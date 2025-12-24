California: 2 vợ chồng gốc Việt nhận tội đã không khai thuế 127 triệu đôla các giao dịch tiền mặt



LOS ANGELES (VB) -- Hai vợ chồng -- Alex Nguyen, 50 tuổi, và Sam Nguyen, 52 tuổi, cư trú ở Irvine (Quận Cam) đã nhận tội che giấu Sở Thuế IRS, không khai ít nhất 127 triệu đôla giao dịch tiền mặt. Báo National Jeweler hôm 24/12/2025 loan tin rằng một cặp vợ chồng kinh doanh vàng bạc đá quý ở khu phố trang sức Los Angeles đã nhận tội che giấu hàng trăm triệu đôla tránh khai ở các hồ sơ cho Sở Thuế vụ Mỹ.





Cặp vợ chồng đã nhận tội che giấu ít nhất 127 triệu đô la giao dịch tiền mặt tại các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý của họ. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Khu vực Trung tâm California, cặp vợ chồng này cũng không duy trì chương trình chống rửa tiền và sử dụng số tiền mặt không được báo cáo tại các doanh nghiệp gia đình khác, tại một sòng bạc và cho các chi phí cá nhân khác.





Alex Nguyen, 50 tuổi, và Sam Nguyen, 52 tuổi, cả hai đều là cư dân ở thị trấn Irvine, California, và một trong những công ty của họ, Newport Gold Post Inc., đã nhận tội một tội danh âm mưu.

Alex cũng nhận tội một tội danh khai báo thuế sai sự thật. Luật sư của Newport Gold Post đã không trả lời yêu cầu bình luận.





Từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 3 năm 2022, cặp vợ chồng này sở hữu một số doanh nghiệp gia đình mua bán kim loại quý, bao gồm Newport Gold Post, Goldtech Assay Laboratory LLC (kinh doanh dưới tên Infinity), Sam Bullion and Coin, và AAPS Bullion, theo thỏa thuận nhận tội của họ.

Các doanh nghiệp này bị cáo buộc đã nhận được hàng triệu đô la tiền mặt từ khách hàng.

Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) yêu cầu chủ doanh nghiệp phải nộp Mẫu 8300 cho Sở Thuế vụ (IRS) để báo cáo các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 đô la. Cặp vợ chồng này đã nhiều lần không làm điều đó, theo thông cáo.





Ví dụ, trong một giao dịch vào tháng 2 năm 2020, một người mua yêu cầu biên lai sau khi mua 643 ounce bạc với giá khoảng 11.766 đô la. Alex được cho là đã trả lời "không nhận tiền mặt" và không yêu cầu người mua cung cấp bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Trong suốt năm đó, người mua này đã thực hiện nhiều giao dịch mua bạc (silver), theo các quan chức. Vào tháng 12 năm 2020, người mua xuất hiện với một chiếc vali chứa 140.000 đô la tiền mặt. Một nửa số tiền mặt được gói trong các gói được niêm phong bằng nhiệt.





Alex đã nhận tiền mặt và đưa cho người mua 5.118 ounce bạc. Theo các quan chức, trong tổng số bốn giao dịch, Alex chưa bao giờ nộp Mẫu 8300 cho Sở Thuế vụ (IRS).

Trong quá trình điều hành các doanh nghiệp này, Alex nhận được từ 200.000 đến 1 triệu đô la tiền mặt mỗi ngày, theo tuyên bố. Với số tiền mặt này, anh ta đã mua kim loại quý từ các doanh nghiệp khác trong Khu Phố Trang sức Los Angeles, với thỏa thuận rằng Mẫu 8300 sẽ không nộp, theo thông cáo báo chí.





Alex và các đồng phạm đã không nộp Mẫu 8300 trong hơn 350 trường hợp, các quan chức cho biết, dẫn đến việc không khai báo ít nhất 127,4 triệu đô la tiền mặt chảy vào các doanh nghiệp của gia đình Nguyen. Trong thỏa thuận nhận tội, Sam thừa nhận đã cố ý không nộp mẫu đơn này cho nhiều giao dịch tiền mặt.

Các quan chức lưu ý một vụ xảy ra vào tháng 7 năm 2021 khi một người mua đã mua 50 thỏi vàng một ounce tại Newport Gold với giá 100.000 đô la tiền mặt, được bọc trong bao bì niêm phong nhiệt.





Sam nói với người mua rằng cô thích tiền mặt được bọc theo cách này, các quan chức cho biết, bởi vì đôi khi cô nhận được tiền mặt đã được chôn dưới đất. Cô không hỏi khách hàng về nguồn gốc của số tiền mặt được bọc, không yêu cầu giấy tờ tùy thân và không nộp Mẫu 8300, theo thông cáo báo chí.

Các kiểm toán viên của IRS đã nhiều lần khuyên cặp vợ chồng này thiết lập chương trình chống rửa tiền, theo yêu cầu của luật liên bang, nhưng họ đã không làm vậy. Cặp vợ chồng này thừa nhận đã nói dối các quan chức liên bang, bao gồm cả các kiểm toán viên của IRS và FBI, cả hai đều thừa nhận đã khai báo sai rằng họ không chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt.





Từ năm 2016 đến năm 2020, Alex đã nộp các tờ khai thuế chung không chính xác, trong đó anh không báo cáo thu nhập từ các doanh nghiệp của gia đình Nguyen, theo tuyên bố.

Cặp vợ chồng này cũng lấy tiền mặt từ các doanh nghiệp của họ đến một sòng bạc, nơi họ nhận được chi phiếu với tổng số tiền hơn 1 triệu đô la, được gửi vào tài khoản ngân hàng của họ để sử dụng cá nhân, các quan chức cho biết. Tổng số tiền thuế phải nộp cho cả năm năm có thể lên tới 1,9 triệu đô la, theo các tài liệu của tòa án.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Michelle Williams Court đã lên lịch phiên điều trần tuyên án vào ngày 5 tháng 6/2026.



Alex phải đối mặt với án tù liên bang lên đến tám năm trong khi Sam sẽ phải đối mặt với án tù lên đến năm năm. Công ty Newport Gold Post sẽ phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là năm năm quản chế và khoản tiền phạt 500.000 đô la.

Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra vụ này.