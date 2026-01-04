Maduro nhảy kiểu Trump, để chọc giận Trump. (Hình Youtube)

Trump ra lệnh bắt Maduro cũng vì Maduro nhảy múa giễu Trump



Bản tin trên báo Mediaite ghi theo báo New York Times rằng theo nguồn tin thân cận với Trump, kiểu nhảy múa của Maduro làm Trump khó chịu. Bản tin nhan đề "Trump team moved to oust Maduro because they were put off by videos of his dancing: Report" (Nhóm của Trump quyết định lật đổ Maduro vì khó chịu với những video ông Modura nhảy múa: theo báo cáo).



Theo báo cáo, nhóm của Tổng thống Donald Trump đã rất khó chịu với những điệu nhảy của nhà độc tài Nicolas Maduro đến nỗi ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ đột kích Venezuela và lật đổ nhà độc tài này.

Tờ New York Times đưa tin hôm Chủ nhật rằng “việc Maduro thường xuyên nhảy múa trước công chúng và những biểu hiện thờ ơ khác trong những tuần gần đây đã khiến một số người trong nhóm của Trump tin rằng tổng thống Venezuela đang chế giễu họ và cố gắng thách thức những gì ông ta cho là lời đe dọa suông.”



Tờ NY Times dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, những hành động của Maduro sau khi từ chối tối hậu thư của Trump yêu cầu ông ta rời chức vụ và lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng đã khiến Nhà Trắng thực hiện các mối đe dọa quân sự của mình.

“Tuần này [Maduro] lại xuất hiện trên sân khấu, phớt lờ sự leo thang mới nhất của Mỹ – một cuộc tấn công vào một bến tàu mà Hoa Kỳ cho là được sử dụng để buôn bán ma túy – bằng cách nhảy theo điệu nhạc điện tử trên truyền hình nhà nước trong khi giọng nói được ghi âm của ông ta lặp lại bằng tiếng Anh, ‘Không có chiến tranh điên khùng nào cả’,” báo cáo cho biết.



Một số điệu nhảy ăn mừng của Maduro đã được đăng tải lên mạng xã hội, mà Nhà Trắng thường xuyên theo dõi, bằng chứng là hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng tác chiến được Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng trong chiến dịch lật đổ.

Trump đã đăng một đoạn video tổng hợp trên Truth Social hôm thứ Bảy về cảnh Maduro hét lên, “Hãy đến đây! Tôi đang chờ các người ở Miraflores. Đừng đến quá muộn, đồ hèn nhát!”

Đoạn video, được lồng nhạc bài “Thunderstruck” của AC/DC, xen kẽ với những cảnh bom đạn chiếu sáng bầu trời đêm Venezuela khi quân đội Mỹ tấn công Maduro.



Trump từ lâu đã đổ lỗi cho Maduro vì cho phép ma túy bất hợp pháp tràn ngập thị trường Mỹ, mặc dù các nhà phê bình chỉ ra rằng những tuyên bố của Trump về buôn bán fentanyl không có cơ sở.

Fentanyl không được đề cập trong bản cáo trạng bổ sung chống lại Maduro và năm đồng phạm được công bố hôm thứ Bảy. Thay vào đó, các cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển “hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ”.

