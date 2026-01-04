Hôm nay,  

- Đức Giáo hoàng: Phải bảo đảm Venezuela độc lập, chủ quyền, hòa bình

04/01/202608:17:00(Xem: 840)
blank 

- Đức Giáo hoàng: Phải bảo đảm Venezuela độc lập, chủ quyền, hòa bình.
- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro. Tổng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
- Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela.
- Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán.
- Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong.
- Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.
- Florida: dân tỵ nạn gốc Venezuela biểu tình, mừng Maduro bị bắt.
- Dân Venezuela lo tích trữ lương thực, sợ hãi, đường phố vắng. Nhà báo Venezuela: sợ đất nước trở thành thuộc địa Mỹ và sẽ thêm bất ổn.
- LHQ sẽ họp vụ Mỹ bắt Maduro, tiền lệ nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo mới của Venezuela, nếu nghe lời.
- Ngày mai, Thứ Hai, Maduro và vợ ra tòa New York.
- Dân biểu Marjorie Taylor Greene lên án Trump, ma túy fentanyl là từ Mexico và TQ, không phải từ Venezuela. Tại sao Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đang ngồi tù ở Mỹ vì đã buôn hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ? Trump mở đường cho Putin chiếm Ukraine, và cho TQ chiếm Đài Loan.
- DB Pelosi: Trump đạo đức giả vì ân xá kẻ đưa 400 tấn ma túy vào Mỹ.
- Nhiều báo Mỹ nói Trump phi pháp. Nga, TQ, Bắc Hàn lên án Mỹ.
- Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk, tuần sau nối mạng miễn phí cho Venezuela.
.
.... o ....
.
--- Đức Giáo hoàng: Phải bảo đảm Venezuela độc lập, chủ quyền, hòa bình.
Đức Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, bày tỏ sự lo ngại về những sự kiện gần đây ở Venezuela và tuyên bố rằng quốc gia này phải duy trì nền độc lập của mình sau vụ Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc. "Sự an lành của người dân Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác và dẫn đến việc vượt qua bạo lực, hướng tới con đường công lý và hòa bình, bảo đảm chủ quyền của đất nước, bảo đảm pháp quyền được quy định trong Hiến pháp, tôn trọng quyền con người và quyền công dân của mỗi người", ngài nói trong bài phát biểu sáng nay, Chủ nhật 4/1/2026, tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rome.
.
---- LHQ sẽ họp vụ Mỹ bắt Maduro, tiền lệ nguy hiểm. Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẵn sàng hợp tác với lãnh đạo mới của Venezuela, nếu nghe lời.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ họp vào thứ Hai về vấn đề này, với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho rằng hành động của Mỹ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm". Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm Chủ nhật rằng nước ông sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn". "Tôi biết điều này: nếu họ không đưa ra quyết định đúng đắn, thì Hoa Kỳ sẽ vẫn giữ nhiều đòn bẩy", Rubio nói với chương trình "Face the Nation" của CBS News. "Chúng ta đang trong cuộc chiến chống lại các tổ chức buôn bán ma túy. Đó không phải là cuộc chiến chống lại Venezuela." Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị chính phủ Hoa Kỳ bắt giữ và đưa đến một trung tâm giam giữ của Mỹ.
.
---- Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu: gây chiến với Venezuela cần Quốc hội cho phép.
Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về một nghị quyết lưỡng đảng về quyền lực chiến tranh để ngăn chặn Tổng thống Trump tiếp tục hành động quân sự chống lại Venezuela - một cuộc bỏ phiếu có tầm quan trọng cao hơn sau khi lực lượng Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ này và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro vào sáng sớm thứ Bảy. Nghị quyết ngăn chặn chính quyền tham gia vào các hành động thù địch tiếp theo chống lại Venezuela là một nghị quyết ưu tiên, có nghĩa là Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune (R-S.D.) không thể ngăn cản nó được đưa ra thảo luận. Biện pháp này được bảo trợ bởi Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (N.Y.), Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Va.), Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-Ky.) và Thượng nghị sĩ Adam Schiff (D-Calif.). Nó chỉ cần đa số phiếu đơn giản để được thông qua tại Thượng viện.
.
---- Ngày mai, Thứ Hai, Maduro và vợ ra tòa New York.
Hôm thứ Sáu, ông đang điều hành một quốc gia với khoảng 30 triệu dân. Đến Chủ nhật, nhà lãnh đạo Venezuela bị phế truất Nicolas Maduro đã ở sau song sắt ở Brooklyn, New York. Maduro và vợ, Cilia Flores, hiện phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy liên bang tại Mỹ sau chiến dịch quân sự đầy kịch tính của Mỹ để bắt giữ họ. Cụ thể, họ bị buộc tội âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị gây nổ, và âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị gây nổ. Phiên tòa đầu tiên của Maduro có thể diễn ra sớm nhất vào thứ Hai.
.
---- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (hiện là Tổng thống lâm thời) gọi Maduro là nhà lãnh đạo hợp pháp của đất nước và yêu cầu trả tự do cho ông, mặc dù Trump cho rằng Rodriguez sẽ hợp tác với Mỹ. "Về cơ bản, bà ấy sẵn sàng làm những gì chúng ta cho là cần thiết để đưa Venezuela trở nên vĩ đại trở lại. Rất đơn giản," Trump nói. Trump cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo phe đối lập và người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado thiếu "sự tôn trọng" để điều hành đất nước. Delcy Rodríguez đã có bài phát biểu đầy thách thức trước người dân Venezuela vào thứ Bảy, lên án cuộc tấn công của Mỹ và tuyên bố: "Chỉ có một tổng thống duy nhất ở đất nước này, và tên ông ấy là Nicolás Maduro Moros." Delcy Rodriguez hiện đang ở Nga.
.
---- Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela.
Ben Hodges, một trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết chiến dịch của Mỹ cần "tình báo rất tốt" và sự giúp đỡ từ "ai đó bên trong". "Tôi nghĩ rằng cách mà họ [lính Mỹ] có thể xâm nhập một cách chính xác và không gặp bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào, giả định của tôi là có tình báo rất tốt và có lẽ có ai đó bên trong đã giúp xác nhận vị trí, sơ đồ tòa nhà, nơi họ cần phải xâm nhập," Hodges nói với Al Jazeera. Ông cho biết người cộng tác "có lẽ là một người có chức vụ khá cao".
.
---- Florida: dân tỵ nạn gốc Venezuela biểu tình, mừng Maduro bị bắt.
Các cuộc ăn mừng và hô vang "Tự do!" đã nổ ra trước bình minh thứ Bảy tại cộng đồng người Venezuela ở Nam Florida, sau cuộc tấn công của Mỹ vào quê hương của họ đêm qua, bao gồm cả việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Hàng trăm người bên ngoài El Arepazo, một nhà hàng ở Doral, vui mừng vẫy cờ Venezuela và nhảy múa, tờ Miami Herald đưa tin. Người Venezuela sẽ "cuối cùng có được tự do," một luật sư đã rời đất nước của mình năm năm trước cho biết. Tại Caracas, cư dân bày tỏ sự sốc trước hành động của Mỹ, theo Reuters, và những người ủng hộ phe đối lập bày tỏ sự phấn khích. Jairo Chacin cho biết chị gái anh đã gọi điện cho anh từ Mỹ để báo tin. "Chúng tôi đã khóc cùng nhau vì hạnh phúc," anh nói.
.
---- Dân Venezuela lo tích trữ lương thực, sợ hãi, đường phố vắng.
Trên khắp Venezuela, người dân đang lo lắng thảo luận về những gì có thể xảy ra sau vụ bắt cóc Maduro, và một số cư dân đang tích trữ thực phẩm và thuốc men khi sự bất ổn lan rộng. Ở một số thành phố, đường phố vắng vẻ hơn thường lệ. “Tôi vừa dắt chó đi dạo, và cảm giác như một thành phố bị bỏ hoang. Mọi người đều ở trong nhà”, Alejandra Palencia, một nhà tâm lý học 35 tuổi ở thành phố Maracay, nói với hãng thông tấn AFP. “Có sự sợ hãi và bất ổn.” Trong khi đó, theo báo cáo, có rất ít sự hiện diện của cảnh sát hoặc quân đội trên đường phố Caracas.
.
---- Nhà báo Venezuela: sợ đất nước trở thành thuộc địa Mỹ và sẽ thêm bất ổn.
Sissi de Flaviis, một nhà báo ở Caracas, cho biết, lớn lên dưới chính phủ Venezuela hiện tại, những diễn biến mới nhất đã gây ra một “cú sốc”. De Flaviis nói rằng vụ bắt cóc Maduro đại diện cho “sự bất ổn hơn nữa đối với đất nước”, thêm vào đó người dân Venezuela lo lắng rằng họ có thể trở thành thuộc địa của Mỹ, hoặc sẽ có thêm sự can thiệp quân sự, và cho biết ban đầu mọi người rất vui mừng khi thấy Maduro xuất hiện trên màn hình khi bị bắt giữ. “Nhưng khi ngày trôi qua, mọi người bắt đầu nghĩ, được rồi, chúng ta cần phải đảm bảo an toàn: chúng ta có đủ thức ăn trong tủ lạnh không? Chúng ta có đủ xăng trong xe không? Vì vậy, đã có những hàng dài người xếp hàng để mua thực phẩm, mua xăng, và mọi người cũng đang cố gắng ở nhà và không ra ngoài. Có quá nhiều sự bất ổn về những gì có thể xảy ra. “Và chúng ta có lịch sử là bất cứ khi nào có điều gì đó lớn xảy ra, và mọi người xuống đường, họ có thể bị các quan chức quân đội đàn áp. Vì vậy, mọi người chỉ đang cố gắng giữ im lặng, cố gắng giữ an toàn, cố gắng gọi điện cho nhau, đảm bảo mọi người đều có điện, Wi-Fi, thực phẩm, xăng dầu – mọi người đang kiểm tra tâm trạng của nhau.”
.
---- MAGA: Dân biểu Marjorie Taylor Greene lên án Trump, ma túy fentabyl là từ Mexico và TQ, không phải từ Venezuela. Tại sao Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đang ngồi tù ở Mỹ vì đã buôn hàng trăm tấn ma túy vào Mỹ? Trump mở đường cho Putin chiếm Ukraine, và cho TQ chiếm Đài Loan.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa - Georgia) - đang phục vụ những ngày cuối cùng trước khi từ chức khỏi Quốc hội - đã chỉ trích quyết định tấn công Venezuela của Tổng thống Donald Trump. Trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy, Greene đã chỉ trích chính quyền biện minh cho hành động này với lý do họ đang tìm cách chống lại khủng bố ma túy. “Tôi đã phục vụ trong Ủy ban An ninh Nội địa trong ba năm qua”, Greene viết. “Tôi hoàn toàn ủng hộ biên giới an toàn vững chắc và ngăn chặn những kẻ khủng bố ma túy và các băng đảng buôn bán ma túy chết người và buôn người vào Mỹ.” Fentanyl chịu trách nhiệm cho hơn 70% số ca tử vong do quá liều ma túy ở Mỹ, và fentanyl đến từ các băng đảng ma túy Mexico, được sản xuất bằng các tiền chất hóa học từ Trung Quốc và được vận chuyển qua biên giới Mỹ-Mexico. Các băng đảng ma túy Mexico chịu trách nhiệm chính và phần lớn gây ra cái chết cho người Mỹ bằng các loại ma túy chết người. Nếu hành động quân sự của Mỹ và việc thay đổi chế độ ở Venezuela thực sự là để cứu sống người Mỹ khỏi ma túy chết người, thì tại sao chính quyền Trump lại không hành động chống lại các băng đảng ma túy Mexico?



Và nếu việc truy tố những kẻ khủng bố ma túy là ưu tiên hàng đầu, thì tại sao Tổng thống Trump lại ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, người đã bị kết án 45 năm tù vì buôn lậu hàng trăm tấn cocaine vào Mỹ? Trớ trêu thay, cocaine lại là loại ma túy mà Venezuela chủ yếu buôn lậu vào Mỹ.” Quan sát rõ ràng tiếp theo là việc loại bỏ Maduro là một động thái rõ ràng nhằm kiểm soát nguồn cung dầu của Venezuela, điều này sẽ đảm bảo sự ổn định cho cuộc chiến thay đổi chế độ tiếp theo ở Iran. Và tất nhiên, tại sao việc Mỹ xâm lược quân sự, ném bom và bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài lại được chấp nhận, nhưng Nga lại bị coi là xấu xa khi xâm lược Ukraine và Trung Quốc bị coi là xấu khi gây hấn với Đài Loan? Phải chăng chỉ khi chúng ta làm điều đó thì mới được chấp nhận? (Tôi [Greene] không ủng hộ Nga hay Trung Quốc)
.
---- DB Pelosi: Trump đạo đức giả vì ân xá kẻ đưa 400 tấn ma túy vào Mỹ.
Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California) hôm thứ Bảy đã gọi việc Tổng thống Trump truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là "đạo đức giả", sau khi Trump ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández năm ngoái sau khi ông này bị kết tội buôn bán ma túy. "Nếu Tổng thống dựa vào cáo buộc buôn bán ma túy để biện minh cho hành động của mình, thì điều đó hoàn toàn là đạo đức giả khi xét đến việc ông ta vừa ân xá cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người chịu trách nhiệm đưa hơn 400 tấn cocaine vào Hoa Kỳ để 'nhét ma túy vào mũi của người Mỹ'," Pelosi viết trên nền tảng mạng xã hội X. Bà nói thêm rằng Hernández "đã bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội cùng tội danh đó và Trump đã ân xá cho ông ta." Trump đã ân xá cho Hernández vào tháng 11 sau khi ông này bị kết tội hợp tác hơn 10 năm với những kẻ buôn bán ma túy nhằm vận chuyển cocaine vào Mỹ.
.
---- Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela. "Chúng ta sẽ điều hành đất nước này. Nhưng cho đến khi chúng ta có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan. Chúng ta không ngại đưa quân đội vào." Ông nói rằng "một nhóm" bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ chịu trách nhiệm. Hôm thứ Bảy, Trump đã nói về việc các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng của Venezuela, theo tờ Times. "Chúng ta sẽ có những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới đến đầu tư hàng tỷ đô la," ông nói. Venezuela sở hữu khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu. Mỹ sẽ bán "số lượng lớn" trữ lượng đó cho các quốc gia khác, ông nói, theo AP.
.
---- Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm Chủ nhật rằng nước ông sẵn sàng hợp tác với các nhà lãnh đạo còn lại của Venezuela nếu họ đưa ra "quyết định đúng đắn", sau một chiến dịch bất ngờ của Mỹ đã lật đổ tổng thống của quốc gia giàu dầu mỏ này, Nicolas Maduro. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã từ chối tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 12 năm 2025, từ chối từ chức và lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ, tờ New York Times đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và Venezuela tham gia vào các cuộc đàm phán. Vài tuần trước đó, các quan chức Mỹ đã xác định Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez là người kế nhiệm tạm thời của Maduro. Tờ báo cho biết thêm rằng các trung gian đã thuyết phục được chính quyền Trump rằng Rodriguez sẽ "bảo vệ và hỗ trợ" các khoản đầu tư trong tương lai của Mỹ vào ngành năng lượng của Venezuela. Một nguồn tin cho rằng Mỹ nghĩ rằng họ có thể hợp tác với Rodriguez ở cấp độ chuyên nghiệp hơn so với Maduro.
.
---- Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.
Chevron Corp. là công ty dầu mỏ lớn duy nhất của Hoa Kỳ hoạt động tại Venezuela, điều này đặt công ty vào một tình thế độc nhất vô nhị sau khi chính quyền Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào thứ Bảy. Công ty khổng lồ năng lượng này đã được hưởng dòng chảy dầu mỏ không hạn chế từ Venezuela, trong khi Mỹ bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu và trừng phạt các công ty và tàu chở dầu của Venezuela. Trước chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm lật đổ Maduro, Chevron đã tăng 2,29% vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu và hiện đang tăng hơn 5% trong sáu tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ "chi hàng tỷ đô la" ở Venezuela để sửa chữa cơ sở hạ tầng và sau đó "thu được một lượng tài sản khổng lồ từ lòng đất."
.
---- Báo New York Times và nhiều báo Mỹ nói Trump phi pháp. Nga, TQ, Bắc Hàn lên án Mỹ.
Ban biên tập tờ New York Times lên án cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào Venezuela là “bất hợp pháp và thiếu khôn ngoan”. Nhiều báo Mỹ cũng phản đối dè dặt. Chế độ của Vladimir Putin lên án chiến dịch quân sự của Tổng thống Trump ở Venezuela, bày tỏ sự phẫn nộ trước “hành động xâm lược vũ trang” ngay cả khi nước này vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh của riêng mình ở Ukraine. Bắc Hàn hôm Chủ nhật lên án việc Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là "sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền", hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Chủ nhật kêu gọi Hoa Kỳ "ngay lập tức" trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, đồng thời giải quyết tình hình ở Venezuela thông qua đối thoại và đàm phán.
.
---- Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của Elon Musk, tuần sau nối mạng miễn phí cho Venezuela.
Starlink, dịch vụ internet vệ tinh do SpaceX của Elon Musk điều hành, cho biết sẽ cung cấp truy cập băng thông rộng miễn phí cho Venezuela trong những tuần tới. “Starlink đang cung cấp dịch vụ băng thông rộng miễn phí cho người dân Venezuela đến hết ngày 3 tháng 2, đảm bảo kết nối liên tục”, công ty cho biết trong một bài đăng trên X. Việc truy cập internet ở Venezuela từ lâu đã bị kiểm soát chặt chẽ dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, với việc kiểm duyệt, ngừng hoạt động và hạn chế thường xuyên xảy ra trong thời kỳ bất ổn. Các trang web tin tức độc lập và nền tảng truyền thông trước đây đã bị chặn, theo Freedom House, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ. Musk, người sở hữu X và có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trước đây từng làm việc trong chính quyền Hoa Kỳ.
.
---- Tỏng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
Sinh ra ở Caracas, Rodriguez sinh ngày 18 tháng 5 năm 1969. Bà là con gái của chiến binh nổi dậy cánh tả Jorge Antonio Rodriguez, người đã thành lập đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa vào những năm 1970. Cha bà bị giết trong khi bị tra tấn trong trại giam của cảnh sát vào năm 1976, một tội ác đã gây chấn động nhiều nhà hoạt động thời đó, bao gồm cả Maduro khi còn trẻ. Anh trai của Rodriguez, cũng tên là Jorge, cũng giữ một vai trò quan trọng trong chính phủ với tư cách là người đứng đầu Quốc hội.

Bà là một luật sư tốt nghiệp Đại học Trung tâm Venezuela và đã thăng tiến nhanh chóng trong các cấp bậc chính trị trong thập niên qua. Rodriguez có lịch sử lâu dài đại diện cho những gì cố Tổng thống Hugo Chavez gọi là "cuộc cách mạng" xã hội chủ nghĩa của ông trên trường quốc tế, với những người tiếp tục di sản của ông được gọi là Chavistas. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin từ năm 2013 đến năm 2014, Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2014 đến năm 2017 và là người đứng đầu Hội đồng Lập hiến thân chính phủ, nơi mở rộng quyền lực của Maduro, vào năm 2017.
.
Rodriguez đôi khi được coi là ôn hòa hơn nhiều binh sĩ đã cùng Chavez cầm vũ khí trong những năm 1990. Vai trò của bà với tư cách là Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Dầu mỏ, đồng thời giữ chức Phó Tổng thống, đã biến bà thành một nhân vật chủ chốt trong việc quản lý nền kinh tế Venezuela và giúp bà có ảnh hưởng lớn đối với khu vực tư nhân đang suy yếu của đất nước. Bà đã áp dụng các chính sách kinh tế chính thống nhằm chống lại siêu lạm phát.

Maduro đã bổ nhiệm Rodriguez vào vị trí Bộ trưởng Dầu mỏ vào tháng 8 năm 2024, giao cho bà nhiệm vụ quản lý các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ đối với ngành công nghiệp quan trọng nhất của Venezuela. Rodriguez đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đảng viên Cộng hòa trong ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ và thị trường chứng khoán Wall Street, những người phản đối ý tưởng về một sự thay đổi chính phủ do Mỹ dẫn đầu ở Venezuela. Trong số những người đối thoại trước đây của bà có người sáng lập công ty an ninh Blackwater, Erik Prince, và gần đây hơn là Richard Grenell, đặc phái viên của Trump, người đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận với Maduro để tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở Venezuela.

Mặc dù được coi là ôn hòa hơn, Maduro đã gọi Rodriguez là "con hổ" vì sự bảo vệ kiên quyết của bà đối với chính phủ xã hội chủ nghĩa của ông. Khi bà được bổ nhiệm làm phó tổng thống vào tháng 6 năm 2018, Maduro mô tả bà là "một phụ nữ trẻ, dũng cảm, dày dạn kinh nghiệm, con gái của một liệt sĩ, một nhà cách mạng và đã được thử thách qua hàng nghìn trận chiến".

Sau vụ bắt cóc Maduro vào thứ Bảy, Rodriguez đã yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp bằng chứng về sự sống của Maduro và vợ ông, Cilia Flores, và không ngần ngại lên án hành động của Mỹ. "Chúng tôi kêu gọi người dân của đất nước vĩ đại này hãy đoàn kết vì những gì đã xảy ra với Venezuela có thể xảy ra với bất kỳ ai. Việc sử dụng vũ lực tàn bạo để bẻ cong ý chí của người dân có thể được thực hiện đối với bất kỳ quốc gia nào", bà nói trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước VTV.

Tòa án Hiến pháp Tối cao Venezuela sau đó vào thứ Bảy đã ra lệnh cho Rodriguez giữ chức quyền tổng thống. Tòa án phán quyết rằng Rodriguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, để đảm bảo sự liên tục hành chính và bảo vệ toàn diện Quốc gia".
Theo Fernandez, một số đảm bảo hiến pháp có thể bị hạn chế trong thời gian này, điều đó ngụ ý rằng quyền lực công của quyền tổng thống có thể bị giới hạn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.