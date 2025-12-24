Nhà – Em – và Tháng Mười Hai



LTS: Đêm Giáng sinh, ai cũng mơ giấc mơ về nhà, mời đọc 'Trên Đường Về Nhà" — một bản nhạc "I will be home for Christmas" của Gaza, nơi hành trình về nhà là nỗi đau thức tỉnh nhận ra không còn chốn trở về. Mohammed Moussa là thi sĩ người Palestine, sinh sống và sáng tác tại Gaza, ông là thành viên của Gaza Poets Society, một nhóm thi sĩ viết trong điều kiện bị phong tỏa, nơi thơ không nhằm kể lể bi kịch, mà ghi lại sự trống rỗng mà chiến tranh và bạo lực để lại trong đời sống thường ngày.





***





Trên đường về nhà

tôi chợt nhớ

không còn nhà,

không còn em

không còn tháng Mười Hai

nữa.

Trên đường về nhà

tôi quên điều muốn nói

với em

với căn nhà,

với tháng Mười Hai

xưa.

Trên đường về nhà

tôi không còn đủ sức trở về

với em

với căn nhà

với tháng Mười Hai

của chúng ta.

Trên đường về nhà

tôi không còn tôi

để nhớ nhà

nhớ em

nhớ tháng Mười Hai.



Mohammed Moussa

Nina Hòa Bình Lê dịch



*





Mohammed Moussa là nhà thơ, nhà báo và nhà tổ chức văn hóa người Palestine ở Gaza. Ông là người sáng lập Gaza Poets Society, một nhóm văn nghệ sĩ nuôi dưỡng tiếng nói văn chương giữa bối cảnh xung đột và phong tỏa. Tác phẩm của ông khai thác những chủ đề về sự kiên cường, bản sắc và cuộc sống dưới ách chiếm đóng, khiến ông trở thành một trong những giọng thơ trẻ nổi bật của Palestine ngày nay.

