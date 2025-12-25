Hãy Mở Cửa Ra

Trong tinh thần cầu nguyện cho Năm Thánh 2025.
“Trong trái tim mỗi người, niềm hy vọng là sự khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao”. (Đức Thánh Cha Phanxico)
Chiếc bánh anh em để dành là của những người đói khát; chiếc áo nằm trong rương của anh em là của những người trần trụi; vàng bạc anh em chôn giấu dưới đất là của những người nghèo túng. (Thánh Basil)
Cha tới đây với hai bàn tay mở
Hai bàn tay không của một hài nhi
Nhưng Cha đến với trái tim đầy ắp
Cha trao hết cho con chẳng tiếc gì
Mở trái tim con như Cha đã mở
Ôm vào lòng bằng tất cả bao dung
Những kẻ khốn cùng và người bệnh tật
Ai không nhà ai không có người thân
Hãy mở cửa nhà như lòng con mở
Hãy sót thương người tứ cố vô thân
Chén cơm đó con cho đi một nửa
Một nửa cho là một nửa thâm ân
Chiếc áo nào con bỏ quên trong tủ
Hãy mang ra mặc cho kẻ cơ hàn
Đồng tiền đó bao lâu con cất giữ
Có bàn tay nghèo đang đợi thương ban
Chúa tới đây cơ hàn trong máng cỏ
Song thân Người là những kẻ lưu vong
Nên Chúa hiểu những mảnh đời lưu lạc
Những mảnh đời mong ước được bao dung
Hãy mở lòng cho ai đó bước vào
Hãy chia bớt những gì con đang có
Có tiếng gõ nào trên đôi cánh cửa
Mở cửa đi con…cho kẻ lưu vong.
Trần Mộng Tú
Mùa Giáng Sinh 2025