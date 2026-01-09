Hôm nay,  

Bưu Chính Đan Mạch Ngưng Phát Thư Tay Sau 400 Năm

09/01/202600:00:00(Xem: 111)

dan mach
Đan Mạch có thể là quốc gia châu Âu đầu tiên chấm dứt việc phát thư tay do nhà nước đảm trách – nhưng e rằng sẽ không phải là nước cuối cùng.
 
Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này.

Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

“Chúng tôi đã là bưu chính của người Đan Mạch suốt 400 năm, nên việc khép lại phần này trong câu chuyện của mình là một quyết định rất khó khăn,” Kim Pedersen, tổng giám đốc PostNord Đan Mạch, nói trong thông cáo báo chí. Ông thẳng thắn nhìn nhận: người Đan Mạch ngày càng sống trong không gian số, thư tay vì thế thưa dần đến mức không còn là một thị trường có thể sinh lợi.

Từ nay, những ai còn muốn gửi thư tại Đan Mạch có thể nhờ đến công ty tư nhân Dao. Theo tường thuật của The Guardian, người gửi phải mang thư trực tiếp đến điểm nhận của Dao hoặc trả thêm phí để được đến thu tận nơi. Dao cho biết họ dự trù mở rộng hoạt động trong năm tới, với số lượng thư xử lý tăng từ khoảng 30 triệu lên 80 triệu bức.

Dịch vụ bưu chính Đan Mạch khởi sự từ năm 1624, khi vua Christian IV cho lập hệ thống phát thư đầu tiên, ban đầu gồm chín tuyến đường nối Copenhagen với các thị trấn nhỏ trong nước. Nhưng bước sang thế kỷ 21, thư tay dần lùi vào dĩ vãng. Đan Mạch hiện có hệ thống định danh số toàn quốc; mọi thông tri hành chính, công vụ đều được gửi qua mạng.


Theo số liệu của PostNord, lượng thư tại Đan Mạch đã giảm hơn 90% kể từ năm 2000, từ trên 1,4 tỷ bức xuống còn chưa tới 200 triệu. Riêng năm 2024, số thư phát giảm hơn 30% so với năm trước đó. PostNord cho rằng luật mới đẩy giá tem thư lên khoảng 4,5 đô-la Mỹ mỗi bức – một mức khiến người dân càng quay lưng với thư tay, như The Economist ghi nhận.

“Người Đan Mạch bây giờ hầu như không còn nhận thư,” ông Pedersen nói với BBC News. “Trung bình mỗi người chỉ nhận một bức thư mỗi tháng. Quá ít.” Trái lại, ông nói thêm, mua sắm trực tuyến lại bùng nổ mạnh mẽ, và PostNord buộc phải đi theo dòng chảy đó.

Từ khi công bố quyết định vào tháng Ba, PostNord đã tháo dỡ khoảng 1.500 thùng thư sơn đỏ quen thuộc trên khắp đất nước, đồng thời cho nghỉ việc 1.500 trong tổng số 4.600 nhân viên. Những thùng thư còn sử dụng được đang được bán với giá khoảng 315 đô-la Mỹ; loại cũ hơn thì khoảng 236 đô-la. Đã có chừng 1.000 thùng được bán ra, và khoảng 200 thùng khác sẽ được đem đấu giá đầu năm tới.

Đan Mạch có thể là quốc gia châu Âu đầu tiên chấm dứt việc phát thư tay do nhà nước đảm trách – nhưng e rằng sẽ không phải là nước cuối cùng. Nhiều hệ thống bưu chính khác, từ Hy Lạp, Canada cho đến Hoa Kỳ, cũng đang chật vật trước cùng một làn sóng suy thoái. “Đan Mạch là con chim hoàng yến trong hầm than,” giáo sư Marvin Ryder của Đại học McMaster nhận xét – một dấu hiệu báo trước cho những gì đang chờ các nền bưu chính truyền thống trên thế giới.
 

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

