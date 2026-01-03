Hôm nay,  

Bản Tin Cà-phê Sáng Thứ Bảy 3 tháng 1

03/01/202601:49:00(Xem: 684)
01032025 venezuela 2
Cư dân tại nhiều khu phố ở Caracas hoảng hốt đổ ra đường, có người đứng từ xa theo dõi diễn biến. “Cả mặt đất rung chuyển. Thật kinh hoàng. Chúng tôi nghe tiếng nổ và máy bay,” Carmen Hidalgo, 21 tuổi, nhân viên văn phòng nói. “Cảm giác như không khí dội thẳng vào người.” 


-- Hoa Kỳ Oanh Kích Venezuela, Ông Maduro Bị Bắt Giữ.
-- Chiến Dịch Di Trú Của Trump Sắp Dồn Về Phoenix Theo Mô Hình “Alligator Alcatraz”.
-- California Tranh Luận Đề Nghị Đánh Thuế Một Lần 5% Trên Giới Tỉ Phú.
-- Tài Sản Ông Trump Tăng Mạnh Năm 2025, Nhà Đầu Tư Mang Tên Trump Lãnh Thiệt.
-- Tòa Liên Bang Bãi Luật Cấm Mang Súng Công Khai Tại California.
-- Bộ An Ninh Nội Địa Tạm Dừng Hồ Sơ Di Trú Từ Thêm 20 Quốc Gia.
-- Iran Cảnh Cáo Hoa Kỳ: Can Thiệp Biểu Tình Sẽ Gánh Trọn Hậu Quả.

Hoa Kỳ Oanh Kích Venezuela – Ông Maduro Bị Bắt Giữ

 

CARACAS (CBS News, The New York Times, NBC News) – Tổng thống Donald Trump sáng sớm thứ Bảy 3-1 ra lệnh oanh kích nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela, gồm các cơ sở quân sự tại thủ đô Caracas và vùng phụ cận. Ông Trump sau đó tuyên bố trên đài CBS rằng Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân “đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi nước” trong cuộc “tấn công quy mô lớn” của quân đội Hoa Kỳ.

 

Các vụ không kích diễn ra sau nhiều tháng Hoa Kỳ tăng cường lực lượng tại vùng Caribe, với hàng không mẫu hạm U.S.S. Gerald R. Ford cùng nhiều chiến hạm án ngữ ngoài khơi Venezuela. Trước đó, Washington đã bắt giữ hai tàu chở dầu và đánh phá hơn 30 xuồng mà phía Mỹ cho là chở ma túy, trong đó nhiều người thiệt mạng. Ông Trump nói các phi vụ hôm nay cũng nhằm “phá hủy bến tàu nơi chúng chất hàng ma túy.”

 

Chính quyền Trump lâu nay tố cáo ông Maduro dính líu tới các đường dây buôn ma túy và cấu kết với nhóm tội phạm quốc tế bị xếp loại khủng bố — điều mà Caracas cực lực phủ nhận. Trước lễ Giáng Sinh, ông Trump từng cảnh báo rằng nếu nhà lãnh đạo Venezuela “còn dám làm cứng,” thì “đó sẽ là lần cuối cùng ông ta có thể làm vậy.”

 

Rạng sáng cùng ngày, truyền thông tại Caracas loan tin nhiều tiếng nổ lớn vang rền trong thành phố, trực thăng vần vũ trên không; chính phủ Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, gọi đây là “cuộc tấn công mang tính đế quốc.” Nhiều nguồn tin cho hay Tổng thống Maduro được đưa đi trước khi lực lượng Hoa Kỳ tiến vào khu vực căn cứ chính.

 

Hiện chưa rõ Caracas có bị chiếm hay không. Giới quan sát cảnh báo cuộc tấn công có thể mở ra một giai đoạn mới trong chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tại châu Mỹ La-tinh, gây chấn động tình hình an ninh khu vực.

 

Chiến Dịch Di Trú Của Trump Sắp Dồn Về Phoenix, Theo Mô Hình “Alligator Alcatraz”

Theo Daniel Hampton, viết trên The Bulwark ngày 2 tháng 1 năm 2026, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch trấn áp di trú sang thành phố Phoenix, bất chấp mức ủng hộ của cử tri đối với chính sách này đang sụt giảm. Nhiều cựu viên chức Bộ An Ninh Nội Địa tiết lộ Phoenix có thể trở thành điểm tập trung mới, với quy mô lớn và mức độ căng thẳng cao hơn các đợt trước. Nguồn: The Bulwark.

Theo các nguồn tin này, Phoenix — thành phố do phía Dân Chủ điều hành, nằm sát biên giới Mexico và thuộc một tiểu bang dao động — sẽ đòi hỏi huy động nguồn lực liên bang rất lớn. Cơ quan ICE hiện dư dả ngân khoản sau khi đạo luật chi tiêu quy mô lớn của Trump được thông qua, và đang xây dựng bảy cơ sở giam giữ lớn khắp vùng Tây Nam, trong đó có một địa điểm tại Glendale. Việc bổ sung khoảng 5.000 chỗ giam tại Phoenix được mô tả sẽ biến thành phố này thành trung tâm trục xuất của cả khu vực. Nguồn: The Bulwark.

Kế hoạch còn bao gồm việc dựng các trại giam bằng lều bạt vật liệu mềm — loại cơ sở lắp nhanh nhưng điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt, từng gây phản ứng dữ dội. Điển hình là trại giam ở Florida mang biệt danh “Alligator Alcatraz,” nơi đã tiếp nhận hơn 6.700 người đàn ông trong hoàn cảnh bị nhiều vụ kiện chỉ trích là tồi tệ. Andrea Flores, cựu phụ trách quản trị biên giới tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia thời chính quyền trước, nhận định mô hình này vừa tốn kém vừa quản lý kém, và cảnh báo việc mở rộng chỗ giam không đồng nghĩa với khả năng gia tăng trục xuất, mà có thể chỉ dẫn đến cảnh người bị giam mắc kẹt dài ngày giữa sa mạc.

 

California định đánh thuế giới tỉ phú

 

SACRAMENTO  – Giới làm luật tại California đang tranh luận gay gắt quanh một đề nghị mới: đánh thuế một lần 5% trên tài sản của khoảng 255 tỉ phú cư ngụ trong tiểu bang, theo bản tin CBS News.

 

Theo dự thảo, ngân khoản thu được — ước tính hàng chục tỉ đô-la — sẽ dành 90% cho y tế và 10% cho giáo dục cùng cứu trợ thực phẩm. Số thuế này không đánh vào lợi tức, mà áp trên các tài sản như cổ phần, trái phiếu, doanh nghiệp tư, nghệ phẩm và sở hữu trí tuệ. Bất động sản và quỹ hưu trí được miễn trừ.

 

Người ủng hộ cho rằng giới tỉ phú đã thấy tài sản tăng gần gấp ba trong sáu năm qua, nên khoản thuế này chỉ “hãm” nhẹ đà tích sản của họ. Trái lại, phe chống đối — trong đó có nhà đầu tư Bill Ackman — gọi đây là “một hình thức trưng thu tài sản tư hữu” và cảnh cáo rằng giới siêu giàu có thể bỏ tiểu bang để tránh thuế, khiến nguồn lợi thất thoát.

 

Thống Đốc Gavin Newsom từng bác bỏ những đề nghị đánh thuế tương tự trước đây, nói rằng “ý tưởng này sẽ không đi đến đâu tại California.” Tuy nhiên, công đoàn SEIU-UHW, đại diện trên 120.000 nhân viên y tế, vẫn đưa đề nghị này ra trưng cầu dân ý năm 2026, nhằm bù đắp phần ngân quỹ y tế Medi-Cal bị liên bang cắt giảm trong thập niên tới.

 

Tài Sản Ông Trump Tăng Mạnh Trong Năm 2025 – Các Nhà Đầu Tư Thua Thiệt

 

WASHINGTON (Axios) – Tài sản của Tổng thống Donald Trump tiếp tục phình to trong năm 2025, song nhiều nhà đầu tư đặt cược vào các doanh nghiệp và đồng tiền điện tử mang tên ông lại thua lỗ nặng.

 

Theo số liệu của Axios, cổ phần của Trump Media & Technology Group (DJT) sụt 67% kể từ khi ông Trump nhậm chức đến cuối năm 2025. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 18% và quỹ SOCL – chuyên đầu tư vào các công ty truyền thông xã hội, trong đó có DJT – tăng đến 27%. Bên mảng tiền điện tử, đồng Official TRUMP (ký hiệu $TRUMP) rớt 89% giá trị sau thời gian ngắn bốc lên hồi đầu năm; đồng dogecoin mất 67%, còn toàn thị trường tiền mã hóa chung giảm 16%.

 

Tính theo giả định, 1.000 đô-la đầu tư từ ngày 19 tháng Giêng vào Nasdaq nay thành 1.184 đô-la, vào SOCL thành 1.272 đô-la, nhưng nếu bỏ vào cổ phiếu DJT chỉ còn 331 đô-la. Với tiền điện tử, 1.000 đô-la vào thị trường chung còn 842 đô-la, vào dogecoin còn 327 đô-la, và vào $TRUMP chỉ còn 114 đô-la.

 

Tuy nhiên, Forbes cho biết tài sản của chính ông Trump đã tăng gấp đôi trong năm qua nhờ lợi nhuận từ các khoản đầu tư tiền điện tử. Con trai ông, Donald Trump Jr., cũng thấy tài sản tăng gấp sáu lần. Cuối năm, công ty Trump Media loan báo sắp tung ra một mã tiền điện tử mới dành cho cổ đông, sau khi đạt thỏa thuận mở rộng sang lĩnh vực năng lượng hạch nhiệt.

 

Giới phân tích nhắc nhở: thị trường biến động khó lường — đầu tư, nhất là vào “đế chế Trump,” vẫn là canh bạc không dành cho người yếu tim.

 

Tòa Liên Bang Bãi Luật Cấm Mang Súng Công Khai Ở California

 

SAN FRANCISCO  – Hôm thứ Sáu 2-1, Tòa Kháng Án Liên Bang khu vực 9 phán quyết rằng luật cấm mang súng công khai tại tiểu bang California là vi hiến, cho rằng biện pháp này vi phạm quyền sở hữu vũ khí được Tu chính án Thứ Hai bảo đảm và trái với “truyền thống, lịch sử của quốc gia.”

 

Luật bị bãi bỏ trước đây cấm người dân mang súng ở nơi công cộng tại các quận có dân số trên 200.000 người. Trong phán quyết 2–1, đa số thẩm phán nhận định người dân California trước kia có quyền mang súng ngắn (không nạp đạn) được đeo trong bao để phòng vệ, và việc tước bỏ quyền ấy chỉ khiến đa số công chúng lâm vào thế “mất phương tiện tự vệ hợp pháp.”

 

Bản án dựa phần lớn trên quyết định của Tối Cao Pháp Viện năm 2022, khi cơ quan này đã hủy một đạo luật của New York đòi người xin phép mang súng giấu phải chứng minh “lý do chính đáng.”

 

Thẩm phán N. Randy Smith trong ý kiến phản đối cho rằng lệnh cấm mang súng công khai vẫn hợp hiến, vì tiểu bang đã cho phép công dân mang súng giấu.

 

Phán quyết này được xem là đòn pháp lý mới nhất giáng vào nỗ lực kiểm soát súng gắt gao của California, và có thể mở đường cho người dân mang súng công khai trở lại trong tương lai gần.

Bộ An Ninh Nội Địa Tạm Dừng Hồ Sơ Di Trú Thêm 20 Quốc Gia

Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) quyết định tạm dừng việc duyệt xét các hồ sơ di trú đối với công dân của thêm 20 quốc gia, sau khi các hạn chế nhập cảnh mở rộng có hiệu lực từ đầu năm. Biện pháp này áp dụng cho mọi hồ sơ đang chờ — gồm thị thực, thẻ xanh, nhập tịch và tị nạn — đồng thời cho phép xét lại các hồ sơ nộp từ năm 2021. 

Theo ghi chú do Sở Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành, danh sách bị ảnh hưởng phần lớn thuộc châu Phi, gồm Angola, Nigeria, Senegal, Tanzania và Zimbabwe. Tháng trước, chính quyền Donald Trump nâng số quốc gia trong diện hạn chế từ 19 lên 39, cộng thêm Chính quyền Palestine, nhằm siết chặt việc xét người xin định cư hợp pháp.

USCIS nêu lý do an ninh, cho rằng cần ngưng dòng người đến từ các nước bị xem có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao hoặc gian lận đáng kể, để bảo đảm an toàn công cộng và thi hành đúng luật di trú. Một số ngoại lệ vẫn được chấp thuận, trong đó có vận động viên và các đoàn thể thao tham dự World Cup và Thế Vận Hội.

Quyết định được đưa ra sau vụ bắt giữ một công dân Afghanistan bị nghi liên quan đến vụ nổ súng làm bị thương hai binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia dịp Lễ Tạ Ơn. Từ cuối năm 2025, DHS đã lần lượt siết các ngả di trú hợp pháp, kể cả việc xét lại hồ sơ người tị nạn được chấp thuận trước đây và tạm ngưng vô hạn định việc thụ lý đơn xin tị nạn để giải quyết tồn đọng. 

Iran Cảnh Cáo Hoa Kỳ: Can Thiệp Biểu Tình Sẽ Gánh Trọn Hậu Quả

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố Hoa Kỳ sẽ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hệ quả” nếu can dự vào làn sóng biểu tình đang lan rộng trong nước. Cảnh cáo được đưa ra sau khi căng thẳng leo thang giữa Tehran và Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh các cuộc xuống đường đã biến thành những cuộc đụng độ gây chết người. 

Trước đó, Trump viết trên Truth Social rằng nếu chính quyền Iran “nổ súng và giết hại người biểu tình ôn hòa,” Hoa Kỳ sẽ “ra tay cứu họ,” kèm theo lời cảnh báo quân đội Mỹ đã sẵn sàng hành động. Phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Tehran. Ali Larijani, cố vấn chủ chốt của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, viết rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa Kỳ cũng sẽ làm toàn vùng Trung Đông mất ổn định và phương hại trực tiếp đến quyền lợi của Washington.

Các cuộc biểu tình bùng phát khắp Iran do lạm phát vượt 40% và đồng rial rớt giá mạnh, xuống khoảng 1,4 triệu rial đổi một đô-la Mỹ. Ban đầu mang tính kinh tế, phong trào nay dần chuyển sang khẩu hiệu chính trị, nhắm thẳng vào chế độ thần quyền. Tại nhiều địa phương, giới buôn bán và sinh viên đóng cửa chợ búa, trường học; chính quyền phải tuyên bố một ngày nghỉ toàn quốc với mục đích giải tán đám đông.

Theo các tổ chức nhân quyền và truyền thông địa phương, ít nhất bảy người đã thiệt mạng tại các thành phố như Azna, Lordegan, Fuladshahr và Kouhdasht, song con số thương vong còn nhiều dị biệt giữa nguồn chính thức và dân sự. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói một thanh niên Basij 21 tuổi tử vong, trong khi tổ chức Hengaw xác nhận người chết là một người biểu tình, trái với tường thuật của nhà nước.

Tehran tuy ngỏ ý đối thoại với các nghiệp đoàn và giới tiểu thương, nhưng đồng thời tiếp tục triển khai lực lượng an ninh trên diện rộng. Giới quan sát nhận định, với những lời cảnh cáo qua lại giữa Washington và Tehran, khủng hoảng hiện nay không còn thuần túy nội bộ Iran mà đã mang màu sắc đối đầu quốc tế rõ rệt. 

Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

