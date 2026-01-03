Cô Karoline Leavitt (thư ký báo chí Nhà Trắng) sau khi chụp mũ Mamdani là Cộng sản, tuyên bố ngứa mắt vì đôi giày hàng hiệu của vợ Mamdani.



Zohran Mamdani nhậm chức Thị trưởng New York tuyên bố: chăm sóc trẻ em toàn diện cho trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi, đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng 2 triệu người thuê nhà được ổn định giá thuê, xe buýt sẽ miễn phí, và lập các chợ thực phẩm giá rẻ do thành phố điều hành.



Trong khi Cộng Hòa (và cả MAGA Việt) rủ nhau chụp mũ Zohran Mamdani, tân Thị trưởng New York, là Cộng sản, là xã hội chủ nghĩa xuống hố, cô Karoline Leavitt (thư ký báo chí Nhà Trắng của Trump) lại cà khịa Thị trưởng phu nhân là cô Rama Duwaji mang đôi giày ống cao hàng hiệu (bất kể rằng, nhóm bạn của Thị trưởng phu nhân nói đó là đôi bốt mượn). Không chỉ cà khịa, Nhà Trắng còn vu khống rằng tiền lương cư dân Thành phố New York sẽ bị siết 1/2 (Trump cũng biết là sai: Trump là cư dân New York từ thơ ấu và hơn hai thập niên trốn thuế nơi đây).





Bản tin về cô Leavitt quên chụp mũ Cộng Hòa vì ngứa mắt khi thấy đôi bốt hàng hiệu có tựa đề "Karoline Leavitt calls out Mamdani's wife as White House quits playing nice with 'communist' mayor" (Karoline Leavitt chỉ trích vợ của Mamdani khi Nhà Trắng ngừng đối xử tử tế với Thị trưởng "cộng sản") trên báo Dailymail.





Bản tin của phóng viên James Gordon ghi rằng Nhà Trắng có thể đã ngừng đối xử tử tế với Zohran Mamdani khi Karoline Leavitt chỉ trích vợ của ông, chỉ vài giờ sau khi chồng bà nhậm chức.



Cô Leavitt - thư ký báo chí Nhà Trắng - cáo buộc cô Rama Duwaji đạo đức giả khi đi đôi bốt hiệu Miista trị giá 630 đô la tại lễ nhậm chức của Mamdani trong một đường hầm tàu ​​điện ngầm bỏ hoang.

"Họ muốn người dân New York giao nộp hơn một nửa thu nhập của mình cho chính phủ - trong khi bà ấy lại đi đôi bốt hàng hiệu trị giá bằng tiền lương cả tuần của bạn," Leavitt viết trên Instagram.

"Những người cộng sản điển hình - luật lệ dành cho người khác, nhưng không dành cho họ. Có lý do khiến chủ nghĩa cộng sản thất bại ở khắp mọi nơi nó được thử nghiệm. Chúc may mắn, New York."

Trong khi đó, nhà tạo mẫu của Duwaji cho biết đôi bốt đó là đồ mượn.



Lời chỉ trích về thời trang này xuất hiện khi Mamdani bắt đầu triển khai một trong những chương trình nghị sự về giá cả phải chăng mạnh mẽ nhất trong lịch sử New York hiện đại.



Chương trình của ông bao gồm chăm sóc trẻ em toàn diện cho trẻ em từ sáu tuần đến năm tuổi, đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng hai triệu người thuê nhà được ổn định giá thuê, làm cho xe buýt "nhanh chóng và miễn phí", và thành lập các cửa hàng tạp hóa do thành phố điều hành để giảm giá thực phẩm.



Mamdani chưa bao giờ tuyên bố người dân New York sẽ "giao nộp hơn một nửa thu nhập của họ", như Leavitt cáo buộc. Tuy nhiên, ông đã đề xuất tài trợ cho các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la của mình thông qua thuế cao hơn đối với những người giàu có và các tập đoàn.



Cuộc tấn công của Leavitt diễn ra sau cuộc gặp gỡ thân thiện bất ngờ giữa Mamdani và Trump tại Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu nhậm chức của mình, Mamdani nhắc lại cam kết của mình đối với các nguyên tắc cánh tả.



"Tôi được bầu làm một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, và tôi sẽ điều hành với tư cách là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ," Mamdani nói với đám đông. "Tôi sẽ không từ bỏ các nguyên tắc của mình vì sợ bị coi là cực đoan."

"Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng thành công," ông nói thêm. "Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bị buộc tội thiếu can đảm để thử."



Mamdani đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt tại Phòng Bầu dục từ Trump chỉ vài tháng trước cuộc tấn công của Leavitt vào đôi bốt hàng hiệu của người vợ theo chủ nghĩa xã hội. Ban đầu, Trump đã gọi Mamdani là "thằng điên cộng sản 100%" trong chiến dịch tranh cử thị trưởng và đe dọa cắt giảm ngân sách liên bang dành cho thành phố New York.



Tuy nhiên, khi Mamdani đến Nhà Trắng sau chiến thắng, sự đón tiếp lại nồng nhiệt hơn nhiều so với dự đoán của mọi người.

Đứng trước các phóng viên đang ngỡ ngàng, Trump tươi cười giới thiệu vị thị trưởng trẻ tuổi 34 tuổi thuộc đảng Dân chủ Xã hội.

"Tôi nghĩ anh Mamdani sẽ làm một số người bảo thủ bất ngờ," Trump nói. "Chúng ta sẽ giúp đỡ anh ấy, để biến ước mơ của mọi người thành hiện thực, xây dựng một New York mạnh mẽ và rất an toàn."



Trump thậm chí còn bảo vệ Mamdani khỏi những câu hỏi khó chịu, nói đùa rằng việc thị trưởng đắc cử từng gọi ông Trump là "phát xít" cũng không sao.

Vài giờ sau cuộc gặp, Trump vẫn tỏ ra rất hào hứng với cuộc gặp gỡ này.

"Tôi hy vọng anh Mamdani sẽ là một thị trưởng thực sự tuyệt vời," Trump nói. "Anh Mamdani làm tốt bao nhiêu, tôi càng hạnh phúc bấy nhiêu."

"Tôi nghĩ anh ta sẽ làm một số người bảo thủ bất ngờ," Trump nói vào thời điểm đó. "Và một số người tự do (ám chỉ Dân Chủ) thì sẽ không bất ngờ vì họ đã thích anh ấy rồi."



Về phần mình, Mamdani không hề che giấu tư tưởng của mình.

"Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi là một người theo chủ nghĩa Dân chủ Xã hội," ông nói. "Tôi đã rất cởi mở về điều đó, và tôi biết có thể có những khác biệt về tư tưởng, nhưng điểm chung là công việc cần phải làm để giúp thành phố New York trở nên dễ sống hơn."

Vào tháng 11, chính Trump cũng đã thừa nhận quan điểm chung của họ.

"Chúng tôi đồng ý với nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Một số ý tưởng của anh Mamdani cũng giống như ý tưởng của tôi."



Mamdani chính thức trở thành thị trưởng thứ 112 của thành phố New York ngay sau nửa đêm thứ Năm, tuyên thệ nhậm chức tại một ga tàu điện ngầm cũ thuộc Tòa thị chính.

Mamdani sử dụng kinh Koran của Hồi giáo trong buổi lễ, trở thành thị trưởng Hồi giáo đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên của thành phố, và là thị trưởng trẻ nhất trong hơn một thế kỷ.



Nhưng chính trang phục của vợ ông, cô Duwaji, mới là thứ thu hút sự chú ý nhất. Nữ nghệ sĩ và họa sĩ minh họa 28 tuổi này mặc quần short đen dài đến đầu gối, áo khoác len Balenciaga cổ điển màu tối và đôi bốt Miista "Shelley" nổi tiếng – giày da cao đến giữa bắp chân với dây buộc phía sau, mũi nhọn và gót thấp được thiết kế độc đáo.



Thương hiệu châu Âu này quảng cáo cam kết của mình về tính bền vững và tay nghề thủ công, đồng thời nhấn mạnh rằng họ "sẵn sàng hy sinh lợi nhuận" để phá vỡ các chuẩn mực thời trang.

Người tạo kiểu cho Duwaji cho biết toàn bộ trang phục, bao gồm cả đôi bốt, đều được thuê hoặc mượn.