng của Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển các dòng sản phẩm mới, một nhiệm vụ trước đây chỉ được thực hiện ở Trung Quốc.





Theo báo Nikkei Asia, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các mẫu Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam, một sự việc tương tự như chiến lược của Apple tại Ấn Độ. Quá trình phát triển sẽ bắt đầu từ đầu, bao gồm cả giai đoạn Giới thiệu sản phẩm mới (NPI), bao gồm thiết kế, thử nghiệm và điều chỉnh phương pháp sản xuất để đảm bảo rằng các thiết bị mới có thể được sản xuất đáp ứng các yêu cầu thiết kế cụ thể. Giai đoạn này rất quan trọng trong việc ra mắt các thiết bị điện tử mới.





Quá trình NPI (New Product Introduction) được coi là một cột mốc quan trọng đối với các nhà cung cấp, vì nó cho thấy họ có khả năng xử lý các sản phẩm mới cho các công ty lớn như Google hoặc Apple.





Mặc dù cả Google và Apple đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ trong nhiều năm, nhưng họ vẫn thực hiện các quy trình NPI cho điện thoại thông minh tại Trung Quốc do cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng đã được thiết lập vững chắc của quốc gia này. Việc chuyển sản xuất sang các quốc gia khác diễn ra chậm chạp do những phức tạp và thách thức liên quan đến việc xây dựng chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất mới ở những nơi khác.





Quyết định mới nhất này diễn ra trong bối cảnh những bất ổn ngày càng tăng trong ngành công nghệ, phần lớn là do các chính sách thuế quan thời kỳ Trump. Đáp lại, Apple đã tăng cường sản xuất ở cả Ấn Độ và Việt Nam. Nếu cả Google và Apple thành công trong việc chuyển nhiều hoạt động sản xuất điện thoại thông minh ra khỏi Trung Quốc, điều đó sẽ đánh dấu một thành công đáng kể trong nỗ lực đa dạng hóa cơ sở sản xuất công nghệ toàn cầu, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.





Hiện tại, Google đã sản xuất điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam trên quy mô thương mại, có nghĩa là quốc gia này có vị trí thuận lợi để xử lý việc phát triển các mẫu mới từ đầu. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc phải đối mặt với những trở ngại, đặc biệt là do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với máy móc và nhân viên sản xuất.





Ví dụ, các nhà cung cấp của Apple phải đối mặt với việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn, gây chậm trễ trong việc vận chuyển thiết bị. Điều này đã làm chậm quá trình mở rộng sản xuất của Apple tại Ấn Độ. Tương tự, Google cũng gặp phải sự chậm trễ trong việc mở rộng sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam vào năm ngoái do những khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị và nhân sự qua biên giới.





Một nguồn tin thân cận cho biết, “Nhiều công cụ sản xuất và thiết bị thử nghiệm được sản xuất tại Trung Quốc, và việc vận chuyển chúng đến các quốc gia khác đã trở nên khó khăn. Bắc Kinh không muốn ngành công nghiệp sản xuất của mình bị suy yếu, vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi.”