Bản tin cà phê sáng Thứ Hai 12/1/2026

- Reuters: Tô Lâm muốn ngồi, kết hợp 2 ghế Tổng Bí Thư CSVN và Chủ Tịch Nước.

- Đức Giáo Hoàng gặp bà Machado (người thắng Giải Nobel Hòa Bình 2025).

- Công ty Nga vào VN, hợp tác an ninh mạng (đáng ngại?)

- Mua giày tiệm Nhật ở Đài Loan, 1 người Việt bị xem thường, liền khiếu nại. Tiệm Nhật phạt nhân viên, xin lỗi khách VN

- Trump dọa phủ quyết dự luật nới hạn trợ cấp y tế ObamaCare.

- Bắc Hàn tố Mỹ coi thường LHQ khi Mỹ tố Bắc Hàn vi phạm Hiến chương LHQ

- Cuba: không thương thuyết với Mỹ, phải có bình đẳng, tôn trọng chủ quyền trước.

- Iran, Mỹ nói chuyện để giảm căng thẳng, bớt biểu

- Trump: giới lãnh đạo Iran đã gọi điện xin đàm phán về thỏa thuận hạt nhân.

- Biểu tình ở Iran chết ít nhất là 538 người

- Trump tự phóng lên mạng, ghi Trump là "Tổng thống lâm thời của Venezuela"

- Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tái khẳng định Venezuela vẫn giữ quan hệ với Cuba theo luật quốc tế

- Trump: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trở thành Tổng Thống Cuba sẽ hay ho

- Trump: sẽ áp đặt mức trần lãi suất thẻ tín dụng là 10% trong một năm.

- Các quan Mỹ và Đan Mạch sẽ gặp để thảo luận về Greenland. Trump nói phái sáp nhập.

- Trump: sẽ không cho phép hãng dầu Exxon Mobil hoạt động tại Venezuela vì CEO nói không êm tai

- Giám đốc NEC: kinh tế chậm vì Fed không tăng lãi suất (như Trump ép)./ Jerome Powell (Giám đốc Fed) nói bị chính phủ Trump đẩy ra tòa vì không chịu tăng lãi suất (để chứng khoán tăng, nhưng lạm phát sẽ hại dân nghèo)./ Trump nói không biết gì.

- Thượng Viện nói UnitedHealth Group bơm tiền chữa bệnh với Medicare

- Giải Quả Cầu Vàng: phim chính kịch (drama) hay nhất là Hamnet; phim hài (comedy) hay nhất One Battle After Another; 3 giải đạo diễn, kịch bản, phim hay nhất trao cho Paul Thomas Anderson

- New York: 15.000 y tá đình công vì lương, an toàn lao động.

- Georgia: tù bạo lực, 3 tù nhân chết, hàng chục người (với 1 quản giáo) bị thương.

- Los Angeles: 1 xe U-Haul lao vào đám đông biểu tình chống chế độ Iran, tài xế bị bắt

- Dallas: 1 nữ nhân viên bị khách sạn Hilton sa thải vì báo lên mạng có ICE đóng ở đây

- Cà phê, trà và nước trên phi cơ nhiều vi khuẩn, hại sức khỏe

- Walmart sẽ giao hàng bằng máy bay không người lái đến 40 triệu khách hàng tại 270 tiệm vào năm 2027.

.

.... o .... TIN CHI TIẾT:

.

---- Reuters: Tô Lâm muốn ngồi, kết hợp 2 ghế Tổng Bí Thư CSVN và Chủ Tịch Nước. Theo tin Reuters, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đang tìm cách kết hợp chức vụ lãnh đạo đảng với chức vụ Chủ tịch nước, các quan chức cho biết, động thái này sẽ giúp cấu trúc chính trị của Việt Nam gần giống hơn với Trung Quốc, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu cả đảng và nhà nước. Tuần tới, khoảng 1.600 đại biểu sẽ tập trung tại Hà Nội để bắt đầu đại hội Đảng Cộng sản kéo dài một tuần, được tổ chức năm năm một lần để bầu ra các nhà lãnh đạo mới và đặt ra các mục tiêu chính sách cho nhà nước độc đảng.

Ông Lâm, 68 tuổi, đã tranh cử cả hai chức vụ hàng đầu tại một cuộc họp đảng vào tháng 12, tìm kiếm sự chấp thuận ban đầu của đảng trước đại hội, ba người được các đại biểu thông báo và ba quan chức khác quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters. Trong khi các nguồn tin cho biết cuộc họp đảng đã ủng hộ ông Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư, ba người được các đại biểu thông báo lại đưa ra những thông tin khác nhau về vấn đề chức vụ Chủ tịch nước, một vai trò chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng hiện đang do quân đội nắm giữ.

Hai người cho biết ông Lâm đã nhận được sự ủng hộ cho việc tranh cử, trong khi người thứ ba nói rằng kết luận vẫn chưa rõ ràng. Dù sao đi nữa, quyết định cuối cùng thuộc về các đại biểu sẽ được bầu tại đại hội. Ban Thư ký Trung ương Đảng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Việc kết hợp hai chức vụ hàng đầu trong năm năm tới sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với mô hình chia sẻ quyền lực truyền thống của Việt Nam. Chỉ trong những giai đoạn đặc biệt sau khi người đương nhiệm qua đời, các chức vụ này mới được hợp nhất, bao gồm cả năm 2024 khi ông Lâm giữ cả hai chức vụ trong khoảng ba tháng.

Nếu ông Lâm thành công, quân đội, một phe phái quyền lực trong đảng, sẽ từ bỏ chức vụ Chủ tịch nước để đổi lấy việc duy trì quyền tự chủ rộng rãi trong việc thăng chức các sĩ quan cấp cao của mình, theo hai nguồn tin cho biết.

Một quan chức cho biết các lãnh đạo quân đội đang đàm phán "các biện pháp bảo vệ" để hạn chế quyền lực của ông Lâm. Bộ Quốc phòng chưa có bình luận ngay lập tức.

Trong những dấu hiệu có thể là những nhượng bộ ban đầu, một số chính sách kinh tế gây tranh cãi được thực hiện dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Lâm đã được sửa đổi hoặc gặp phải những trở ngại bất ngờ trước đại hội, bao gồm cả về tăng trưởng tín dụng và đường sắt cao tốc.

.

---- Đức Giáo Hoàng gặp bà Machado (người thắng Giải Nobel Hòa Bình 2025). Đức Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc gặp riêng với lãnh đạo phe đối lập Venezuela và người đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado tại Vatican vào hôm nay, thứ Hai. Cuộc gặp này, theo hãng tin AP, không nằm trong danh sách các cuộc hẹn đã được lên kế hoạch trước đó của Giáo hoàng Leo, nhưng sau đó đã được Vatican đưa vào bản tin hàng ngày, mà không nêu thêm chi tiết. Bà Machado đang có chuyến công du châu Âu và Hoa Kỳ sau khi xuất hiện trở lại vào tháng 12 sau 11 tháng lẩn trốn để nhận giải Nobel Hòa bình tại Na Uy.

.

Đức Giáo hoàng Leo, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đã kêu gọi Venezuela duy trì là một quốc gia độc lập sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại dinh thự của ông ở Caracas và đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy liên bang. Đức Giáo hoàng Leo cho biết ông đang theo dõi những diễn biến ở Venezuela với "mối quan ngại sâu sắc", và kêu gọi bảo vệ nhân quyền và quyền công dân ở quốc gia Mỹ Latinh này. Phe đối lập Venezuela, được sự ủng hộ của các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ liên tiếp ở Mỹ, đã tuyên bố trong nhiều năm sẽ ngay lập tức thay thế Maduro bằng một người của họ và khôi phục nền dân chủ cho quốc gia giàu dầu mỏ này. Nhưng Tổng thống Trump đã giáng một đòn mạnh vào họ bằng cách cho phép phó tổng thống của Maduro, Delcy Rodríguez, nắm quyền kiểm soát.

.

Trong khi đó, hầu hết các lãnh đạo phe đối lập, bao gồm cả bà Machado, đều đang sống lưu vong hoặc bị giam giữ. Sau khi giành giải Nobel Hòa bình năm 2025, bà Machado nói rằng bà muốn tặng hoặc chia sẻ giải thưởng này với ông Trump. Bà Machado đã dành tặng giải thưởng cho ông Trump, cùng với người dân Venezuela, ngay sau khi giải thưởng được công bố. Ông Trump đã khao khát và công khai vận động để giành giải Nobel Hòa bình kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, tổ chức giám sát giải Nobel Hòa bình – Viện Nobel Na Uy – cho biết, một khi đã được công bố, giải thưởng không thể bị thu hồi, chuyển nhượng hoặc chia sẻ với người khác. "Quyết định là cuối cùng và có hiệu lực vĩnh viễn", tổ chức này cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào tuần trước. Có một yếu tố nên suy nghĩ: Trump làm việc gần gũi với Tin Lành Phúc Âm, trong đó nhiều người cực đoan chủ trương thượng đẳng da trắng; trong khi đó, Venezuela chủ yếu da nâu, hầu hết là Công Giáo từ nhiều thập niên ngăn cản làn sóng truyền giáo của Tin Lành ở đây.

.

---- Mua giày tiệm Nhật ở Đài Loan, 1 người Việt bị xem thường, liền khiếu nại. Tiệm Nhật xin lỗi, trừng phạt nhân viên. Theo báo Taipei Times, thương hiệu giày dép Nhật Bản Onitsuka Tiger hôm nay, Thứ Hai, đã đưa ra lời xin lỗi công khai và cho biết đã tạm đình chỉ công tác một nhân viên giữa những cáo buộc rằng nhân viên này đã phân biệt đối xử với một khách hàng người Việt Nam tại cửa hàng ở Taipei 101. Trên nền tảng mạng xã hội Threads ngày hôm qua, một người dùng cho biết rằng một nhân viên tại cửa hàng đã nói rằng “những đôi giày đó rất đắt tiền” khi bạn của cô ấy, một người lao động nhập cư từ Việt Nam, yêu cầu được giúp đỡ khi hỏi mua giày.

Nhân viên đó sau đó đã phớt lờ cô cho đến khi cô hỏi lại, và nhân viên đó trả lời: "Chúng tôi không có cỡ giày 37." Bài đăng đã thu hút gần 26.000 lượt thích và 916 bình luận tính đến chiều nay.

Janet Chia (賈永婕: Giả Vĩnh Tiệp), chủ tịch của công ty điều hành Taipei 101, Taipei Financial Center Corp, đã đích thân phản hồi bài đăng, bình luận về tầm quan trọng của việc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt và cảm ơn người dùng Threads đã báo cáo sự việc.

Tiệm giày Onitsuka Tiger cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai, tuyên bố rằng họ đã tạm đình chỉ công tác nhân viên liên quan và tiến hành điều tra nội bộ. Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, công ty cho biết sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc với thái độ không khoan nhượng, bao gồm cả việc sa thải. Thương hiệu này luôn nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và đối xử với tất cả khách hàng một cách bình đẳng và tôn trọng, công ty cho biết. Onitsuka Tiger cảm ơn người tiêu dùng vì sự ủng hộ và phản hồi lâu dài của họ, và cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế quản lý nội bộ và cải thiện đào tạo nhân viên để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

.

---- Công ty Nga vào VN, hợp tác an ninh mạng (đáng ngại?). Theo tin báo Nga Russia's Pivot to Asia, Tập đoàn AFK Sistema của Nga dự định mở văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 2026. Quyết định này được đưa ra sau chuyến thăm làm việc của phái đoàn tập đoàn do người sáng lập Vladimir Yevtushenkov dẫn đầu đến Việt Nam vào đầu tháng 1/2026.

AFK Sistema PAO là một tập đoàn lớn của Nga, thuộc Tập đoàn AFK. Công ty được thành lập vào năm 1993, nhằm tập hợp một số công ty công nghệ thông tin (IT) và điện thoại di động, bao gồm MTS, hiện là nhà mạng di động lớn nhất của Nga. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với tổng tài sản được báo cáo là 680 tỷ rúp (8,6 tỷ đô la Mỹ) tính đến quý kết thúc tháng 3 năm 2025. Vốn hóa thị trường của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Moscow là 128,34 tỷ rúp (1,6 tỷ đô la Mỹ) tính đến cuối năm 2025. Đoàn công tác của Sistema đã gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cũng như đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty sẽ phát triển hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao như số hóa, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ hydro, cũng như trong lĩnh vực dược phẩm, y tế, nông nghiệp và xây dựng. Tập đoàn cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Năm 2025, một công ty con khác của AFK, Binnopharm Group, đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với VNVC về nghiên cứu chung, phát triển thuốc, chứng nhận GMP và thâm nhập thị trường Đông Nam Á. Việt Nam có thỏa thuận thương mại tự do với Nga thông qua Liên minh Kinh tế Á Âu và cũng là quốc gia đối tác của BRICS.



.

---- Trump dọa phủ quyết dự luật nới hạn trợ cấp y tế ObamaCare. Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông có thể phủ quyết dự luật gia hạn trợ cấp Obamacare nếu Quốc hội gửi dự luật đó đến bàn làm việc của ông. Tuyên bố của ông Trump với các phóng viên trên phi cơ Air Force One được đưa ra sau khi chín Dân Biểu Cộng hòa thuộc các khu vực tranh chấp ở Hạ viện đã cùng với các Dân Biểu Dân chủ hôm thứ Tư thông qua dự luật khôi phục các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA, còn gọi là ObamaCare) đã hết hạn trong ba năm.

.

Thượng viện vẫn chưa bỏ phiếu về dự luật này. Khả năng các nghị sĩ Dân chủ có thể vượt qua sự phản đối của đảng Cộng hòa tại Thượng viện là rất thấp, nhưng đảng Cộng hòa sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Các Dân biểu Dân chủ, đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và phá vỡ sự kiểm soát của đảng Cộng hòa đối với Quốc hội, đã chỉ trích tổng thống và đảng của ông về chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, một vấn đề có khả năng trở thành vấn đề nóng bỏng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Các nhà lập pháp cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng chi phí bảo hiểm y tế Obamacare mà người dân phải tự chi trả cho hơn 20 triệu người tham gia các chương trình bảo hiểm này.

.

---- Tỷ phú bạn Trump bơm tiền vận động, chận California siết thuế. Tỷ phú thân cận với Trump, Peter Thiel, đã chi hàng triệu đô la tiền túi của mình để chống một dự luật bỏ phiếu được đề xuất ở California, dự luật này sẽ đánh thuế những người bạn siêu giàu của ông. Đạo luật Thuế tỷ phú (The Billionaire Tax Act) năm 2026 là một sáng kiến ​​cấp tiểu bang dự kiến ​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11/2026 tại California, áp đặt mức thuế một lần 5% đối với những cá nhân có tài sản ròng vượt quá 1 tỷ đô la. Dự luật này được đề xuất bởi một liên đoàn y tế tiểu bang nhằm bù đắp cho việc cắt giảm ngân sách liên bang của chính quyền Trump. Và mặc dù số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn, các tỷ phú vẫn phản đối kịch liệt.

.

Một nỗ lực lớn đã được khởi động để chống lại thuế này và Thiel, người đồng sáng lập Paypal và chủ tịch của Palantir, đã quyên góp 3 triệu đô la cho một ủy ban phản đối sáng kiến ​​này. Ủy ban này, có tên là California Business Roundtable, dự kiến ​​đây sẽ là khoản quyên góp đầu tiên trong số nhiều khoản quyên góp khác. "Tôi có thể nói chắc chắn rằng, chúng tôi đang tìm kiếm các nhà tài trợ trên khắp tiểu bang - ông Thiel là một trong hàng trăm người mà chúng tôi đã liên hệ," Rob Lapsley, chủ tịch nhóm vận động hành lang, cho biết. Tờ Guardian cho biết Thiel, người nằm trong số những tỷ phú đe dọa rời khỏi tiểu bang, có thể phải đối mặt với khoản thuế lên tới 1,3 tỷ đô la.

.

---- Bắc Hàn tố Mỹ coi thường LHQ khi Mỹ tố Bắc Hàn vi phạm Hiến chương LHQ. Theo hãng thông tấn trung ương Bắc Hàn (KCNA), phái đoàn thường trực của Bắc Hàn tại Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Hai đã cáo buộc Hoa Kỳ "coi thường" LHQ khi lên kế hoạch tổ chức họp báo về cáo buộc vi phạm Hiến chương LHQ của Bắc Hàn. "Sự tồn tại của 'Nhóm Giám sát Trừng phạt Đa phương' (Multi-Party Sanctions Monitoring Team), được một số quốc gia phương Tây thù địch với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn) thành lập một cách tùy tiện ngoài khuôn khổ LHQ, là bất hợp pháp, và các hoạt động của nhóm này cũng bất hợp pháp", phái đoàn tuyên bố.



"Việc tổ chức một phiên họp báo giới thiệu và tuyên truyền những tài liệu âm mưu được bịa đặt bởi một tổ chức bất hợp pháp chưa được quốc tế công nhận ngay trong hội trường của LHQ là một sự coi thường tất cả các quốc gia thành viên LHQ và là một sự xúc phạm trắng trợn đối với Hiến chương LHQ", tuyên bố cho biết thêm. Các đại diện của Bắc Hàn cũng chỉ trích "tiêu chuẩn kép" của Mỹ, cho rằng Mỹ "coi thường sự tồn tại của LHQ và từ bỏ các nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia thành viên".

.

---- Cuba: phải có bình đẳng, chủ quyền mới thương thuyết với Mỹ. Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nói hôm thứ Hai rằng "không có cuộc đàm phán nào" với chính phủ Hoa Kỳ, ngoại trừ các thỏa thuận kỹ thuật trong lĩnh vực di cư. Bình luận trên X, ông Diaz-Canel nhấn mạnh rằng Cuba luôn sẵn sàng đàm phán, nhưng trên "cơ sở bình đẳng chủ quyền" và "tôn trọng lẫn nhau". Ông kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Mỹ "dựa trên luật pháp quốc tế chứ không phải sự thù địch, đe dọa và cưỡng ép kinh tế". Căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Cuba sẽ ngừng nhận dầu và tiền từ Venezuela. Sau đó, ông còn bình luận rằng việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trở thành tổng thống Cuba "nghe có vẻ hay".

.

---- Giám đốc NEC: kinh tế chậm vì Fed không tăng lãi suất (như Trump ép). Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NEC: National Economic Council) Kevin Hassett cho biết hôm thứ Hai rằng nền kinh tế Mỹ không "bùng nổ" do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và chính sách tiền tệ thắt chặt của cơ quan này (không giảm lãi suất bất kể Trump ép), mặc dù ông cũng lưu ý rằng sự độc lập của Fed cần được tôn trọng. Ông bình luận về các trát triệu tập của bồi thẩm đoàn đối với Fed liên quan đến cáo buộc gian lận trong việc cải tạo trụ sở chính, cho rằng dự án này đã "vượt quá chi phí một cách đáng kể" và kế hoạch cải tạo "có vẻ không nhất quán" với lời khai của Chủ tịch Fed Jerome Powell về vấn đề này.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Hassett từ chối cho biết liệu Mỹ có đang gần đạt mức toàn dụng lao động với tỷ lệ thất nghiệp 4,4% hay không. Ông lập luận rằng số lượng việc làm bị cắt giảm cao là do việc sa thải nhân viên trong chính phủ liên bang và việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Ông khẳng định rằng các chính sách của chính quyền "thực sự đang phát huy hiệu quả" và các biện pháp tăng cường sản xuất trong nước sẽ dẫn đến việc tuyển dụng nhiều hơn trong nửa cuối năm nay.

.

---- Jerome Powell (Giám đốc Fed) nói bị chính phủ Trump đẩy ra tòa vì không chịu tăng lãi suất (để chứng khoán tăng, nhưng lạm phát sẽ hại dân nghèo). Trump nói không biết gì. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với NBC News rằng ông không biết gì về hành động của Bộ Tư pháp sau khi Bộ gửi trát tòa triệu tập Cục Dự trữ Liên bang (Fed). “Tôi không biết gì về chuyện đó, nhưng ông ấy chắc chắn không giỏi điều hành Fed, và ông ấy cũng không giỏi xây dựng các tòa nhà,” ông Trump nói về Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc phỏng vấn. Ông Powell cho biết Bộ Tư pháp đã đe dọa ngân hàng trung ương bằng một bản cáo trạng hình sự liên quan đến lời khai của ông vào tháng Sáu về việc cải tạo tòa nhà của Fed.

.

Ông Powell tuyên bố: “Mối đe dọa về các cáo buộc hình sự là hậu quả của việc Cục Dự trữ Liên bang đặt lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì sẽ phục vụ lợi ích công cộng, chứ không phải tuân theo sở thích của Tổng thống.” Trump cũng nói trong cuộc phỏng vấn ngắn rằng việc triệu tập không liên quan gì đến lãi suất. “Không. Tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến việc làm theo cách đó. Điều nên gây áp lực cho ông ấy là việc lãi suất quá cao. Đó là áp lực duy nhất mà ông ấy phải đối mặt,” Trump lưu ý. Kinh tế Mỹ đang đi theo hình chữ K: thị trường chứng khoán tăng liên tục, nên người giàu càng giàu thêm; trong khi dân nghèo xuống dốc thêm, vì vật giá, lạm phát, thất nghiêp tăng, Nếu giảm lãi suất như ý Trump, giá cổ phiếu sẽ tăng tốc, sẽ nguy lạm phát.

.

---- Iran, Mỹ nói chuyện để giảm căng thẳng. Theo báo cáo của Axios hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Hoa Kỳ về Trung Đông Steve Witkoff được cho là đã thảo luận qua điện thoại vào cuối tuần qua về các cuộc biểu tình hiện nay ở Iran và khả năng gặp mặt sớm. Theo nguồn tin của Axios, ông Araghchi đã liên lạc với ông Witkoff nhằm xoa dịu căng thẳng leo thang giữa hai nước, sau khi có thông tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được báo cáo về các biện pháp phản ứng có thể đối với các cuộc biểu tình ở Iran. Ngoài ra, ông Trump cũng tiết lộ hôm qua rằng Tehran đã liên hệ với Washington về các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận hạt nhân.

.

---- Iran: Biểu tình ủng hộ chính phủ, tố Mỹ kích động biểu tình chống chính phủ. Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ chính phủ đã tập trung tại Tehran hôm thứ Hai, hưởng ứng lời kêu gọi của giới lãnh đạo nhằm phản đối tình trạng bất ổn gần đây, hãng thông tấn Tasnim đưa tin. Các cuộc tụ tập lớn nhất diễn ra tại Quảng trường Cách mạng ở Tehran, với sự tham gia của nhiều nhân vật cấp cao, trong đó có Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Đám đông hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và chống Israel, trong khi một số lễ tang dành cho các lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ cũng được tổ chức cùng lúc. Tehran khẳng định cuộc nổi dậy, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 500 người cho đến nay, đang bị kích động bởi sự can thiệp từ nước ngoài, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.---- Trump: giới lãnh đạo Iran đã gọi điện xin đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Air Force One rằng giới lãnh đạo Iran đã gọi điện "ngày hôm qua" để xin đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân. "Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Hoa Kỳ gây áp lực. Iran muốn đàm phán," ông Trump nói. "Chúng ta có thể gặp họ, một cuộc gặp đang được sắp xếp. Nhưng chúng ta có thể phải hành động, vì những gì đang xảy ra, trước cuộc gặp," ông nói thêm, ám chỉ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.Các cuộc biểu tình đang diễn ra đã khiến Mỹ cân nhắc hành động quân sự chống lại chính phủ Iran, với việc ông Trump trước đó nói rằng Washington đang xem xét "một số lựa chọn rất mạnh mẽ" để đáp trả số người biểu tình chết ngày càng tăng. "Quân đội đang xem xét vấn đề này, và chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định," ông Trump nói.

Ông nói thêm rằng ông dự định nói chuyện với người giàu nhất thế giới và chủ sở hữu SpaceX, Elon Musk, về việc khôi phục internet ở Iran thông qua Starlink. "Ông ấy rất giỏi về những việc như vậy, ông ấy có một công ty rất tốt," ông Trump nói với các phóng viên.

.

---- Biểu tình ở Iran chết ít nhất là 538 người. Số người chết trong các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Iran ít nhất là 538 người, hãng tin Associated Press đưa tin hôm Chủ nhật, dẫn nguồn từ Cơ quan Tin tức Hoạt động Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo tin này, ít nhất 490 nạn nhân là người biểu tình, trong khi ít nhất 38 người là thành viên lực lượng thực thi pháp luật. Báo cáo tương tự tuyên bố rằng hơn 10.600 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình tại Iran. Chính phủ Iran không công bố số người chết chính thức, mặc dù truyền thông nhà nước đã xác nhận rằng số người thiệt mạng là "đáng kể".

.

---- Trump tự phóng lên mạng, ghi Trump là "Tổng thống lâm thời của Venezuela". Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng một bức ảnh của mình và tự ghi là với tư cách là "Tổng thống lâm thời của Venezuela". Bức ảnh, được đăng tải trên trang cá nhân Truth Social của ông, cho thấy trang Wikipedia của ông Trump, trong đó, ngoài việc được mô tả là tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, ông còn là nguyên thủ quốc gia của Venezuela. Bài đăng này lặp lại tuyên bố trước đó của ông Trump rằng ông sẽ "điều hành" quốc gia Nam Mỹ này sau khi Nicolas Maduro bị lật đổ và bắt giữ.

.

---- Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tái khẳng định Venezuela vẫn giữ quan hệ với Cuba theo luật quốc tế. Bất kể Trump nói là Mỹ đang cô lập Cuba, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tái khẳng định cam kết của Caracas trong việc duy trì quan hệ với Cuba phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc tế. “Mối quan hệ giữa Cộng hòa Venezuela, vùng Caribe và Cộng hòa Cuba từ trước đến nay luôn dựa trên tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác và bổ sung lẫn nhau,” ông nói trong một tuyên bố.

.

Những bình luận này trùng hợp với áp lực ngày càng tăng từ Hoa Kỳ đối với Venezuela sau vụ lính đặc nhiệm Mỹ đột kích và bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela. Trump cũng nói về khả năng can thiệp chống lại Cuba, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ ngăn chặn dầu mỏ và tiền của Venezuela chảy sang Cuba.

.

---- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ trở thành Tổng Thống Cuba? Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trở thành Tổng thống Cuba “nghe có vẻ hay hay”. Trump đã đăng lại tuyên bố này trên trang cá nhân Truth Social của mình sau một loạt bài đăng ca ngợi các hoạt động của ông ở Mỹ Latinh. “Chế độ Cuba đã tồn tại qua mọi đời tổng thống kể từ thời Eisenhower. Sẽ thật tuyệt vời nếu chuỗi đó kết thúc dưới thời Donald Trump?” theo một bài đăng viết lên, và nhận được lời khen ngợi từ Trump.

.

---- Trump: sẽ áp đặt mức trần lãi suất thẻ tín dụng là 10% trong một năm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắc lại rằng ông sẽ áp đặt mức trần lãi suất thẻ tín dụng là 10% trong một năm. Đồng thời, ông chỉ trích các công ty thẻ tín dụng, nói rằng “họ đã hoàn toàn lạm dụng công chúng”. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng một số lãi suất thẻ tín dụng “gần 30%”, và nói thêm rằng mọi người không nhận thức được điều này. Phát biểu với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một khi trở về Washington DC, Trump tuyên bố ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

.

---- Các quan Mỹ và Đan Mạch sẽ gặp để thảo luận về Greenland. Trump nói phái sáp nhập. Các quan chức từ Hoa Kỳ và Đan Mạch sẽ gặp nhau vào thứ Tư để thảo luận về Greenland, CBS đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo rằng hai nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về hòn đảo Bắc Cực này vào tuần tới.

Cuộc họp sẽ diễn ra cùng lúc với những lời lẽ ngày càng gay gắt của Washington về việc mua lại Greenland từ Đan Mạch, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh thổ này sẽ được chiếm lấy “bằng cách khó khăn” nếu cần thiết. Trong khi đó, Trump được cho là đã giao nhiệm vụ cho quân đội chuẩn bị kế hoạch xâm lược, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ các sĩ quan cấp cao vì cho đó là hành vi bất hợp pháp và Quốc Hội sẽ chống đối.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Greenland nên thỏa thuận với Washington vì họ “không muốn thấy Nga hoặc Trung Quốc chiếm lấy”. "Tôi rất muốn đạt được thỏa thuận với họ, điều đó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ có được Greenland," ông Trump nói với các phóng viên, nhắc lại lời đe dọa mua lại vùng lãnh thổ này.

.

---- Trump: sẽ không cho phép hãng dầu Exxon Mobil hoạt động tại Venezuela vì CEO nói không êm tai. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông "có xu hướng" không cho phép hãng dầu Exxon Mobil hoạt động tại Venezuela sau khi Giám đốc điều hành của công ty, Darren Woods, nói rằng quốc gia Venezuela hiện nay "không thể đầu tư vào được" vì trở ngại hạ tầng xuống cấp và luật pháp chưa phù hợp.

.

"Tôi có lẽ sẽ có xu hướng không cho phép Exxon hoạt động ở đó. Tôi không thích phản ứng của họ. Họ [Exxon] đang tỏ ra quá khôn ngoan," Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Air Force One. Trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước giữa tổng thống Mỹ và các giám đốc điều hành hàng đầu của ngành dầu mỏ, Woods đã bày tỏ sự hoài nghi về việc đầu tư vào Venezuela. "Nếu chúng ta xem xét các cấu trúc và khuôn khổ thương mại hiện có ở Venezuela, hiện tại thì không thể đầu tư được," theo lời Woods nói.

.

---- Thượng Viện nói UnitedHealth Group bơm tiền chữa bệnh với Medicare. Hãng bảo hiểm y tế UnitedHealth Group đã sử dụng các chiến thuật quyết liệt để đẩy giá điều trị lên cao cho các thành viên tham gia chương trình Medicare Advantage, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn báo cáo của một ủy ban Thượng viện.

Theo kết quả điều tra dựa trên việc xem xét 50.000 trang tài liệu mà UnitedHealth đã cung cấp cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện, tập đoàn dược phẩm này đã "biến việc điều chỉnh rủi ro thành một hoạt động kinh doanh, điều mà ban đầu không phải là mục đích chính". Các tài liệu này được ủy ban yêu cầu vào năm 2025 sau cuộc điều tra của Wall Street Journal, trong đó cáo buộc rằng UnitedHealth đã thêm các chẩn đoán vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân một cách có hệ thống, dẫn đến hàng tỷ đô la tiền thanh toán bổ sung từ chính phủ liên bang.

UnitedHealth đã bác bỏ các phát hiện trong báo cáo của Thượng viện, khẳng định tuân thủ đầy đủ các quy định của Medicare và có hiệu quả kiểm toán tốt. Người phát ngôn của công ty nhấn mạnh: "Chúng tôi vẫn tập trung vào việc tiếp tục cung cấp chi phí thấp hơn, khả năng tiếp cận tốt hơn và chất lượng chăm sóc cao hơn cho những người mà chúng tôi phục vụ, bao gồm cả những người tham gia chương trình Medicare Advantage."

.

---- Giải Quả Cầu Vàng: phim chính kịch (drama) hay nhất là Hamnet; phim hài (comedy) hay nhất One Battle After Another; 3 giải đạo diễn, kịch bản, phim hay nhất trao cho Paul Thomas Anderson... Bộ phim sử thi cách mạng đầy kịch tính One Battle After Another của Paul Thomas Anderson đã giành giải thưởng cao nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) lần thứ 83 diễn ra vào Chủ nhật vừa qua ở hạng mục phim hài, trong khi bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Shakespeare, Hamnet của Chloe Zhao, đã gây bất ngờ khi vượt qua Sinners để giành giải Phim hay nhất thể loại chính kịch, theo AP đưa tin. One Battle After Another cũng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Teyana Taylor và giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất cho Anderson. Đạo diễn này trở thành nhà làm phim thứ hai giành được cả ba giải Đạo diễn, Kịch bản và Phim hay nhất tại Quả cầu vàng. Chỉ có Oliver Stone, với bộ phim Born on the Fourth of July, mới làm được điều tương tự.



Mặc dù Hamnet giành giải thưởng cao nhất ở thể loại chính kịch, Sinners vẫn giành giải Nhạc phim hay nhất và giải thưởng cho thành tựu điện ảnh và doanh thu phòng vé. Phim Sinners đã thu về 278 triệu đô la tại thị trường nội địa và 368 triệu đô la trên toàn thế giới, trở thành bộ phim gốc có doanh thu cao nhất trong 15 năm. Lễ trao giải Quả cầu vàng và người dẫn chương trình Nikki Glaser đã tổ chức một buổi lễ tuyệt vời với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, chứng kiến ​​chiến thắng của hiện tượng trực tuyến KPop Demon Hunters (phim hoạt hình hay nhất, bài hát hay nhất), một chiến thắng đầy ý nghĩa cho The Studio của Seth Rogen (phim truyền hình hài hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài), và giải thưởng đầu tiên dành cho podcast thuộc về Good Hang của Amy Poehler.

Phim chính kịch: Nam diễn viên hay nhất là Wagner Moura (The Secret Agent); Nữ là Jessie Buckley (phim Hamnet)

Phim hài: Nam diễn viên hay nhất là Timothée Chalamet (phim Marty Supreme); Nữ là Rose Byrne (phim If I Had Legs I'd Kick You).

.

---- New York: 15.000 y tá đình công vì lương, an toàn lao động. Khoảng 15.000 y tá tại ba hệ thống bệnh viện ở thành phố New York đã đình công vào thứ Hai sau khi các cuộc đàm phán kéo dài suốt cuối tuần không đạt được đột phá nào trong tranh chấp hợp đồng. Các y tá bắt đầu ngừng việc từ 6 giờ sáng tại Bệnh viện Mount Sinai và hai cơ sở chi nhánh của nó. Các bệnh viện khác bị ảnh hưởng là NewYork-Presbyterian và Trung tâm Y tế Montefiore ở Bronx, theo AP. Khoảng 15.000 y tá đình công, theo Hiệp hội Y tá Tiểu bang New York (New York State Nurses Association). PIX11 gọi đây là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử thành phố. Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh mùa cúm đang hoành hành nghiêm trọng, có thể buộc các bệnh viện phải chuyển bệnh nhân, hủy bỏ các ca phẫu thuật hoặc chuyển hướng xe cứu thương. Nó cũng có thể gây áp lực lên các bệnh viện khác trong thành phố không liên quan đến tranh chấp hợp đồng.

Các bệnh viện liên quan đã thuê y tá tạm thời để cố gắng bù đắp thiếu hụt lao động trong thời gian đình công, và tuyên bố trong quá trình đàm phán rằng họ sẽ "làm bất cứ điều gì cần thiết để giảm thiểu sự gián đoạn". Montefiore đã đăng một thông báo đảm bảo với bệnh nhân rằng các cuộc hẹn sẽ được giữ nguyên. Yêu cầu của các y tá khác nhau tùy thuộc vào từng bệnh viện, nhưng các vấn đề chính bao gồm số lượng nhân viên và an toàn lao động. Công đoàn cho biết các bệnh viện đã giao cho các y tá khối lượng công việc quá nhiều tới mức không thể quản lý được.

.

---- Ecuador: 5 đầu người treo trên dây ở cảng cá, kèm lời cảnh cáo. Cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật rằng năm đầu người đã được tìm thấy treo trên dây thừng trên một bãi biển ở phía tây nam Ecuador, trong bối cảnh đất nước này đang chìm trong làn sóng bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy. Hình ảnh được các phương tiện truyền thông Ecuador công bố cho thấy hiện trường đẫm máu. Bên cạnh những chiếc đầu là một tấm biển cảnh báo nhắm vào những kẻ bị cáo buộc tống tiền ngư dân tại cảng cá nhỏ Puerto Lopez, theo AP. Những sợi dây được buộc vào các cột gỗ trên bãi biển. Một báo cáo của cảnh sát cho rằng vụ này là do xung đột giữa các nhóm tội phạm. Theo các nhà chức trách, các mạng lưới buôn bán ma túy có liên hệ với các băng đảng xuyên quốc gia đang hoạt động trong khu vực và đã sử dụng ngư dân và những chiếc thuyền nhỏ của họ cho các hoạt động bất hợp pháp.

.

---- Georgia: tù bạo lực, 3 tù nhân chết, hàng chục người (với 1 quản giáo) bị thương. Bạo lực bên trong một nhà tù ở trung tâm Georgia đã khiến ba tù nhân chết và gần chục người khác bị thương vào Chủ nhật. Cảnh sát trưởng quận Washington, Joel Cochran, cho biết một loạt các cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra giữa các tù nhân tại nhà tù Washington State Prison vào đầu giờ chiều Chủ nhật Khoảng 13 người khác đã được đưa đến các cơ sở y tế. Một nhân viên quản giáo cũng có thể bị thương. Liên minh Nhân quyền và Dân quyền Georgia cho biết "các tù nhân đã khống chế một lính canh và xông vào khu vực thăm viếng", một số người "dính đầy máu." Tổ chức này đã chia sẻ đoạn video cho thấy các tù nhân chạy trong hành lang ngoài trời và ba trực thăng cảnh sát đang bay lượn trên khu vực.

.

.

---- Los Angeles: 1 xe U-Haul lao vào đám đông biểu tình chống chế độ Iran, tài xế bị bắt. Tài xế của chiếc xe tải U-Haul lao vào đám đông tại một cuộc biểu tình chống chế độ Iran ở Los Angeles vào chiều Chủ nhật đã bị bắt giữ. Video từ hiện trường gần tòa nhà liên bang ở Westwood cho thấy những người biểu tình vây quanh chiếc xe tải và đập vỡ cửa kính trước khi cảnh sát đưa một người đàn ông ra khỏi xe và bắt giữ anh ta, tờ Los Angeles Times đưa tin. Một số người biểu tình đã cố gắng đấm anh ta trong cuộc hỗn loạn. Một người đã bị chiếc xe tải U-Haul đâm trúng và được xe cứu thương điều trị tại hiện trường, Sở cảnh sát Los Angeles nói với Daily Beast. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo, và không ai được đưa đến bệnh viện để điều trị y tế, cảnh sát cho biết. Cảnh sát trưởng Los Angeles Richard Gabaldon nói với tờ L.A. Times rằng các nhà chức trách tin rằng vụ việc bắt đầu sau một cuộc cãi vã trong đám đông và không có động cơ chính trị.

.

---- Dallas: 1 nữ nhân viên bị khách sạn Hilton sa thải vì báo lên mạng có ICE đóng ở đây. Một nữ nhân viên của công ty trông giữ xe thuê ngoài của Hilton, Towne Park, đã đăng một video TikTok cảnh báo rằng đặc vụ ICE đang có mặt tại một khách sạn ở Dallas và cô đã bị sa thải ngay trong cùng ngày. “Tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người rằng có các đặc vụ ICE đang ở khách sạn Hilton Anatole ở Dallas,” Gia, 20 tuổi, nói trong một video được đăng tải hôm thứ Tư, thừa nhận rằng cô có thể bị sa thải vì bài đăng này. Hôm thứ Năm, Gia nói với tờ The Dallas Morning News rằng quản lý của cô đã yêu cầu cô gỡ bỏ video, và khi cô từ chối, cô đã bị sa thải vì vi phạm chính sách truyền thông xã hội của Towne Park. Cô gái 20 tuổi này không cung cấp họ tên đầy đủ cho tờ Morning News.

Trong một tuyên bố gửi cho tờ báo, Towne Park cho biết nhân viên này “đã vi phạm chính sách ứng xử kinh doanh của chúng tôi và không còn làm việc cho công ty nữa.” Người phát ngôn của Hilton Anatole nói với Daily Beast rằng cá nhân này “không phải là nhân viên của Hilton.” Vụ này xảy ra sau khi hệ thống khách sạn Hilton loại bỏ một khách sạn ở Minnesota khỏi hệ thống của mình sau khi khách sạn này bị cáo buộc từ chối đón nhận các đặc vụ ICE trong bối cảnh hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang gia tăng trong khu vực. Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp cả nước sau vụ một đặc vụ ICE bắn chết bà mẹ ba con Renee Nicole Good ở Minneapolis vào ngày 7 tháng 1.

.

---- Cà phê, trà và nước trên phi cơ nhiều vi khuẩn, hại sức khỏe. Lần tới khi bạn muốn uống một tách cà phê ở độ cao 30.000 feet, bạn có thể nên suy nghĩ kỹ. Trung tâm phi lợi nhuận về Thực phẩm như Thuốc và Tuổi thọ (Center for Food as Medicine & Longevity) đã phân tích hơn 35.000 mẫu nước trên máy bay từ 10 hãng hàng không lớn và 11 hãng hàng không khu vực của Mỹ trong suốt ba năm và kết luận rằng hành khách nên uống nước đóng chai và bỏ qua cà phê và trà, theo báo cáo của CBS News. Nghiên cứu cũng cảnh báo mọi người không nên sử dụng nước từ vòi trong nhà vệ sinh máy bay, thay vào đó nên sử dụng nước rửa tay khô có ít nhất 60% cồn.

Nhóm này lập luận rằng chất lượng nước uống trên máy bay là một vấn đề sức khỏe cộng đồng thường bị bỏ qua nhưng rất quan trọng, dẫn đến các nguy cơ như bệnh đường tiêu hóa và tiếp xúc với vi khuẩn có hại. Nhìn chung, 2,7% mẫu thử dương tính với vi khuẩn coliform tổng số, có thể báo hiệu sự hiện diện của các sinh vật gây bệnh, và vi khuẩn E. coli được phát hiện 32 lần trên 21 hãng hàng không được nghiên cứu.

.

---- Walmart sẽ giao hàng bằng máy bay không người lái đến 40 triệu khách hàng tại 270 tiệm vào năm 2027. Wing và Walmart hôm Chủ nhật đã công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái đến nhiều khu vực đô thị lớn hơn và hơn 150 cửa hàng Walmart nữa trong năm nay. Kế hoạch mở rộng này sẽ tăng gấp đôi số lượng thành phố có dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái của Walmart, dịch vụ mà 25% khách hàng hàng đầu đã sử dụng ba lần một tuần, trong khi tổng số đơn hàng giao bằng máy bay không người lái đã tăng gấp ba lần trong khoảng thời gian sáu tháng năm ngoái.

.

Các khu vực dịch vụ mới bao gồm Los Angeles, St. Louis, Cincinnati và Miami, trong khi dịch vụ đã hoạt động ở tây bắc Arkansas, khu vực đô thị Dallas-Fort Worth và Atlanta, dự kiến sẽ bắt đầu ở Houston vào ngày 15 tháng 1 và đã được công bố cho Charlotte, Orlando và Tampa, theo một thông cáo báo chí.

.

Walmart bắt đầu thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái của Wing tại Bentonville vào năm 2021, thực hiện khoảng 150.000 đơn hàng giao bằng máy bay không người lái, trước khi công bố vào tháng 6 năm 2025 rằng dịch vụ sẽ được mở rộng đến Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando và Tampa trong vòng 12 tháng tiếp theo.

.

Ban đầu, dịch vụ này có sẵn từ 100 cửa hàng ở tây bắc Arkansas và Dallas-Fort Worth cho khách hàng trong bán kính 6 dặm quanh cửa hàng. Dịch vụ đã được triển khai từ sáu cửa hàng Walmart ở Atlanta vào đầu tháng 12. Thông báo tháng 6 bao gồm kế hoạch cung cấp dịch vụ máy bay không người lái tại tất cả năm khu vực đô thị từ 100 cửa hàng vào một thời điểm nào đó trong năm nay, với việc mở rộng thêm bốn thành phố sẽ bổ sung thêm 150 địa điểm nữa.

Vào năm 2027, Wing cho biết trong thông cáo, dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái sẽ có sẵn từ hơn 270 địa điểm của Walmart tại các thành phố trên khắp nước Mỹ và phục vụ khoảng 40 triệu người.

.