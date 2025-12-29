Minh họa: Nguyễn Nhật Tân





những gì gởi lại cho em anh xin phép được mở xem một lần nợ nần chi nữa phù vân



đểem phải ngại ngần khi đứng chờ

những gì anh viết thành thơ chỉ là một phút mộng mơ trong đời ngày xưa ước thành lứa đôi ước thôi mà đã thấy đời đáng yêu





bây giờ nghĩ lại cũng liều mới quen biết mà ước nhiều làm chi bao nhiêu kỷ niệm trôi đi trôi luôn cả mối tình si giữa đàng





đâu ngờ lịch sử sang trang anh đi qua chốn địa đàng anh mơ chớp mắt thì đã bến bờ em thành dĩ vãng mịt mờ tha phương





làng anh tên là thai dương hạ vàng cát trắng vấn vương vẫn còn nhà em thì ở xóm cồn mỗi chiều chở nước bồn chồn anh lo





xuồng em tới chỗ đặt nò của ông dồ mới ra lò bữa kia ngạc nhiên anh nói ơ kìa sao tay em vuốt tóc chia sợi gầy





tóc chia vạt nắng chưa đầy vai em nghiêng xuống có trầy trụa da như là một thoáng phong ba tan theo làn gió mượt mà hương thơm





của mùa lá rụng đầu hôm của tóc vừa gội dầu thơm hương lài của em thuở mới lượt cài của trăng mười tám sương mai che đầu





tình anh cỏ ướt đêm thâu gió mưa nặng hạt cơ cầu nặng vai thương em không có ngày mai anh đi mãi quên đời trai đã già.



