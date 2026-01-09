Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần, Chồng, Cha và Ông của chúng tôi: Võ Sư ĐẶNG THÔNG PHONG, Pháp danh PHỔ AN LẠC, Huyền Đai Đệ Thất Đằng Hiệp Khí Đạo Aikikai, Chủ Tịch Aikido Tenshinkai Federation, Huyền Đai Đệ Lục Đẳng Thái Cực Đạo, Huyền Đai Đệ Ngũ Đẳng Nhu Đạo, Quyền Chưởng môn Thiếu Lâm Hàn Bái Đường, Inductee - World Martial Arts Hall of Fame 1999, Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sinh ngày 10 tháng 2 năm 1935 tại Thừa Thiên, Huế, Việt Nam Tạ thế ngày 10 tháng 12 năm 2025 tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ Hưởng thượng thọ 90 tuổi.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc: Chồng, Bố, Anh, Ông của chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN THÂN,
Sinh ngày 02 tháng 5 năm 1948 tại Thái Bình, Việt Nam. Từ trần ngày 21 tháng 11 năm 2025 tại Irvine, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 77 tuổi.
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa: Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: Bà Quả Phụ ĐỖ ĐÌNH HOÀNH Khuê Danh NGUYỄN THỊ HAI Pháp Danh Diệu Thanh Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933 tại Việt Nam Đã từ trần vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11 năm 2025 (nhằm ngày 23 tháng 9 năm Ất Ty.) tại Bệnh Viện St Mary Long Beach California Hưởng Thọ 93 tuổi
Gia đinh chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hửu xa gần,
Chồng, Cha , Ông của chúng tôi là:
Bác Sĩ Đào Trọng Thể -
Nhà văn: Đào Như
Sinh tại Ấp Hà Thanh - Thành Phố Phan Rang - Tỉnh Ninh Thuận -
Việt Nam.
Đã từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại Ohio Hoa Kỳ .
( Nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Ất Tỵ)
Hưởng Thọ 90 Tuổi.
Tang Gia Đồng Khắp Báo.
Chư Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo:
● Linh Mục Rev. Ronald J. Gripshover, Jr., Chánh xứ Nhà thờ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Linh Mục Rev. Maurice Mei Akwa, Giáo xứ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Đức Ông Msgr. Patrick Dempsey, Giáo xứ St. Lawrence The Martyr, Alexandria, Virginia
● Linh Muc Rev. Sunny Joseph, Giáo xứ St. Timothy, Chantilly, Virginia
● Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Auckland, Tân Tây Lan