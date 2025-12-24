Trump đánh thuế quan: hãng may dệt Nam Hàn Panko Vina rời bỏ VN sau 23 năm sản xuất, 2.700 thợ VN mất việc; ngành giày dép VN, Indonesia cũng bầm dập, co cụm



BANGKOK (VB) -- Theo báo The Nation Thailand từ Thái Lan. Trump đánh thuế quan bầm dập: Ngành sản xuất giày dép Việt Nam và Indonesia thê thảm. Thuế quan của Mỹ dưới thời Trump đang buộc các nhà sản xuất giày dép ASEAN phải xem xét lại đầu tư, với các dự án bị hủy bỏ ở Indonesia và các nhà máy ở Việt Nam đẩy nhanh quá trình tự động hóa. Trong khi đó, báo The Investor cho biết Panko Vina, một công ty Nam Hàn, chuyên về sản xuất may dệt tại Việt Nam tuyên bố đóng cửa, bỏ chạy khỏi Việt Nam sau 23 năm mở xưởng ở đây.



Theo báo cáo của Nikkei Asia, các nhà sản xuất giày dép nước ngoài đang hủy bỏ kế hoạch đầu tư tại Indonesia, trong khi các nhà máy ở Việt Nam đang gấp rút áp dụng tự động hóa và giảm tốc độ tuyển dụng mới khi các biện pháp thuế quan của Mỹ bắt đầu có hiệu lực.

Sự sụt giảm nhu cầu từ Mỹ cũng đang thúc đẩy các nhà sản xuất châu Á tìm kiếm thị trường mới. Tuy nhiên, một số công ty Hoa Kỳ mua hàng từ Châu Á đã báo hiệu rằng họ không có ý định từ bỏ các nhà cung cấp lâu năm trong khu vực, đặt ra câu hỏi liệu thuế quan có đạt được mục tiêu đã nêu của Trump là đưa sản xuất trở lại Hoa Kỳ hay không.



Việt Nam và Indonesia là hai nước xuất cảng giày dép lớn thứ hai và thứ ba thế giới về số lượng, sau Trung Quốc. Năm 2024, Việt Nam xuất cảng khoảng 1,58 tỷ đôi, trong khi Indonesia xuất cảng khoảng 601 triệu đôi; Campuchia cũng nằm trong số 10 nước xuất cảng hàng đầu.

Sau các cuộc đàm phán kéo dài, Hoa Kỳ đã đặt mức thuế quan "có đi có lại" ở mức 19% đối với hàng hóa từ Indonesia và Campuchia, và 20% đối với hàng hóa từ Việt Nam.

Ông Yoseph Billie Dosiwoda, giám đốc điều hành Hiệp hội Giày dép Indonesia, cho biết sự không chắc chắn do thuế quan tạo ra đã khiến một số nhà đầu tư hủy bỏ kế hoạch xây dựng nhà máy ở nước này. Ông cho biết tâm lý đầu tư đang suy yếu và bày tỏ hy vọng mức thuế của Mỹ có thể được giảm xuống 15% hoặc 10%.



Ông Dosiwoda cho biết nhu cầu đối với giày dép Indonesia tại Mỹ đã giảm khoảng 23% trong chín tháng đầu năm 2025, mà ông cho rằng có liên quan đến sức mua yếu hơn của người Mỹ. Ông cảnh báo rằng nếu thuế quan vẫn "trên 15%", các sản phẩm sản xuất tại Indonesia sẽ trở nên kém cạnh tranh do chi phí sản xuất cao hơn và năng suất lao động tương đối thấp.

Ông cũng kêu gọi bãi bỏ quy định trong nước để nâng cao năng suất, cải thiện môi trường đầu tư và điều chỉnh cơ cấu tiền lương, trong bối cảnh các nhóm lao động đang thúc đẩy tăng lương. Trong khi đó, Việt Nam đang chuẩn bị tăng mức lương tối thiểu trên toàn quốc.



Dữ liệu thống kê quốc gia của Việt Nam cho thấy xuất cảng giày dép sang Hoa Kỳ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, sau khi giảm 13% trong ba tháng trước đó. Các công ty đã phản ứng bằng cách tìm kiếm khách hàng mới, cắt giảm chi phí và chuyển sang các sản phẩm có giá cao hơn. Một giám đốc điều hành nhà máy giám sát hàng chục nghìn công nhân cho biết chi phí tăng cao đang được chia sẻ giữa người mua và nhà sản xuất, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều nhà máy đang đẩy mạnh tự động hóa.

Nhà kinh tế Brian Lee của Maybank nói với Nikkei Asia rằng nhu cầu bên ngoài yếu hơn có thể ảnh hưởng đến xu hướng việc làm, khiến các công ty trở nên thận trọng hơn trong việc tuyển dụng.

Trong khi đó, báo The Investor cho biết Công ty TNHH Panko Vina, một nhà sản xuất dệt may của Nam Hàn, sẽ ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, kết thúc hơn 23 năm hoạt động tại quốc gia này.

Trong thông báo gửi đến nhân viên vào thứ Hai, công ty đặt tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thành phố Sài Gòn, cho biết quyết định này được đưa ra sau những khó khăn kéo dài trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, khi nhu cầu toàn cầu suy yếu khiến việc tìm kiếm đơn đặt hàng mới ngày càng khó khăn.



“Mặc dù đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động, nhưng việc tiếp tục sản xuất không còn khả thi trong điều kiện hiện tại”, Panko cho biết. Việc đóng cửa dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến 2.700 nhân viên địa phương.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, trước khi chính thức đóng cửa một ngày sau đó.



Để đảm bảo hoàn thành các đơn hàng đúng thời hạn, công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc đến ngày 15 tháng 1 năm 2026. Tiền lương tháng Giêng sẽ được thanh toán đầy đủ đến hết ngày 31 tháng 1/2026, ngay cả khi một số bộ phận ngừng hoạt động sớm hơn.

Công ty cho biết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý đối với người lao động. Mỗi người lao động sẽ nhận được khoản trợ cấp thôi việc là 2 triệu đồng (76 đô la Mỹ), ngoài các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật.