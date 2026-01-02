Cách Tôi Biến Đồ Ăn Thừa Ngày Lễ Thành Món Ngon Và Có Ích Cho California



Chef Billy Ngo

Từ Chef Billy Ngo, Chủ Nhà Hàng

Mùa lễ là khoảng thời gian của truyền thống, gia đình và những bữa ăn ấm áp. Với tôi, một đầu bếp, nấu ăn luôn là cách ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu. Nhưng thú thật mà nói, chúng ta thường mua quá nhiều, nấu quá nhiều và tạo ra nhiều rác hơn bình thường. Năm nay, tôi muốn truyền cảm hứng cho một cách làm khác.





Lớn lên trong một gia đình châu Á, tôi quen với việc không bỏ phí bất cứ thứ gì. Xương gà thành nước dùng. Gốc rau thơm nấu canh. Cơm nguội biến thành món mới. Tư duy đó theo tôi đến tận bây giờ.





Mùa lễ này, tôi muốn mời các gia đình khắp California nhìn lại bàn ăn của mình với tinh thần “không lãng phí”: lên kế hoạch trước, tận dụng đồ ăn thừa và bỏ phần vụn thực phẩm vào thùng rác xanh lá cây.





Bắt đầu từ những gì bạn có. Bàn tiệc ngày lễ thường còn lại gà tây, thịt nguội hay vịt quay- những thứ tưởng thừa nhưng thật ra rất “đắt giá” trong bếp. Thay vì vứt bỏ, tôi dùng xương để nấu một nồi nước dùng thơm với gừng, hành và các loại gia vị. Từ đó có thể làm cháo gà tây, canh xương heo hay biến tấu thành món cháo Việt Nam cho mùa lạnh. Toàn là những món ấm bụng, dễ ăn, lại đậm chất Á Đông

Một trong những cách giảm rác tốt nhất là nấu ăn một cách có chủ ý. Chọn công thức tận dụng tối đa nguyên liệu. Giữ lại lá cà rốt, gốc hành, vỏ hành để nấu nước dùng. Bánh mì cũ làm croutons. Khoai tây nghiền thừa làm bánh chiên mặn. Thức ăn còn lại có thể đông lạnh để dùng sau. Những thói quen này nhỏ nhưng hiệu quả lớn. Tái chế vụn thực phẩm. Ngay cả những đầu bếp giỏi nhất cũng không thể dùng hết 100% nguyên liệu và điều đó hoàn toàn bình thường. Quan trọng là những gì ta làm sau đó. Sau khi nấu xong, hãy cho vụn thực phẩm vào thùng rác xanh. Bao gồm cả cuống bí, vỏ trứng, vỏ sò, vỏ tôm cua. Hầu hết các thành phố giờ đều có dịch vụ thu gom tận nhà, giúp rác thực phẩm không phải nằm ở bãi chôn lấp và gây ô nhiễm.



Nếu mỗi người dân California nấu ăn có ý thức hơn và tái chế phần vụn thực phẩm vào thùng rác xanh lá, kết quả mang lại sẽ rất lớn. Bảo vệ không khí, nguồn nước và cả thực phẩm chúng ta sử dụng, tất cả bắt đầu từ những thói quen nhỏ hằng ngày.





. Thức ăn ngon cũng có thể là thức ăn bền vững. Mùa lễ năm nay, tôi hy vọng bạn sẽ cùng tôi trân trọng từng nguyên liệu và tạo nên những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa. Tìm hiểu thêm về cách tái chế vụn thực phẩm tại RecyclingReimaginedCA.com



Về Chef Billy Ngo



Chef Billy Ngo là một đầu bếp và chủ nhà hàng tại Sacramento, nổi tiếng với việc nâng tầm ẩm thực Nhật Bản tại thủ phủ California. Sinh ra trong trại tị nạn Hong Kong trong một gia đình người Việt gốc Hoa và lớn lên tại Sacramento, Billy bắt đầu sự nghiệp từ công việc phụ bàn và rửa chén. Anh tốt nghiệp Học viện Ẩm thực California ở San Francisco năm 2003. Sau khi rèn luyện tại các nhà hàng sushi hàng đầu, anh mở Kru Contemporary Japanese Cuisine vào năm 2005 và tiếp tục phát triển các thương hiệu như Fish Face Poke Bar, Kodaiko Ramen & Bar, Healthy Hounds Kitchen và Chu Mai Restaurant. Phong cách của anh là sự hòa quyện tinh tế giữa ẩm thực Nhật Bản truyền thống, các hương vị Á Đông khác và nguồn nguyên liệu địa phương bền vững. Năm 2024, anh được vinh danh là Finalist Giải James Beard – Best Chef: California.