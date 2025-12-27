Hôm nay,  

25 lời nói dối hàng đầu của Trump năm 2025

25 lời nói dối hàng đầu của Trump năm 2025: thu hút 18 ngàn tỷ đôla đầu tư; giá hàng đều giảm; giảm giá thuốc theo toa 3000%; nước ngoài trả thuế quan cho Mỹ; thành phố Portland bị thiêu rụi; thủ đô 6 tháng không có sát nhân; Ukraine đã kích động Nga xâm lược; mỗi ghe ma túy giết 25.000 dân Mỹ... và nhiều nữa
 

WASHINGTON (VB) -- Cuối năm tổng kết: Tổng Thống Trump là người có thói quen nói dối, nhiều tới mức nhiều người không có thói quen kiểm chứng đã tin từng lời của Trump là sự thật. Bài sau đây dịch từ phóng viên Daniel Dale trên CNN tựa đề "Analysis: Donald Trump’s top 25 lies of 2025" (Phân tích: 25 lời nói dối hàng đầu của Donald Trump trong năm 2025).

Thật khó để chỉ chọn ra 25 lời nói dối. Nhưng điều đó dễ hơn so với trước đây. Giống như nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump là một chuỗi những lời nói dối không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, vào năm 2025, sự đa dạng của những tuyên bố sai sự thật của Trump đã giảm đi ngay cả khi ông vẫn duy trì tần suất nói dối đáng kinh ngạc đặc trưng của mình.

Việc nói dối của Trump luôn được đặc trưng bởi sự lặp đi lặp lại một cách ngoan cố. Điều đó càng trở nên lặp đi lặp lại hơn vào năm 2025. Trong khi ông vẫn thường xuyên đưa ra những lời nói dối mới, ông lại dựa vào một nhóm những lời bịa đặt quen thuộc mà ông sử dụng bất kể hoàn cảnh nào và bất kể chúng đã bị bác bỏ bao nhiêu lần.

Bạn có nghe về câu chuyện Trump đã thu hút được 17 ngàn tỷ đô la hoặc 18 ngàn tỷ đô la đầu tư [vào Mỹ] không? Có lẽ bạn đã nghe nếu bạn xem dù chỉ một vài bài phát biểu hoặc cuộc phỏng vấn của Trump. Tương tự với câu chuyện về việc giá cả tiêu dùng đã giảm trong năm nay, câu chuyện về việc Trump đã chấm dứt 7 hoặc 8 cuộc chiến tranh, và câu chuyện về việc các nhà lãnh đạo nước ngoài trên khắp thế giới đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần để đưa những công dân không mong muốn đó vượt biên giới sang Mỹ.

Đây là danh sách mang tính chủ quan cao của chúng tôi [Daniel Dale trên CNN] về 25 lời nói dối hàng đầu của Trump năm 2025. Chúng tôi chọn một số lời nói dối vì tổng thống lặp lại chúng đặc biệt thường xuyên, một số vì chúng liên quan đến những chủ đề quan trọng đáng chú ý, và một số vì chúng đặc biệt nghiêm trọng về mức độ sai lệch so với thực tế.

Lời nói dối: Trump đã thu hút được 17 ngàn tỷ hoặc 18 ngàn tỷ đô la đầu tư vào năm 2025.

Tổng thống yêu thích những con số lớn, ngay cả khi chúng là giả, đã đưa ra một con số hư cấu mà ông trích dẫn trong hết bài phát biểu này đến bài phát biểu khác: tuyên bố rằng ông đã thu hút được "17 ngàn tỷ đô la" đầu tư vào Mỹ trong vòng chưa đầy một năm trở lại Nhà Trắng. Điều đó không giúp ích gì cho trường hợp của Trump khi trang web của Nhà Trắng vào thời điểm đó lại nói rằng con số thực tế là 8,8 ngàn tỷ đô la – và ngay cả con số đó cũng đã được thổi phồng quá mức – nhưng ông vẫn tiếp tục tăng con số lên "18 ngàn tỷ đô la" mặc dù trang web vẫn ghi con số dưới 10 ngàn tỷ đô la.

Lời nói dối: ‘Tất cả giá hàng đều giảm’

Trump thậm chí còn nói dối về những chủ đề mà người dân bình thường có thể tự mình thấy rằng ông đang nói dối. Ông ta tuyên bố vào mùa thu rằng “không có lạm phát”, mặc dù thực tế là có lạm phát; rằng “mọi giá cả đều giảm”, mặc dù giá cả đã tăng đối với hàng ngàn sản phẩm; rằng giá thực phẩm “giảm mạnh”, mặc dù chúng lại tăng; và rằng thịt bò là mặt hàng thực phẩm duy nhất trở nên đắt hơn, mặc dù có hàng chục mặt hàng khác cũng tăng giá. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ không tin vào những tuyên bố của ông ta.

Lời nói dối: Trump đang giảm giá thuốc theo toa xuống “2000%, 3000%”

Trump không chỉ đưa ra những con số không thể tin được mà còn cả những con số bất khả thi. Ông ta tuyên bố nhiều lần rằng chính sách “quốc gia được ưu đãi nhất” của mình sẽ làm giảm giá thuốc theo toa xuống “500%” hoặc hơn, đôi khi là “1400 đến 1500%” hoặc thậm chí “2000%, 3000%”. Những tuyên bố này đã bị bác bỏ bởi chính toán học – mức giảm hơn 100% có nghĩa là người Mỹ sẽ được trả tiền để mua thuốc – nhưng tổng thống vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố đó mặc dù ông ta có thể chỉ cần nêu bật những mức giảm giá thực tế (dưới 100%) đối với một số loại thuốc.

Lời nói dối: Các quốc gia nước ngoài trả thuế nhập cảng cho chính phủ Mỹ

Khi giá tiêu dùng tiếp tục tăng, một phần do thuế quan rộng khắp của Trump đối với các sản phẩm nhập cảng, Trump vẫn bám vào lời nói dối quen thuộc rằng các loại thuế này do các quốc gia nước ngoài trả, chứ không phải do người dân hoặc các công ty ở Mỹ. (Khoản thuế được trả cho chính phủ là do các công ty nhập cảng Mỹ, chứ không phải các nhà xuất cảng nước ngoài, và các nhà nhập cảng thường chuyển một phần hoặc toàn bộ chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng cuối cùng.) Tổng thống về cơ bản đã tự kiểm chứng lại lời nói của mình vào tháng 11, khi ông nói với một người phỏng vấn rằng ông sẽ giảm giá cà phê cho người Mỹ bằng cách giảm thuế nhập cảng cà phê.

Lời nói dối: Thành phố Portland đang “bị thiêu rụi”

Tổng thống liên tục nói rằng một thành phố của Mỹ đang “bị thiêu rụi” hoặc “bị đốt cháy hoàn toàn” mặc dù thực tế là nó hoàn toàn không bị thiêu rụi hay bị đốt cháy hoàn toàn. Các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa người biểu tình và lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài một tòa nhà Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ở Portland không có nghĩa là một thành phố rộng 145 dặm vuông đang bốc cháy – như cư dân, quan chức và các phương tiện truyền thông ở Portland liên tục lưu ý trong khi ông ta vẫn tiếp tục nói dối.

Lời nói dối: Thủ đô Washington, DC không có vụ giết người nào trong sáu tháng.

Tổng thống tiếp tục thói quen lâu nay của mình là chọn những lời nói dối gây sốc thay vì những sự thật có lợi cho ông nếu ông chỉ cần nói chúng một cách chính xác. Thay vì ghi nhận một cách chính xác rằng tội phạm ở thủ đô Washington, DC đã giảm sau khi chính phủ liên bang tiếp quản việc thực thi pháp luật ở đó vào tháng Tám, ông lại tuyên bố sai sự thật ba lần trong bài phát biểu tháng 11/2025 rằng thủ đô không có một vụ giết người nào "trong sáu tháng". Trên thực tế, thủ đô Washington đã có hơn 50 vụ giết người trong sáu tháng trước bài phát biểu đó, theo số liệu thống kê của cảnh sát và theo dõi của báo Washington Post.

Lời nói dối: “Tôi đã xâm chiếm Los Angeles và chúng tôi đã mở nguồn nước”

Trump đã nói dối về một vấn đề được cho là tồn tại và sau đó lại nói dối về giải pháp được cho là của mình. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực trước lễ nhậm chức vào tháng Giêng, tổng thống đã liên kết một cách vô căn cứ các vụ cháy rừng ở Los Angeles với một nỗ lực hoàn toàn không liên quan nhằm sử dụng một phần nguồn nước của California để bảo vệ một loài cá cách đó hàng trăm dặm về phía bắc. Sau đó, với tư cách là tổng thống vào tháng Ba, ông đã dựng lên một câu chuyện anh hùng: “Tôi đã đột nhập vào Los Angeles. Bạn có tin được không? Tôi đã đột nhập. Tôi đã xâm chiếm Los Angeles và chúng tôi đã mở nguồn nước và nước hiện đang chảy xuống.” Điều mà Trump thực sự đã làm là thực hiện một trò hề không liên quan đến Los Angeles, một cách vô ích chuyển khoảng hai tỷ gallon nước từ một phần của Thung lũng Trung tâm California đến một phần khác của thung lũng đó.

Lời nói dối: Thống đốc đảng Dân chủ của Maryland gọi Trump là “tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi”

Đó là một lời nói dối nhỏ nhặt, nhưng đáng chú ý vì sự trơ trẽn của nó. Sau khi Thống đốc đảng Dân chủ Maryland Wes Moore phản bác lại những tuyên bố của Trump về an ninh công cộng ở Baltimore, Trump tuyên bố rằng khi ông gặp Moore riêng tư tại trận đấu bóng bầu dục giữa quân đội và hải quân, Moore đã nói với ông: “Thưa ngài, ngài là tổng thống vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi” và “thưa ngài, ngài đang làm rất tốt”. Tổng thống hoặc đã quên hoặc không quan tâm rằng có một máy quay hiện diện trong cuộc gặp gỡ đó, ghi lại những hình ảnh hậu trường cho một chương trình phim tài liệu. Đoạn video, được phát sóng bởi Fox News, đã chứng minh rằng Moore không hề nói bất kỳ lời khen ngợi nào mà Trump tuyên bố – nhưng, một ngày sau khi đoạn video được công bố, Trump lại tuyên bố rằng máy quay đã “bắt được” Moore chứ không phải là lời bịa đặt của chính ông.

Lời nói dối: Ukraine “đã bắt đầu” cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine

Trump thể hiện sở thích bóp méo lịch sử, viết lại sự thật về mọi thứ từ cuộc Đại suy thoái đến quá khứ của chính mình. Có lẽ những ví dụ trắng trợn nhất của ông là về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. “Các người lẽ ra không nên bắt đầu nó. Các người có thể đã đạt được một thỏa thuận,” Trump nói với Ukraine vào tháng Hai, đảo ngược thực tế của một cuộc chiến do Nga khởi xướng. Sau đó, ông đã giảm nhẹ một cách không chính xác sự anh hùng của người Ukraine trong việc đẩy lùi cuộc tấn công năm 2022 của Nga.

Lời nói dối: Trump nói đùa khi hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine ngay lập tức

Như bất kỳ ai theo dõi các cuộc mít tinh tranh cử năm 2024 của ông đều có thể nhận thấy, Trump đã đưa ra lời hứa nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine "trong vòng 24 giờ" sau khi trở lại Nhà Trắng hoặc với tư cách là tổng thống đắc cử "trước cả khi tôi đến Phòng Bầu dục". Khi một nhà báo hỏi Trump vào tháng 5 về lời hứa chưa được thực hiện khi chiến tranh vẫn tiếp diễn hơn ba tháng sau khi ông nhậm chức, ông đã chọn cách viết lại lịch sử về điều này – nói rằng, trong số những điều khác, "rõ ràng, mọi người đều biết rằng khi tôi nói điều đó, đó chỉ là nói đùa." Thực tế cho thấy điều đó hoàn toàn không phải là sự thật.

Lời nói dối: Chính phủ Mỹ đã lên kế hoạch chi 50 triệu đô la cho "bao cao su [tình dục] cho Hamas"

Để biện minh cho việc cắt giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài của Mỹ, Trump đã đưa ra một ví dụ hoàn toàn hư cấu về sự lãng phí được cho là: tuyên bố rằng, cho đến khi ông can thiệp, chính phủ đã lên kế hoạch gửi 50 triệu đô la "đến Gaza để mua bao cao su cho Hamas." Không hề nao núng trước những lời kiểm chứng sự thật chỉ ra rằng không có cơ sở rõ ràng nào cho tuyên bố này, ông nhanh chóng thổi phồng con số hư cấu đó lên "100 triệu đô la."

Lời nói dối: Mỗi chiếc thuyền chở ma túy ở vùng Caribe "giết chết 25.000 người Mỹ"

Một con số hoàn toàn tưởng tượng khác để bảo vệ một chính sách gây tranh cãi khác. Khi các cuộc tấn công quân sự của Trump vào các tàu chở ma túy bị cáo buộc ở vùng Caribe phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước và quốc tế, ông đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng "mỗi chiếc thuyền đó giết chết 25.000 người Mỹ." Các chuyên gia lưu ý rằng con số đó hoàn toàn vô lý; ngay cả khi các con thuyền đó thực sự chở fentanyl chết người như Trump tuyên bố (trên một tuyến đường không nổi tiếng về buôn bán fentanyl) và nếu chúng chở ma túy dành cho Mỹ (nhiều chuyên gia hoài nghi), tổng số ca tử vong do quá liều ma túy ở Mỹ năm 2024 là khoảng 82.000 người, theo dữ liệu tạm thời của liên bang.

Lời nói dối: Trump ‘không nói’ rằng ông không có vấn đề gì khi công bố toàn bộ đoạn phim về vụ tấn công tàu thuyền hồi tháng Chín

Trong nhiều năm, Trump đã sẵn sàng trắng trợn phủ nhận những điều mà ông đã nói trước ống kính. Ông lại làm điều đó một lần nữa vào tháng 12/2025. Ngày 3 tháng Mười Hai, tổng thống nói với một phóng viên của ABC News rằng ông sẽ “chắc chắn” công bố, “không có vấn đề gì”, tất cả các đoạn phim bổ sung của Lầu Năm Góc về cuộc tấn công tiếp theo mà quân đội đã thực hiện vào đầu tháng Chín để tiêu diệt những người sống sót sau cuộc tấn công ban đầu vào một chiếc thuyền bị nghi ngờ buôn lậu ma túy ở vùng Caribe. Ngày 8 tháng Mười Hai, ông lại nói dối với một phóng viên khác của ABC News rằng “Tôi không nói điều đó” – rồi gọi ABC là “tin giả” và đích thân chỉ trích phóng viên đã tóm tắt chính xác lời nói của ông năm ngày trước đó.

Lời nói dối: Nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần để đưa những người không mong muốn nhất của họ vào Mỹ

Bất kể chủ đề được cho là gì trong bài phát biểu hay cuộc phỏng vấn, Trump thường tìm cách kể lại câu chuyện di cư quen thuộc nhất của mình. Ông liên tục tuyên bố rằng nhiều quốc gia nước ngoài đã thả tù nhân và bệnh nhân tâm thần ra khỏi nhà tù và bệnh viện tâm thần và đưa những người không mong muốn đó đến Mỹ với tư cách là người di cư. (Đôi khi ông còn thêm những chi tiết sinh động; trong một bài phát biểu vào tháng Sáu, ông nói, “Các quốc gia của họ sẽ dùng xe buýt hoặc xe hơi chở họ đến biên giới của chúng ta và nói, ‘Hãy vào đó. Nếu các người quay lại, chúng tôi sẽ giết các người.’”) Dường như Trump không bận tâm rằng chiến dịch tranh cử và đội ngũ Nhà Trắng của ông chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng cho thấy dù chỉ một nhà lãnh đạo nước ngoài nào đã làm điều này, chứ chưa nói đến các nhà lãnh đạo nước ngoài “trên khắp thế giới” như ông tuyên bố.

Lời nói dối: Trump đã chấm dứt bảy hoặc tám cuộc chiến tranh

Trump đã sử dụng sự lừa dối trong chiến dịch tranh cử giải Nobel Hòa bình của mình, khẳng định tại Liên Hợp Quốc vào tháng Chín: “Tôi đã chấm dứt bảy cuộc chiến tranh, và trong tất cả các trường hợp, chúng đều đang diễn ra dữ dội, với hàng ngàn người thiệt mạng.” Ông tiếp tục liệt kê những cuộc chiến tranh được cho là đang diễn ra này… và, như ông đã làm trong những dịp khác, bao gồm “Ai Cập và Ethiopia”, những quốc gia chưa bao giờ có chiến tranh trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. (Họ có một tranh chấp ngoại giao đang diễn ra về dự án đập của Ethiopia.) Đó cũng không phải là vấn đề duy nhất với danh sách của Trump; trong số các vấn đề khác, ông đã bao gồm một tình huống bí ẩn giữa Serbia và Kosovo mà cũng chưa bao giờ là một cuộc chiến tranh trong thời kỳ Trump và một cuộc chiến tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo mà chưa kết thúc. Trump bắt đầu tuyên bố ông “đã chấm dứt tám cuộc chiến tranh” sau khi giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10, ngay cả khi một số vụ giết người ở Gaza vẫn tiếp diễn và ngay cả khi một cuộc xung đột khác trong danh sách của ông, giữa Thái Lan và Campuchia, đã bùng phát trở lại vào tháng 12.

Lời nói dối: “Người dân Canada thích” ý tưởng trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ

Danh sách dài những tuyên bố sai sự thật của Trump vào đầu năm 2025 về Canada, quốc gia mà ông đề xuất sáp nhập, bao gồm nhiều bình luận không chính xác về thương mại và quốc phòng. Một tuyên bố nổi bật là đặc biệt sai: tuyên bố rằng “người dân Canada thích” ý tưởng Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy ý tưởng này cực kỳ không được lòng người dân Canada, với khoảng 9/10 người trưởng thành phản đối.

Lời nói dối: Những người bạo loạn ở Điện Capitol [ngày 6/1/2021] “không tấn công”

Trump đã cố gắng trong hơn bốn năm để viết lại sự thật về cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong đó một đám đông những người ủng hộ Trump đã xông vào Điện Capitol của Mỹ. Năm nay, sau khi ân xá cho những kẻ gây ra vụ việc, Trump tuyên bố rằng “những người đến đó, họ không có súng”, mặc dù nhiều người bạo loạn có súng; rằng người bạo loạn Ashli ​​Babbitt “đang đứng đó một cách vô tội, họ thậm chí còn nói rằng cô ấy đang cố gắng ngăn cản đám đông”, khi cô ấy bị một sĩ quan cảnh sát Điện Capitol bắn chết, mặc dù bằng chứng video cho thấy cô ấy bị bắn khi đang cố gắng leo qua cửa sổ bị vỡ vào Sảnh của Chủ tịch Hạ viện bên ngoài Hạ viện; và, có lẽ nghiêm trọng nhất, rằng những người bạo loạn “không tấn công”, mặc dù hết video này đến video khác và hết phiên tòa này đến phiên tòa khác đã làm rõ rằng nhiều người trong số họ đã tấn công.

Lời nói dối: Việc truyền thông đưa tin chỉ trích Trump là “bất hợp pháp”

Trump thường xuyên tuyên bố rằng việc các hãng tin đưa tin chỉ trích ông là “bất hợp pháp” đến nỗi những cáo buộc này không được hầu hết các hãng tin coi là tin tức. Điều đáng chú ý là tuyên bố của Trump là một lời nói dối.

Lời nói dối: Trump không gây áp lực lên Bộ Tư pháp để truy tố các đối thủ của mình

Cuối tháng 10, nhà báo Norah O’Donnell của đài CBS đã nhắc nhở Trump rằng ba đối thủ chính trị của ông gần đây đã bị truy tố – cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, cựu giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James – và bà hỏi Trump liệu ông có chỉ đạo Bộ Tư pháp “truy tố họ” hay không. Câu trả lời của ông? “Không, và không hề theo bất kỳ cách nào. Không.” Nhưng tuyên bố dứt khoát đó đã bị bác bỏ hoàn toàn bởi những bài đăng trên trang Truth Social của chính ông. Chưa đầy hai tháng trước đó, Trump đã đăng một bài trên mạng xã hội công khai gây áp lực lên người đứng đầu Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, yêu cầu bà phải có hành động pháp lý “NGAY LẬP TỨC” chống lại Comey và James. (Cộng thêm một kẻ thù khác của Trump, Dân biểu Đảng Dân chủ Adam Schiff.)

Lời nói dối: Obama, Biden và Comey đã bịa đặt hồ sơ Epstein

Trump đã đưa ra một lời nói dối táo bạo để hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn việc công bố các tài liệu liên quan đến kẻ phạm tội tình dục đã chết Jeffrey Epstein. Ông nói vào tháng 7: “Các bạn biết đấy, những hồ sơ này được Comey bịa đặt, được Obama bịa đặt, được chính quyền Biden bịa đặt.” Hồ sơ Epstein là những tài liệu có thật và không phải do bất kỳ ai “bịa đặt”. Và, như PolitiFact đã lưu ý, các cuộc điều tra liên bang về Epstein đã diễn ra dưới thời chính quyền George W. Bush và chính quyền Trump đầu tiên, trong khi Comey đang làm việc trong khu vực tư nhân; Epstein chết hơn một năm trước khi Biden được bầu làm tổng thống, mặc dù đồng phạm Ghislaine Maxwell đang thụ án 20 năm tù. (Con gái của Comey, Maureen Comey, là công tố viên trong các vụ án chống lại Epstein và Maxwell, nhưng điều đó không giúp ích gì cho tuyên bố của Trump.)

Lời nói dối: Cuộc bầu cử năm 2020 bị "gian lận và đánh cắp"

Một trong những lời nói dối lớn nhất của Trump năm 2025 cũng là một trong những lời nói dối lớn nhất của ông ta năm 2020… và 2021, 2022, 2023, và 2024. Nhiều tháng sau khi trở lại Nhà Trắng một cách đầy thắng lợi, ông ta vẫn tiếp tục không ngừng đưa ra những điều vô lý về thất bại của mình năm 2020 – sai lầm khi nói rằng cuộc bầu cử đã bị "gian lận và đánh cắp", mặc dù nó diễn ra tự do và công bằng, và rằng điều này hiện đã "bị phát hiện", mặc dù tất cả những gì đã được phát hiện chỉ là sự vô căn cứ của những tuyên bố đó.

Lời nói dối: Mỹ là "quốc gia duy nhất trên thế giới" có bỏ phiếu qua thư

Trong khi tìm cách loại bỏ bỏ phiếu qua thư, Trump liên tục nói dối rằng Mỹ là "quốc gia duy nhất trên thế giới" sử dụng hình thức này. Hàng chục quốc gia khác sử dụng bỏ phiếu qua thư, bao gồm Canada, Vương quốc Anh, Đức, Úc và Thụy Sĩ. Trump đã đưa ra những tuyên bố sai lầm tương tự trong nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, sai lầm khi nói rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có chính sách đó, trong khi thực tế có hàng chục quốc gia khác cũng áp dụng chính sách này.

Lời nói dối: Trẻ sơ sinh Mỹ được tiêm hơn 80 loại vắc xin cùng một lúc

Ít có lời nói dối chính trị nào có khả năng gây hại như những lời nói dối về vắc xin, và Trump cũng đã đưa ra rất nhiều lời nói dối như vậy. Lại bịa đặt số liệu, ông ta tuyên bố sai lầm vào tháng 9 rằng "bạn có một đứa trẻ nhỏ, một đứa trẻ yếu ớt, và bạn nhận được một thùng 80 loại vắc xin khác nhau, tôi đoán vậy, 80 loại hỗn hợp khác nhau, và họ tiêm tất cả vào đứa trẻ." Ông ta tuyên bố sai lầm vào tháng 10, "Bạn tiêm 82 loại vắc xin trong một mũi tiêm cho một đứa bé nhỏ thậm chí còn chưa phát triển hoàn chỉnh." Trẻ sơ sinh không được tiêm 80 hoặc 82 loại vắc xin khác nhau tổng cộng, chứ đừng nói đến việc tiêm tất cả cùng một lúc, và các loại vắc xin khác nhau không được trộn lẫn với nhau trong một "thùng".

Lời nói dối: Đạo luật chính sách Bự và Đẹp (One Big Beautiful Bill Act) của Trump không thay đổi Medicaid

Nhiều người Mỹ lo ngại về việc dự luật "One Big Beautiful Bill Act" của Trump sẽ ảnh hưởng đến Medicaid như thế nào. Giải pháp của Trump? Tuyên bố sai lầm rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến Medicaid. “Chương trình Medicaid của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nó vẫn giữ nguyên,” ông nói vào tháng Sáu – mặc dù dự luật này đã thực hiện những thay đổi lớn đối với các quy định của Medicaid, cắt giảm hàng trăm tỷ đô la tài trợ liên bang cho chương trình này, và theo dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (một cơ quan độc lập) thì sẽ khiến hàng triệu người nữa không có bảo hiểm y tế vào năm 2034.

Lời nói dối: Dự luật chính sách nội địa là ‘dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành’

Cũng giống như việc bóp méo giá cả, Trump đã biến kết quả thăm dò dư luận thành điều ngược lại. Sau khi nhiều cuộc thăm dò cho thấy dự luật chính sách nội địa lớn này rất không được lòng dân – không được lòng dân hơn bất kỳ dự luật lớn nào được thông qua trong hơn 30 năm qua, theo phân tích của một học giả – Trump tuyên bố đó là “dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành trong lịch sử đất nước chúng ta,” lặp lại rằng “đây là dự luật phổ biến nhất từng được ký ban hành.” Ông không thể, và không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho lời khoe khoang đó.

Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

-- Venezuela nhượng bộ: Thả tù chính trị, Trump nói hủy oanh kích đợt II. -- Hoa kỳ chặn tàu dầu thứ năm – nắm toàn quyền phân phối dầu Venezuela. -- Iran: Dân Xuống Đường Biểu Tình rầm rộ dù nhà nước cắt Internet. -- Thượng Viện muốn giữ tay Trump ở Venezuela. -- Trump: sẽ gặp Machado và sẽ “vinh dự” nhận Giải Hòa Bình từ bà. -- Nga dùng hỏa tiễn siêu thanh mới, Kyiv thiệt hại nặng. -- Hạ Viện thông qua gia hạn trợ cấp y tế, dẫu khó thành luật. -- Hạ Viện phê chuẩn gói chi tiêu...

Chính phủ Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các quyết định về di trú và chiếu khán. Các hồ sơ di dân không chỉ được xem xét bởi các viên chức người thật mà còn bởi các hệ thống tự động có khả năng quét và phân tích khối lượng dữ liệu rất lớn. Các hệ thống này tìm kiếm sự khác biệt, thông tin bị thiếu và các yếu tố bất thường. Kết quả là, các đơn xin di dân đang được xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.

Một phúc trình mới công bố của Quỹ Marshall Đức tại Hoa Kỳ (German Marshall Fund of the United States - GMF) cho rằng bất cứ hành động quân sự nào của Trung Cộng nhằm xâm chiếm Đài Loan đều sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng cho chính lục địa, từ kinh tế, quân sự đến xã hội và ngoại giao.

Sau đúng bốn thế kỷ gắn bó với đời sống dân chúng, dịch vụ bưu chính quốc doanh Đan Mạch sẽ chính thức ngưng phát thư tay. Vào ngày cuối năm, 30 tháng 12, lá thư cuối cùng đã được phát đi, khép lại một chương dài trong lịch sử liên lạc của xứ sở Bắc Âu này. Cơ quan đảm trách việc ấy là PostNord, công ty do nhà nước Đan Mạch và Thụy Điển cùng sở hữu, thành lập năm 2009 sau khi hai hệ thống bưu chính quốc gia sáp nhập. Từ sau mốc 30 tháng 12, PostNord vẫn tiếp tục phát bưu kiện tại Đan Mạch, trong khi dịch vụ phát thư tay tại Thụy Điển vẫn được duy trì.

Một tòa án tại thủ đô Paris hôm nay đã tuyên mười bị cáo phạm tội “tấn công mạng và vu khống” đối với bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vì loan truyền trên mạng xã hội lời đồn thất thiệt cho rằng bà vốn “sinh ra là đàn ông”. Theo phán quyết, tám nam và hai nữ, tuổi từ 41 đến 65, đều bị tòa kết án với các mức hình phạt khác nhau — từ tham dự khóa huấn luyện về tấn công mạng cho tới án tù treo tám tháng. Một số bị cáo là giáo viên, viên chức dân cử và chuyên viên điện toán.

Dịch cúm mùa đông năm nay đang lan mạnh khắp nơi ở Hoa Kỳ, đẩy số người đi khám bác sĩ vì triệu chứng giống cúm lên mức cao nhất trong gần ba mươi năm. Theo số liệu của CDC, từ đầu mùa đến nay đã có khoảng 5.000 người chết vì cúm, trong đó có chín trẻ em. Trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 12, gần 1 trong 10 lượt khám ngoại trú trên toàn quốc — tương đương 8,2% — vì các triệu chứng như sốt, đau họng, mệt rã rời và đau nhức mình mẩy. Đây là mức cao nhất kể từ khi CDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 1997. Tính đến nay, cúm đã gây hơn 11 triệu ca bệnh và khoảng 120.000 ca phải nhập viện.

Công ty Boston Dynamics, thuộc quyền kiểm soát của Hyundai, vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của robot hình người Atlas do Boston Dynamics phát triển tại CES 2026. Đây là lần đầu tiên Atlas được trình diễn công khai trước đông đảo công chúng, và cũng là dấu mốc cho thấy robot hình người đã rời phòng thí nghiệm để bước vào môi trường sản xuất thực tế. Trên sân khấu một khách sạn ở Las Vegas, Robot Atlas — cao ngang người thật, có hai tay hai chân — tự đứng dậy từ mặt sàn, đi lại nhẹ nhàng, vẫy tay chào khán giả và xoay đầu quan sát xung quanh. Trong buổi trình diễn, robot được một kỹ sư điều khiển từ xa, nhưng Boston Dynamics cho biết phiên bản thực tế sẽ có khả năng tự vận hành độc lập.

Paris by Night hân hạnh kính mời quý khán thính giả tham dự hai buổi văn nghệ sẽ diễn ra vào lúc 2:00 chiều và 7:30 tối Chủ Nhật 1 tháng 2 năm 2026 với chủ đề “O Sen Ngọc Mai – Từ Giọng Hát Em” tại rạp Pechanga Theater bên trong Pechanga Resort Casino. Trong những năm tháng gần đây, những tài năng nghệ thuật ở Việt Nam, nhất là trong lãnh vực âm nhạc, mau chóng nổi bật trong văn nghệ đại chúng. Người yêu nhạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước sự xuất hiện của rất nhiều khuôn mặt trẻ đẹp và xuất sắc trong việc trình bày và diễn tả những âm điệu cổ điển lẫn tân thời khiến người nghe không khỏi cảm thấy như được nhìn thấy sự kết nối liên tục của dòng nhạc một thời với khuynh hướng đổi mới sinh động hơn của ngày nay. Khán giả sành điệu cũng kỳ vọng được thưởng thức những ca khúc, những khuôn mặt, giọng ca thực sự có thể tiếp nối thế hệ đi trước để thổi lửa vào nền âm nhạc Việt Nam trong cũng như ngoài nước

Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

-- Minnesota: Bà Mẹ Ba Con 37 Tuổi Bị ICE Bắn Chết; Video Cho Thấy Viên Đặc Vụ ICE Không trong lộ trình xe. -- Hạ Viện Thông Qua Gia Hạn Trợ Cấp Y Tế, Phớt Lờ Lãnh Đạo Cộng Hòa Ra Sức Cản. -- Trump Rút Mỹ Khỏi Công Ước Khí Hậu LHQ; Dư Luận Quốc Tế Phẫn Nộ. -- Bộ Nội An Hối Thúc Người Venezuela Về Nước, Nhưng Nỗi Sợ Chế Độ Maduro Chưa Tan. -- Thăm Dò Mới: Cử Tri Đảng Cộng Hòa Quay Sang Ủng Hộ Mạnh Chiến Dịch Venezuela Của Trump. -- Châu Âu Vạch Lằn Ranh Đỏ Vụ Greenland, Sau Một Năm Cố Xoa Dịu Trump. -- Trump Đòi Nâng Ngân Sách Quốc Phòng 2027 Lên 1.500 Tỷ, Kêu “Thời Thế Hiểm Hóc”. -- Trump Chặn Giới Đầu Tư Thâu Tóm Nhà Ở, Nói Để Hạ Sốt Giá Nhà. -- Tháp Dinh Dưỡng RFK Jr.: Thịt, Phô Mai, Rau Quả Lên Đầu Bảng. -- Hai Người Chết Trong Vụ Nổ Súng Bãi Đậu Xe Nhà Thờ Salt Lake City. -- Chính Quyền Trump Tính Cắt Hàng Tỷ Đô Ngân Khoản Giữ Trẻ California. -- Mỹ Giữ Quyền Kiểm Soát Dầu Venezuela “Vô Thời Hạn”. -- Giáo Sư Sa Thải Vì Bài Về Charlie Kirk Được Phục Chức, Lãnh 500.00

Sáng Thứ Tư, tại khu Nam Minneapolis, một nhân viên thuộc Cơ quan Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ (ICE) đã nổ súng bắn chết một phụ nữ trong lúc lực lượng liên bang thi hành chiến dịch truy quét di dân. Vụ nổ súng ngay lập tức làm dấy lên biểu tình và phản ứng gay gắt từ chính quyền địa phương.

-- Trump Duy Trì Quyền Kiểm Soát Dầu Mỏ Của Venezuela ‘Vô Thời Hạn’. -- Mỹ Phát Động Chiến Dịch Thu Giữ Tàu Chở Dầu Venezuela Treo Cờ Nga. -- Giá Dầu Toàn Cầu Giảm Sau Khi Trump Nói Venezuela Nộp 50 Triệu Thùng Dầu Cho Mỹ. -- Thì Ra Đây Là Lý Do Chính Trump Bắt Cóc Maduro. -- Dân Chủ Thắng Đậm Ở Thượng Viện Tiểu Bang Virginia. -- Trump Cảnh Báo Cộng Hòa: ‘Nếu Không Thắng Giữa Kỳ, Tôi Sẽ Bị Luận Tội’. -- Warner Bros. Discovery Chính Thức Chọn Netflix. -- Trump Và Đồng Minh: ‘Cuba Sẽ Bị Tiêu Diệt Năm Nay Hoặc Năm Sau’. -- Vợ Chồng Nicole Kidman Ly Dị Sau 19 Năm Chung Sống. -- Các Quốc Gia Châu Âu Cam Kết Đưa Quân Đội Vào Ukraine.

-- Năm năm ngày bạo loạn Quốc Hội 6/1/2021 – 6/1/2026. -- Làn sóng đòi luận tội Trump gia tăng sau chiến dịch quân sự tại Venezuela. -- Tập Đoàn Phát Thanh Công Cộng bỏ phiếu giải thể sau khi mất ngân sách liên bang. -- Dân Biểu Cộng Hòa Doug LaMalfa, California, đột ngột qua đời ở tuổi 65. -- Bộ Nội An Mỹ buộc tội Hilton Hotels hủy đặt phòng của nhân viên ICE tại Minnesota. -- Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo nếu Mỹ chiếm Greenland, NATO có thể tan rã. -- Cộng Hòa lo Trump sa lầy vào chiến lược “xây dựng quốc gia” tại Venezuela. -- TNS Rand Paul chỉ mặt Lindsey Graham là người “giựt dây” Trump trong vụ Maduro. -- Vẫn còn hơn 2 triệu hồ sơ Jeffrey Epstein chưa được công bố. -- Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado muốn trao Nobel Hòa Bình cho Trump. -- Cô giáo mẫu giáo bị bắt ngay trên sóng truyền hình sau khi chỉ trích Trump và chiến dịch Venezuela. -- Chính quyền Trump ngưng gần 10 tỉ Mỹ kim trợ cấp xã hội tại 5 tiểu bang Dân chủ....

FORT HOOD, Pennsylvania - Thiếu tá Prasert Ammartek đã sống một cuộc đời được định hình bởi kỷ luật và sự phục vụ. Thiếu tá đã trải qua 19 năm làm nhà sư Phật giáo trong rừng và 14 năm phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ. Ngày nay, Thầy kết hợp cả hai con đường đó trong vai trò là một tuyên úy và là người cố vấn cho các binh sĩ.
Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

