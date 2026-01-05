Bài học từ một nhà sư tuyên úy trong quân đội Hoa Kỳ

Viết từ Fort Cavazos, Texas, Hoa Kỳ

Ngày 5 tháng 1/2026

Bài viết của Trung sĩ David Thomson

Đội truyền thông lưu động số 109



FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.

Ammartek hiện đang phục vụ tại Nhóm Hỗ trợ Khu vực 206, Bộ Tư lệnh Công binh Chiến trường 412, Lực lượng Dự bị Quân đội Hoa Kỳ. Thiếu tá Prasert Ammartek là thành viên của Đội Mục vụ Đơn vị (Unit Ministry Team), nơi Thầy hỗ trợ các vấn đề tôn giáo cho binh sĩ thuộc mọi tín ngưỡng, đảm bảo mọi người đều có những gì cần thiết để thực hành đức tin của mình, đặc biệt là trong các nhiệm vụ khó khăn.

Hiện tại, Thầy đang trong giai đoạn hai tháng của đợt luân chuyển chín tháng với Lữ đoàn Hỗ trợ Huy động tại đây, nơi Thầy là sĩ quan phụ trách tại nhà nguyện North Fort Hood. Ammartek gia nhập Quân đội năm 2011 với tư cách là ứng viên tuyên úy. Sau đó, Thầy theo học chủng viện và khóa đào tạo sĩ quan tuyên úy cơ bản (chaplain basic officer leader course), hoàn thành sớm hơn dự kiến, trong ba năm thay vì năm năm.

Phục vụ quân đội là truyền thống trong gia đình Thầy. Anh trai của Ammartek từng phục vụ trong Quân đội ở Thái Lan, và kinh nghiệm gia đình đó đã giúp định hình sự hiểu biết của Thầy về cuộc sống quân ngũ và kỷ luật.

Trước khi trở thành tuyên úy, Ammartek đã dành nhiều năm sống trong các tu viện, tuân theo truyền thống Phật giáo nghiêm ngặt ở Thái Lan. Các tu viện trong rừng tập trung vào sự giản dị, tĩnh lặng và tu dưỡng tâm trí, rất khác so với các tu viện thành phố hoặc cuộc sống hiện đại. Sự tương phản đó đã giúp định hình cách tiếp cận của Thầy đối với việc chăm sóc tinh thần.

Ammartek tin tưởng mạnh mẽ vào kỷ luật, không phải như một hình phạt, mà là một công cụ để phát triển bản thân. Trong Phật giáo, có một sự hiểu biết rằng khó khăn và đau khổ là một phần của cuộc sống. Ý tưởng này là một phần của Khổ đế, Chân lý Cao thượng thứ nhất, Dukkha, dạy rằng sự bất như ý và đau khổ tồn tại đối với tất cả mọi người.

Bài học đó trở nên thực tế trong một đợt triển khai khó khăn ở Trung Đông vào thời điểm đỉnh cao của COVID-19. Các binh sĩ phải chịu áp lực rất lớn và bị cô lập. Ammartek đã phản ứng bằng cách tổ chức các buổi thiền định.

“Tôi đã tổ chức các buổi thiền chánh niệm cho các binh sĩ để giúp họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc suy nghĩ quá nhiều,” Thầy nói. “Nhiều người tham gia hơn tôi mong đợi, và điều đó rất hữu ích cho họ.”



Thầy giải thích, chánh niệm giúp mọi người lọc bỏ suy nghĩ của mình. Nó làm giảm sự mơ hồ về tinh thần và cho phép những suy nghĩ lành mạnh hơn bén rễ. Thay vì bị choáng ngợp, các binh sĩ học cách nhận biết suy nghĩ của mình mà không bị chúng kiểm soát. “Hãy thử thách sức khỏe tinh thần của bạn trong quân đội,” Ammartek nói. “Thiền định không cần phải phức tạp, nhưng nó giúp ích rất nhiều trong việc xử lý những suy nghĩ mà chúng ta phải đối mặt suốt cả ngày.”

Và cũng không mất quá nhiều thời gian.

“Với 12 phút là khoảng thời gian hoàn hảo để thiết lập lại trạng thái tinh thần,” Thầy nói. “Chỉ trong 12 phút, tâm trí có thể chậm lại, tập trung lại và cảm thấy sảng khoái.”



Một phương pháp đơn giản là tập trung vào hơi thở. Một kỹ thuật khác mà Thầy thường sử dụng là quét toàn bộ cơ thể (full body scan).

“Tôi làm việc trong bệnh viện, và trong những năm qua, mọi người rất thích thực hiện bài tập quét toàn bộ cơ thể. Bạn bắt đầu từ đầu đến chân và tập trung vào mọi cảm giác. Đó là một cách tốt để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại và không chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực,” Ammartek nói. “Việc tâm trí lang thang là điều bình thường. Hãy hoàn thành suy nghĩ đó, rồi quay trở lại. Hãy quan sát.”

Kỷ luật được xây dựng thông qua những lựa chọn nhỏ hàng ngày. Binh lính đã thực hành điều này trong huấn luyện, các thói quen và làm việc nhóm. Tư duy tương tự có thể được sử dụng để quản lý căng thẳng, giữ sự tập trung và phản ứng bình tĩnh dưới áp lực. Bằng cách chậm lại, hít thở và hành động có chủ đích, binh lính có thể áp dụng điều này không chỉ trong quân đội mà còn trong cuộc sống hàng ngày.



Hình trên: Thiếu tá Prasert Ammartek, một tuyên úy thuộc Nhóm Hỗ trợ Khu vực 206, Bộ Tư lệnh Công binh Chiến trường 412, Lực lượng Dự bị Lục quân Hoa Kỳ, chụp ảnh chân dung sau buổi lễ tại Fort Hood, Texas, ngày 5 tháng 1 năm 2026. Ammartek, một nhà sư Phật giáo tu hành trong rừng suốt 19 năm, hiện là một tuyên úy quân đội, hỗ trợ binh lính thuộc mọi tín ngưỡng bằng cách cung cấp sự giúp đỡ tinh thần và hướng dẫn. Ông nhấn mạnh kỷ luật và sự tỉnh thức như những công cụ giúp binh lính quản lý căng thẳng, xây dựng khả năng phục hồi và duy trì sự minh mẫn trong môi trường khắc nghiệt. (Ảnh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ do Trung sĩ David Thomson chụp)

(Bản dịch: Nguyên Giác)

PUBLIC DOMAIN / Phạm vi công cộng / Bài không giữ tác quyền

Lessons from a Buddhist Monk in the Army

FORT CAVAZOS, TEXAS, UNITED STATES

01.05.2026

Story by Sgt. David Thomson

109th Mobile Public Affairs Detachment



FORT HOOD, Pa. - Maj. Prasert Ammartek has lived a life shaped by discipline and service. He spent 19 years as a Buddhist forest monk and has served 14 years in the U.S. Army. Today, he brings both paths together in his role as a chaplain and mentor to Soldiers.

Ammartek is assigned to the 206th Regional Support Group, 412th Theater Engineer Command, U.S. Army Reserve. He is part of the Unit Ministry Team, where he helps with religious support for Soldiers of all faiths, making sure everyone has what they need to practice their faith, especially during demanding missions.

Currently, he is two months into a nine-month rotation with the Mobilization Support Brigade here where he is the officer-in-charge at the North Fort Hood chapel. Ammartek entered the Army in 2011 as a chaplain candidate. He later attended seminary and the chaplain basic officer leader course, finishing earlier than expected, in three years instead of five.

Military service runs in his family. Ammartek’s brother served in the Army in Thailand, and that family experience helped shape his understanding of military life and discipline.

Before becoming a chaplain, Ammartek spent many years living in monasteries, following strict Buddhist tradition in Thailand. Forest monasteries focus on simplicity, silence and cultivating the mind, very different from city monasteries or modern life. That contrast helped shape his approach to spiritual care.

Ammartek believes strongly in discipline, not as punishment, but as a tool to develop yourself. In Buddhism, there is an understanding that hardship and suffering are part of life. This idea is part of the First Noble Truth, Dukkha, which teaches that dissatisfaction and suffering exist for everyone.

That lesson became real during a difficult Middle East deployment at the height of COVID-19. Soldiers were under intense pressure and isolated. Ammartek responded by holding meditation sessions.

“I held mindfulness meditation sessions for Soldiers to get out of the cycle of overthinking,” he said. “More came than I expected, and it was helpful to them.”

Mindfulness, he explains, helps people filter their thoughts. It reduces mental fog and allows more wholesome thoughts to take root. Instead of being overwhelmed, Soldiers learn to notice their thoughts without being controlled by them.

“Challenge your spiritual fitness in the military,” Ammartek said. “Meditation does not have to be complicated, but it helps greatly with the thoughts we process all day long.”

It does not take too long either.

“12 minutes is the perfect amount of time to reset your mental state,” he said. “In just 12 minutes, the mind can slow down, refocus, and feel refreshed.”

One simple method is focusing on the breath. Another technique he often uses is the full body scan.

“I work in a hospital, and over the years people have enjoyed doing the full body scan. You go from head to toe and focus on everything you feel. It’s a good way to stay in the present moment and not dwell on bad thoughts," Ammartek said. “It’s okay to have your mind wander. Finish the thought, then come back. Be observant.”

Discipline is built through small, daily choices. Soldiers already practice this in training, routines and teamwork. The same mindset can be used to manage stress, stay focused and respond calmly under pressure. By slowing down, breathing and acting with intention, Soldiers can carry this not just in the military, but everyday life.



U.S. Army Maj. Prasert Ammartek, a chaplain with the 206th Regional Support Group, 412th Theater Engineer Command, U.S. Army Reserve, poses for a portrait after service at Fort Hood, Texas, Jan. 5, 2026. Ammartek, a Buddhist forest monk for 19 years, now an Army chaplain, supports Soldiers of all faiths by providing spiritual help and mentorship. He emphasizes discipline and mindfulness as tools to help Soldiers manage stress, build resilience, and maintain mental clarity in demanding environments. (U.S. Army National Guard photo by Sgt. David Thomson)

PUBLIC DOMAIN

Source: https://www.dvidshub.net/news/555714/lessons-buddhist-monk-army