PHÂN ƯU Được tin Thân phụ của bạn Doãn Quốc Hưng là: Nhà văn, nhà giáo DOĂN QUỐC Sỹ Pháp danh Hạnh Tuệ Đã qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, California Hưởng thọ 103 tuổi Tang lễ được tổ chức tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, California vào ngày 01 tháng 11 năm 2025. Các bạn học lớp C3 niên khóa 73-80 trường Trung Học Petrus Ký -Lê Hồng Phong Sài Gòn xin được thành kính phân ưu cùng bạn Doãn Quốc Hưng và gia quyến. Nguyện hương linh của bác trai sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.