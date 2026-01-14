Hôm nay,  

Google chọn Việt Nam làm bản doanh thiết kế, thử nghiệm, sản xuất điện thoại thông minh cao cấp

Thêm một công ty khổng lồ chọn Việt Nam làm nơi phát triển và sản xuất: Google đang chuyển hoạt động sản xuất và phát triển các dòng điện thoại cao cấp Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold từ Trung Quốc sang Việt Nam, với việc giới thiệu sản phẩm mới (NPI: New Product Introduction) hiện đang diễn ra tại Việt Nam, trong khi việc phát triển dòng Pixel 'A' giá rẻ vẫn tạm thời ở Trung Quốc.

Bản tin của báo Nation Thailand hôm 13/1/2026 ghi rằng Google đang chuyển hoạt động sản xuất điện thoại thông minh cao cấp sang Việt Nam trong năm nay, báo hiệu vai trò ngày càng tăng của quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất công nghệ toàn cầu, theo tường trình của Nikkei Asia.

Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm mới trong ngành công nghệ toàn cầu, khi Google đã chọn quốc gia này để phát triển và sản xuất điện thoại thông minh cao cấp của mình bắt đầu từ năm nay. Sự thay đổi này phản ánh khả năng ngày càng tăng của Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển các dòng sản phẩm mới, một nhiệm vụ trước đây chỉ được thực hiện ở Trung Quốc.

Theo báo Nikkei Asia, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các mẫu Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam, một sự việc tương tự như chiến lược của Apple tại Ấn Độ. Quá trình phát triển sẽ bắt đầu từ đầu, bao gồm cả giai đoạn Giới thiệu sản phẩm mới (NPI), bao gồm thiết kế, thử nghiệm và điều chỉnh phương pháp sản xuất để đảm bảo rằng các thiết bị mới có thể được sản xuất đáp ứng các yêu cầu thiết kế cụ thể. Giai đoạn này rất quan trọng trong việc ra mắt các thiết bị điện tử mới.

Quá trình NPI (New Product Introduction) được coi là một cột mốc quan trọng đối với các nhà cung cấp, vì nó cho thấy họ có khả năng xử lý các sản phẩm mới cho các công ty lớn như Google hoặc Apple.

Mặc dù cả Google và Apple đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ trong nhiều năm, nhưng họ vẫn thực hiện các quy trình NPI cho điện thoại thông minh tại Trung Quốc do cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng đã được thiết lập vững chắc của quốc gia này. Việc chuyển sản xuất sang các quốc gia khác diễn ra chậm chạp do những phức tạp và thách thức liên quan đến việc xây dựng chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất mới ở những nơi khác.

Quyết định mới nhất này diễn ra trong bối cảnh những bất ổn ngày càng tăng trong ngành công nghệ, phần lớn là do các chính sách thuế quan thời kỳ Trump. Đáp lại, Apple đã tăng cường sản xuất ở cả Ấn Độ và Việt Nam. Nếu cả Google và Apple thành công trong việc chuyển nhiều hoạt động sản xuất điện thoại thông minh ra khỏi Trung Quốc, điều đó sẽ đánh dấu một thành công đáng kể trong nỗ lực đa dạng hóa cơ sở sản xuất công nghệ toàn cầu, củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện tại, Google đã sản xuất điện thoại thông minh cao cấp tại Việt Nam trên quy mô thương mại, có nghĩa là quốc gia này có vị trí thuận lợi để xử lý việc phát triển các mẫu mới từ đầu. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất ra ngoài Trung Quốc phải đối mặt với những trở ngại, đặc biệt là do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Trung Quốc đối với máy móc và nhân viên sản xuất.

Ví dụ, các nhà cung cấp của Apple phải đối mặt với việc kiểm tra hải quan nghiêm ngặt hơn, gây chậm trễ trong việc vận chuyển thiết bị. Điều này đã làm chậm quá trình mở rộng sản xuất của Apple tại Ấn Độ. Tương tự, Google cũng gặp phải sự chậm trễ trong việc mở rộng sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam vào năm ngoái do những khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị và nhân sự qua biên giới.

Một nguồn tin thân cận cho biết, “Nhiều công cụ sản xuất và thiết bị thử nghiệm được sản xuất tại Trung Quốc, và việc vận chuyển chúng đến các quốc gia khác đã trở nên khó khăn. Bắc Kinh không muốn ngành công nghiệp sản xuất của mình bị suy yếu, vì vậy chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi.”



Theo tường thuật cập nhật của US politics live sáng 14 tháng 1 năm 2026, Hoa Kỳ đã bắt đầu cho di tản một phần nhân sự khỏi một căn cứ không quân lớn tại Trung Đông, làm dấy lên nhận định rằng Washington có thể sắp tiến hành một cuộc không kích nhắm vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Căn cứ này đặt tại Qatar, từng bị Iran tấn công hồi năm ngoái sau khi quân đội Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Việc di tản nhân sự tại các căn cứ tiền phương thường chỉ diễn ra khi khả năng xung đột đã bước sang giai đoạn cận kề.

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

