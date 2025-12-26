Sky River Casino Chào Đón Năm 2026 Với Đêm Giao Thừa Chủ Đề “Lửa & Băng” Kèm Các Chương Trình Khuyến Mãi Mùa Lễ Hội

Elk Grove, CA – Sky River Casino chào đón năm 2026 với chương trình mừng Giao Thừa theo chủ đề “Lửa & Băng” vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12, bao gồm các tiết mục biểu diễn xiếc, DJ trực tiếp, và nhiều điểm chụp ảnh đầy sắc màu miễn phí khắp khuôn viên sòng bài. Sự kiện này đồng thời bổ sung cho chuỗi khuyến mãi mùa lễ trị giá $450,000 đang diễn ra, bao gồm Chương Trình Biếu Tặng Xe BMW Chỉ Cho Bài Bàn $200,000 và Chương Trình Ghép Tương Ứng Tiền Mặt Mùa Lễ $250,000 kéo dài đến cuối tháng 12.





Lễ Hội Giao Thừa “Lửa & Băng” – Thắp Sáng Đêm 31 Tháng 12





Sự kiện đón năm mới với chủ đề “Lửa & Băng” của Sky River Casino khởi động lúc 9 PM vào thứ Tư, ngày 31 tháng 12, mang đến cho khách thăm trải nghiệm giải trí đa dạng khắp khu vực sòng bài.

Các nghệ sĩ biểu diễn xiếc miễn phí sẽ được bố trí khắp sòng bài, mang đến những tiết mục hấp dẫn khi khách thăm cùng nhau chào đón năm mới. DJ trực tiếp sẽ khuấy động không khí tại hai địa điểm chính: DJ Joseph One sẽ biểu diễn tại 32 Brews Street từ 9 PM đến 1 AM, còn DJ Lady Char sẽ biểu diễn tại Rock Bar trong cùng khung giờ. Những ai yêu thích chụp ảnh có thể ghi lại khoảnh khắc tại các trạm selfie được đặt tại Cổng Vào phía Đông và phía Nam, với phông nền theo chủ đề “Lửa & Băng”. Quà tặng tiệc tùng miễn phí cũng sẽ được phát khắp các khu vực sòng bài khi thời khắc bước sang năm 2026 đến gần.

Lễ hội không yêu cầu vé hay đặt chỗ trước nên các thành viên Sky River Rewards và khách thăm đều có thể tận hưởng toàn bộ hoạt động giải trí đêm Giao Thừa mà không tốn thêm chi phí.





Các Chương Trình Khuyến Mãi Mùa Lễ Tiếp Diễn Suốt Tháng 12





Chương Trình Biếu Tặng Xe BMW Chỉ Cho Bài Bàn $200,000 tiếp tục diễn ra vào mỗi thứ Sáu đến ngày 26 tháng 12, trao giải Chơi Miễn Phí hàng tuần từ 8 PM đến 10 PM, kèm các suất vào chung kết chắc chắn cho đợt xổ số tặng xe BMW cuối cùng vào ngày 26 tháng 12. Thành viên Sky River Rewards có thể kiếm vé số với các tay bài đủ điều kiện tại trò chơi bài bàn hợp lệ, với vé số được nhân đôi vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hằng tuần.

Chương Trình Ghép Tương Ứng Tiền Mặt Mùa Lễ $250,000 diễn ra vào các ngày thứ Bảy được chọn đến ngày 20 tháng 12, với các đợt xổ số cứ mỗi 30 phút từ 7 PM đến 10 PM. Người chiến thắng cuối cùng cho đợt xổ số lúc 10 PM sẽ chơi Trò Chơi Ghép Tương Ứng Tiền Mặt Mùa Lễ để giành giải thưởng từ $2,500 đến $50,000 tiền mặt. Thành viên có thể kiếm vé số thông qua chơi máy kéo và bài bàn hàng ngày, cộng thêm một vé số miễn phí hàng ngày tại kiosk và 100 vé số thưởng mỗi thứ Ba khi kiếm được 100 Tín Dụng Cấp Bậc.

Khách thăm phải là thành viên Sky River Rewards và từ 21 tuổi trở lên để tham gia các chương trình khuyến mãi

này. Chi tiết đầy đủ về chương trình khuyến mãi, các tay bài đủ điều kiện để nhận vé số bài bàn và lịch xổ số đều

có sẵn tại trang web SkyRiver.com

Tham gia Chương Trình Tưởng Thưởng Sky River Rewards





Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bài ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bài để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.





Thông tin về Sky River Casino

Sky River Casino được xây dựng bởi Wilton Rancheria với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, công ty xây dựng và quản lý tài sản cho Bộ Lạc này. Sòng bài đã mở cửa vào tháng Tám năm 2022 và bao gồm 100,000 ft vuông trò chơi, với 2,190 máy kéo, 82 bài bàn cũng như 18 quán bar, nhà hàng, và khu lounge đẳng cấp. Kế hoạch mở rộng chính thức cho Sky River Casino bao gồm cấu trúc đỗ xe nhiều tầng với sức chứa 1,600 chỗ, khu sàn chơi game mở rộng, khách sạn 300 phòng hiện đại, spa và salon ban ngày, hồ bơi ngoài trời cùng không gian tổ chức sự kiện và giải trí đa dụng.