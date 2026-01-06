vọc ký ức

06/01/202614:46:00(Xem: 198)

 

Tree
Minh họa không tên

 

tôi cố tránh trăn trở

về những quyết định trong quá khứ

nhất là khi chưa sẵn sàng

khi dường như không còn lựa chọn nào khác

không còn cái tĩnh cái lặng để nghĩ suy 

 

thú thật có những ngày rất phiền lòng

như cá mắc cạn

vẫy vùng tìm cách vượt thoát

nghe hơi thở gấp gáp dần tàn

mở rộng cung bậc tần số cảm xúc

chuyển tải trải nghiệm thể xác

chờ đợi kết thúc lỳ lợm 

 

xoay quanh  ̶ ̶ ̶  tất cả cùng một lúc

cái đẹp của sự không toàn bích

những vòng tròn kín

những vòng tròn hở

chuyển hóa và tái sinh

như cơn mưa vần vũ chợt đến

và đi trong thoáng chốc

để lại khoảng không tịch lặng an bình

 

và cách duy nhất để quên

là không muốn nhớ

là trộn lộn vọc khuấy vẩn đục ký ức

để mất hứng thú khơi dậy

ngọn lửa âm ỉ từ đống tro tàn.  

 

Quảng Tánh Trần Cầm 

Đêm Giáng sinh, ai cũng mơ giấc mơ về nhà, mời đọc 'Trên Đường Về Nhà" của Mohammed Moussa — một bản nhạc "I will be home for Christmas" của Gaza, nơi hành trình về nhà là nỗi đau thức tỉnh nhận ra không còn chốn trở về. Mohammed Moussa là thi sĩ người Palestine, sinh sống và sáng tác tại Gaza, ông là thành viên của Gaza Poets Society, một nhóm thi sĩ viết trong điều kiện bị phong tỏa, nơi thơ không nhằm kể lể bi kịch, mà ghi lại sự trống rỗng mà chiến tranh và bạo lực để lại trong đời sống thường ngày.
