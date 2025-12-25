giờ cuối

25/12/202500:05:00(Xem: 677)
DI_VE
Đi Về - Đinh Trường Chinh


Nằm nghe tim đập chậm dần,

nghe mưa nhỏ hạt ngoài sân cuối mùa.

 

Nằm nghe hơi thở lìa thân,

tâm như chiếc lá cuối trời gió lay.

 

Thế gian khép một vòng quay

nhân duyên đủ cuộc xuôi tay cõi người 

 

Ra đi môi mắt khẽ cười

thân ta hạt bụi thả vô đại ngàn.

Nguyên Yên
24/12/25 - Đêm Noel nhớ chú Thân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Họ bảo rằng cô không còn nữa, | Máu tung toé như đóa hồng. | Những bánh xe băng giá chùn lại & đông cứng. |

Xin nhau đừng lần hạt | Cây đã vắng trên đồi | Con chim mùa kêu thảm | Người ơi người người ơi

bạn bè rủ nhau về bên kia núi | thấp thoáng những khuôn mặt vãng lai | mơ hồ lật ngửa bàn tay

Cuộc đời như cuốn sách | Tôi còn cầm trên tay | Tôi còn để trên gối

thú thật có những ngày rất phiền lòng | như cá mắc cạn | vẫy vùng tìm cách vượt thoát

mùa đông có những con sâu nằm yên | gặm nhấm nỗi buồn quê hương viễn xứ

tình anh cỏ ướt đêm thâu | gió mưa nặng hạt cơ cầu nặng vai | thương em không có ngày mai | anh đi mãi quên đời trai đã già

Bữa nay hát thánh ca buồn Buồn tôi cũng giống như buồn thánh ca

Hãy mở cửa nhà như lòng con mở | Hãy sót thương người tứ cố vô thân | Chén cơm đó con cho đi một nửa | Một nửa cho là một nửa thâm ân

Đêm Giáng sinh, ai cũng mơ giấc mơ về nhà, mời đọc 'Trên Đường Về Nhà" của Mohammed Moussa — một bản nhạc "I will be home for Christmas" của Gaza, nơi hành trình về nhà là nỗi đau thức tỉnh nhận ra không còn chốn trở về. Mohammed Moussa là thi sĩ người Palestine, sinh sống và sáng tác tại Gaza, ông là thành viên của Gaza Poets Society, một nhóm thi sĩ viết trong điều kiện bị phong tỏa, nơi thơ không nhằm kể lể bi kịch, mà ghi lại sự trống rỗng mà chiến tranh và bạo lực để lại trong đời sống thường ngày.
1234567Trang sauTrang cuối