BỔ TÚC tin Thứ Bảy, ngày 3 tháng 1/2026:

- Biệt kích Mỹ vào Venezuela, bắt Maduro,

- Trump: Mỹ sẽ điều hành Venezuela tới khi chuyển giao quyền lực thỏa đáng.

- Trump: các hãng Mỹ sẽ vào múc dầu Venezuela, vì các hãng dầu Venezuela không hiệu quả. Dọa sẽ tấn công tiếp, nếu cần.

- Nhiều Dân Cử Dân Chủ phản đối Trump bắt cóc phi pháp Maduro, gây chiến không qua Quốc Hội.

- Machado tuyên bố "giờ phút tự do" ở Venezuela.

- Mỹ sẽ chọn lãnh đạo cho Venezuela, sẽ quyết định về dầu.

- TQ, Nga, Colomnia lên án Mỹ

- TNS Chris Coons Kêu Gọi Trump Cho Tịch Thu Luôn Tàu Dầu Của Nga.

- MAGA Thủ Sẵn Gần 300 Triệu MK Cho Kỳ Bầu Cử 2026.

- Trump Kiếm Chuyện Với Colorado; Vụ Tina Peters Làm Lộ Rạn Nứt Nội Bộ Cộng Hòa.

- Nhóm Can Phạm Vụ 6 Tháng Giêng Dự Tính Trở Lại Điện Capitol Tuần Hành Sau Năm Năm.

- Trump Chận Một Thương Vụ Mua Bán Chip Vì Lo Dính Dáng Tới TQ.

- Tuần Duyên Hoa Kỳ Ngưng Tìm Kiếm Những Người Nhảy Xuống Biển Thoát Thân Ngoài Khơi Trung Mỹ.

- Trump Đăng Hình AI Chế Giễu Thống Đốc Illinois.

- South Carolina: Dịch Sởi Lan Rộng, Phần Lớn Trẻ Em Chưa Chích Ngừa.

- North Carolina: Chận Đứng Âm Mưu Tấn Công Dịp Giao Thừa, Cậu 18 Tuổi Bị Bắt.

- Hỏa Hoạn Lớn Tại Cao Ốc Đang Xây Ở Denver, Một Người Bị Thương.

-- Colorado: Một Người Bị Sư Tử Núi Cắn Chết.

- Mexico: Động Đất 6.5 Độ Làm Rung Chuyển Nhiều Nơi, Ít Nhất Hai Người Thiệt Mạng.

- VN: Xe Giường Nằm Bốc Cháy Trên Cao Tốc, Một Nam Sinh Lớp 12 Thiệt Mạng.



*** CHI TIẾT:



---- Venezuela: Biệt kích Mỹ vào bắt vợ chồng Tổng Thống Maduro về Mỹ

Rạng sáng Thứ Bảy, tại thủ đô Caracas của Venezuela, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khi quân đội Hoa Kỳ mở cuộc không kích nhắm vào các căn cứ quân sự, phi trường và khu hải cảng quan trọng. Không lâu sau đó, Tổng thống Donald Trump loan báo rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân đã bị lực lượng Hoa Kỳ “bắt giữ và đưa ra khỏi nước này” để về Mỹ xét xử.

Theo tin từ CBS News, chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Delta Force của Lục Quân Hoa Kỳ thực hiện; mục tiêu chính là bắt Maduro để đưa về Hoa Kỳ, đem ra tòa án liên bang xét xử. Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi cho biết Maduro bị truy tố tại Hoa Kỳ với các tội danh “khủng bố ma túy,” cáo buộc ông này cấu kết với các băng đảng ma túy quốc tế để tài trợ cho hoạt động tội phạm và khủng bố. Chính quyền Caracas bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này; Phó Tổng thống Venezuela đòi Hoa Kỳ phải đưa ra bằng chứng Maduro còn sống và cho biết ông đang ở đâu.

Các vụ không kích diễn ra sau nhiều tháng Hoa Kỳ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribbean, với hàng không mẫu hạm U.S.S. Gerald R. Ford cùng nhiều chiến hạm án ngữ ngoài khơi Venezuela. Trước đó, Washington đã bắt giữ hai tàu chở dầu và đánh phá hơn 30 ghe bị nghi chở ma túy; Tổng thống Trump nói các phi vụ lần này cũng nhằm phá hủy các bến tàu được cho là dùng để trung chuyển ma túy.

Tại Caracas, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận trong đêm, trực thăng vần vũ trên không; Bộ Quốc Phòng Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền. Trong khi đó, một số tiếng nói tại Quốc Hội Hoa Kỳ đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống khi ra lệnh tấn công mà không có sự chuẩn thuận của Quốc Hội. Trên bình diện quốc tế, Liên Âu kêu gọi kiềm chế; Nga và Iran lên án mạnh mẽ, yêu cầu Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp, trong bối cảnh giới quan sát cảnh báo Nam Mỹ có thể bước vào một giai đoạn căng thẳng mới, khó lường.

.

---- Nhiều Dân Cử Dân Chủ phản đối Trump bắt cóc phi pháp Maduro, gây chiến không qua Quốc Hội.

Hành động bất ngờ của Tổng thống Trump nhằm lật đổ lãnh đạo Venezuela đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền lực chiến tranh tại Washington, với việc các đảng viên Dân chủ cáo buộc Nhà Trắng đang tiến hành "Iraq 2.0" mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Trump tuyên bố trên Truth Social rằng lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, coi đây là một đòn giáng mạnh vào một chế độ thù địch. Theo Politico, các đảng viên Dân chủ nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi về tính hợp pháp và chiến lược của hành động này, nói rằng Quốc hội chưa bao giờ cho phép chiến tranh với Venezuela và cảnh báo về một khoảng trống quyền lực ở Caracas.

.

-- Dân Biểu Seth Moulton, đảng Dân chủ, tiểu bang Massachusetts: "Quốc hội không cho phép cuộc chiến này. Venezuela không gây ra mối đe dọa tức thời nào đối với Hoa Kỳ. Đây là hành động thay đổi chế độ liều lĩnh, tự ý, gây nguy hiểm đến tính mạng người Mỹ (Iraq 2.0) mà không có kế hoạch cho những ngày sau đó. Chiến tranh tốn kém hơn nhiều so với những chiến lợi phẩm."



-- Thượng nghị sĩ Ruben Gallego, đảng Dân chủ, tiểu bang Arizona: Cựu chiến binh Iraq gọi cuộc tấn công này là "Cuộc chiến tranh phi lý thứ hai trong cuộc đời tôi. Cuộc chiến này là bất hợp pháp, thật đáng xấu hổ khi chúng ta từ vai trò cảnh sát thế giới trở thành kẻ bắt nạt thế giới chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Không có lý do gì để chúng ta gây chiến với Venezuela."



-- Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đảng Dân chủ, tiểu bang Virginia: "Điều này sẽ dẫn đến đâu tiếp theo? Liệu Tổng thống có điều động quân đội của chúng ta để bảo vệ những người biểu tình Iran? Để thực thi lệnh ngừng bắn mong manh ở Gaza? Để chiến đấu với những kẻ khủng bố ở Nigeria? Để chiếm Greenland hay kênh đào Panama? Để đàn áp những người Mỹ biểu tình ôn hòa phản đối chính sách của ông ta? Trump đã đe dọa làm tất cả những điều này và hơn thế nữa, và ông ta không thấy cần thiết phải xin phép hợp pháp từ cơ quan lập pháp do người dân bầu ra trước khi đặt các quân nhân vào tình thế nguy hiểm."

.

-- Dân Biểu Jim Himes, đảng Dân chủ, tiểu bang Connecticut: "Maduro là một nhà cai trị bất hợp pháp. Nhưng tôi chưa thấy bằng chứng nào cho thấy nhiệm kỳ tổng thống của ông ta gây ra mối đe dọa đủ để biện minh cho hành động quân sự mà không có sự cho phép của Quốc hội, cũng như tôi chưa nghe thấy chiến lược nào cho những ngày sau đó và cách chúng ta sẽ ngăn chặn Venezuela rơi vào hỗn loạn."

.

-- Thượng nghị sĩ Andy Kim, đảng Dân chủ, tiểu bang New Jersey: "Bộ trưởng Rubio và Hegseth đã nhìn thẳng vào mắt từng Thượng nghị sĩ vài tuần trước và nói rằng đây không phải là về thay đổi chế độ. Tôi không tin họ lúc đó và giờ chúng ta thấy rằng họ đã trắng trợn nói dối Quốc hội. Trump đã bác bỏ quy trình phê chuẩn theo Hiến pháp đối với xung đột vũ trang vì chính quyền biết rằng người dân Mỹ phản đối mạnh mẽ việc kéo quốc gia của chúng ta vào một cuộc chiến khác."

.

-- Thượng nghị sĩ Mike Lee, đảng Cộng hòa, tiểu bang Utah: Tờ Politico lưu ý rằng ban đầu ông Lee nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc tấn công, nhưng sau khi nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio, ông nói rằng "nó có thể nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều II của Hiến pháp để bảo vệ nhân viên Mỹ khỏi một cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra."

.

-- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đảng Cộng hòa, tiểu bang Nam Carolina: "Gửi đến những đảng viên Dân chủ tự do yếu đuối và hay lo lắng một cách đáng thương, những người dường như chấp nhận một đế chế ma túy vĩnh viễn ngay sát biên giới của chúng ta, mà trung tâm của nó là Venezuela. Hãy tỉnh táo lại đi."

.

-- Tổng thống Trump: Đảng Dân chủ "nên nói, 'Làm tốt lắm'," ông nói với Fox News trước cuộc họp báo dự kiến ​​diễn ra tại Mar-a-Lago. "Họ không nên nói, 'Ôi, có lẽ nó không hợp hiến.' Các bạn biết đấy, những lời lẽ cũ rích mà chúng ta đã nghe trong nhiều năm rồi."

.

---- Trump: các hãng Mỹ sẽ vào múc dầu Venezuela, vì các hãng dầu Venezuela không hiệu quả. Dọa sẽ tấn công tiếp, nếu cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết các công ty lớn của Mỹ sẽ đầu tư vào Venezuela sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của quốc gia Nam Mỹ này để "khắc phục" cơ sở hạ tầng dầu mỏ "đang bị hư hỏng nặng".

Ông Trump tuyên bố rằng ngành công nghiệp dầu mỏ ở Venezuela đã "suy thoái từ lâu" và quốc gia này đã không sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả. Ông cho rằng các công ty Mỹ sẽ "chi hàng tỷ đô la" vào cơ sở hạ tầng và "bắt đầu kiếm tiền" cho Venezuela.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng chính quyền của ông sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào quốc gia Mỹ Latinh này nếu cần thiết, nhưng lưu ý rằng điều đó có thể sẽ không cần thiết vì cuộc tấn công đầu tiên dường như đã "thành công".

.

---- Trump: Mỹ sẽ điều hành Venezuela tới khi chuyển giao quyền lực thỏa đáng.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với giới truyền thông hôm thứ Bảy sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rằng Washington đang lên kế hoạch điều hành đất nước này cho đến khi có sự chuyển giao quyền lực thỏa đáng tại quốc gia Nam Mỹ này.

"Chúng ta sẽ điều hành đất nước," nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố. Ông giải thích rằng Mỹ sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài "sự chuyển giao an toàn, đúng đắn và hợp pháp." Trump ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ bao gồm các cuộc không kích ban đêm vào Caracas, mô tả nó là "đen tối và chết chóc."

.

---- Machado tuyên bố "giờ phút tự do" ở Venezuela.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, Maria Corina Machado, đã đưa ra tuyên bố tuyên bố "giờ phút tự do" cho Venezuela.

Bà nói: "Chúng ta sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình và giành lại quyền lực," nhấn mạnh rằng đã đến lúc người dân Venezuela phải chấm dứt sự cai trị của Maduro.

Những bình luận này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela, trong đó Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

.

---- Mỹ sẽ chọn lãnh đạo cho Venezuela, sẽ quyết định về dầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Fox News hôm thứ Bảy rằng chính quyền đang xem xét lựa chọn lãnh đạo tiếp theo cho Venezuela. Ông Trump cũng xác nhận Mỹ dự định sẽ "tham gia mạnh mẽ" vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

"Maduro đã cố gắng đàm phán vào phút cuối. Tôi đã từ chối," ông Trump tiết lộ, gọi cuộc tấn công là biểu hiện của sức mạnh Mỹ được khôi phục. Ông ca ngợi sự chính xác của chiến dịch và đối chiếu nó với những thất bại quân sự trong quá khứ.

Ông Trump cho biết không có thương vong nào của Mỹ trong chiến dịch này, mặc dù một vài binh sĩ bị thương.

.

---- Trung Quốc đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela vào thứ Bảy, gọi đó là hành động vũ lực "trắng trợn" vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu sự ổn định của khu vực Mỹ Latinh. "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, và ngừng xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

.

Nga nhanh chóng đứng về phía đồng minh của mình vào thứ Bảy, chỉ trích mạnh mẽ hành động quân sự của Washington tại Venezuela. Moscow cho biết Venezuela phải được phép tự quyết định con đường của mình "mà không có sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại, đặc biệt là về mặt quân sự" và đề nghị làm trung gian đối thoại giữa Washington và Caracas, theo tờ Wall Street Journal. CNBC đưa tin Bộ Ngoại giao Nga gọi các cuộc tấn công là "hành động gây hấn vũ trang" "đáng lo ngại và đáng lên án".

.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên mạng xã hội X kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cho biết nước ông "phản đối sự xâm lược chống lại chủ quyền của Venezuela và của Mỹ Latinh".

.

Từ Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha: "Tây Ban Nha kêu gọi giảm leo thang và kiềm chế, và hành động phải luôn được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Về vấn đề này, Tây Ban Nha sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ của mình để đạt được giải pháp hòa bình và đàm phán cho cuộc khủng hoảng hiện nay."

.

---- TNS Chris Coons Kêu Gọi Trump Cho Tịch Thu Luôn Tàu Dầu Của Nga

Hôm Thứ Sáu, TNS Chris Coons (Đảng Dân Chủ) lên tiếng thúc giục Tổng thống Trump nên mạnh tay tịch thu luôn các tàu dầu của Nga, tương tự như cách Hoa Kỳ đang làm với Venezuela, theo The Hill.

Trên chương trình Morning Joe, Coons cho rằng Nga hiện đang dùng một "đội tàu ma" để bí mật bán dầu lấy tiền nuôi guồng máy chiến tranh tại Ukraine, đồng thời tiếp tay cho cả Iran và Bắc Hàn. Theo ông, nếu Tổng thống quyết liệt chận đứng nguồn tiền của Putin, hành động này chắc chắn sẽ được cả hai đảng tại Quốc Hội ủng hộ hết mình.

TNS Delaware cũng tỏ ý hoài nghi mục tiêu thật sự của các hành động quân sự của Hoa Kỳ hiện nay. Ông đặt câu hỏi: đây có thật là để chận ma túy, hay là để giành quyền tiếp cận dầu mỏ, hoặc xa hơn là tìm cách thay đổi chế độ tại Venezuela.

Hiện nay, quân đội Hoa Kỳ đang huy động lực lượng hùng hậu, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford, để phong tỏa vùng biển Caribbean. Tuần duyên Hoa Kỳ đã bắt giữ được hai tàu dầu của Venezuela với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt. Trong khi chính quyền Trump khẳng định đây là nỗ lực triệt phá mạng lưới tài trợ cho quân khủng bố ma túy, phía Trung Cộng đã lên tiếng phản đối và cho rằng Hoa Kỳ đang vi phạm luật pháp quốc tế. Đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc còn nặng lời gọi đây là một vụ "tống tiền" trắng trợn nhằm lật đổ chính quyền của họ.

.

---- MAGA Thủ Sẵn Gần 300 Triệu MK Cho Kỳ Bầu Cử 2026

Theo Reuters, các hồ sơ kê khai tài chánh mới nhứt cho thấy tổ chức gây quỹ chính trị Make America Great Again Inc. (MAGA) sẽ bước vào năm 2026 với khoản tiền dự trù gần 300 triệu MK, sẵn sàng cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Trong vòng nửa cuối năm 2025, từ đầu Tháng Bảy đến cuối Tháng Mười Hai, MAGA đã quyên góp thêm khoảng 102 triệu MK. Gần một nửa số tiền đó đến từ ba nguồn lớn. Greg Brockman, đồng sáng lập công ty OpenAI, cho 25 triệu MK. Công ty Foris DAX Inc, điều hành sàn tiền điện tử Crypto.com, góp 20 triệu MK. Một nhà đầu tư tài chánh tư nhân khác đóng thêm 11 triệu MK.

Số tiền khổng lồ này sẽ được dùng để giúp phe Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng Mười Một, vốn được xem là phép thử quan trọng để đo mức ủng hộ của cử tri đối với các chính sách của Trump trong nhiệm kỳ hai. Hiện nay, Đảng Cộng Hòa chỉ nắm đa số rất sít sao tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện.

Dù Trump không thể tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, ảnh hưởng chính trị của ông vẫn rất mạnh. Nhiều tập đoàn lớn và giới doanh nhân giàu có đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Trump kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc, kể cả việc góp tiền cho một phòng khiêu vũ mới trị giá 300 triệu MK theo lệnh của Tổng thống.

.

---- Trump Kiếm Chuyện Với Colorado; Vụ Tina Peters Làm Lộ Rạn Nứt Nội Bộ Cộng Hòa

Tại tiểu bang Colorado, mối bất hòa giữa Tổng thống Trump và chính quyền địa phương đang ngày càng căng thẳng, bắt nguồn từ vụ án của Tina Peters, cựu viên chức bầu cử quận Mesa.

Peters là người ủng hộ mạnh mẽ lập luận của Trump cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 có gian lận. Bà này hiện đang thụ án 9 năm tù theo luật tiểu bang Colorado vì các tội liên quan đến việc cho người lạ tiếp xúc với hệ thống bầu cử địa phương.

Trump đã ký giấy ân xá cho Peters, nhưng việc này không có giá trị vì đây là án của tiểu bang, không phải án liên bang. Trên mạng Truth Social, Trump đã công kích Thống đốc Colorado Jared Polis và công tố viên địa phương bằng những lời lẽ rất nặng, cho rằng họ đối xử bất công với bà này.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Gần đây, Trump phủ quyết một dự luật đã được cả hai đảng ủng hộ, nhằm hoàn tất dự án dẫn nước Arkansas Valley Conduit, một công trình được trông đợi sẽ mang nước sạch cho vùng đông nam Colorado. Quyết định này làm nhiều người bất bình, kể cả DB Cộng Hòa Lauren Boebert, đã công khai bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là hành động trả đũa chính trị.

Tòa Bạch Ốc nói rõ lý do phủ quyết là vì dự án đã tiêu tốn quá nhiều tiền thuế — hơn 249 triệu MK đã chi, và tổng chi phí có thể lên tới 1.3 tỉ. Tuy nhiên, tại Colorado, nhiều người chỉ ra rằng trước đó chính quyền Trump cũng từng loan báo giải thể một trung tâm nghiên cứu khí tượng lớn của tiểu bang, khiến nghi ngờ về động cơ thật sự càng tăng.

Điều đáng chú ý là các vùng được hưởng lợi từ dự án dẫn nước này lại chính là những quận từng bỏ phiếu cho Trump. Vì vậy, nhiều người dân địa phương cảm thấy mình đang lâm vào tình cảnh “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.” Với người dân Colorado, câu chuyện này cho thấy rõ: khi căng thẳng chính trị leo thang, người chịu thiệt thòi trước hết thường vẫn là người dân.

.

---- Nhóm Bạo loạn 6/1/2021 Tính Trở Lại Điện Capitol Tuần Hành Sau 5 Năm

Tin từ Hoa Thịnh Đốn cho hay một số người từng bị kết án liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đang dự tính tổ chức một cuộc tuần hành, nhân dịp tròn năm năm xảy ra vụ bạo loạn này.

Cuộc tuần hành được quảng bá là để “tưởng niệm” Ashli Babbitt và bốn người khác đã chết trong hoặc sau sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Babbitt là người ủng hộ Tổng thống Trump, bị Cảnh sát Điện Capitol bắn chết khi đang leo qua cửa sổ để xông vào khu vực phòng họp Hạ Viện. Ngoài ra, ban tổ chức cũng nói sẽ nhắc đến một cảnh sát Điện Capitol qua đời sau khi bị đột quỵ vì làm nhiệm vụ bảo vệ Quốc Hội hôm đó.

Một trong những người đứng ra vận động cuộc tuần hành là Enrique Tarrio, cựu thủ lãnh nhóm Proud Boys, từng lãnh án 22 năm tù vì vai trò trong sự kiện ngày 6 tháng Giêng, nhưng đã được Tổng thống Trump ân xá vào đầu năm 2025. Tarrio khẳng định đây sẽ là một cuộc tuần hành “yêu nước và ôn hòa,” yêu cầu những ai có ý gây rối thì ở nhà.

Cuộc tuần hành dự kiến bắt đầu từ khu Ellipse trước Tòa Bạch Ốc, đi theo đúng lộ trình mà đám đông năm xưa đã tiến về Quốc Hội. Trong khi đó, phía Dân Chủ tại Hạ Viện cũng sẽ tổ chức một buổi điều trần cùng ngày, nhắc lại các mối nguy đối với bầu cử và an ninh công cộng sau khi nhiều người từng có hành vi bạo lực được ân xá một cách tùy tiện.

.

---- Trump Chận Một Thương Vụ Mua Bán Chip Vì Lo Dính Tới TQ

Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chính thức chận vụ mua bán giữa công ty HieFo Corp. và Emcore Corp., với lý do liên quan đến an ninh quốc gia và vai trò của TQ trong lãnh vực chip điện tử.

Trước đó, vào năm 2024, HieFo đồng ý mua lại một phần làm chip của Emcore với giá khoảng 2.92 triệu MK. Emcore đặt trụ sở ở New Jersey; còn HieFo tuy ghi danh ở Delaware, nhưng theo Tòa Bạch Ốc, công ty này do một công dân TQ kiểm soát.

Trong sắc lệnh, Trump nói có đủ bằng chứng cho thấy nếu để HieFo nắm mảng chip của Emcore, thì có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Vì vậy, ông ra lệnh không cho HieFo mua lại các bộ phận liên quan đến chip, từ thiết kế wafer cho tới chế tạo và gia công.

Không những thế, sắc lệnh còn buộc HieFo phải rút hoàn toàn khỏi Emcore trong vòng 180 ngày. Việc theo dõi và giám sát sẽ do Ủy ban Đầu tư Ngoại quốc tại Hoa Kỳ phụ trách — một cơ quan chuyên xem xét các thương vụ có yếu tố nước ngoài.

Chính quyền Trump đang tìm cách ngăn Bắc Kinh lấn sâu vào ngành bán dẫn, vốn được coi là lãnh vực then chốt cho quốc phòng và kinh tế Hoa Kỳ. Gần đây, Washington cũng loan báo sẽ áp thuế nhập cảng chip từ TQ kể từ năm 2027.

.

---- Tuần Duyên Mỹ Ngưng Tìm Những Người Trên Ghe Nhảy Xuống Biển Khi Bị Hải quân Mỹ Vây Bắt



Hôm Thứ Sáu, Tuần Duyên Hoa Kỳ đã ngưng cuộc tìm kiếm những người bị cho là buôn ma túy, sau khi họ nhảy xuống biển để thoát thân khi ghe bị quân đội Hoa Kỳ tấn công ngoài khơi Thái Bình Dương.

Theo giới chức Hoa Kỳ, hôm Thứ Ba vừa qua (30/12/2025), quân đội đã không kích ba chiếc ghe bị nghi chở ma túy. Chiếc ghe đầu tiên trúng đạn, làm ba người trên ghe chết tại chỗ. Trên hai chiếc ghe còn lại, có thể từ sáu đến tám người đã hoảng loạn nhảy xuống biển giữa lúc sóng to gió lớn. Sự việc xảy ra cách biên giới Mexico–Guatemala khoảng 400 hải lý.

Tuần duyên cho biết cuộc tìm kiếm kéo dài khoảng 65 giờ, trải rộng trên vùng biển hơn 1,090 hải lý. Lực lượng tham gia gồm một phi cơ bay từ California, một tàu thuộc hệ thống cứu nạn của Tuần duyên và ba tàu khác ở gần khu vực. Tuy nhiên, do tình hình lúc đó sóng và gió rất mạnh, cộng với khoảng cách quá xa, các đội tìm kiếm không thấy người sống sót hay dấu vết ghe thuyền nào.

Đại úy Patrick Dill cho hay với thời gian dài và điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, hy vọng cứu được người gần như không còn. Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho rằng những người trên ghe có thể vẫn sống sót và đề nghị hải quân Colombia hỗ trợ.

Từ đầu tháng 9 đến cuối năm 2025, quân đội Hoa Kỳ đã tấn công ít nhất 35 ghe nghi chở ma túy, làm hơn 115 người thiệt mạng; các hành động này đang gây nhiều tranh cãi về cách hành xử và trách nhiệm của Hoa Kỳ trên vùng biển quốc tế.

.

---- Trump Đăng Hình AI Chế Giễu Thống Đốc Illinois

Hôm Thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dùng để chế giễu Thống đốc Illinois JB Pritzker. Đây là màn công kích mới nhất trong cuộc đối đầu giữa hai người, kéo dài từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc gần một năm nay.

Hình ảnh cho thấy Pritzker đứng giữa một thành phố đang cháy, chung quanh là lều trại của người vô gia cư và người nằm la liệt dưới đất. Trong hình, Thống đốc Illinois cầm một chiếc bánh hamburger, tay kia giơ tấm bảng ghi: “Chicago không cần giúp đỡ. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.” Văn phòng Thống đốc chưa lên tiếng phản hồi.

Thời gian qua, Trump liên tục chỉ trích tình trạng tội phạm tại Chicago. Chính phủ liên bang từng cho điều Vệ Binh Quốc Gia và lực lượng ICE đến thành phố này để đối phó tội phạm và thi hành luật di trú liên bang. Tuy nhiên, sau khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết việc điều quân là không hợp pháp, Trump phải rút lực lượng, dù ông cảnh báo có thể sẽ đưa quân trở lại nếu tình hình xấu hơn.

Gần đây, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cũng nộp đơn kiện tiểu bang Illinois, cho rằng hai đạo luật của tiểu bang này cản trở nhân viên liên bang thi hành luật di trú. Phía Pritzker phản bác, nói chính quyền liên bang đang quấy nhiễu cả những người dân tuân thủ pháp luật tại trường giữ trẻ, bệnh viện và tòa án.

Việc Trump dùng hình ảnh AI để công kích đối thủ không phải chuyện mới. Ông từng đăng những đoạn clip mỉa mai nhắm vào Lãnh tụ phe thiểu số Thượng Viện Chuck Schumer và Lãnh tụ phe thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries, đều thuộc Đảng Dân Chủ tại New York. Ngoài ra, Trump cũng từng dùng AI để giễu cợt những người tham gia các cuộc biểu tình “No Kings.”

.

---- South Carolina: Dịch Sởi Lan Rộng, Phần Lớn Trẻ Em Chưa Chích Ngừa

Hôm Thứ Sáu, Sở Y Tế tiểu bang South Carolina cho biết số người mắc bệnh sởi trong đợt bùng phát hiện nay đã tăng lên 185 ca, tức tăng thêm 9 ca chỉ trong vài ngày. Dịch bệnh tập trung nhiều nhất ở vùng tây bắc tiểu bang, đặc biệt quanh hai quận Greenville và Spartanburg.

Theo giới chức y tế, điều đáng lo nhất là đa số người mắc bệnh đều chưa chích ngừa. Trong 185 ca được ghi nhận, có tới 172 người hoàn toàn chưa chủng ngừa sởi; bốn người chỉ chích một mũi trong hai mũi cần thiết; chỉ có một người chích đủ hai mũi theo khuyến cáo; bốn trường hợp chưa rõ tình trạng chích ngừa, và bốn ca khác còn đang chờ kiểm tra thêm.

Đợt dịch sởi lần này chủ yếu lây lan trong trẻ em. Phần đông các ca nhiễm nằm trong nhóm tuổi từ 5 đến 17; kế đó là các em dưới 5 tuổi. Điều này cho thấy bệnh đang lan trong gia đình, trường học và các sinh hoạt cộng đồng có đông trẻ nhỏ.

Hiện nay, tiểu bang đã cho cách ly 223 người để ngăn bệnh tiếp tục lây lan; ngoài ra có ba người đang phải cách ly điều trị riêng. Nếu không có thêm ca nhiễm mới phát sinh, thời hạn cách ly trễ nhất dự trù kéo dài đến ngày 24 tháng Giêng.

Sởi là bệnh lây rất nhanh, chỉ cần tiếp xúc gần cũng có thể nhiễm. Bệnh thường gây sốt cao, ho, sổ mũi và nổi ban đỏ; trong một số trường hợp nặng, có thể dẫn đến viêm phổi hoặc viêm não, rất nguy hiểm cho trẻ em. Giới chức y tế khuyến cáo phụ huynh nên kiểm tra lại việc chích ngừa của con em mình; nếu chưa chích đủ mũi, cần sớm liên lạc bác sĩ hoặc cơ sở y tế địa phương để được hướng dẫn, nhằm tránh để bệnh lan rộng thêm trong cộng đồng.

.

---- North Carolina: Chận Âm Mưu Khủng Bố Dịp Giao Thừa, Bắt Cậu 18 Tuổi

Hôm Thứ Sáu, tại thị trấn Mint Hill, gần thành phố Charlotte thuộc tiểu bang Bắc Carolina, các cơ quan hữu trách liên bang cho biết đã kịp thời ngăn chận một âm mưu tấn công khủng bố vào Đêm Giao Thừa, được cho là “lấy cảm hứng từ ISIS.”

Người bị bắt là Christian Sturdivant, 18 tuổi, công dân Hoa Kỳ, bị cáo buộc âm mưu tấn công một siêu thị và một tiệm bán đồ ăn nhanh – những nơi rất đông người vào tối 31 tháng 12 vừa qua.

Theo hồ sơ điều tra, thanh niên này đã ấp ủ kế hoạch gần một năm; vũ khí dự tính dùng là dao và búa, được giấu sẵn trong phòng ngủ. Khi khám xét nhà, FBI còn tìm thấy nhiều ghi chép cho thấy cậu có ý nhắm vào người Do Thái, người Thiên Chúa giáo và cộng đồng LGBTQ. Nhà chức trách nói cậu này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tổ chức khủng bố ISIS, và từng thề trung thành với tổ chức này qua liên lạc trên mạng với người mà cậu tưởng là thành viên ISIS, nhưng thật ra là mật vụ.

Đáng chú ý, khi mới 14 tuổi, cậu từng có dấu hiệu bạo lực và đã được đưa đi điều trị tâm lý, nên lúc đó chưa bị truy tố. Gần đây, FBI phát giác cậu hoạt động trở lại trên mạng xã hội với nhiều nội dung ủng hộ ISIS, nên theo dõi sát sao và ra tay bắt giữ ngay trước thềm Giao Thừa.

Hiện Sturdivant bị truy tố tội tiếp tay tổ chức khủng bố ngoại quốc, có thể đối diện mức án tối đa 20 năm tù; giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục và có thể sẽ còn thêm tội danh.

.

---- Hỏa Hoạn Lớn Tại Cao Ốc Đang Xây Ở Denver, Một Người Bị Thương

Tối Thứ Sáu, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng lên tại một công trình xây cất chung cư ở phía đông nam thành phố Denver, gần khu vực Glendale, theo Reuters.

Theo cảnh sát Glendale, lửa bắt đầu từ phần khung gỗ của tòa nhà chưa hoàn tất. Vì công trình còn dang dở, nhiều chỗ trống và vật liệu dễ bén lửa, nên lửa lan rất nhanh. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt giữa đêm tối, kèm theo những cột khói đen dày đặc khiến cư dân xung quanh một phen hốt hoảng. Hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi khung sườn của tòa nhà mà còn gây mất điện trên diện rộng trong cộng đồng địa phương.

Sở Cứu Hỏa Denver cho biết hơn 100 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường. Một lính cứu hỏa bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và đã được đưa vào bệnh viện Denver Health; may mắn không có người dân nào bị thương. Giới chức cho hay đám cháy rất khó dập vì lửa đã bén sâu vào bên trong cấu trúc của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa phải liên tục phun nước trong nhiều giờ liền và tạm thời phong tỏa đường Leetsdale để bảo đảm an toàn. Hiện tại, chính quyền đã lập một trạm trú ẩn tạm thời tại một trung tâm sự kiện gần đó để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng.

.

---- Colorado: Một Người Bị Sư Tử Núi Cắn Chết

Đầu năm mới, nhà chức trách Colorado phát hiện thi thể một phụ nữ trên lối mòn Crosier Mountain ở vùng hẻo lánh phía đông Công viên Quốc gia Rocky Mountain; các vết thương cho thấy rất có thể bà bị sư tử núi tấn công. Điều khiến nhiều người rùng mình là chỉ vài tuần trước đó, ngay trên lối mòn này, một người đàn ông đã chạm trán sư tử núi và suýt mất mạng.

Gary Messina kể rằng vào buổi sáng ngày 11 tháng Mười Một, trời còn tối, khi đang chạy bộ thì thấy hai con mắt sáng lóe trong bụi cây. Ông vừa giơ điện thoại chụp hình thì con sư tử núi lao thẳng tới. Messina hoảng hốt ném điện thoại, vơ lấy đất đá chọi và la lớn để xua đuổi, nhưng con thú vẫn lượn lờ tìm cách vòng ra phía sau. Sau vài phút giằng co, ông bẻ được một khúc cây đánh mạnh vào đầu con sư tử; lúc đó nó mới bỏ chạy.

Thi thể người phụ nữ được hai người đi bộ khác phát hiện vào giữa trưa ngày Mùng Một. Một con sư tử núi còn lảng vảng gần đó và họ phải ném đá để xua đi. Trong số đó có một người là bác sĩ, nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước. Danh tánh nạn nhân sẽ chỉ được công bố sau khi khám nghiệm tử thi xong.

Các viên chức đã bắn hạ hai con sư tử núi trong khu vực và đang truy tìm con thứ ba; các đường mòn lân cận vẫn đóng cửa. Dù sư tử núi xuất hiện khá thường xuyên ở vùng này, các vụ tấn công gây chết người rất hiếm khi xảy ra; lần gần nhất tại Colorado là hơn 20 năm trước.

Cơ quan hữu trách khuyến cáo người dân nên đi theo nhóm, tránh đi rừng một mình, nhất là lúc sáng sớm hay chập tối; nếu gặp sư tử núi, tuyệt đối không quay lưng bỏ chạy, hãy từ từ lùi lại, nhìn thẳng vào con vật và cố làm cho mình có vẻ to lớn hơn.

.

---- Mexico: Động Đất 6.5 Độ Làm Rung Chuyển Nhiều Nơi, Ít Nhất Hai Người Thiệt Mạng

Hôm Thứ Sáu, một cơn động đất mạnh 6.5 độ Richter bất ngờ làm rung chuyển miền nam và miền trung Mexico, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và làm dân chúng hoảng hốt bỏ chạy ra đường giữa lúc còi báo động vang lên khắp nơi.

Theo cơ quan địa chấn Mexico, tâm chấn nằm gần thị trấn San Marcos, thuộc tiểu bang Guerrero, gần thành phố biển Acapulco. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 35 km và kéo theo hơn 500 dư chấn lớn nhỏ sau đó.

Theo ghi nhận của giới hữu trách, sự việc đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng: một phụ nữ 50 tuổi qua đời do sập nhà ở vùng quê, và một người khác tại thủ đô Mexico City bị đột quỵ rồi ngã tử vong trong lúc sơ tản. Ngoài ra, tại thủ phủ Chilpancingo, một bệnh viện bị hư hại nặng, buộc các bác sĩ phải khẩn cấp đưa bệnh nhân ra ngoài.

Cơn động đất xảy ra đúng lúc Tổng thống Claudia Sheinbaum đang trong buổi họp báo đầu năm mới. Tiếng còi báo động vang lên khiến buổi họp báo bị gián đoạn, người dân và du khách tại thủ đô cũng như các vùng lân cận phải hốt hoảng tháo chạy ra đường.

Người dân ở một số vùng ven biển phía nam Acapulco được khuyến cáo nên để sẵn giấy tờ, thuốc men và đồ dùng cần thiết, đề phòng các dư chấn có thể tiếp diễn trong những ngày tới.

.

---- VN: Xe Giường Nằm Bốc Cháy Trên Cao Tốc, Một Nam Sinh Lớp 12 Thiệt Mạng

Khoảng 11 giờ 30 khuya Thứ Sáu, ngày 2 tháng Giêng, một chiếc xe khách giường nằm chạy trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến một hành khách là nam sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Theo tường trình ban đầu, chiếc xe mang bảng số Hà Tĩnh đang chạy theo hướng Nam – Bắc; khi đến đoạn đường phía nam hầm Thần Vũ, thuộc địa phận xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, thì lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ thân xe. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe, kèm theo khói đen dày đặc.

Phát hiện sự việc, khoảng 10 hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài và rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một nam sinh lớp 12, quê tại Hà Tĩnh, không may bị kẹt lại và đã tử vong, nghi do ngủ quên.

Khi lực lượng cứu hỏa tỉnh Nghệ An đến nơi, lửa đã cháy rất mạnh. Sau gần một giờ dập lửa, đám cháy mới được khống chế, nhưng chiếc xe thì đã cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Sự việc khiến giao thông trên cao tốc bị ùn tắc khá lâu. Nguyên nhân gây hỏa hoạn hiện vẫn đang được cơ quan hữu trách điều tra. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông lo ngại về an toàn của xe khách đường dài, nhất là các chuyến chạy xuyên đêm trên cao tốc.