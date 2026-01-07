Bản Tin Cà Phê Sáng Thứ Tư 7 Tháng Giêng

Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’

Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga

Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia

Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’

Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix

Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’

Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống

Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine

Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social Media rằng Venezuela sẽ gửi từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu, tương đương với sản lượng khai thác hàng ngày trong tối đa hai tháng, đến Hoa Kỳ, và ông ta sẽ kiểm soát lợi nhuận từ những giao dịch này. (Minh họa: Việt Báo)





Mỹ Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’

Bộ trưởng Năng Lượng Chris Wright cho biết hôm Thứ Tư 7 /1, Hoa Kỳ có kế hoạch duy trì quyền kiểm soát đáng kể đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela, bao gồm cả việc giám sát việc bán sản lượng dầu của nước này "vô thời hạn.”

New York Times dẫn lời ông Wright Wright phát biểu tại hội nghị năng lượng của Goldman Sachs gần Miami: “trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bán sản lượng dầu khai thác từ Venezuela ra thị trường.”

Những phát biểu của ông Wright được đưa ra sau khi Trump tuyên bố vào cuối ngày Thứ Ba rằng Venezuela sẽ sớm chuyển giao hàng chục triệu thùng dầu cho Hoa Kỳ.

Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social Media rằng Venezuela sẽ gửi từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu, tương đương với sản lượng khai thác hàng ngày trong tối đa hai tháng, đến Hoa Kỳ, và ông ta sẽ kiểm soát lợi nhuận từ những giao dịch này.

Hiện vẫn chưa rõ chính quyền Trump sẽ dựa trên cơ sở pháp lý nào để thực hiện kế hoạch này. Tính đến sáng thứ Tư, các nhà lãnh đạo ở Caracas, thủ đô của Venezuela, vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về kế hoạch của chính phủ Mỹ.

Mỹ Thu Giữ Hai Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga

Hoa Kỳ đã thực hiện một chiến dịch để thu giữ hai tàu chở dầu treo cờ Nga có liên quan đến Venezuela, sau một cuộc truy đuổi kéo dài nhiều tuần trên vùng biển quốc tế. Theo một quan chức Mỹ nói với NBC News.

Con tàu thứ nhất, hiện mang tên Marinera, trước đây là Bella 1, đã bị lực lượng Mỹ kiểm soát vào thứ Tư, do Bộ Nội An dẫn đầu chiến dịch và có sự hỗ trợ của quân đội Mỹ. Tháng trước, con tàu từng bị Tuần duyên Mỹ theo dõi ngoài khơi Venezuela.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội An Kristi Noem thông báo lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm một tàu chở dầu khác ở vùng biển Caribe. Theo một nguồn tin của ABC News, các tàu chiến của Nga cũng hiện diện trong khu vực khi chiến dịch diễn ra.

Marinera nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ tháng 6/2024, bị cáo buộc là một phần của “đội hắc tàu” giúp Venezuela né tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Mỹ cho rằng con tàu đã treo cờ giả và đang chịu lệnh tịch thu tư pháp. Vụ việc trở thành điểm nóng mới trong căng thẳng giữa Washington và Moscow, khi Nga chỉ trích sự theo dõi của Mỹ là “không tương xứng” và khẳng định tàu hoạt động hợp pháp trong vùng biển quốc tế.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường phong tỏa các chuyến hàng dầu bị trừng phạt của Venezuela và đã thu giữ thêm hai tàu khác gần đây. Đồng thời, nhiều tàu chở dầu từng hoạt động gần Venezuela đã đổi cờ sang Nga, làm dấy lên lo ngại rằng các tàu này có thể tiếp tục làm suy yếu chiến lược trừng phạt của Mỹ.

Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ

Giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 1% sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ nộp từ 30 đến 50 triệu thùng dầu thô đang bị phong tỏa cho Hoa Kỳ. Thỏa thuận này cho phép Mỹ bán lượng dầu trị giá lên tới khoảng $3 tỷ USD đang bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu và trong kho chứa, đưa thêm nguồn cung vào một thị trường vốn đã dư thừa.

Sau thông tin trên, giá dầu Brent giảm xuống chỉ hơn $60 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ giảm 1,4% xuống còn $56,44 USD/thùng. Hành động này làm gia tăng áp lực giảm giá dầu, trong bối cảnh năm ngoái thị trường đã ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19 do sản lượng toàn cầu vượt nhu cầu.

Việc Mỹ tiếp quản dầu của Venezuela cũng làm dấy lên lo ngại về gián đoạn xuất khẩu dầu sang Trung Quốc – quốc gia hiện tiêu thụ khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Venezuela. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ, cho rằng yêu cầu của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Venezuela.

Trump cho biết nguồn thu từ dầu sẽ do ông kiểm soát nhằm phục vụ lợi ích của cả Mỹ và Venezuela, đồng thời kêu gọi mở cửa hoàn toàn ngành dầu mỏ Venezuela cho Mỹ và các công ty tư nhân. Tuy nhiên, giới phân tích hoài nghi khả năng Venezuela nhanh chóng khôi phục sản lượng, do hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, bất ổn chính trị kéo dài và nhu cầu đầu tư có thể lên tới hàng trăm tỷ USD trong nhiều thập niên.

Theo The Guaridan, các giám đốc điều hành của các công ty dầu mỏ Mỹ như Chevron, ConocoPhillips và ExxonMobil dự trù ​​sẽ gặp Trump tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu để thảo luận về kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela.

Chevron là công ty dầu mỏ duy nhất của Mỹ vẫn hoạt động tại quốc gia này sau khi tài sản của ConocoPhillips và Exxon bị quốc hữu hóa dưới thời cựu tổng thống Hugo Chávez vào giữa những năm 2000, một hành động mà theo Trump đơn phương mô tả là “vụ trộm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.” Ông ta nói: “Chưa từng có ai đánh cắp tài sản của chúng ta như họ. Họ đã lấy đi dầu mỏ của chúng ta. Họ đã lấy đi cơ sở hạ tầng và tất cả cơ sở hạ tầng đó đều đã mục nát và xuống cấp, và các công ty dầu mỏ sẽ đến và xây dựng lại nó.”

Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro

Dân Chủ? Dầu Mỏ? Có vẻ như lý do dẫn đến cuộc không kích Venezuela vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến Pháp Mỹ đã được chính tổng thống tiết lộ. Trong bài phát biểu trước đảng Cộng Hòa hôm Thứ Ba, Trump nói rằng Maduro là “một kẻ bạo lực – hắn ta đứng đó và cố gắng bắt chước điệu nhảy của tôi.”

Những bình luận của Trump được đưa ra sau khi tờ The New York Times đưa tin vào cuối tuần rằng “Maduro liên tục thể hiện những điệu nhảy công khai và những biểu hiện thờ ơ khác của ông ta trong những tuần gần đây” đã khiến Trump tin rằng ông ta không coi trọng những lời đe dọa của chính quyền mình, theo hai nguồn tin giấu tên quen thuộc với diễn tiến đưa ra quyết định cho biết.

Truyền thông gần đây đăng tải hình ảnh cựu tổng thống Maduro đã nhảy múa trong các lần xuất hiện trước công chúng nhiều lần, thường bắt chước những động tác nhảy đặc trưng của Trump.

Vài ngày trước khi bị bắt giữ, sau khi Mỹ dùng bằng máy bay không người lái tấn công vào một cơ sở cảng được cho là do các băng đảng ma túy sử dụng, Maduro đã nhảy múa trên sân khấu theo điệu nhạc và lặp đi lặp lại câu “không có chiến tranh điên rồ” bằng tiếng Anh.

Forbes cho biết Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phủ nhận tầm quan trọng của các hoạt động của chính quyền Trump ở Venezuela, khẳng định rằng Mỹ sẽ không chiếm đóng Venezuela hoặc khai triển quân đội Mỹ đến đó. "Đây không phải là một cuộc thay đổi chế độ. Đây là yêu cầu thay đổi hành xử của một chế độ... Chúng tôi không dự tính ​​sẽ có quân đội trên mặt đất,” ông Johnson nói với CNN hôm thứ Ba.

Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia

Theo Decision Desk HQ, ứng cử viên đảng Dân Chủ Mike Jones đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đặc biệt tranh ghế thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia khu vực Richmond vào tối Thứ Ba. Theo tin, Jones đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng Hòa John Thomas để kế nhiệm Ghazala Hashmi, người sẽ trở thành phó thống đốc bang Virginia.

Đảng Dân Chủ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại khu vực này, nơi cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng với cách biệt 30 điểm vào năm 2024. Nhưng chiến thắng của Jones rất đáng chú ý vì đảng này chỉ chiếm đa số mong manh 21-19 ghế trong thượng viện và cần mọi phiếu bầu để thúc đẩy các sửa đổi hiến pháp về phân chia khu vực bầu cử, quyền sinh sản và các vấn đề quan trọng khác.

Chiến thắng hôm thứ Ba cũng sẽ tiếp thêm động lực cho đảng Dân Chủ sau một loạt chiến thắng và kết quả vượt trội gần đây, bao gồm cả ở Virginia, nơi họ đã giành lại chức thống đốc.

“Chiến thắng của Mike Jones tối nay là một bằng chứng nữa cho thấy đảng Dân Chủ – những người vẫn tập trung vào việc giảm chi phí cho hộ gia đình – đang có đà thắng lợi trên khắp cả nước,” Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin cho biết trong một tuyên bố. “Trong hết cuộc bầu cử này đến cuộc bầu cử khác, cử tri đang từ chối Donald Trump và chương trình nghị sự không khả thi, xa rời thực tế của ông ta, và thay vào đó đặt niềm tin vào đảng Dân Chủ, những người sẽ đấu tranh cho các gia đình lao động thay vì các tỷ phú.”

Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Thứ Ba cản báo đảng Cộng Hòa phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội năm 2026, nếu không ông sẽ bị đảng Dân Chủ luận tội.

"Mấy ông phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì nếu chúng ta không thắng, thì họ sẽ tìm ra lý do để luận tội tôi," Trump nói với các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa tại một cuộc họp kín ở Washington. "Tôi sẽ bị luận tội."

Trước cuộc bầu cử Tháng Mười Một, một sự kiện có thể làm chậm lại kế hoạch của Trump và khiến ông ta phải đối mặt với các cuộc điều tra của Quốc Hội, Trump đã trêu chọc và thúc giục các đồng minh đang kiểm soát Hạ Viện Mỹ với tỷ lệ sít sao. Trump đề nghị rằng hãy gạt bỏ những khác biệt và nói nhiều hơn các chính chiến lược của Trump về giới tính, chăm sóc sức khỏe và tính toàn vẹn của bầu cử cho các cử tri Mỹ đang tức giận về chi phí sinh hoạt.

"Người ta nói rằng khi thắng cử tổng thống, tức sẽ thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ," Trump nói. "Tôi ước gì ai đó có thể giải thích cho tôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong tâm trí của công chúng."

Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix

Warner Bros. Discovery (WBD) đã chính thức bác bỏ đề nghị thâu tóm sửa đổi từ Paramount Skydance, khẳng định tiếp tục cam kết với thỏa thuận trị giá 82,7 tỷ USD đã ký với Netflix vào Tháng Mười Hai, theo NBC. Theo WBD, đề nghị mới nhất của Paramount vẫn “kém hấp dẫn” hơn thỏa thuận với Netflix về nhiều mặt quan trọng, bao gồm giá trị, mức độ chắc chắn và rủi ro thực hiện.

Chủ tịch WBD Samuel Di Piazza nhận định đề nghị của Paramount tiềm ẩn nhiều chi phí, rủi ro và sự bất định, đặc biệt là nguy cơ gây tổn hại lớn đến giá trị cổ đông nếu thương vụ không thể hoàn tất. Ban lãnh đạo WBD nhấn mạnh quá trình xem xét đã được tiến hành chặt chẽ với sự hỗ trợ của các cố vấn tài chính và pháp lý độc lập. CEO David Zaslav cũng khẳng định các kế hoạch hoạt động và ưu tiên chiến lược của công ty cho năm 2026 không thay đổi.

Trước đó, Paramount Skydance đã nâng giá chào mua và bổ sung bảo lãnh cá nhân từ tỷ phú Larry Ellison, nhưng vẫn không thuyết phục được WBD. Trong khi đó, Netflix tiếp tục triển khai thỏa thuận đã ký, theo đó sẽ mua cổ phần của WBD, còn mảng truyền hình cáp sẽ được tách ra thành công ty riêng.

Cuộc cạnh tranh này diễn ra trong bối cảnh ngành truyền thông và phát trực tuyến đang thay đổi mạnh mẽ, với áp lực lớn từ các “ông lớn” công nghệ như Netflix, Apple và Amazon. Dù Paramount cho rằng họ có thể xin phê duyệt pháp lý nhanh hơn, WBD cho rằng thỏa thuận với Netflix có lộ trình hoàn tất rõ ràng và cơ chế bảo vệ cổ đông tốt hơn.

Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’

Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng Hòa Rick Scott, Florida, một đồng minh thân cận của Trump, dự đoán chính phủ Cuba sẽ bị lật đổ “trong năm nay” hoặc “năm sau” khi lệnh cấm vận xuất khẩu dầu từ Venezuela của Mỹ đang gia tăng áp lực lên chế độ cộng sản Cuba.

“Tôi nghĩ điều đó có thể sẽ xảy ra trong năm nay, hoặc có thể năm sau. Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Tôi từng nghĩ Maduro sẽ bị lật đổ trước Giáng Sinh. Nhưng mọi chuyện kéo dài hơn một chút. Vì vậy, ai biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng chúng ta sẽ có dân chủ,” Scott nói trong một cuộc phỏng vấn với NewsNation.

“Đây sẽ là sự kết thúc của chế độ Díaz-Canel, chế độ Castro, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta đang trong quá trình chứng kiến ​​điều đó xảy ra,” Scott nói, đề cập đến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng đối với Cuba kết hợp với mối đe dọa can thiệp quân sự.

Donald Trump gần đây cũng dự đoán rằng Cuba “sắp sụp đổ” và lưu ý rằng các nhân viên an ninh Cuba ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã chết trong cuộc tấn công của Mỹ vào Caracas cuối tuần trước.

“Giờ đây, họ sẽ không còn nhận được tiền nữa. Họ sẽ không còn thu nhập nữa. Các bạn biết đấy, rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng ngày hôm qua,” Trump nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo cuối tuần.

“Cuba dường như sắp sụp đổ. Tôi không biết họ sẽ trụ vững được bao lâu, nhưng hiện tại Cuba không còn thu nhập nữa,” Trump tiếp tục nói. “Họ nhận được tất cả thu nhập từ Venezuela, từ dầu mỏ của Venezuela. Giờ họ không còn nhận được bất cứ thứ gì nữa.”

Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống

Con số 19 năm có vẻ như chưa phải là miên viễn đối với “thiên nga trắng” Nicole Kidman và chồng là nghệ sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy, Keith Urban. Cả hai thông báo họ đã chính thức đường ai nấy đi và chính thức độc thân, chấm dứt cuộc hôn nhân của một trong những vợ chồng quyền lực nhất làng giải trí.

Chánh án Stephanie J. Williams ở Nashville, Tennessee, cho biết trong hồ sơ tòa án rằng thỏa thuận phân chia tài sản và quyền nuôi con của cặp đôi là thỏa đáng, và chấp thuận đơn ly hôn của họ. Bà Williams viết rằng “tồn tại những khác biệt không thể hòa giải giữa hai bên, khiến việc tiếp tục cuộc hôn nhân trở nên không thực tế và không thể thực hiện được,’ theo AP.

Cả Kidman và Urban đều từ bỏ quyền xuất hiện tại phiên tòa. Cả hai đều 58 tuổi, có hai con gái tuổi vị thành niên. Đơn ly hôn của họ nêu rõ rằng họ có “những khó khăn trong hôn nhân và những khác biệt không thể hòa giải”.

Là hai trong số những ngôi sao lớn nhất đến từ Úc trong những thập niên gần đây, Kidman và Urban gặp nhau ở Los Angeles vào năm 2005 và kết hôn ở Sydney vào năm sau đó. Họ thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ trong suốt hai thập niên mối quan hệ của mình. Đây là hôn nhân đầu tiên của Urban và là cuộc hôn nhân thứ hai của Kidman, người đã kết hôn với Tom Cruise từ năm 1990 đến năm 2001.

Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine

Các đại diện Mỹ, Châu Âu và Ukraine đã họp tại Paris để thảo luận về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Ngày đàm phán đầu tiên được đánh giá tích cực, với phía Mỹ gọi đây là một “cột mốc quan trọng”, dù nhấn mạnh rằng hòa bình vẫn chưa gần kề.

Đáng chú ý, Anh và Pháp đã ký một tuyên bố cam kết gửi quân đến Ukraine để bảo vệ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm Thứ Ba, theo ABC. Hai nước dự kiến thiết lập các trung tâm quân sự và cơ sở bảo vệ trên khắp Ukraine nhằm hỗ trợ nhu cầu phòng thủ của nước này. Đức cũng cho biết không loại trừ khả năng tham gia, bao gồm triển khai lực lượng tại lãnh thổ NATO lân cận sau khi có lệnh ngừng bắn.

Ukraine khẳng định sẽ không chấp nhận thỏa thuận hòa bình nếu thiếu các bảo đảm an ninh ràng buộc từ phương Tây. “Liên minh Thiện chí” do Châu Âu dẫn dắt đang thúc đẩy các bảo đảm này, bao gồm cơ chế giám sát ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, tiếp tục viện trợ quân sự dài hạn và khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia để tái thiết quân đội Ukraine và răn đe Nga.

Nga phản đối mọi việc triển khai quân NATO tại Ukraine. Trong khi đó, vai trò của Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Trump tuyên bố loại trừ việc gửi quân, nhưng Washington sẵn sàng tham gia giám sát, bảo đảm an ninh và tái thiết.