25 lời nói dối hàng đầu của Trump năm 2025: thu hút 18 ngàn tỷ đôla đầu tư; giá hàng đều giảm; giảm giá thuốc theo toa 3000%; nước ngoài trả thuế quan cho Mỹ; thành phố Portland bị thiêu rụi; thủ đô 6 tháng không có sát nhân; Ukraine đã kích động Nga xâm lược; mỗi ghe ma túy giết 25.000 dân Mỹ... và nhiều nữa



WASHINGTON (VB) -- Cuối năm tổng kết: Tổng Thống Trump là người có thói quen nói dối, nhiều tới mức nhiều người không có thói quen kiểm chứng đã tin từng lời của Trump là sự thật. Bài sau đây dịch từ phóng viên Daniel Dale trên CNN tựa đề "Analysis: Donald Trump’s top 25 lies of 2025" (Phân tích: 25 lời nói dối hàng đầu của Donald Trump trong năm 2025).

Thật khó để chỉ chọn ra 25 lời nói dối. Nhưng điều đó dễ hơn so với trước đây. Giống như nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump là một chuỗi những lời nói dối không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, vào năm 2025, sự đa dạng của những tuyên bố sai sự thật của Trump đã giảm đi ngay cả khi ông vẫn duy trì tần suất nói dối đáng kinh ngạc đặc trưng của mình.

Việc nói dối của Trump luôn được đặc trưng bởi sự lặp đi lặp lại một cách ngoan cố. Điều đó càng trở nên lặp đi lặp lại hơn vào năm 2025. Trong khi ông vẫn thường xuyên đưa ra những lời nói dối mới, ông lại dựa vào một nhóm những lời bịa đặt quen thuộc mà ông sử dụng bất kể hoàn cảnh nào và bất kể chúng đã bị bác bỏ bao nhiêu lần.

Bạn có nghe về câu chuyện Trump đã thu hút được 17 ngàn tỷ đô la hoặc 18 ngàn tỷ đô la đầu tư [vào Mỹ] không? Có lẽ bạn đã nghe nếu bạn xem dù chỉ một vài bài phát biểu hoặc cuộc phỏng vấn của Trump. Tương tự với câu chuyện về việc giá cả tiêu dùng đã giảm trong năm nay, câu chuyện về việc Trump đã chấm dứt 7 hoặc 8 cuộc chiến tranh, và câu chuyện về việc các nhà lãnh đạo nước ngoài trên khắp thế giới đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần để đưa những công dân không mong muốn đó vượt biên giới sang Mỹ.

Đây là danh sách mang tính chủ quan cao của chúng tôi [Daniel Dale trên CNN] về 25 lời nói dối hàng đầu của Trump năm 2025. Chúng tôi chọn một số lời nói dối vì tổng thống lặp lại chúng đặc biệt thường xuyên, một số vì chúng liên quan đến những chủ đề quan trọng đáng chú ý, và một số vì chúng đặc biệt nghiêm trọng về mức độ sai lệch so với thực tế.



Lời nói dối: Trump đã thu hút được 17 ngàn tỷ hoặc 18 ngàn tỷ đô la đầu tư vào năm 2025.

Tổng thống yêu thích những con số lớn, ngay cả khi chúng là giả, đã đưa ra một con số hư cấu mà ông trích dẫn trong hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác: tuyên bố rằng ông đã thu hút được "17 ngàn tỷ đô la" đầu tư vào Mỹ trong vòng chưa đầy một năm trở lại Nhà Trắng. Điều đó không giúp ích gì cho trường hợp của Trump khi trang web của Nhà Trắng vào thời điểm đó lại nói rằng con số thực tế là 8,8 ngàn tỷ đô la – và ngay cả con số đó cũng đã được thổi phồng quá mức – nhưng ông vẫn tiếp tục tăng con số lên "18 ngàn tỷ đô la" mặc dù trang web vẫn ghi con số dưới 10 ngàn tỷ đô la.



Lời nói dối: ‘Tất cả giá hàng đều giảm’

Trump thậm chí còn nói dối về những chủ đề mà người dân bình thường có thể tự mình thấy rằng ông đang nói dối. Ông ta tuyên bố vào mùa thu rằng “không có lạm phát”, mặc dù thực tế là có lạm phát; rằng “mọi giá cả đều giảm”, mặc dù giá cả đã tăng đối với hàng ngàn sản phẩm; rằng giá thực phẩm “giảm mạnh”, mặc dù chúng lại tăng; và rằng thịt bò là mặt hàng thực phẩm duy nhất trở nên đắt hơn, mặc dù có hàng chục mặt hàng khác cũng tăng giá. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ không tin vào những tuyên bố của ông ta.



Lời nói dối: Trump đang giảm giá thuốc theo toa xuống “2000%, 3000%”

Trump không chỉ đưa ra những con số không thể tin được mà còn cả những con số bất khả thi. Ông ta tuyên bố nhiều lần rằng chính sách “quốc gia được ưu đãi nhất” của mình sẽ làm giảm giá thuốc theo toa xuống “500%” hoặc hơn, đôi khi là “1400 đến 1500%” hoặc thậm chí “2000%, 3000%”. Những tuyên bố này đã bị bác bỏ bởi chính toán học – mức giảm hơn 100% có nghĩa là người Mỹ sẽ được trả tiền để mua thuốc – nhưng tổng thống vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố đó mặc dù ông ta có thể chỉ cần nêu bật những mức giảm giá thực tế (dưới 100%) đối với một số loại thuốc.



Lời nói dối: Các quốc gia nước ngoài trả thuế nhập cảng cho chính phủ Mỹ

Khi giá tiêu dùng tiếp tục tăng, một phần do thuế quan rộng khắp của Trump đối với các sản phẩm nhập cảng, Trump vẫn bám vào lời nói dối quen thuộc rằng các loại thuế này do các quốc gia nước ngoài trả, chứ không phải do người dân hoặc các công ty ở Mỹ. (Khoản thuế được trả cho chính phủ là do các công ty nhập cảng Mỹ, chứ không phải các nhà xuất cảng nước ngoài, và các nhà nhập cảng thường chuyển một phần hoặc toàn bộ chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng cuối cùng.) Tổng thống về cơ bản đã tự kiểm chứng lại lời nói của mình vào tháng 11, khi ông nói với một người phỏng vấn rằng ông sẽ giảm giá cà phê cho người Mỹ bằng cách giảm thuế nhập cảng cà phê.



Lời nói dối: Thành phố Portland đang “bị thiêu rụi”

Tổng thống liên tục nói rằng một thành phố của Mỹ đang “bị thiêu rụi” hoặc “bị đốt cháy hoàn toàn” mặc dù thực tế là nó hoàn toàn không bị thiêu rụi hay bị đốt cháy hoàn toàn. Các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài một tòa nhà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ở Portland không có nghĩa là một thành phố rộng 145 dặm vuông đang bốc cháy – như cư dân, quan chức và các phương tiện truyền thông ở Portland liên tục lưu ý trong khi ông ta vẫn tiếp tục nói dối.



Lời nói dối: Thủ đô Washington, DC không có vụ giết người nào trong sáu tháng.

Tổng thống tiếp tục thói quen lâu nay của mình là chọn những lời nói dối gây sốc thay vì những sự thật có lợi cho ông nếu ông chỉ cần nói chúng một cách chính xác. Thay vì ghi nhận một cách chính xác rằng tội phạm ở thủ đô Washington, DC đã giảm sau khi chính phủ liên bang tiếp quản việc thực thi pháp luật ở đó vào tháng Tám, ông lại tuyên bố sai sự thật ba lần trong bài phát biểu tháng 11/2025 rằng thủ đô không có một vụ giết người nào "trong sáu tháng". Trên thực tế, thủ đô Washington đã có hơn 50 vụ giết người trong sáu tháng trước bài phát biểu đó, theo số liệu thống kê của cảnh sát và theo dõi của báo Washington Post.



Lời nói dối: “Tôi đã xâm chiếm Los Angeles và chúng tôi đã mở nguồn nước”

Trump đã nói dối về một vấn đề được cho là tồn tại và sau đó lại nói dối về giải pháp được cho là của mình. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực trước lễ nhậm chức vào tháng Giêng, tổng thống đã liên kết một cách vô căn cứ các vụ cháy rừng ở Los Angeles với một nỗ lực hoàn toàn không liên quan nhằm sử dụng một phần nguồn nước của California để bảo vệ một loài cá cách đó hàng trăm dặm về phía bắc. Sau đó, với tư cách là tổng thống vào tháng Ba, ông đã dựng lên một câu chuyện anh hùng: “Tôi đã đột nhập vào Los Angeles. Bạn có tin được không? Tôi đã đột nhập. Tôi đã xâm chiếm Los Angeles và chúng tôi đã mở nguồn nước và nước hiện đang chảy xuống.” Điều mà Trump thực sự đã làm là thực hiện một trò hề không liên quan đến Los Angeles, một cách vô ích chuyển khoảng hai tỷ gallon nước từ một phần của Thung lũng Trung tâm California đến một phần khác của thung lũng đó.



Lời nói dối: Thống đốc đảng Dân chủ của Maryland gọi Trump là “tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi”

Đó là một lời nói dối nhỏ nhặt, nhưng đáng chú ý vì sự trơ trẽn của nó. Sau khi Thống đốc đảng Dân chủ Maryland Wes Moore phản bác lại những tuyên bố của Trump về an ninh công cộng ở Baltimore, Trump tuyên bố rằng khi ông gặp Moore riêng tư tại trận đấu bóng bầu dục giữa quân đội và hải quân, Moore đã nói với ông: “Thưa ngài, ngài là tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi” và “thưa ngài, ngài đang làm rất tốt”. Tổng thống hoặc đã quên hoặc không quan tâm rằng có một máy quay hiện diện trong cuộc gặp gỡ đó, ghi lại những hình ảnh hậu trường cho một chương trình phim tài liệu. Đoạn video, được phát sóng bởi Fox News, đã chứng minh rằng Moore không hề nói bất kỳ lời khen ngợi nào mà Trump tuyên bố – nhưng, một ngày sau khi đoạn video được công bố, Trump lại tuyên bố rằng máy quay đã “bắt được” Moore chứ không phải là lời bịa đặt của chính ông.



Lời nói dối: Ukraine “đã bắt đầu” cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine

Trump thể hiện sở thích bóp méo lịch sử, viết lại sự thật về mọi thứ từ cuộc Đại suy thoái đến quá khứ của chính mình. Có lẽ những ví dụ trắng trợn nhất của ông là về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. “Các người lẽ ra không nên bắt đầu nó. Các người có thể đã đạt được một thỏa thuận,” Trump nói với Ukraine vào tháng Hai, đảo ngược thực tế của một cuộc chiến do Nga khởi xướng. Sau đó, ông đã giảm nhẹ một cách không chính xác sự anh hùng của người Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc tấn công năm 2022 của Nga.



Lời nói dối: Trump nói đùa khi hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine ngay lập tức

Như bất kỳ ai theo dõi các cuộc mít tinh tranh cử năm 2024 của ông đều có thể nhận thấy, Trump đã đưa ra lời hứa nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "trong vòng 24 giờ" sau khi trở lại Nhà Trắng hoặc với tư cách là tổng thống đắc cử "trước cả khi tôi đến Phòng Bầu dục". Khi một nhà báo hỏi Trump vào tháng 5 về lời hứa chưa được thực hiện khi chiến tranh vẫn tiếp diễn hơn ba tháng sau khi ông nhậm chức, ông đã chọn cách viết lại lịch sử về điều này – nói rằng, trong số những điều khác, "rõ ràng, mọi người đều biết rằng khi tôi nói điều đó, đó chỉ là nói đùa." Thực tế cho thấy điều đó hoàn toàn không phải là sự thật.



Lời nói dối: Chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch chi 50 triệu đô la cho "bao cao su [tình dục] cho Hamas"

Để biện minh cho việc cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài của Mỹ, Trump đã đưa ra một ví dụ hoàn toàn hư cấu về sự lãng phí được cho là: tuyên bố rằng, cho đến khi ông can thiệp, chính phủ đã lên kế hoạch gửi 50 triệu đô la "đến Gaza để mua bao cao su cho Hamas." Không hề nao núng trước những lời kiểm chứng sự thật chỉ ra rằng không có cơ sở rõ ràng nào cho tuyên bố này, ông nhanh chóng thổi phồng con số hư cấu đó lên "100 triệu đô la."



Lời nói dối: Mỗi chiếc thuyền chở ma túy ở vùng Caribe "giết chết 25.000 người Mỹ"

Một con số hoàn toàn tưởng tượng khác để bảo vệ một chính sách gây tranh cãi khác. Khi các cuộc tấn công quân sự của Trump vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc ở vùng Caribe phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước và quốc tế, ông đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng "mỗi chiếc thuyền đó giết chết 25.000 người Mỹ." Các chuyên gia lưu ý rằng con số đó hoàn toàn vô lý; ngay cả khi các con thuyền đó thực sự chở fentanyl chết người như Trump tuyên bố (trên một tuyến đường không nổi tiếng về buôn bán fentanyl) và nếu chúng chở ma túy dành cho Mỹ (nhiều chuyên gia hoài nghi), tổng số ca tử vong do quá liều ma túy ở Mỹ năm 2024 là khoảng 82.000 người, theo dữ liệu tạm thời của liên bang.



Lời nói dối: Trump ‘không nói’ rằng ông không có vấn đề gì khi công bố toàn bộ đoạn phim về vụ tấn công tàu thuyền hồi tháng Chín

Trong nhiều năm, Trump đã sẵn sàng trắng trợn phủ nhận những điều mà ông đã nói trước ống kính. Ông lại làm điều đó một lần nữa vào tháng 12/2025. Ngày 3 tháng Mười Hai, tổng thống nói với một phóng viên của ABC News rằng ông sẽ “chắc chắn” công bố, “không có vấn đề gì”, tất cả các đoạn phim bổ sung của Lầu Năm Góc về cuộc tấn công tiếp theo mà quân đội đã thực hiện vào đầu tháng Chín để tiêu diệt những người sống sót sau cuộc tấn công ban đầu vào một chiếc thuyền bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở vùng Caribe. Ngày 8 tháng Mười Hai, ông lại nói dối với một phóng viên khác của ABC News rằng “Tôi không nói điều đó” – rồi gọi ABC là “tin giả” và đích thân chỉ trích phóng viên đã tóm tắt chính xác lời nói của ông năm ngày trước đó.



Lời nói dối: Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần để đưa những người không mong muốn nhất của họ vào Mỹ

Bất kể chủ đề được cho là gì trong bài phát biểu hay cuộc phỏng vấn, Trump thường tìm cách kể lại câu chuyện di cư quen thuộc nhất của mình. Ông liên tục tuyên bố rằng nhiều quốc gia nước ngoài đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần và đưa những người không mong muốn đó đến Mỹ với tư cách là người di cư. (Đôi khi ông còn thêm những chi tiết sinh động; trong một bài phát biểu vào tháng Sáu, ông nói, “Các quốc gia của họ sẽ dùng xe buýt hoặc xe hơi chở họ đến biên giới của chúng ta và nói, ‘Hãy vào đó. Nếu các người quay lại, chúng tôi sẽ giết các người.’”) Dường như Trump không bận tâm rằng chiến dịch tranh cử và đội ngũ Nhà Trắng của ông chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng cho thấy dù chỉ một nhà lãnh đạo nước ngoài nào đã làm điều này, chứ chưa nói đến các nhà lãnh đạo nước ngoài “trên khắp thế giới” như ông tuyên bố.



Lời nói dối: Trump đã chấm dứt bảy hoặc tám cuộc chiến tranh

Trump đã sử dụng sự lừa dối trong chiến dịch tranh cử giải Nobel Hòa bình của mình, khẳng định tại Liên Hợp Quốc vào tháng Chín: “Tôi đã chấm dứt bảy cuộc chiến tranh, và trong tất cả các trường hợp, chúng đều đang diễn ra dữ dội, với hàng ngàn người thiệt mạng.” Ông tiếp tục liệt kê những cuộc chiến tranh được cho là đang diễn ra này… và, như ông đã làm trong những dịp khác, bao gồm “Ai Cập và Ethiopia”, những quốc gia chưa bao giờ có chiến tranh trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. (Họ có một tranh chấp ngoại giao đang diễn ra về dự án đập của Ethiopia.) Đó cũng không phải là vấn đề duy nhất với danh sách của Trump; trong số các vấn đề khác, ông đã bao gồm một tình huống bí ẩn giữa Serbia và Kosovo mà cũng chưa bao giờ là một cuộc chiến tranh trong thời kỳ Trump và một cuộc chiến tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo mà chưa kết thúc. Trump bắt đầu tuyên bố ông “đã chấm dứt tám cuộc chiến tranh” sau khi giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10, ngay cả khi một số vụ giết người ở Gaza vẫn tiếp diễn và ngay cả khi một cuộc xung đột khác trong danh sách của ông, giữa Thái Lan và Campuchia, đã bùng phát trở lại vào tháng 12.



Lời nói dối: “Người dân Canada thích” ý tưởng trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ

Danh sách dài những tuyên bố sai sự thật của Trump vào đầu năm 2025 về Canada, quốc gia mà ông đề xuất sáp nhập, bao gồm nhiều bình luận không chính xác về thương mại và quốc phòng. Một tuyên bố nổi bật là đặc biệt sai: tuyên bố rằng “người dân Canada thích” ý tưởng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy ý tưởng này cực kỳ không được lòng người dân Canada, với khoảng 9/10 người trưởng thành phản đối.



Lời nói dối: Những người bạo loạn ở Điện Capitol [ngày 6/1/2021] “không tấn công”

Trump đã cố gắng trong hơn bốn năm để viết lại sự thật về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó một đám đông những người ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol của Mỹ. Năm nay, sau khi ân xá cho những kẻ gây ra vụ việc, Trump tuyên bố rằng “những người đến đó, họ không có súng”, mặc dù nhiều người bạo loạn có súng; rằng người bạo loạn Ashli ​​Babbitt “đang đứng đó một cách vô tội, họ thậm chí còn nói rằng cô ấy đang cố gắng ngăn cản đám đông”, khi cô ấy bị một sĩ quan cảnh sát Điện Capitol bắn chết, mặc dù bằng chứng video cho thấy cô ấy bị bắn khi đang cố gắng leo qua cửa sổ bị vỡ vào Sảnh của Chủ tịch Hạ viện bên ngoài Hạ viện; và, có lẽ nghiêm trọng nhất, rằng những người bạo loạn “không tấn công”, mặc dù hết video này đến video khác và hết phiên tòa này đến phiên tòa khác đã làm rõ rằng nhiều người trong số họ đã tấn công.



Lời nói dối: Việc truyền thông đưa tin chỉ trích Trump là “bất hợp pháp”

Trump thường xuyên tuyên bố rằng việc các hãng tin đưa tin chỉ trích ông là “bất hợp pháp” đến nỗi những cáo buộc này không được hầu hết các hãng tin coi là tin tức. Điều đáng chú ý là tuyên bố của Trump là một lời nói dối.



Lời nói dối: Trump không gây áp lực lên Bộ Tư pháp để truy tố các đối thủ của mình

Cuối tháng 10, nhà báo Norah O’Donnell của đài CBS đã nhắc nhở Trump rằng ba đối thủ chính trị của ông gần đây đã bị truy tố – cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, cựu giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James – và bà hỏi Trump liệu ông có chỉ đạo Bộ Tư pháp “truy tố họ” hay không. Câu trả lời của ông? “Không, và không hề theo bất kỳ cách nào. Không.” Nhưng tuyên bố dứt khoát đó đã bị bác bỏ hoàn toàn bởi những bài đăng trên trang Truth Social của chính ông. Chưa đầy hai tháng trước đó, Trump đã đăng một bài trên mạng xã hội công khai gây áp lực lên người đứng đầu Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu bà phải có hành động pháp lý “NGAY LẬP TỨC” chống lại Comey và James. (Cộng thêm một kẻ thù khác của Trump, Dân biểu Đảng Dân chủ Adam Schiff.)



Lời nói dối: Obama, Biden và Comey đã bịa đặt hồ sơ Epstein

Trump đã đưa ra một lời nói dối táo bạo để hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn việc công bố các tài liệu liên quan đến kẻ phạm tội tình dục đã chết Jeffrey Epstein. Ông nói vào tháng 7: “Các bạn biết đấy, những hồ sơ này được Comey bịa đặt, được Obama bịa đặt, được chính quyền Biden bịa đặt.” Hồ sơ Epstein là những tài liệu có thật và không phải do bất kỳ ai “bịa đặt”. Và, như PolitiFact đã lưu ý, các cuộc điều tra liên bang về Epstein đã diễn ra dưới thời chính quyền George W. Bush và chính quyền Trump đầu tiên, trong khi Comey đang làm việc trong khu vực tư nhân; Epstein chết hơn một năm trước khi Biden được bầu làm tổng thống, mặc dù đồng phạm Ghislaine Maxwell đang thụ án 20 năm tù. (Con gái của Comey, Maureen Comey, là công tố viên trong các vụ án chống lại Epstein và Maxwell, nhưng điều đó không giúp ích gì cho tuyên bố của Trump.)



Lời nói dối: Cuộc bầu cử năm 2020 bị "gian lận và đánh cắp"

Một trong những lời nói dối lớn nhất của Trump năm 2025 cũng là một trong những lời nói dối lớn nhất của ông ta năm 2020… và 2021, 2022, 2023, và 2024. Nhiều tháng sau khi trở lại Nhà Trắng một cách đầy thắng lợi, ông ta vẫn tiếp tục không ngừng đưa ra những điều vô lý về thất bại của mình năm 2020 – sai lầm khi nói rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận và đánh cắp", mặc dù nó diễn ra tự do và công bằng, và rằng điều này hiện đã "bị phát hiện", mặc dù tất cả những gì đã được phát hiện chỉ là sự vô căn cứ của những tuyên bố đó.



Lời nói dối: Mỹ là "quốc gia duy nhất trên thế giới" có bỏ phiếu qua thư

Trong khi tìm cách loại bỏ bỏ phiếu qua thư, Trump liên tục nói dối rằng Mỹ là "quốc gia duy nhất trên thế giới" sử dụng hình thức này. Hàng chục quốc gia khác sử dụng bỏ phiếu qua thư, bao gồm Canada, Vương quốc Anh, Đức, Úc và Thụy Sĩ. Trump đã đưa ra những tuyên bố sai lầm tương tự trong nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, sai lầm khi nói rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có chính sách đó, trong khi thực tế có hàng chục quốc gia khác cũng áp dụng chính sách này.



Lời nói dối: Trẻ sơ sinh Mỹ được tiêm hơn 80 loại vắc xin cùng một lúc

Ít có lời nói dối chính trị nào có khả năng gây hại như những lời nói dối về vắc xin, và Trump cũng đã đưa ra rất nhiều lời nói dối như vậy. Lại bịa đặt số liệu, ông ta tuyên bố sai lầm vào tháng 9 rằng "bạn có một đứa trẻ nhỏ, một đứa trẻ yếu ớt, và bạn nhận được một thùng 80 loại vắc xin khác nhau, tôi đoán vậy, 80 loại hỗn hợp khác nhau, và họ tiêm tất cả vào đứa trẻ." Ông ta tuyên bố sai lầm vào tháng 10, "Bạn tiêm 82 loại vắc xin trong một mũi tiêm cho một đứa bé nhỏ thậm chí còn chưa phát triển hoàn chỉnh." Trẻ sơ sinh không được tiêm 80 hoặc 82 loại vắc xin khác nhau tổng cộng, chứ đừng nói đến việc tiêm tất cả cùng một lúc, và các loại vắc xin khác nhau không được trộn lẫn với nhau trong một "thùng".



Lời nói dối: Đạo luật chính sách Bự và Đẹp (One Big Beautiful Bill Act) của Trump không thay đổi Medicaid

Nhiều người Mỹ lo ngại về việc dự luật "One Big Beautiful Bill Act" của Trump sẽ ảnh hưởng đến Medicaid như thế nào. Giải pháp của Trump? Tuyên bố sai lầm rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến Medicaid. “Chương trình Medicaid của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nó vẫn giữ nguyên,” ông nói vào tháng Sáu – mặc dù dự luật này đã thực hiện những thay đổi lớn đối với các quy định của Medicaid, cắt giảm hàng trăm tỷ đô la tài trợ liên bang cho chương trình này, và theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (một cơ quan độc lập) thì sẽ khiến hàng triệu người nữa không có bảo hiểm y tế vào năm 2034.



Lời nói dối: Dự luật chính sách nội địa là ‘dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành’

Cũng giống như việc bóp méo giá cả, Trump đã biến kết quả thăm dò dư luận thành điều ngược lại. Sau khi nhiều cuộc thăm dò cho thấy dự luật chính sách nội địa lớn này rất không được lòng dân – không được lòng dân hơn bất kỳ dự luật lớn nào được thông qua trong hơn 30 năm qua, theo phân tích của một học giả – Trump tuyên bố đó là “dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành trong lịch sử đất nước chúng ta,” lặp lại rằng “đây là dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành.” Ông không thể, và không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho lời khoe khoang đó.