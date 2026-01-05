- Quan chức Nhà Trắng: vì bà Machado đã nhận Giải Nobel Hòa Bình 2025, lẽ ra lúc đó tuyên bố trao lại cho Trump thì bây giờ đã là Tổng Thống Venezuela.

- Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ra lệnh toàn quốc truy bắt tất cả những ai giúp lính Mỹ đột kích Venezuela.

- Các dân biểu Cộng Hòa lúng túng khi báo chí hỏi vì sao Mỹ bỏ rơi bà Machado



WASHINGTON (VB) -- Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với báo Washington Post, rằng lãnh tụ đối lập Maria Corina Machado của Venezuela lẽ ra được Trump bổ nhiệm làm Tổng Thống Venezuela sua khi quân Mỹ bắt cóc Maduro, nhưng cầm tới Giải Nobel Hòa Bình 2025 mà không thực tế trao cho Trump là bị Trump xem là "tội lỗi tận cùng" (ultimate sin).

Bản tin trên báo Latin Times sáng nay cho biết chính quyền Venezuela đã ban hành sắc lệnh "truy tìm và bắt tất cả những người liên quan đến việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ" chiến dịch của Mỹ nhảy toán vào Venezuela.

Bản tin ghi rằng chính quyền Venezuela, hiện do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo sau khi Nicolas Maduro bị Mỹ bắt cóc, đã ban hành sắc lệnh ra lệnh cho cảnh sát "ngay lập tức bắt đầu cuộc truy tìm và bắt giữ trên toàn quốc tất cả những người liên quan đến việc thúc đẩy hoặc hỗ trợ cuộc tấn công vũ trang" của chính quyền Trump.

Hãng tin Reuters lưu ý rằng sắc lệnh này đã có hiệu lực từ thứ Bảy nhưng được công bố đầy đủ vào thứ Hai. Sắc lệnh được ban hành ngay cả khi bà Rodriguez kêu gọi Mỹ "cùng nhau hợp tác trong một chương trình nghị sự hợp tác" và kêu gọi hòa bình và đối thoại sau khi đảm nhận vai trò lãnh đạo sau vụ lính Mỹ bắt Maduro.

Trong một thông điệp được đăng tải hôm Chủ nhật trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình, bà Rodríguez cho biết ưu tiên của Venezuela là theo đuổi "quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng" với Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực, dựa trên "bình đẳng chủ quyền và không can thiệp". Bà cho biết chính phủ Venezuela sẵn sàng hợp tác với Washington về một chương trình nghị sự "hướng tới sự phát triển chung, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".

"Thưa ngài Tổng thống Donald Trump: người dân của chúng tôi và khu vực của chúng tôi xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh", bà Rodríguez viết, thêm rằng Venezuela "có quyền được hưởng hòa bình, phát triển, chủ quyền và một tương lai". Bà mô tả hòa bình là điều cần thiết không chỉ đối với Venezuela mà còn đối với sự ổn định khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố của bà Rodríguez được đưa ra một ngày sau khi Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh cho bà đảm nhận chức tổng thống tạm thời sau chiến dịch của quân lực Mỹ nói trên, không chỉ bắt giữ Maduro mà cả vợ ông, Cilia Flores, và bao gồm các cuộc không kích ở Caracas và các bang lân cận.

Lời kêu gọi hợp tác của bà cũng được đưa ra sau những lời cảnh báo gay gắt từ Washington vào đầu ngày Chủ nhật. Ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Atlantic rằng bà Rodríguez sẽ "phải trả giá rất đắt, có lẽ còn đắt hơn cả Maduro", nếu bà không hành động theo đúng kỳ vọng của Mỹ. Sau đó, ông nói rằng bà hãy "sẵn sàng làm những gì chúng tôi cho là cần thiết", nhưng nhấn mạnh rằng áp lực của Mỹ sẽ tiếp tục nếu lợi ích của Mỹ không được tôn trọng.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết chính quyền Mỹ sẽ đánh giá bà Rodriguez dựa trên hành động của bà.

Cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn chưa ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado, tờ Washington Post cho rằng đó là vì bà Machado đã nhận giải Nobel Hòa bình 2025, giải thưởng mà ông Trump từ lâu đã muốn giành được cho mình. Một người thân cận với Nhà Trắng nói với tờ The Washington Post rằng việc Machado chấp nhận giải thưởng là "tội lỗi tột cùng" đối với Trump. Người này nói thêm: "Nếu bà ấy từ chối giải thưởng và nói, 'Tôi không thể chấp nhận nó vì đó là giải thưởng của Donald Trump,' thì có lẽ bà ấy đã trở thành tổng thống Venezuela ngày hôm nay rồi."

.

Theo báo The Hill, Dân biểu Mario Díaz-Balart (Đảng Cộng hòa, tiểu bang Florida) đã gay gắt chỉ trích một phóng viên khi người này hỏi tại sao ông không ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado làm lãnh đạo lâm thời của quốc gia Mỹ Latinh này sau khi chính quyền Trump lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.

DB Díaz-Balart đã ngắt lời phóng viên trước khi anh ta kịp hỏi hết câu hỏi và khiển trách anh ta.

“Khoan đã, khoan đã. Chờ chút. Chờ một giây,” Díaz-Balart nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, đứng cạnh các Dân Biểu Đảng Cộng hòa khác của Florida. “Đầu tiên, anh đang nói chuyện với chúng tôi à? Chúng tôi đã bao giờ không ủng hộ bà ấy đâu?” Díaz-Balart nói, ra hiệu về phía các Dân biểu Đảng Cộng hòa Florida Carlos Giménez và María Elvira Salazar, những người đứng hai bên ông.

Díaz-Balart không cho phép phóng viên trả lời, mà lại ngắt lời anh ta một lần nữa. Thay vào đó, ông đang ám chỉ một thỏa thuận chuyển tiếp do Mỹ quản lý, thậm chí có thể hợp tác với những người kế nhiệm thuộc phe độc tài của nhà lãnh đạo bị lật đổ Nicolás Maduro và tập trung mạnh mẽ vào việc Mỹ kiểm soát dầu mỏ của Venezuela.

.

Báo Fortune ghi nhận hình ảnh rất buồn của phe đối lập Venezuela: Trump bỏ rơi họ để củng cố guồng máy Maduro để lại. Cuộc phỏng vấn của Machado tại Diễn đàn Toàn cầu Fortune (Fortune Global Forum) ở Riyadh giờ đây giống như cả một lời cảnh báo và một cơ hội bị bỏ lỡ: Hầu hết mọi điều bà nói về chế độ tội phạm của Maduro và sự cần thiết phải tăng cường áp lực đều đã được chứng minh là đúng. Nhưng quá trình chuyển đổi dân chủ do người Venezuela lãnh đạo mà bà hình dung đã bị thay thế – ít nhất là hiện tại – bởi tuyên bố của Trump rằng Hoa Kỳ sẽ “điều hành” Venezuela và bởi sự lựa chọn của Washington về một người trung thành với Maduro làm đối tác ưu tiên.

.

Đồng thời, các quan chức cấp cao ở Washington đã tập trung ủng hộ Delcy Rodríguez, một phụ tá lâu năm của Maduro, người từng giám sát lĩnh vực dầu mỏ, làm người đối thoại tạm thời của họ ở Caracas. Theo các báo cáo chi tiết, các cố vấn của Mỹ coi bà Rodríguez là người có thể ủng hộ các khoản đầu tư năng lượng của Mỹ trong tương lai, và Trump đã quăng bỏ Machado, người mà nhóm của ông chưa bao giờ ủng hộ mặc dù bà được đề cử giải Nobel và đóng vai trò trung tâm trong phe đối lập. Trước công chúng, ông Trump ca ngợi sự hợp tác của bà Rodríguez – nói rằng bà “thực sự không có lựa chọn nào khác” – và nói rằng bà Machado là một “người phụ nữ rất tốt” nhưng “thiếu sự ủng hộ [của nhân dân]” để lãnh đạo Venezuela.