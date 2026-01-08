Bản Tin Cà-Phê Sáng thứ Năm 8 tháng 1

MINNEAPOLIS, 7.1.2026 — Người dân thắp nến tưởng niệm Renee Nicole Good, nạn nhân xấu số, người mẹ ba con, 37 tuổi, bị đặc vụ ICE bắn chết trong chiến dịch bố ráp mới tại phía Nam thành phố. Ảnh nền: David Berding / Getty Images.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe.

-- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản.

-- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ.

-- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan.

-- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump.

-- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump.

-- Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Đả kích Stephen Miller Vụ Greenland.

-- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”.

-- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà.

-- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng.

-- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City.

-- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California.

-- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”.

-- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.000 Đô.

-- Báo Động: Nước Uống Trên Máy Bay Một Số Hãng Không Bảo Đảm.

-- RFK Jr. Cắt Ngân Khoản Năm Bang Dân Chủ Nói Vì Chống Gian Lận.

-- Zelenskyy: Hiệp Ước An Ninh Mỹ–Ukraine Sắp Hoàn Tất.





-- Minnesota: Renee Nicole Good, Bà Mẹ Ba Con, 37 Tuổi, Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Chức ICE Không Trong Lộ Trình Xe.





Cô Renee Nicole Good, 37 tuổi, đã bị một viên chức Cơ quan Di Trú và Thuế Quan Hoa Kỳ (Immigration and Customs Enforcement) bắn chết trong xe hơi sáng thứ Tư, trong lúc một toán ICE tiến hành bố ráp tại khu dân cư phía nam Minneapolis. Cô Good không phải là đối tượng của cuộc hành quân.





Theo các video do nhân chứng ghi lại và được Washington Post phân tích từng khung hình, viên chức ICE không đứng trực diện trước đầu xe khi nổ súng. Phân tích hình ảnh từ ba góc quay khác nhau cho thấy chiếc SUV của Good có lùi rồi tiến lên theo chiều đường một chiều; viên chức này kịp né sang bên và bắn ít nhất hai trong ba phát đạn từ hông xe khi xe lách qua. Video không cho thấy viên chức bị xe va trúng. Sau khi trúng đạn, xe của Good chạy thêm một đoạn ngắn rồi đâm vào một xe đậu bên đường. Viên chức ICE vẫn đi lại quanh hiện trường hơn một phút sau vụ nổ súng.





Ảnh chụp lại từ trang nhất tờ Washington Post.







Trước đó, video cho thấy các đặc vụ ICE tiến đến gần xe của cô và yêu cầu Good ra khỏi xe, một đặc vụ ICE đặt tay vào cửa kính xe của cô và giật tay nắm cửa nhưng không mở được. Những video hiện có không ghi lại đầy đủ diễn biến dẫn đến thời điểm chiếc xe bắt đầu lùi.





Sau sự việc, Tổng thống Donald Trump ngay lập tức nói rằng Good đã “cố tình và hung hãn” tông xe vào viên chức ICE, mô tả vụ nổ súng là tự vệ. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trước mặt báo chí cũng đưa ra nhận định tương tự, gọi đây là một hành vi “khủng bố nội địa,” nhưng không kèm theo chứng cứ công khai. Tòa Bạch Ốc sau đó không bình luận thêm, chỉ nhắc lại các phát biểu trước đó.





Renee Nicole Good là công dân Hoa Kỳ, mẹ của ba người con — một con gái 15 tuổi và hai con trai 12 và 6 tuổi. Bà tốt nghiệp ngành Anh văn tại Old Dominion University, từng đoạt giải Academy of American Poets Prize dành cho sinh viên đại học năm 2020. Trên mạng xã hội, bà tự nhận là nhà thơ, người viết, người mẹ, yêu điện ảnh và chơi guitar nghiệp dư. Gia đình cho biết bà đang sống cùng bạn đời tại khu Twin Cities.





Tối cùng ngày, hàng ngàn người đã tụ tập thắp nến tại Minneapolis để tưởng niệm Good và phản đối vụ nổ súng. Thượng nghị sĩ Tina Smith của Minnesota lên án sự việc và kêu gọi mở một cuộc điều tra “đầy đủ và vô tư,” đồng thời yêu cầu ICE rút khỏi tiểu bang.





Vụ nổ súng hiện đang do Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) và cơ quan điều tra hình sự tiểu bang Minnesota thụ lý. Các nhà chức trách liên bang đến nay chưa công bố danh tính viên chức ICE nổ súng, cũng chưa xác nhận chính thức tình trạng công dân của nạn nhân, dù gia đình và thượng nghị sĩ tiểu bang khẳng định Good là công dân Hoa Kỳ.

-- Bộ Nội An Muốn Người Venezuela Hồi Hương, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan.





Chính quyền Trump nói người Venezuela có thể hồi hương trong “hy vọng và ổn định,” nhưng nhiều người Venezuela tại Hoa Kỳ cho rằng nguy hiểm vẫn nguyên, vì guồng máy quyền lực của chế độ Maduro chưa tan rã, dù Nicolás Maduro đã bị lực lượng Hoa Kỳ bắt ngày 3 tháng Giêng.





Sebastian, kiến trúc sư 28 tuổi ở Miami, nói hy vọng bùng lên rồi tắt nhanh khi Trump công bố Washington đã trao đổi với Delcy Rodríguez để bàn việc điều hành Venezuela. Anh cho rằng nếu Hoa Kỳ phải đưa quân vào bắt người “chiếm quyền cai trị,” thì không thể nói Venezuela đã an toàn.





Sebastian đến Hoa Kỳ năm 2023 theo Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS), chương trình đã bị chính quyền Trump chấm dứt năm ngoái đối với hơn 600.000 người Venezuela, với lý do điều kiện trong nước đã cải thiện. Bộ Nội An giữ lập trường này; phát ngôn viên nói người mang TPS “nay có thể về nhà,” còn Kristi Noem nói Venezuela “hôm nay tự do hơn hôm qua,” và nhắc người hết TPS có thể nộp đơn xin tị nạn.





Luật sư di trú Lily Axelrod phản bác: xin tị nạn theo diện refugee phải ở ngoài Hoa Kỳ; người đang ở trong nước xin asylum, mà thủ tục càng khó sau khi chính quyền đình chỉ xét hồ sơ tị nạn từ tháng 11 năm ngoái.





Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Venezuela vì nguy cơ bị giam giữ tùy tiện, tra tấn, khủng bố, bắt cóc, bạo lực xã hội và hệ thống y tế suy sụp. Ngày thứ Hai, ít nhất 14 nhà báo (phần lớn thuộc truyền thông quốc tế) bị bắt tại Venezuela, theo Liên đoàn Nhà báo nước này; các báo cáo cũng cho thấy nhóm vũ trang thân chế độ đàn áp người ủng hộ việc lật đổ Maduro.





Luis Falcón, cựu thành viên Đội Danh Dự Tổng Thống Venezuela, sống tại Hoa Kỳ từ 2017, nói ông không thể về; ông từng bị đe dọa bỏ tù vì “phản quốc” sau khi tham gia biểu tình. Falcón cho rằng bắt giữ Maduro chỉ là “khởi đầu của đoạn cuối,” con đường chuyển tiếp còn dài; TPS cần được tái lập cho đến khi có chuyển tiếp quyền lực rõ ràng và an toàn.

Giới quan sát nói mâu thuẫn giữa tuyên bố an ninh của Washington và thực trạng tại Venezuela đang đẩy hàng trăm ngàn người vào thế tiến thoái lưỡng nan.





-- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump.





Một thăm dò YouGov công bố hôm Thứ Tư cho thấy đa số áp đảo cử tri Đảng Cộng Hòa nay tán đồng việc Hoa Kỳ dùng quân lực đánh vào Venezuela và bắt Nicolás Maduro, trái ngược hẳn với thái độ dè dặt trước đây. Gần ba phần tư cử tri Cộng Hòa nói họ ủng hộ (ít hay nhiều) việc dùng quân lực để “xâm nhập” Venezuela; 78% tán thành việc dùng quân lực để bắt Maduro.





Mức ủng hộ ấy tăng vọt chỉ trong ít ngày: khảo sát Economist–YouGov thực hiện 2–5 tháng 1 cho thấy 53% cử tri Cộng Hòa ủng hộ dùng quân lực; khảo sát 20–22 tháng 12 là 43%; còn vào tháng 9–10 chỉ khoảng ba phần mười. Trong toàn thể người trưởng thành Hoa Kỳ, khuynh hướng lại ngược: 51% chống việc dùng quân lực “xâm nhập” Venezuela, và 46% không tán thành việc dùng quân đội để bắt Maduro.





Một thăm dò Reuters–Ipsos cũng ghi nhận khoảng cách đảng phái rất lớn: 65% cử tri Cộng Hòa ủng hộ hành động quân sự nhằm loại Maduro, so với 11% cử tri Đảng Dân Chủ và 33% toàn thể người được hỏi. Tuy vậy, ở câu hỏi “bước kế tiếp” cho Venezuela, hai phía gần như ngang nhau: 49% Đảng Dân Chủ và 48% Đảng Cộng Hòa nói nên có bầu cử mới.





-- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Với Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump.





Sau gần một năm kiềm chế trước các cú sốc từ Washington, châu Âu lần đầu đồng loạt cứng rắn, nói Greenland không phải thứ để Hoa Kỳ mặc cả hay chiếm đoạt. Đan Mạch cùng lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh ra tuyên bố chung: tương lai Greenland “chỉ thuộc về Đan Mạch và Greenland.”





Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo bất cứ hành động nào của Hoa Kỳ nhằm vào Greenland — lãnh thổ thuộc vương quốc Đan Mạch hơn 300 năm — sẽ là dấu chấm hết cho NATO. Greenland (khoảng 57.000 dân, phần lớn là người bản địa) nhiều lần nói không bán và không chấp nhận một hình thức cai trị mới từ bên ngoài.





Phía Bạch Ốc phát tín hiệu trái ngược: Ngoại trưởng Marco Rubio nói Trump muốn mua Greenland, giảm nhẹ khả năng dùng vũ lực; Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói Washington theo đường ngoại giao. Nhưng các phát biểu trong nội bộ Bạch Ốc rằng Greenland “nên thuộc Hoa Kỳ vì an ninh” khiến châu Âu lo ngại.





Giới phân tích nhận định căng thẳng Greenland phơi bày giới hạn của chiến lược xoa dịu. Viễn cảnh một thành viên mạnh nhất gây áp lực lên đồng minh bị xem là đe dọa nền tảng liên minh xuyên Đại Tây Dương.





Ít ai tin châu Âu sẽ đối đầu quân sự với Hoa Kỳ vì Greenland, nhưng việc khả năng ấy được đem ra bàn cho thấy quan hệ Mỹ–Âu đang mong manh nhất trong nhiều thập niên.





-- Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa Chỉ Trích Stephen Miller Về Phát Biểu Greenland.





Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Thom Tillis chỉ trích Stephen Miller sau khi Miller nói Hoa Kỳ có “quyền” kiểm soát Greenland. Nói với CNN, Tillis bảo Miller hoặc phải hiểu rõ điều mình nói, hoặc nên rời chức.





Là trưởng khối Đảng Cộng Hòa trong Nhóm Quan Sát Thượng Viện về NATO từ 2018, Tillis cảnh báo lời lẽ như vậy có thể làm hại NATO và vô tình gửi tín hiệu có lợi cho Nga và các đối thủ khác.





Trên sàn Thượng Viện, Tillis gay gắt gọi các tuyên bố về Greenland là “vô lý” và “nghiệp dư,” làm chệch dư luận khỏi các việc khác của chính quyền, trong đó có chiến dịch tại Venezuela.





Tillis nhấn mạnh Hoa Kỳ phải tôn trọng chủ quyền Đan Mạch, đồng minh NATO đã góp quân đáng kể sau 11/9/2001.







-- Trump Đề Nghị Tăng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ Mỹ Kim, Viện Dẫn “Thời Cuộc Hiểm Hóc”.





Tổng thống Donald Trump đề nghị nâng chi tiêu quân sự năm 2027 lên 1.500 tỷ mỹ kim, tăng mạnh so với 901 tỷ của năm 2026, nói thế giới đang bước vào “thời điểm rối ren và hiểm nghèo.”





Đề nghị đến sau chiến dịch quân sự bắt Nicolás Maduro và đưa về Hoa Kỳ; lực lượng Mỹ vẫn tập trung ở vùng biển Caribê. Gần đây Trump cũng nói đến khả năng kiểm soát Greenland vì an ninh, không loại trừ hành động quân sự tại Colombia, trong khi Marco Rubio cảnh báo Cuba “lâm nguy.”





Trump nói ngân sách mới nhằm xây dựng lực lượng quân sự “giấc mộng đã chờ lâu,” và viện dẫn nguồn thu thuế quan áp lên cả đồng minh lẫn đối thủ. Theo Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, thuế quan và thuế tiêu thụ năm qua gần 289 tỷ mỹ kim, tăng mạnh so với 2024, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng vẫn không đủ cho mọi cam kết chi tiêu.





Cùng ngày, Trump đe dọa cắt hợp đồng quốc phòng với Raytheon nếu tập đoàn không chấm dứt mua lại cổ phiếu và tăng đầu tư sản xuất. Ông ký sắc lệnh yêu cầu Ngũ Giác Đài rà soát các nhà thầu bị cho là giao hàng chậm, đầu tư yếu nhưng vẫn trả cổ tức và mua cổ phiếu quỹ; hợp đồng tương lai phải hạn chế thực hành này khi chưa hoàn thành nghĩa vụ.





Phát biểu của Trump khiến cổ phiếu nhiều tập đoàn quốc phòng lớn sụt trong phiên giao dịch.





-- Trump Muốn Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Mua Nhà “đơn”, Nhắm Giảm Áp Lực Giá Nhà.





Tổng thống Donald Trump nói ông muốn Quốc hội ngăn các quỹ tài chính lớn và giới đầu tư Phố Wall tiếp tục mua thêm nhà đơn lập (single house), xu hướng bị cho là đẩy giá nhà và tiền thuê lên cao, làm người mua nhà lần đầu khó chen chân.





Trong thông điệp đăng hôm thứ Tư, Trump nhắm vào các công ty được Wall Street hậu thuẫn thu gom nhà rồi cho thuê. Ông chưa nêu biện pháp cụ thể, nói sẽ trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới; chủ trương chỉ nhằm chặn mua thêm, không buộc bán số nhà đang nắm.





Nhiều nhà quan sát nói tác động có thể không lớn vì các tổ chức lớn chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số nhà đơn lập cho thuê, còn lại do chủ nhỏ nắm giữ.





Dẫu vậy, phát biểu của Trump làm cổ phần một số tập đoàn như Blackstone, Invitation Homes và American Homes for Rent sụt; giới phân tích dự báo nếu đẩy đến nơi, Nhà Trắng sẽ gặp chống đối mạnh từ giới tài chính và các đồng minh của họ trong Quốc hội.





-- Tháp Dinh Dưỡng Mới Của RFK Jr. Đặt Thịt, Phô Mai Và Rau Quả Lên Đầu Bảng.





Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. công bố hướng dẫn dinh dưỡng mới, với tháp thực phẩm đảo ngược: thịt đỏ, phô mai, rau và trái cây ở tầng trên cùng.

Kennedy nói hướng dẫn mới nhấn mạnh “thực phẩm nguyên chất,” tăng đạm và chất béo lành mạnh, giảm mạnh đường và thực phẩm chế biến công nghiệp; ông cho rằng khuyến cáo trước đây đã “oan uổng” chất béo bão hòa.





Tháp mới hạ vai trò ngũ cốc nguyên hạt xuống đáy, đưa sữa và sản phẩm từ sữa lên vị trí nổi bật, mở đường cho sữa nguyên kem và phô mai trong bữa ăn học đường. Chính quyền nói cách tiếp cận này có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng khi hơn 70% người trưởng thành Hoa Kỳ thừa cân hoặc béo phì.





Nhiều chuyên gia dinh dưỡng phản bác, nói tháp mới đi ngược hàng chục năm nghiên cứu khuyên hạn chế mỡ bão hòa để giảm nguy cơ bệnh tim; các hiệp hội y khoa vẫn nhấn mạnh mỡ bão hòa không nên quá 10% tổng năng lượng mỗi ngày.





Dù gây tranh luận, hướng dẫn này ảnh hưởng rộng vì chi phối thực đơn trường học, căn cứ quân sự và các chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang.





-- Hai Người Thiệt Mạng Trong Vụ Nổ Súng Tại Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Ở Salt Lake City.





Một vụ nổ súng tối thứ Tư tại bãi đậu xe của cơ sở thuộc The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ở Salt Lake City làm hai người thiệt mạng và sáu người bị thương. Khi nổ súng xảy ra, hàng chục người đang dự tang lễ bên trong; tất cả nạn nhân đều là người trưởng thành.





Cảnh sát nói chưa bắt được nghi can. Cảnh sát trưởng Brian Redd nói chưa thấy dấu hiệu đây là tấn công vì thù ghét tôn giáo và cũng không bị xem là ngẫu nhiên.





Nhân chứng kể nghe nhiều phát súng và thấy người bị thương nằm trên mặt đất, người khác cố cứu giúp; khoảng một trăm xe công lực và trực thăng có mặt.





Thị trưởng Erin Mendenhall lên án bạo lực bên ngoài nơi thờ phượng, đặc biệt trong buổi tưởng niệm. Phía nhà thờ nói đang hợp tác với cơ quan công lực và bày tỏ quan ngại sâu sắc.





-- Chính Quyền Trump Dự Trù “Đóng Băng” Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California.





Chính quyền Trump dự trù đóng băng khoảng 10 tỷ mỹ kim ngân khoản liên bang cho các gia đình lợi tức thấp tại California và bốn tiểu bang khác do phía Đảng Dân Chủ điều hành, đồng thời nói sẽ điều tra các cáo buộc gian lận chưa nêu rõ tại California.





Bước đi này diễn ra sau khi chính quyền đình chỉ toàn bộ ngân khoản liên bang cho chương trình giữ trẻ tại Minnesota, nói có gian lận. Thống đốc Minnesota Tim Walz thừa nhận có gian lận nhưng cáo buộc Trump và đồng minh lợi dụng khủng hoảng; cùng ngày Walz tuyên bố không ra tái tranh cử.





Các viên chức liên bang giấu tên nói có lo ngại phúc lợi bị chuyển sai trái cho người không có quy chế công dân. Trump đăng trên Truth Social nói tham nhũng tại California còn nặng hơn Minnesota và đã bắt đầu điều tra; Trump chỉ trích Thống đốc Gavin Newsom nhưng không nêu chi tiết.





Giới quan sát nói đóng băng ngân khoản giữ trẻ sẽ gây ảnh hưởng mạnh vào gia đình lao động tại California, trong lúc căng thẳng giữa liên bang và các tiểu bang do phía Đảng Dân Chủ lãnh đạo tăng thêm.





-- Hoa Kỳ Cam Kết Kiểm Soát Việc Bán Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”.





Chính quyền Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ kiểm soát dòng chảy dầu hỏa Venezuela trong thời hạn không xác định, nhằm tái định hình ngành dầu khí và lôi kéo công ty Mỹ đầu tư.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói dầu Venezuela sẽ được phép lưu thông trở lại nhưng chỉ để đưa vào các nhà máy lọc dầu tại Hoa Kỳ. Việc bán dầu do chính phủ Mỹ thực hiện; tiền thu vào tài khoản do Hoa Kỳ kiểm soát rồi “chuyển ngược về Venezuela để phục vụ người dân.” Wright nói cơ chế này tạo “đòn bẩy và kiểm soát” doanh thu và Hoa Kỳ sẽ giữ quyền kiểm soát “vô thời hạn.”





Marco Rubio nói Venezuela hầu như không còn chọn lựa khác vì chỉ có Hoa Kỳ mới cho phép xuất khẩu dầu tạo nguồn thu. Trump cũng viết trên Truth Social rằng Venezuela sẽ chỉ mua hàng “sản xuất tại Hoa Kỳ” bằng nguồn tiền từ thỏa thuận dầu mới; hàng chục triệu thùng dầu bị phong tỏa sẽ chuyển sang nhà máy lọc dầu Mỹ.





Kế hoạch này bị phía Đảng Dân Chủ chỉ trích, nói Washington dùng dầu hỏa như công cụ điều khiển kinh tế, chính trị Venezuela, có thể gây phản cảm và bất ổn lâu dài.





Chính quyền vẫn thúc các tập đoàn dầu khí Mỹ tính chuyện trở lại Venezuela, dù môi trường chính trị và pháp lý vẫn bị xem là nhiều rủi ro.





-- Giáo Sư Bị Sa Thải Vì Bài Đăng Về Charlie Kirk Được Nhận Lại Chức, Lãnh 500.000 Mỹ Kim.





Darren Michael, phó giáo sư diễn xuất kiêm đạo diễn tại Austin Peay State University, được phục chức sau khi bị cho thôi việc vì bài đăng mạng xã hội liên quan Charlie Kirk hồi mùa thu năm ngoái. Trường đồng ý bồi thường 500.000 mỹ kim trong thỏa thuận dàn xếp; Michael trở lại vị trí có nhiệm kỳ từ 30 tháng 12 năm 2025.





Truyền thông địa phương nói thỏa thuận còn gồm khoản hoàn trả chi phí tư vấn tâm lý; nhà trường không công bố chi tiết.





Sự việc bắt nguồn sau khi Charlie Kirk bị bắn chết tại Utah tháng 9 năm ngoái. Michael đăng lại ảnh chụp bài báo 2023, trong đó Kirk từng nói cái chết vì súng đạn là cái giá xã hội Mỹ chấp nhận để bảo vệ Tu chính án Thứ Hai; bài đăng bị cho là thiếu nhạy cảm.





Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn chỉ trích công khai và kêu gọi nhà trường phản ứng. Ban giám hiệu cho Michael thôi việc, nói bài đăng không phù hợp “tinh thần tôn trọng và nhân phẩm con người.”





Việc dàn xếp diễn ra trong bối cảnh nhiều nơi từng kỷ luật nhân viên vì phát biểu liên quan cái chết của Kirk, kéo theo kiện tụng về Tu chính án Thứ Nhất; giới quan sát cho rằng quyết định này có thể tạo tiền lệ đáng chú ý trong tranh chấp tự do ngôn luận ở môi trường học thuật.





-- Nghiên Cứu Báo Động: Một Số Hãng Hàng Không Phục Vụ Nước Uống Không Bảo Đảm.





Khảo sát mới cảnh báo nước uống trên nhiều chuyến bay tại Hoa Kỳ có thể không đạt tiêu chuẩn vệ sinh; nhóm nghiên cứu khuyến cáo hành khách dùng nước đóng chai và tránh cà phê, trà pha sẵn trên phi cơ.





Center for Food as Medicine & Longevity dựa trên hơn 35.000 mẫu nước thu thập trong ba năm từ 21 hãng. Kết quả: 2,7% mẫu có vi khuẩn coliform; E. coli cũng xuất hiện nhiều chục lần.





Trong nhóm hãng lớn, American Airlines, JetBlue và Spirit bị xếp thấp; Delta và Frontier đứng đầu bảng.





Nhóm nghiên cứu nói nước trên phi cơ là vấn đề y tế công cộng vì có thể gây rối loạn tiêu hóa và phơi nhiễm vi khuẩn. Từ 2011, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) buộc các hãng kiểm tra vi khuẩn và súc rửa bồn nước định kỳ, nhưng báo cáo nói việc chế tài vi phạm hiếm.





Các hãng liên quan khẳng định tuân thủ quy định liên bang và đặt an toàn hành khách lên hàng đầu.





-- RFK Jr. Nói Năm Tiểu Bang Do Phía Dân Chủ Điều Hành Bị Đóng Băng Ngân Khoản Vì “Không Hợp Tác” Chống Gian Lận.





Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. nói quyết định đóng băng 10 tỷ mỹ kim ngân khoản liên bang cho Minnesota, California, New York, Illinois và Colorado là vì các tiểu bang “không hợp tác” trình bày kế hoạch chấm dứt gian lận.





Kennedy nói họ không bị nhắm vì chính trị, mà vì từ chối đưa biện pháp cụ thể; ông nói “cách tốt nhất để giúp gia đình nghèo là dẹp bỏ gian lận.”





HHS loan báo tạm ngưng 10 tỷ mỹ kim hôm thứ Ba, sau quyết định đình chỉ ngân khoản giữ trẻ tại Minnesota vì bị cho là gian lận diện rộng.





Chính quyền Trump chưa đưa chứng cứ công khai về gian lận tương tự tại bốn tiểu bang còn lại, dù Trump nói đã khởi sự điều tra California.





Kennedy nói nếu có kế hoạch khả thi, ngân khoản sẽ không bị cắt; đóng băng kéo dài “tùy thuộc vào họ.”

-- Zelenskyy: Văn Kiện Bảo Đảm An Ninh Mỹ–Ukraine Gần Hoàn Tất.





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói văn kiện song phương về bảo đảm an ninh giữa Kyiv và Washington “gần như hoàn chỉnh” và sẽ hoàn tất ở cấp cao nhất với Tổng thống Donald Trump. Ông nói các cuộc gặp tại Paris tuần này bàn các điểm còn phức tạp trong khuôn khổ hòa bình và Kyiv đã đưa giải pháp.





Zelenskyy kêu gọi tăng sức ép với Nga sau các đợt oanh kích nhắm hạ tầng năng lượng, nói giá trị bảo đảm an ninh phải được chứng tỏ ngay từ lúc này.





Ông nói còn bất đồng về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và yêu sách lãnh thổ của Moscow ở miền đông, nhưng phía Mỹ sẽ tiếp xúc Nga để thăm dò thiện chí chấm dứt chiến tranh.