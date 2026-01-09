Trí Tuệ Nhân Tạo Được Sử Dụng Gia Tăng Trong Lĩnh Vực Di Trú



Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán.





Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.





Hai công cụ AI chính được sử dụng: StateChat và Hệ thống Phân loại Bằng chứng của Sở Di Trú.





StateChat: Đưa ra quyết định nhanh hơn,ít linh hoạt hơn. StateChat là một hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sử dụng. Nó giúp các viên chức lãnh sự nhanh chóng nắm bắtcác hướng dẫn chính sách, soạn thảo phản hồi và phân tích thông tin liên lạc nội bộ. Công cụ này hiện đang được các Lãnh sự quán sử dụng rộng rãi.





Điều này có nghĩa là:





· Các viên chức cấp chiếu khán có thể áp dụng các quy định nghiêm ngặt và nhất quán hơn, ít chỗ cho phán quyết cá nhân hoặc đưa ra các quyết định có tính linh hoạt “ngoài khuôn khổ”.





· Sự khác biệt giữa các lời khai hiện tại của đương đơn so với những thông tin đã cung cấp trong quá khứ có thể bị phát hiện nhanh hơn.





Công cụ Phân loại Bằng chứng của Sở Di Trú: Xét duyệt nhanh hơn, biên độ sai sót nhỏ hơn. Sở Di Trú sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có tên là Công cụ Phân loại Bằng chứng để phân loại và gắn nhãn các tài liệu được nộp kèm theo. Điều này giúp các viên chức xem xét hồ sơ nhanh hơn, nhưng cũng hạn chế tính linh hoạt.



Kết quả là:





· Các tài liệu được sắp xếp kém hoặc gắn nhãn sai có thể bị bỏ qua hoặc hiểu nhầm.

· Các bằng chứng quan trọng nhưng không phù hợp rõ ràng với các danh mục như dự tính ​​có thể ít được sự chú ý hơn.

· Hồ sơ có thể được duyệt xét quá nhanh khiến viên chức không kịp sử dụng phán đoán cá nhân để sửa lỗi.



Các đương đơn gửi một số lượng lớn tài liệu phải hết sức chú ý đến cách thức sắp xếp, dán nhãn và giải thích bằng chứng.



Những điểm chính





Khi trí tuệ nhân tạo trở thành một phần thường nhật trong việc đưa ra quyết định di trú, một số bài học đã trở nên rõ ràng:



· Tính nhất quán rất quan trọng đối với tất cả các đơn xin, cả trong quá khứ và hiện tại.

· Dữ liệu chính xác là quan trọng hơn bao giờ hết; những sai sót nhỏ có thể tạo ra những vấn đề lớn.

· Các lập luận dựa trên chính sách có thể an toàn hơn các lập luận sáng tạo.

· Hồ sơ nên được chuẩn bị để máy móc xem xét, chứ không chỉ dựa vào đánh giá của con người.



Trí tuệ nhân tạo có thể đẩy nhanh quá trình duyệt xét di trú, nhưng đồng thời nó không chấp nhận sai sót và cũng không chấp nhận những nội dung không được trình bày rõ ràng.



