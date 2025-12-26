Vitamin D và trái tim: Một tia sáng mới trong nghiên cứu

Trong nhiều năm qua, vitamin D vốn được coi là yếu tố cần thiết cho hệ xương khớp và sinh lý cơ thể nói chung. Nhưng gần đây, khoa học dần hé mở rằng chất này có thể còn đóng vai trò quan trọng hơn thế – có thể là một “chiếc khiên” bảo vệ trái tim con người.

Vai trò phòng hộ của vitamin D





Các bác sĩ đã từng nhận thấy người mang nồng độ vitamin D trong máu thấp dễ gặp hơn các chứng bệnh về tim, mạch và cao huyết áp. Người ta giải thích rằng vitamin D có thể làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ tổn thương mạch máu. Ngoài ra, nó còn liên hệ tới việc điều hòa huyết áp, đường huyết và sức co bóp của cơ tim.

Tuy nhiên, cho đến gần đây, y học vẫn chưa chứng minh được rằng việc uống thêm vitamin D thực sự có khả năng phòng ngừa hay làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Nghiên cứu mới: “TARGET-D”





Tại hội nghị thường niên của Hội Tim mạch Hoa Kỳ tổ chức ở New Orleans, các nhà khoa học công bố một kết quả đáng khích lệ. Nghiên cứu có tên TARGET-D đã theo dõi 630 bệnh nhân vừa qua cơn nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày. Một nửa nhóm được cho dùng vitamin D với liều lượng thích ứng, nhằm đạt nồng độ trong máu từ 40 đến 80 ng/mL – mức được xem là tối ưu cho tim mạch. Nhóm còn lại dùng giả dược.

Kết quả cho thấy: nhóm được bổ sung vitamin D có nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim giảm đến 50% so với nhóm đối chứng, đồng thời cũng giảm tỉ lệ các biến cố tim mạch lớn khác như suy tim, đột quỵ hoặc tử vong.

Giáo sư Markus Herrmann (Đại học Y Graz, Áo) nhận xét đây là lần đầu tiên một nghiên cứu xác lập mục tiêu nồng độ vitamin D rõ rệt, thay vì chỉ dùng liều chung chung như các cuộc thử nghiệm trước kia.

Những yếu tố cần thận trọng





Tuy kết quả thật đáng lưu tâm, giới chuyên môn cũng cảnh báo rằng nghiên cứu vẫn còn quy mô nhỏ, chưa đủ để khẳng định dứt khoát tác dụng của vitamin D trên tim mạch. Đồng thời, việc bổ sung quá liều có thể gây hệ quả ngược: tăng canxi trong máu, sỏi thận hay rối loạn chuyển hóa.

Một điều quan trọng khác là: nồng độ vitamin D thấp đôi khi chỉ phản ánh lối sống ít vận động, thiếu ánh nắng – mà chính điều này mới là yếu tố góp phần gây ra bệnh tim. Vì thế, vitamin D có thể vừa là “nguyên nhân”, vừa chỉ là “dấu hiệu” đi kèm với sức khỏe tim mạch.

Hướng tới một cân bằng mới





Giới nghiên cứu đồng thuận rằng vitamin D an toàn, rẻ và có thể có ích, nhưng liều lượng cần được định theo từng cá nhân. Những người đã từng bị nhồi máu cơ tim, hoặc có nguy cơ cao, nên xét nghiệm máu và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc bổ sung.

Như lời bác sĩ B. Keith Ellis (Houston Methodist Hospital) kết luận:

“Nếu bạn thiếu vitamin D, hãy điều chỉnh kịp thời. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là lối sống năng động, thói quen ra nắng và chế độ ăn lành mạnh – đó mới là nền tảng thật sự cho một trái tim khỏe mạnh.”





VB biên dịch

Nguồn “Can vitamin D lower risk of heart attack? Here’s what the science shows”, đăng trên tờ National Geographic, ngày 17 tháng 12 năm 2025.



