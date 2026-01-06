Minh họa không tên

tôi cố tránh trăn trở

về những quyết định trong quá khứ

nhất là khi chưa sẵn sàng

khi dường như không còn lựa chọn nào khác

không còn cái tĩnh cái lặng để nghĩ suy

thú thật có những ngày rất phiền lòng

như cá mắc cạn

vẫy vùng tìm cách vượt thoát

nghe hơi thở gấp gáp dần tàn

mở rộng cung bậc tần số cảm xúc

chuyển tải trải nghiệm thể xác

chờ đợi kết thúc lỳ lợm

xoay quanh ̶ ̶ ̶ tất cả cùng một lúc

cái đẹp của sự không toàn bích

những vòng tròn kín

những vòng tròn hở

chuyển hóa và tái sinh

như cơn mưa vần vũ chợt đến

và đi trong thoáng chốc

để lại khoảng không tịch lặng an bình

và cách duy nhất để quên

là không muốn nhớ

là trộn lộn vọc khuấy vẩn đục ký ức

để mất hứng thú khơi dậy

ngọn lửa âm ỉ từ đống tro tàn.

Quảng Tánh Trần Cầm