Ho Gà Gia Tăng Mạnh Tại Hoa Kỳ Khi Tỷ Lệ Chủng Ngừa Sụt Giảm

Số ca ho gà (pertussis) tại Hoa Kỳ đang tăng vọt trong năm 2025, trùng với đà sụt giảm rõ rệt của tỷ lệ chủng ngừa nơi trẻ em. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tính đến ngày 6 tháng 12, cả nước đã ghi nhận 26.632 ca ho gà — mức cao nhất trong hơn một thập niên, kể từ năm 2014.





Cuộc điều tra dữ liệu của NBC News phối hợp với Đại học Stanford cho thấy: trong 31 tiểu bang cung cấp số liệu chi tiết, khoảng 70% các quận hạt không đạt mức 95% tỷ lệ chủng ngừa DTaP cần thiết để bảo vệ cộng đồng. Riêng tại Texas, hơn một nửa số quận hạt nằm dưới ngưỡng an toàn này.









Hệ quả là số ca bệnh gia tăng nhanh chóng. Texas ghi nhận hơn 3.500 ca ho gà tính đến tháng 10 — cao gấp bốn lần cùng kỳ năm trước. Oregon báo cáo 1.475 ca trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 1950, và đã có một trẻ sơ sinh tử vong vì ho gà — trường hợp đầu tiên kể từ năm 2012. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, ít nhất sáu trẻ em khác tại các tiểu bang Louisiana, South Dakota và Kentucky đã tử vong vì căn bệnh này.

Ho gà là bệnh có thể phòng ngừa. Viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị trẻ em cần được chích bốn liều vaccine DTaP trước khi vào mẫu giáo. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy tỷ lệ chủng ngừa đang giảm ở đa số địa phương, kể cả nơi có hệ thống y tế phát triển.





Các chuyên gia cảnh báo trẻ sơ sinh là nhóm dễ tổn thương nhất, đặc biệt những em còn quá nhỏ để được chích ngừa. Dù phụ nữ mang thai được khuyến khích chích mũi tăng cường trong tam cá nguyệt thứ ba để truyền kháng thể cho con, biện pháp này không thể bảo vệ tuyệt đối nếu miễn dịch cộng đồng suy yếu.





Bác sĩ Raphael Mattamal, chuyên khoa nhi tại Texas, nhấn mạnh rằng các ca tử vong vì ho gà “hoàn toàn có thể tránh được” nếu tỷ lệ chủng ngừa trong cộng đồng được duy trì đầy đủ. Ông cảnh báo rằng khi các bệnh từng bị kiểm soát quay trở lại, cái giá phải trả thường rơi vào những đứa trẻ nhỏ nhất — những người không có khả năng tự bảo vệ mình.





Giới y khoa cho rằng bài học cũ đang lặp lại: khi vaccine thành công đến mức bệnh tật trở nên hiếm gặp, xã hội dễ quên đi mức độ nguy hiểm của chúng — cho đến khi quá muộn.



