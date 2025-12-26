6 Phát hiện khảo cổ gây chấn động thế giới năm 2025

Caana, công trình kiến trúc trung tâm tại Caracol, Belize, vươn cao khoảng 140 feet so với mặt đất. Mộ của người sáng lập triều đại đã được phát hiện dưới tán rừng, nằm trong khu vực acropolis bên phải Caana. Ảnh: Từ ban Caracol Archaeological Project/University of Houston.

Mộ vua Maya tại Belize





Trong rừng rậm Belize, các nhà khảo cổ phát hiện một mộ hoàng gia Maya khoảng 1.700 năm tuổi tại khu phức hợp Caana, trung tâm của thành phố cổ Caracol. Bên trong mộ có mặt nạ khảm ngọc và vỏ sò, đồ tùy táng bằng ngọc bích, cùng bộ xương của một người đàn ông lớn tuổi. Nếu đúng là mộ của vua Te K’ab Chaak – người sáng lập triều đại Maya tại Caracol – đây sẽ là phát hiện quan trọng giúp hiểu rõ hơn về lịch sử và tổ chức xã hội của người Maya thời kỳ cổ đại. Phát hiện này cũng cho thấy mối liên hệ giữa Maya và thành phố Teotihuacan ở Mexico thông qua các hiện vật như dao obsidian xanh.

Cảng chìm tìm kiếm mộ Cleopatra

Dưới đáy biển gần đền Taposiris Magna, Ai Cập, các nhà khảo cổ phát hiện một cảng chìm từ thời nữ hoàng Cleopatra VII. Cảng này có sàn đá được đánh bóng, cột đá cao và các chiếc neo cổ. Phát hiện này củng cố giả thuyết rằng Cleopatra có thể được chôn cất tại khu vực này thay vì Alexandria như nhiều học giả vẫn nghĩ. Cảng chìm không chỉ là bằng chứng về hoạt động thương mại mà còn cho thấy tầm quan trọng về mặt tôn giáo của khu vực, mở ra hy vọng mới trong hành trình tìm kiếm mộ nữ hoàng nổi tiếng.

Xác tàu WWII tại Guadalcanal

Đội thám hiểm do Bob Ballard dẫn đầu đã khảo sát các xác tàu chiến chìm dưới đáy biển Quần đảo Solomon – nơi từng diễn ra trận Guadalcanal khốc liệt trong Thế chiến II. Các xác tàu như Teruzuki (Nhật Bản), U.S.S. New Orleans (Mỹ) và HMAS Canberra (Úc) vẫn còn nguyên vẹn phần lớn, kể cả lớp sơn đỏ trên thân tàu Teruzuki. Những phát hiện này không chỉ giúp tái hiện lại chiến lược quân sự mà còn khắc họa rõ nét về sự hy sinh của hàng ngàn binh sĩ trong trận chiến kéo dài sáu tháng, nơi hơn 27.000 người đã ngã xuống.

Mộ pharaoh Thutmose II được tìm thấy

Sau hơn một thế kỷ tìm kiếm, mộ vua Thutmose II – chồng của nữ hoàng Hatshepsut – đã được phát hiện gần Thung lũng các vị Vua, gần Luxor. Đây là ngôi mộ hoàng gia đầu tiên được tìm thấy kể từ khi mộ Tutankhamun được phát hiện. Bên trong mộ có các bức phù điêu và trần sao cổ xưa, cho thấy trình độ kiến trúc và nghệ thuật cao của Ai Cập cổ đại. Phát hiện này giúp làm sáng tỏ thêm lịch sử triều đại thứ 18, một trong những triều đại huy hoàng nhất của Ai Cập.

Các công trình kiến trúc khổng lồ tại dãy Andes

Các nhà khảo cổ sử dụng hình ảnh vệ tinh và drone để phát hiện hàng loạt công trình như “dải lỗ” và bẫy săn hình chữ V ở dãy Andes. “Dải lỗ” được cho là nơi giao dịch và đếm hàng hóa, trong khi các bẫy săn khổng lồ từng được dùng để bắt động vật hoang dã như vicuña và guanaco. Những công trình này cho thấy người bản địa đã tổ chức xã hội và khai thác tài nguyên một cách thông minh, tạo nên một hệ thống kinh tế và văn hóa bền vững trong môi trường núi cao.

Bộ gen Ai Cập cổ xưa nhất được giải mã

Trong một ngôi mộ tại Nuwayrat, Ai Cập, các nhà khoa học thu thập DNA của một người đàn ông sống cách đây 4.500 năm, từ thời kỳ Vương triều Cổ. Bộ gen cho thấy 80% DNA của ông đến từ các nhóm người Bắc Phi Neolithic, 20% còn lại đến từ Tây Á. Kết quả này giúp làm sáng tỏ nguồn gốc dân cư Ai Cập cổ đại, đồng thời cho thấy sự giao lưu văn hóa và di cư trong khu vực. Các nhà nghiên cứu cũng tái tạo khuôn mặt của người đàn ông này dựa trên mẫu xương sọ, mặc dù màu da và tóc không được tái hiện vì tính chất suy đoán.

